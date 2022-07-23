تعد تطبيقات الأجهزة المحمولة جزءًا من الحياة اليومية ، لذا فإن المنافسة في هذه التكنولوجيا آخذة في الازدياد. تركز صناعة الهاتف المحمول على إنشاء أجهزة وبرامج أفضل. يتطلب إنشاء تطبيقات محمولة سريعة الاستجابة تجذب مستخدم التطبيق وترضيه معرفة عالية بالتكنولوجيا. يجب أن يتميز تطبيقك عن التطبيقات الأخرى.

أفضل طريقة لمنح تطبيقك مظهرًا فريدًا هي الحصول على واجهة فريدة. الواجهة هي أول شيء سيختبره مستخدم التطبيق الخاص بك. لهذا السبب ، يجب أن تكون على دراية كبيرة بشاشات تصميم تطبيقات واجهة المستخدم والأنواع المستخدمة بشكل شائع لجذب العملاء. سنناقش أدناه أنواع الشاشات الشائعة المستخدمة في صناعة التطبيقات.

شاشة تصميم Splash UI

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فيولا دوي

فارس سيتياوان

أوليفر بايند

شاشة البداية هي الشاشة الأولى عندما يقوم مستخدم التطبيق بتشغيل التطبيق. تلعب أنواع الشاشات هذه دورًا مهمًا لأن هذه هي فرصتك لجذب مستخدمي التطبيق وجذبهم. إذا كانت تجربة المستخدم الأولية ممتعة ، فسيكون سعيدًا برؤية بقية التطبيق الخاص بك. خلاف ذلك ، هناك احتمال أن تفقد عميلك الجديد.

عادةً ما تكون شاشة البداية عبارة عن تصميم شعار يتمحور حول الشاشات. ومع ذلك ، فإن إضافة شريط تحميل على شاشة البداية سيكون أكثر فاعلية. بهذه الطريقة ، سيعرف عميلك مقدار الوقت الذي ينتظره للدخول إلى التطبيق.

يجب ألا تستغرق أنواع شاشات البداية وقتًا طويلاً لأن هذا سيزعجك. لذا تأكد من أنها تتمتع بتجربة مستخدم سلسة وممتعة. إذا كان المستخدم الخاص بك سعيدًا ، فسوف يزور مرة أخرى. خلاف ذلك ، لن يعود المستهلك غير السعيد بتجربة مروعة.

الأشياء التي يجب أن يحتوي عليها تصميم واجهة المستخدم

الشيء الأكثر أهمية هو أن شاشة البداية لن تستغرق وقتًا طويلاً. يجب أن يكون الحد الأقصى لوقت عرض البداية من 2 إلى 3 ثوانٍ. إذا استغرقت شاشة البداية وقتًا طويلاً ، فسيصاب المستخدم بالإحباط ولن يكون عميلاً سعيدًا.

مع مرور الوقت ، إذا لاحظت أن تطبيقك يتم استخدامه بانتظام ، فحاول تقليل وقت البداية قدر الإمكان. يمكنك حتى إزالته إذا طلب ذلك من قبل عدة مستخدمين.

يجب أن يكون التصميم مرئيًا وبسيطًا. يجب أن يوصل التصميم الرسالة بسرور. لديك بضع ثوان لتوصيل رسالتك بسرور. تأكد من عدم إضافة الكثير من النصوص. حاول إضافة العناصر المرئية التي تنقل الرسالة بسرعة إلى عملائك.

تصميم واجهة المستخدم Onboarding

مصدر الصورة Dribbble

ستصف أنواع شاشة التصميم المدمجة ميزات التطبيق وفوائده وكيفية التنقل بين ميزات التطبيق. وخير مثال على ذلك هو تثبيت النوافذ على جهازك. بعد ذلك ، يرشدك Cortana (روبوت AI) حول الإعداد الأساسي والوظائف التي يمكنك القيام بها. يعد نوع الشاشة هذا أمرًا بالغ الأهمية ، حيث أنه في هذه الخطوة ، سيتفهم المستخدم ما إذا كان التطبيق سيحل مشكلته أم لا. عادةً ما تكون شاشة الإعداد مختلفة عن إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة لأن كل منصة لها طريقتها المميزة في حل حل معين. يجب مراعاة بعض الحقائق عند عرض تصميم واجهة المستخدم على متن الطائرة.

