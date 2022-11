Często słyszymy o tym, jak pandemia zmieniła świat na zawsze, ale przy bliższym spojrzeniu możemy zdać sobie sprawę, jak większość zmian miała miejsce już wcześniej, a pandemia i wynikające z niej blokady na całym świecie przyspieszyły ten proces, bardziej niż go wywołały.

Czy możemy powiedzieć, że e-commerce nie był już trendem w 2019 roku? Czy możemy powiedzieć, że komunikacja cyfrowa nie była już dominująca? Inne niż te aspekty są jednak inne, które, gdyby nie pandemia, przebiegałyby znacznie wolniej: największym przykładem jest digitalizacja organizacji rządowej. W tym artykule zobaczymy, jak bardzo rośnie zapotrzebowanie na platformy cyfrowe, które umożliwiają obywatelom dostęp do organizacji rządowych i ich usług online. Ponadto, zobaczymy jak rozwój bez kodu jest najbardziej odpowiednią odpowiedzią na takie rosnące zapotrzebowanie.

Dlaczego rządy potrzebują rozwiązań cyfrowych?

Rozwiązania cyfrowe - oprogramowanie, aplikacje mobilne i internetowe - idealnie umożliwiają obywatelom dostęp do organizacji i usług rządowych. Jednak transformacja cyfrowa rządów mogła przebiegać bardzo powoli.

Wtedy wybuchła pandemia i ludzie na całym świecie znaleźli się w domach, bez możliwości fizycznego udania się do urzędów. Kiedy blokady się skończyły, obywatele nadal mieli bezpieczniejszy dostęp do organizacji rządowych na odległość. To właśnie przyspieszyło transformację cyfrową: rządy i organizacje publiczne musiały znaleźć szybkie i skuteczne rozwiązania, aby zapewnić obywatelom platformy programowe, aplikacje mobilne i aplikacje, których mogliby używać, aby uzyskać dostęp do usług publicznych.

Transformacja oczywiście nie została jeszcze zakończona, ale dzięki pandemii dowiedzieliśmy się, że rządy nie mogą dłużej czekać: muszą jak najszybciej rozpocząć proces cyfrowej transformacji swoich organizacji i usług.

Rozwój bez kodu

Zanim przejdziemy do omówienia, dlaczego no-code development może być największym rozwiązaniem dla organizacji rządowych w zakresie digitalizacji procesów i przyspieszenia operacji, zdefiniujmy najpierw, czym jest no-code development.

No-code development to proces tworzenia i rozwijania platform cyfrowych, które nie wymagają od programistów bezpośredniego pisania kodu. Zamiast pisać skomplikowane linie kodu w różnych językach programowania, programiści no-code mogą korzystać z gotowych elementów, dodawać je do interfejsu i sprawić, że będą ze sobą współpracować.

W ten sposób rozwój oprogramowania jest możliwy nie tylko dla większej liczby specjalistów. Nawet ci, którzy nie mają głębokiej wiedzy w języku programowania, mogą opracować aplikację mobilną no-code lub aplikację internetową no-code. To także ułatwienie i przyspieszenie dla profesjonalnych programistów.

Jak możliwe jest tworzenie aplikacji bez kodu?

Tworzenie aplikacji bez kodu jest możliwe dzięki platformom no-code, które umożliwiają takie podejście. Koncepcja ich działania polega na tym, że zamiast pisać każdą pojedynczą linię kodu w różnych językach programowania, platforma no-code dostarcza gotowych elementów, które programiści mogą złożyć w dostarczonym interfejsie, aby stworzyć swój framework.

Nie oznacza to, że rozwój aplikacji z procesem no-code nie ma w ogóle kodu! Wręcz przeciwnie, kod jest tam, włączając w to kod back-end, ale tworzony automatycznie. Jeśli programista potrzebuje dostępu do kodu, może po prostu uzyskać do niego dostęp, edytować go, a nawet wyeksportować.

