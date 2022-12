Jeśli aplikacja mobilna nie odpowiada najnowszym trendom w projektowaniu, prawdopodobnie nie będzie cieszyła się zainteresowaniem użytkowników.

Sprawienie, aby aplikacja wyglądała nowocześnie i pięknie jest wyzwaniem, biorąc pod uwagę, że trendy nigdy nie pozostają takie same i zawsze pojawia się nowy trend. Ale podążanie za trendami w projektowaniu jest koniecznością dla każdego twórcy aplikacji.

Rozumiemy, że nie zawsze jest możliwe śledzenie wszystkich tendencji i trendów w branży. Zawsze pojawiają się nowe wytyczne, treści animacji, wideo, nowe podejścia do ilustracji i wiele innych koncepcji, na które musisz znaleźć czas, aby najpierw je przestudiować i przetestować.

10 Trendy w projektowaniu: 2022 oczekiwania

Wykonaliśmy dla Ciebie to zadanie i zebraliśmy 10 najlepszych trendów projektowych i pomysłów, które można wykorzystać w 2022 roku i sprawić, że projekty Twoich aplikacji będą się wyróżniać:

Ruch i animacja

Gesty i doświadczenia związane z machaniem

Styl lat 90-tych

Głębia w grafice

Tryb ciemny

Typografia

AR i VR

Gradienty i elementy przezroczyste

Odkryjmy i przyjrzyjmy się bliżej każdemu z trendów.

Ruch i animacja

Wszyscy uwielbiamy oglądać filmy i spędzamy dużo czasu na TikTok czy YouTube. Treści wideo i animacje są bardziej angażujące i interaktywne.

Statystyki pokazują, że większość osób ogląda filmy objaśniające przed użyciem aplikacji. Animacja i trendy motion design sprawiają, że treści są bardziej angażujące. Łatwiej jest skonsumować informacje, gdy przed Tobą znajduje się praktyczny przykład. W przeciwieństwie do statycznych treści z długimi opisami, animacja zatrzymuje uwagę użytkowników i sprawia, że aplikacja jest bardziej atrakcyjna.

Zawsze dobrym pomysłem jest podkreślenie istotnych rzeczy za pomocą trendu animacji. Na przykład możesz animować przyciski w swojej aplikacji, aby interakcja użytkownika z aplikacją była lepsza i bardziej prosta. Mikro ruchy, takie jak animacja ikon, mogą znacznie zmienić Twoją aplikację.

Za pomocą animacji możesz podkreślić funkcje aplikacji, poprawić współczynnik konwersji, a nawet sprzedaż.

Poznaj zaawansowane animacje: proste ruchy nie działają już na użytkowników. Użyj bardziej skomplikowanych przejść i zróżnicowanych podejść do animacji.

Źródło: Dribbble

Doświadczenia związane z gestami i machaniem

Doświadczenia związane z gestami i machaniem są tym, co czyni urządzenia mobilne bardziej atrakcyjnymi w porównaniu z komputerami. Dodatkowo, machanie jest po prostu przyjemniejsze.

Codziennie spędzamy wiele godzin na przewijaniu i przesuwaniu stron. Przyciski i dodatkowe czynności mogą irytować i rozpraszać.

Ten trend projektowy stał się jednym z najwyższych priorytetów w projektowaniu nowoczesnych aplikacji. Niektórzy twórcy aplikacji nawet nie wspierają używania przycisków w ogóle. Przyciski tworzą bałagan i zajmują zbyt dużo miejsca na ekranie. A trend projektowania gestów sugeruje zastąpienie przycisków funkcjonalnością swiping.

Pomocne może być wypróbowanie animacji dla akcji przeciągania. Aplikacje książkowe zwykle używają animacji do przewracania stron, na przykład.

Źródło: Dribbble

Styl lat 90.

Styl lat 90. wpłynął na wszystkie dziedziny, nawet na projektowanie aplikacji mobilnych.