حقائق يجب مراعاتها أثناء تصميم شاشة واجهة المستخدم على متن الطائرة

افهم نفسية المستخدم. تأكد من معالجة التفاصيل الثانوية مثل نوع التوجيه الذي يتطلبه العميل. إما أنك تخوض في الكثير من التفاصيل ، أو أن تفاصيلك تسيء إلى العميل؟ يجب معالجة هذه الأنواع من الأشياء أثناء التصميم.

أظهر ميزات تطبيقات الجوال الخاصة بك بشكل مثير. يجب أن يكون العميل متحمسًا لرؤية أن منصتك يمكنها حل مشكلته. قسّم خطوات البرنامج التعليمي بحيث تزداد إثارة مستخدم التطبيق في كل خطوة يكملها.

قم بإجراء اتصال مع العميل باستخدام البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. على الأرجح ، لن يستخدم المستخدم النظام الأساسي الخاص بك بقدر ما سيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي مثل Instagram و Facebook وما إلى ذلك. هناك طريقة أخرى تتمثل في الاستمرار في تذكير المستخدم بمنصتك من خلال رسائل البريد الإلكتروني. على سبيل المثال ، قدم خصومات ، وأخبرهم بميزات حول النظام الأساسي الخاص بك ، وأرسل رسالة ترحيب في أيام العطل الخاصة ، وما إلى ذلك.

القائمة الرئيسية أو علامة التبويب الصفحة الرئيسية

مصدر الصورة Dribbble

القائمة الرئيسية أو علامة التبويب الرئيسية هي نوع الشاشة حيث سيقضي المستخدمون الكثير من الوقت. سوف يتنقل بين الوظائف والميزات الإضافية وأشياء أخرى كثيرة. يجب أن تكون الشاشات الرئيسية جذابة وجذابة وبسيطة في نفس الوقت. بالطبع ، تعتمد الشاشة الرئيسية على منتج النظام الأساسي وميزاته. ولكن مع ذلك ، هناك بعض الوظائف الأساسية التي يجب أن تتوفر في كل علامة تبويب الصفحة الرئيسية.

الخطأ الشائع الذي يرتكبه المطور هو عدم قيامه بإنشاء حقل بحث في القائمة الرئيسية. عادة ، لا يتوفر للمستخدمين الوقت للتنقل في كل وظيفة. لذا بدلاً من ذلك ، يكتبون الوظيفة المحددة في حقل البحث ويحصلون على نتائجهم في غضون ثوانٍ قليلة.

تعد عناصر التنقل التي توفر الوصول إلى محتويات متعددة فعالة جدًا أيضًا على شاشات القائمة الرئيسية. أيضًا ، ستساعد القائمة التي تحتوي على قائمة بجميع الاتجاهات المحتملة المستخدمين على الوصول إلى وظائف معينة بنقرة واحدة.

شاشة التسجيل وتسجيل الدخول

مصدر الصورة Dribbble

يتم إنشاء مستخدم شاشة نجاح التسجيل وتسجيل الدخول لمساعدة المستخدمين على التسجيل في النظام الأساسي الخاص بك. عادة ، يتوقع المستخدمون التسجيل في غضون 1-2 دقيقة. بعد ذلك ، يمكنك ربط حساب المستخدم الخاص بك بحساباتهم على Facebook أو Gmail. يرجى التأكد أيضًا من إضافة ميزة تسجيل منفصلة حتى يتمكن المستخدمون الذين لا يريدون ربط حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من إنشاء حساب على النظام الأساسي الخاص بك.

يجب أن يكون مستخدم شاشة نجاح تسجيل الدخول في صميم الموضوع وأضيق الحدود. في شاشة تسجيل الدخول النموذجية ، يوجد خياران للإدخال. الأول هو اسم ملف التعريف ، والثاني هو كلمة المرور. تحتوي بعض الأنظمة الأساسية أيضًا على ميزة التأكيد. يجب أن يكون خيار التسجيل متاحًا للأشخاص الذين يستخدمون النظام الأساسي لأول مرة.