Oczywiście deweloperzy muszą się upewnić, że platforma no-code, której używają, pozwala na dostęp do kodu back-end, a także, że jest niezawodna i zaawansowana. AppMaster jest na przykład idealnym rozwiązaniem dla programistów: może zapewnić wszystkie funkcje, o których mówiliśmy do tej pory i może być idealnym rozwiązaniem no-code dla rządów i organizacji.

Jak no-code pomaga rządom w transformacji cyfrowej?

Jeśli istnieją złożone oprogramowania, aplikacje mobilne i aplikacje internetowe do opracowania, to z pewnością są to organizacje rządowe.

Organizacje rządowe muszą obsługiwać ogromne ilości danych, tworzyć platformy, z którymi użytkownicy mogą wchodzić w interakcje tak, jak z pracownikiem i - oczywiście - muszą być w 100% bezpieczne.

Podsumowując, cyfrowa transformacja organizacji rządowych jest skomplikowana ze względu na następujące aspekty:

Cyfrowe organizacje muszą oferować obywatelom szeroki zakres usług na jednej platformie. Każdy proces musi przebiegać płynnie i być przyjazny dla użytkownika, tak aby każdy użytkownik, nawet ten z zerową wiedzą techniczną, mógł bez problemu korzystać z usług publicznych.

Aplikacje cyfrowych organizacji rządowych muszą być stale aktualizowane. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że muszą one stale świadczyć jak najlepsze usługi, ale również dlatego, że muszą być aktualizowane zgodnie z nowymi zasadami i przepisami (które mogą być aktualizowane - czasami - co roku).

Cyfrowe aplikacje i usługi rządowe muszą być w 100% bezpieczne. Bezpieczeństwo jest w tym przypadku priorytetem: aplikacje te obsługują najbardziej osobiste dane. Aplikacje muszą być niedostępne dla hakerów i gwarantować brak utraty danych i prywatności obywateli.

Jak rozwój no-code może pomóc w osiągnięciu tych celów?

No-code pomaga rządom osiągnąć wymagane cele wydajności i bezpieczeństwa z powodu wielu czynników.

Szybkość

Szybkie korzyści z aplikacji no-code byłyby szybkością nowych aplikacji i procesu rozwoju aplikacji internetowych. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, cyfrowa transformacja jest czymś, co dzieje się szybko. Do tej pory bardzo niewiele organizacji rządowych było w stanie dotrzymać kroku.

No-code pomaga rządom szybciej rozwijać potrzebne aplikacje, dzięki czemu transformacja cyf rowa może przebiegać szybciej.

Przyjazność dla użytkownika

Aplikacje no-code zapewniają programistom wizualny interfejs, który mogą wykorzystać do tworzenia swoich aplikacji. W porównaniu do tradycyjnych metod rozwoju, rozwój bez kodu ułatwia im zrozumienie, w każdym momencie procesu, co robią i jaki będzie efekt końcowy.

Kiedy jednym z głównych celów jest przyjazność dla użytkownika, staje się to bardzo ważne.

Dostosowanie

Ponieważ platforma no-code pozwala deweloperom na dostosowanie aplikacji w każdym szczególe, pozwala im również na tworzenie bardzo skalowalnych aplikacji.

Jak już wspomnieliśmy, skalowalność jest niezwykle ważna, ponieważ aplikacje rządowe muszą być stale aktualizowane.

Łatwe aktualizacje

Aplikacje rządowe muszą być stale aktualizowane. Dzięki platformom no-code łatwiej jest tworzyć aplikacje i łatwiej jest je aktualizować.

Brak długu technicznego i refaktoryzacji

Dług techniczny jest zwykle odpowiedzialny za straty sięgające nawet 40% całego budżetu projektu. Czasami w systemach, które planuje się utrzymywać, bardzo podobnie jak w systemach rządowych, ważne jest pozbycie się długu technicznego. W przeciwnym razie setki roboczogodzin zostaną poświęcone na refaktoryzację, bo zmieniają się wymagania i trzeba coś zmienić.