Projektanci używają retro czcionek, obrazów, grafik podobnych do popularnych gier na PlayStation z lat 90-tych (na przykład Mario czy Pac-Man). Dzięki klimatowi lat 90. masz szansę zdobyć zainteresowanie dwóch pokoleń: młodzi ludzie uwielbiają rzeczy vintage, a starsi przeżywają nostalgię.

Ten trend nie będzie pasował do każdego produktu, ale jeśli styl retro jest odpowiedni w Twojej aplikacji, koniecznie eksperymentuj.

Źródło: Dribbble

Głębia w grafice

Płaski design i zdjęcia mogą być bardziej surowe i bezpośrednie, o ile nie staną się nudne. Ludzie uwielbiają oglądać bardziej realistyczne i interaktywne treści.

Cienie i warstwy w grafice nadają im efekt 3D, objętość i głębię, dzięki czemu ludzie mogą cieszyć się bardziej realistycznymi obrazami.

Ten trend można wykorzystać z każdym elementem, tworząc hierarchię obiektów na ekranie i pomagając użytkownikowi łatwiej poruszać się po aplikacji.

Kilka słów o 3D. 3D jest technologią rewolucjonizującą. Grafika 3D może być wykorzystana w niemal każdej aplikacji. Na przykład, deweloperzy mogą wykorzystać technologię obrazowania 3D do budowy aplikacji przechowujących mapy budynków i wnętrz pomieszczeń. Może ona znaleźć zastosowanie w grach i zmienić całe doświadczenie graczy. Zatem dodając głębię do grafiki w swojej aplikacji, pomyśl o trendzie 3D.

Źródło: Dribbble

Tryb ciemny (dark mode)

Tryb ciemny to jeden z największych trendów projektowych, który jest już bardzo wykorzystywany w wielu aplikacjach. Ostatnio ogromni deweloperzy udostępnili możliwość przełączania się pomiędzy trybem standardowym a ciemnym w aplikacjach. Więc użytkownicy mogą wybrać to, co im się najbardziej podoba.

Projekt ciemnego motywu zmienia tło w tryb ciemny i sprawia, że czcionki i inne elementy są jasne/białe.

Tryb ciemny jest już dostępny w najpopularniejszych aplikacjach, takich jak na przykład Facebook. Przełączenie się na tryb ciemny pomaga ludziom zmniejszyć zmęczenie oczu i wygodniej nawigować.

Źródło: Dribbble

Typografia

Wybór odpowiedniej czcionki jest istotnym krokiem w projektowaniu aplikacji mobilnych. Ludzie zazwyczaj skanują treści w Internecie; nie czytają ich. Dlatego warto użyć czcionki, która odpowiednio ustawi akcenty.

Projektanci zaczęli stosować nietypowe czcionki. Tekst nie wygląda już tak nudno i nie gubi się w tle. Jego zadaniem jest uczynienie projektu jaśniejszym i bardziej oryginalnym.

Prawidłowo dobrane czcionki pomogą:

nadać ton i nastrój;

podnieść świadomość marki;

zapewnić lepsze wrażenia wizualne;

poprawić czytelność.

Zaoferuj użytkownikom swojej aplikacji przyjemne i czytelne doświadczenie użytkownika poprzez organizację typografii: ustawienie wielkości punktów, odstępów między wierszami, długości linii, śledzenia i hierarchii.

Pamiętaj, że nietypowa, "szalona" typografia nie nadaje się do każdego produktu. Zdefiniuj funkcję, jaką pełni tekst w Twojej aplikacji. Jeśli pełni on funkcję dodatkową i informacyjną, nie eksperymentuj tak bardzo z czcionkami. Ale np. w magazynie internetowym możesz pobawić się formatami, czyniąc layout ciekawszym.

Źródło: Dribbble

AR i VR

Wirtualna rzeczywistość i rozszerzona rzeczywistość dają ci tę niesamowitą możliwość interaktywnych doświadczeń właśnie z twoich telefonów komórkowych. Trend projektowania aplikacji zanurzył się szczególnie podczas blokad, zastępując rzeczywiste aktywności dla ludzi siedzących w swoich domach.