أهمية حساب التطبيق

يجعل الملف الشخصي على النظام الأساسي التفاعل مع الجهاز والأشخاص موثوقًا وسهلاً للغاية. الحساب الشخصي مهم في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. حسابك يتواصل مع شبكتك الاجتماعية. إن وجود ملف تعريف يجعل مشاركة البيانات أو المعلومات الشخصية أمرًا مريحًا للغاية. سيكون من المفيد أن تفكر في العوامل التالية أثناء تصميم واجهة المستخدم لشاشات ملف التعريف.

أول التفاصيل التي تحتاج إلى معالجتها هي التأكد من أن مستخدم شاشة نجاح الملف الشخصي يبدو بسيطًا وواضحًا. سيبدو الملف الشخصي محمومًا إذا كان يحتوي على الكثير من النصوص والمعلومات. في معظم الأحيان ، يتم تصميم شاشة الملف الشخصي بحيث يتم إعلام القارئ بسهولة دون قراءة الكثير من النصوص الطويلة. ثانيًا ، يجب على المصمم البحث عن جمهوره المستهدف. بعد ذلك ، يجب أن يبدو مستخدم شاشة نجاح الملف الشخصي احترافيًا وجذابًا للجمهور الذي ترغب في استهدافه.

شاشة الإحصائيات

تحتوي بعض التطبيقات على شاشة إحصائيات. تخبر شاشة الإحصائيات المعلومات ببساطة وبشكل مفهوم. لا تحتاج جميع المنصات إلى شاشة الإحصائيات. يعتمد ذلك على المنتج الذي تقدمه منصتك. تأكد من أن الشاشة تحتوي على المعلومات الهامة فقط. يجب ألا تبدو البيانات على الشاشة معقدة لتجربة مستخدم ممتعة. يجب أن تكون الأرقام الرقمية المستخدمة في الإحصائيات سهلة المتابعة.

تصميم واجهة مستخدم التقويم

مصدر الصورة Dribbble

التقويم هو جزء أساسي من حياتنا. خاصة أن التقويم له أهمية كبيرة في دراستنا وحياتنا العملية. نقوم بإدارة المهام الخاصة ووضع علامة عليها في التقويم. لهذا السبب تحتوي معظم التطبيقات على شاشة تقويم حيث يمكنك بسهولة رؤية مهامك. على سبيل المثال ، تحتوي تطبيقات الصحة والدراسة واللياقة والأحداث على شاشة تقويم.

ميزة إضافية يمكنك إضافتها إلى التقويم الخاص بك هي مزامنته مع Google أو iCloud. تأكد من أن تصميم شاشة التقويم مناسب للعملاء وأن نمط التقويم يشبه التصميم الأساسي لتطبيقاتك.

شاشة الشروط والأحكام

يتم عرض شاشة الشروط والأحكام لمستخدمي التطبيق الجدد قبل الاشتراك في التطبيق الخاص بك. هذه الشاشة عبارة عن مستند يحتوي على معلومات حول الخدمات التي ستقدمها. كما يسأل مستخدم التطبيق عن إذن معين مثل الوصول إلى الملفات والمعارض وما إلى ذلك. في المستند ، يجب أن تذكر استخدام المحتوى وشروط الخدمات والقواعد واللوائح والقواعد المتعلقة بالحظر الدائم أو التعليق. إنها وثيقة مهمة ، لذا احصل على استشارة قانونية أثناء إنشاء مستندات شروط الخدمة.

أسئلة وأجوبة

كم عدد الشاشات التي يجب أن يمتلكها التطبيق؟

يتراوح رقم شاشة الهاتف المحمول المثالي بين 8 إلى 11 على التوالي. علاوة على ذلك ، تحتوي معظم التطبيقات الناجحة على 11 نوعًا للشاشة. لذلك ، يُنصح بتحسين تجربة التطبيق لحوالي 8-10 شاشات و30-50 عنصر تحكم لكل شاشة.