W przeciwieństwie do klasycznego rozwoju, nie ma sytuacji, w których nowi programiści, którzy przyszli do projektu, mogą nie rozumieć kodu, ponieważ platformy no-code nie zapewniają dostępu do kodu, a wszyscy rozumieją logikę flowchartu.

Co więcej, nie ma różnych języków programowania czy platform. Wszystko jest zunifikowane i każda osoba, która nawet nie ma wiedzy technicznej, a może to być analityk biznesowy, widząc logikę diagramów blokowych, rozumie, jak działa aplikacja. Może eksportować i zmieniać dokumentację. A także dzięki temu, że no-code, regeneruje kod w miarę wydawania nowych łatek i ulepszania technologii, generowanie kodu jest coraz lepsze, a klient nie musi się wysilać, wystarczy, że naciśnie przycisk generate i w ciągu 30 minut dostanie całkowicie zaktualizowaną aplikację, uwzględniającą wszystkie nowe biblioteki metod i podejść.

Takie właśnie podejście jest stosowane w platformie AppMaster.

Aplikacje na platformie no-code

Do tej pory wspominaliśmy o aplikacjach organizacji rządowych i platformach cyfrowych, ale nie omówiliśmy jeszcze, jakie aplikacje można tworzyć za pomocą metody no-code development.

Usługi obywatelskie organizacji rządowych

Platformy no-code mogą być wykorzystane do zapewnienia obywatelom portali cyfrowych, do których mają dostęp za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub aplikacji internetowych. Za ich pośrednictwem użytkownicy mogą żądać usług, pobierać formularze, sprawdzać statusy i wiele więcej...

Aplikacje bez kodów mogą jednak bardzo korzystnie wpłynąć na poprawę życia ludzi, którzy mieszkają w miastach. I to właśnie tutaj cyfrowa transformacja organizacji obywatelskich i samorządowych może naprawdę wiele zmienić. Dzięki aplikacjom no-code, rządy mogą łatwo zapewnić swoim obywatelom:

Aplikacje bezpieczeństwa publicznego, które mogą pomóc w zarządzaniu i sygnalizowaniu zdarzeń, reagowaniu na incydenty, angażowaniu społeczności itp.

Aplikacje doedukacji i nauki do dyspozycji studentów i innych kategorii.

Aplikacje do przekazywania informacji zwrotnych, za pośrednictwem których obywatele mogą przekazywać sugestie lub sygnalizować nieprawidłowe działanie usług publicznych.

Aplikacje do zarządzania usługami użyteczności publicznej: każde miasto powinno mieć aplikację, za pośrednictwem której może szybko komunikować się z obywatelami. Można ją wykorzystać do informowania ich o ruchu drogowym, ulicach, które są chwilowo zamknięte, zmianach w godzinach i usługach transportu publicznego.

Źródło obrazu.

Wewnętrzne oprogramowanie no-code

Platformy no-code powinny być wykorzystywane nie tylko do dostarczania obywatelom potrzebnych im usług: mogą one również pomóc w automatyzacji ton wewnętrznych procesów. Dzięki aplikacjom no-code praca departamentów rządowych może stać się o wiele łatwiejsza i będą one w stanie poprawić usługi, które świadczą dla społeczności.

Przydatne aplikacje no-code dla urzędników wewnętrznych mogą być:

Aplikacje do zarządzania: można stworzyć proste aplikacje no-code do obsługi cyfrowych list kontrolnych, zbierania danych i zarządzania.

Aplikacje do zarządzania projektami: oprogramowanie no-code może pomóc w tworzeniu aplikacji do automatyzacji różnych procesów w ramach przepływów pracy związanych z zarządzaniem projektami.

Oprogramowanie no-code do automatyzacji wszelkich powtarzających się procesów, które mają miejsce w każdym urzędzie państwowym.