W nadchodzącym roku ten magiczny trend projektowania mobilnego UI ma tendencję do wzrostu i rozprzestrzeniania się. Kluczem do tego trendu projektowego jest to, że interfejs aplikacji sprawia, że czujesz się jak wewnątrz aplikacji. Angażujące elementy projektowe i gamifikacja są kluczem do tego doświadczenia.

Jest to świetna okazja do połączenia poprzednich trendów, które omawialiśmy, jak animacja i efekty 3D. Przede wszystkim dobrze stworzona animacja i dotknięcia 3D mogą wspierać VR w projekcie Twojej aplikacji.

Pamiętasz te wciągające filtry z Instagrama pozwalające nam umieszczać różne postacie gdziekolwiek chcemy tylko dzięki aplikacji i mobilnemu aparatowi? W takim razie wiesz, jaka to może być zabawa. Co więcej, może to być nie tylko zabawa, ale i efektywność. Na przykład IKEA wykorzystała AR, aby pokazać, jak dany mebel będzie wyglądał w różnych miejscach Twojego domu.

Źródło: IKEA Place App

Gradienty i przezroczyste elementy

W tym trendzie projektowania aplikacji chodzi o gradienty i przezroczystości. Projektanci najczęściej używają gradientów na przyciskach i tłach aplikacji. Trend mobilnych gradientów podkreśla istotne części aplikacji i sprawia, że ludzie skupiają się na poszczególnych aspektach, dając im poczucie hierarchii.

Przezroczyste elementy w projektowaniu aplikacji mobilnych pokazują głębię i kierują uwagę na określone części aplikacji, czyniąc projekt bardziej przejrzystym i atrakcyjnym.

Możesz wykorzystać przejście z jasnego do ciemnego motywu projektu, dzieląc w ten sposób ekran na dwie logiczne części. Ponadto, możesz użyć motywów gradientowych na przyciskach, aby sprawić, że będą wyskakiwać na ekranie.

Warto również wspomnieć o koncepcji glassmorphism. Ideą glassmorphism jest złagodzenie kontrastu między jasnymi i ciemnymi elementami projektu. Koncepcja projektowa wykorzystuje przezroczyste, rozmyte tła, które przypominają powierzchnię matowego szkła.

Główne cechy glassmorphismu:

przezroczystość i rozmycie tła;

cienka jasna obwódka na przezroczystych obiektach;

warstwowość;

jasne kolory.

Źródło: Dribbble

Komfortowe wizualizacje

Komfortowe wizualizacje są łatwe dla oczu. Zarówno użytkownicy, jak i twórcy aplikacji kochają ten najnowszy trend w projektowaniu aplikacji mobilnych.

Projektowanie aplikacji mobilnych nie powinno być tylko piękne. Powinien być wygodny i łatwy dla naszych oczu. Przez cały dzień wpatrujemy się w ekrany, a pod koniec dnia odczuwamy zmęczenie i napięcie oczu. Aby zmniejszyć ten niekorzystny efekt, twórcy aplikacji tworzą design, który możemy komfortowo konsumować.

Koncepcja trendu comfort visual design polega na wykorzystaniu w swojej aplikacji naturalnych kolorów, kojących obrazów i prostych układów. Te techniki można zwykle znaleźć w aplikacjach do medytacji. Zawierają one prawdziwe zdjęcia natury o uspokajających kolorach i lekkie elementy o prostej strukturze, rzadko ciemny design tematyczny.

Źródło: Dribbble

Sztuka abstrakcyjna

Po omówieniu komfortowych wizualizacji, prostoty i prawdziwych zdjęć, wspomnienie o trendzie projektowania sztuki abstrakcyjnej może brzmieć sprzecznie. Jednak technika ta jest bardzo wykorzystywana w branży mobilnego UI.

Dlaczego tak jest? Abstrakcyjne obrazy i sztuka geometryczna wyglądają bardzo artystycznie w aplikacjach mobilnych. Zwraca uwagę na kolory i kształty, nie odwracając uwagi od funkcjonalności aplikacji i tworząc oryginalny projekt. Nie ma potrzeby, aby zwrócić się do drogiej fotografii i prawdziwych zdjęć w ogóle lub ilustracji. To najprostszy sposób, aby dość mocno chwycić uwagę użytkowników.

Źródło: Dribbble

Jakie są dobre praktyki projektowania aplikacji i gdzie szukać pomysłów?

Wdrażanie wszystkich topowych trendów w projektowaniu nie sprawi, że Twoja aplikacja będzie idealna. Oprócz podążania za pomysłami, możesz również zastosować kilka dobrych praktyk projektowania.

Sprawdzanie pracy innych.

Zbadaj wiodące prace w zakresie mobilnego UI i przeanalizuj ich wady i zalety. Ucz się z ich doświadczeń, ale nigdy nie kopiuj.

Zbadaj wiodące prace w zakresie mobilnego UI i przeanalizuj ich wady i zalety. Ucz się z ich doświadczeń, ale nigdy nie kopiuj. Spraw, aby aplikacja była intuicyjna.

Wykorzystaj wszystkie trendy, aby stworzyć aplikację z przyjaznym i intuicyjnym interfejsem. Niezależnie od tego, czy są to efekty 3D, animacje czy VR, upewnij się, że to tylko upraszcza aplikację i czyni ją wygodną w użyciu.

Wykorzystaj wszystkie trendy, aby stworzyć aplikację z przyjaznym i intuicyjnym interfejsem. Niezależnie od tego, czy są to efekty 3D, animacje czy VR, upewnij się, że to tylko upraszcza aplikację i czyni ją wygodną w użyciu. Korzystaj ze standardowej nawigacji.

Nie przelewaj pasków menu z dużą ilością opcji. Zachowaj tylko to, co najważniejsze. Pamiętaj, że przyciski rozpraszają i zajmują dużo miejsca na ekranie.

Nie przelewaj pasków menu z dużą ilością opcji. Zachowaj tylko to, co najważniejsze. Pamiętaj, że przyciski rozpraszają i zajmują dużo miejsca na ekranie. Używaj atrakcyjnych zdjęć.

Wymieniliśmy zbyt wiele opcji, jak możesz stworzyć atrakcyjne obrazy. Sztuka abstrakcyjna, ilustracja, trend prawdziwych zdjęć - wszystko może pomóc przyciągnąć uwagę użytkownika.

Ale gdzie szukać inspiracji?

Tak, w Internecie jest mnóstwo różnych propozycji. Jednak zamiast tylko szukać, przejdź bezpośrednio do stron internetowych firm związanych z branżą. Jako profesjonaliści, mogą podzielić się kilkoma świetnymi pomysłami. Na przykład agencja projektowania aplikacji Shakuro zwykle zamieszcza wysokiej jakości artykuły na temat trendów w projektowaniu. Będąc profesjonalistą w dziedzinie projektowania cyfrowego i aplikacji, Shakuro dostarcza doskonałych informacji. A w przypadku poszukiwania "trendów projektowych 2022" i projektowania motywów aplikacji Shakuro będzie świetnym miejscem.

Aby znaleźć więcej pomysłów, spróbuj Awwwards - zbiór tysięcy projektów prezentowanych przez twórców z całego świata; lub Mobbin - biblioteka 50 000+ zrzutów ekranu aplikacji.

Oczywiście, nie ma zamiaru zmuszać Cię do podążania za wszystkimi trendami w projektowaniu. Jedno podejście pasuje do jednego typu biznesu, a może zepsuć inny. Krytycznym punktem jest śledzenie trendów, ocena rynku i analiza zapotrzebowania Twoich klientów.