ما هي 10 نصائح لتجربة المستخدم لتصميم تطبيقات جوال أفضل؟

فيما يلي 10 نصائح لتجربة المستخدم لإنشاء تجربة مستخدم لتطبيقات الأجهزة المحمولة:

يجب أن تكون أنواع العرض لديك متجاوبة

جرب التصميمات التكرارية

اتبع UX البسيط والبسيط

قم بإجراء الاختبار بمساعدة العملاء في الوقت الفعلي

اجعله مرئيًا للغاية مع نظام ألوان كبير

قم بتحديثه بشكل متكرر

افهم احتياجات عميلك

اتبع قواعد تجربة المستخدم

تجنب مشكلة التمرير الطويل

راقب اتجاهات السوق

ماذا تسمى الشاشات المختلفة للتطبيق؟

تتكون كل منصة من أقسام فرعية نشير إليها عادة بالشاشات. أكثر أنواع شاشات التطبيقات شيوعًا التي يمكنك إنشاؤها هي:

شاشة البداية

شاشات تسجيل الدخول والملف الشخصي

الشاشة الرئيسية

شاشة التدريس في الوقت المحدد

شاشة التغذية

شاشات المنتج

شاشة الخروج

شاشة الإحصائيات

ما الذي يجعل التطبيقات رائعة من حيث التصميم المرئي؟

مصدر الصورة Dribbble

عندما يتعلق الأمر بالتصميم المرئي ، قم بإنشاء تطبيقات جوال رائعة باتباع العناصر والمبادئ الأساسية للتصميم المرئي. يتضمن ذلك الوحدة المحددة بين العناصر ، والحفاظ على ظاهرة الجشطالت في عقلك ، وموضع الخطوط وحجمها مهمان كثيرًا. العناصر الأساسية الأخرى هي التباين والقياس والحجم ، إلى جانب القضاء على المساحات البيضاء السلبية.

كيف تصنع شاشة التطبيق؟

اتبع هذه الخطوات لإنشاء شاشة تطبيق جوال رائعة:

قم بإنشاء شبكة العمود الخاصة بك قم بإنشاء محاذاة تتدرج خطط لأنواع الشاشات التي تريدها في تطبيقك تأكد من أنه يدعم الاستمرارية اختبار دعم الإدخال لكل عنصر تقوم بدمجه على شاشتك

ما هو تصميم الشاشة؟

إنشاء تصميم شاشة تطبيقات الهاتف المحمول هو تخطيط التطبيقات. من منظور الشخص العادي ، إنه التصميم الرسومي لواجهتك. تقتصر هذه التصميمات على شاشتك فقط. السبب الرئيسي وراء تصميم الشاشة هو تحسين تجربة مستخدم التطبيق وتحسين قابلية استخدام التطبيق. سيؤدي التصميم الأبسط والأكثر سهولة إلى أنواع رائعة من شاشات تطبيقات الأجهزة المحمولة.

ماذا تسمى الشاشة الأولى من التطبيقات؟

تسمى الشاشة الأولى من التطبيق شاشة البداية. قد تواجهه كشعار أو شاشة تشغيل التطبيق. عندما يفتح العملاء تطبيقك ، تظهر شاشة عرض من ثانية إلى ثانيتين على أجهزتهم ، وهي مجرد اسم أو شعار لتطبيقك. الغرض من هذا النوع من الشاشة هو إحداث تأثير إيجابي على العميل.

لماذا تعتبر أنواع الشاشات هذه مهمة لتجربة مستخدم تطبيق الهاتف لديك؟

مع وجود أكثر من 6.3 مليار مستهلك للهواتف الذكية ، فإن تحسين تجربة مستخدم التطبيق الخاص بك يعد أمرًا مهمًا الآن لأن هذا سيساعدك في النهاية على كسب مستخدمي التطبيق المخلصين وكسب المزيد.

تمهد المنصات الخالية من الشفرات طريقها في الصناعة ، مما يسمح للمصممين الجدد بإظهار إبداعهم. لا تتطلب منك هذه الأنظمة الأساسية تدوين الرموز الطويلة لإنشاء الوحدة المطلوبة. بدلاً من ذلك ، ما عليك سوى السحب والإفلات ، وسيكون لديك التصميم الخاص بك. تمتلك المؤسسات الكبيرة ميزانية لتحمل مصممين محترفين في UI / UX ، لكن الذئب الوحيد والشركات الصغيرة تفضل دائمًا أداة تقلل من قوتها البشرية.

جرب AppMaster كشاشة تالية لتصميم نظام أساسي بدون رمز. باستخدام هذه الأداة ، ستكون مصمم UX والمبرمج ومدير المنتج لتطبيقك. يمكنك تجربة كيفية إنشاء شاشات هاتف ذكي جذابة وتنزيل شفرة المصدر الخاصة بها أيضًا للحصول على براءة اختراع للإطلاق.