Jak wybrać platformę no-code?

Wspomnieliśmy już, że AppMaster jest jedną z najlepszych aplikacji no-code w dzisiejszym obiegu, ale dlaczego tak jest? W tej części omówimy, co sprawia, że doskonałe oprogramowanie do rozwoju no-code. I jakie funkcje są niezbędne, jeśli to oprogramowanie no-code ma być używane do cyfrowej transformacji organizacji rządowych obywateli.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest prawdopodobnie najważniejszą cechą, którą należy sprawdzić przed poleganiem na oprogramowaniu bez kodu. Niezależnie od tego, czy aplikacja no-code ma być używana przez wewnętrznych urzędników, czy też udostępniana społeczności, aplikacje rządowe muszą być w 100% bezpieczne z wielu powodów:

Rządy przechowują dane osobowe obywateli.

Organizacje rządowe dostarczają istotnych informacji dla swojej społeczności.

Organizacje rządowe obsługują płatności, które muszą być w 100% bezpieczne.

Wydajność

Platforma no-code, że rządy wybrać dla ich przejścia musi pozwolić im zapewnić ich społeczności z najwyższej jakości aplikacji. Aplikacje te będą używane codziennie przez tysiące ludzi: wydajność jest priorytetem, podobnie jak bezpieczeństwo.

Elastyczność i skalowalność

Wielokrotnie wspominaliśmy, że zasady i przepisy rządowe często się zmieniają. Kiedy rządy używają aplikacji no-code, muszą one być aktualizowane zgodnie z tymi zmianami zasad i przepisów.

Oprogramowanie no-code musi być wystarczająco elastyczne i skalowalne, aby umożliwić programistom ciągłe i łatwe wprowadzanie potrzebnych zmian i aktualizacji.

Przypadek zastosowania No-code w administracji rządowej

Przed pojawieniem się usług cyfrowych, jeśli dana osoba potrzebowała poprosić o prawo jazdy, wykonałaby następujące czynności:

Idź do lokalnego biura, aby wypełnić wszystkie wymagane formularze. Przynieść dokumenty, zrobić ich kopie i podpisać wszystkie papiery.

Czekać na proces weryfikacji i - na jego końcu - zatwierdzenie.

Czekać na telefon, by móc przystąpić do 20-minutowego testu.

I właśnie w ten sposób z pomocą przychodzi oprogramowanie no-code. Dzięki aplikacji no-code organizacje rządowe mogą zapewnić obywatelom platformę, dzięki której mogą oni obsługiwać procesy, które w innym przypadku byłyby skomplikowane i wymagałyby tygodni lub nawet miesięcy na ich realizację. W powyższym przykładzie, mając do dyspozycji aplikację no-code software, obywatel potrzebujący prawa jazdy musiałby:

Zalogować się do udostępnionej aplikacji internetowej. Przesłać dokumenty i wypełnić formularz bezpośrednio z aplikacji.

Czekać na automatyczny proces walidacji, który trwałby maksymalnie 24 godziny.

Skrócenie czasu oczekiwania: byliby wzywani na egzamin w krótszym czasie, ponieważ cały proces jest szybszy.

Źródło obrazu

Na tym prostym przykładzie łatwo zauważyć, jak aplikacje oprogramowania no-code mogą nie tylko ułatwić doświadczenie obywateli lub pracę urzędników, ale także pomóc rządom poprawić jakość usług, które dostarczają ludziom.

Wnioski

Cyfrowa transformacja organizacji i usług rządowych dla obywateli jest czymś, czego obywatele wymagają. Oprogramowanie no-code i metody rozwoju mogą pomóc rządom odpowiedzieć na takie rosnące zapotrzebowanie w bardziej efektywny sposób.

Jak widzieliśmy, proces cyfryzacji nie tylko odpowiada na zapotrzebowanie ludzi, ale także przynosi wiele korzyści: