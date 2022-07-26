Pandeminin dünyayı sonsuza dek nasıl değiştirdiğini sık sık duyuyoruz, ancak daha yakından bakıldığında, değişikliklerin çoğunun zaten gerçekleştiğini ve pandemi ve bunun sonucunda tüm dünyadaki karantinaların süreci hızlandırdığını, buna neden olmaktan çok hızlandırdığını görebiliriz.

E-ticaretin 2019'da zaten trend olmadığını söyleyebilir miyiz? Dijital iletişimin zaten baskın olmadığını söyleyebilir miyiz? Bununla birlikte, bu yönlerden başka, pandemi olmasaydı çok daha yavaş olacak başkaları da var: devlet teşkilatının dijitalleşmesi en büyük örnek. Bu yazıda, vatandaşların devlet kurumlarına ve hizmetlerine çevrimiçi olarak erişmesini sağlayan dijital platformlara olan talebin nasıl arttığını göreceğiz. Ayrıca, bu tür artan talebe en uygun yanıtın kodsuz geliştirme olduğunu göreceğiz.

Hükümetler neden dijitalleşmeye ihtiyaç duyuyor?

Dijital çözümler - yazılım, mobil uygulamalar ve web uygulamaları - ideal olarak vatandaşların devlet kurumlarına ve hizmetlerine erişmesine izin verir. Ancak, hükümetlerin dijital dönüşümü çok yavaş olabilirdi.

Ardından pandemi vurdu ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar, fiziksel olarak devlet dairelerine gitme olasılığı olmadan kendilerini evlerinde kilitli buldu. Karantinalar sona erdiğinde, vatandaşların devlet kurumlarına uzaktan erişmesi hala daha güvenliydi. Dijital dönüşümü hızlandıran şey buydu: hükümetlerin ve kamu kuruluşlarının vatandaşlara kamu hizmetlerine erişmek için kullanabilecekleri yazılım platformları, mobil uygulamalar ve uygulamalar sağlamak için hızlı ve verimli çözümler bulması gerekiyordu.

Dönüşüm elbette henüz tamamlanmadı; ancak pandemi ile birlikte hükümetlerin daha fazla bekleyemeyeceğini öğrendik: kuruluşlarının ve hizmetlerinin dijital dönüşüm sürecini mümkün olan en kısa sürede başlatmaları gerekiyor.

Kodsuz geliştirme

Devlet kurumlarının süreçlerini dijitalleştirmeleri ve operasyonlarını hızlandırmaları için kodsuz geliştirmenin neden en iyi çözüm olabileceğini tartışmaya geçmeden önce, ilk olarak kodsuz geliştirmenin ne olduğunu tanımlayalım.

Kodsuz geliştirme, geliştiricilerin doğrudan kod yazmasını gerektirmeyen dijital platformlar oluşturma ve geliştirme sürecidir. Farklı programlama dillerinde karmaşık kod satırları yazmak yerine, kodsuz geliştiriciler önceden oluşturulmuş öğeleri kullanabilir, bunları bir arayüze ekleyebilir ve birlikte çalışmasını sağlayabilir.

Bu şekilde, yazılım geliştirme sadece daha fazla sayıda profesyonel için mümkün değildir. Bir programlama dilinde derin uzmanlığa sahip olmayanlar bile kodsuz bir mobil uygulama veya kodsuz bir web uygulaması geliştirebilir. Ayrıca profesyonel geliştiriciler için işleri daha kolay ve hızlı hale getirir.

Kodsuz geliştirme nasıl mümkün olabilir?

Bu tür bir yaklaşıma izin veren kodsuz platformlar sayesinde kodsuz uygulama geliştirme mümkündür. Arkasındaki konsept, her bir kod satırını farklı programlama dillerinde yazmak yerine, kodsuz platformun, geliştiricilerin kendi çerçevelerini oluşturmak için sağlanan bir arabirimde birleştirebilecekleri önceden oluşturulmuş öğeler sağlamasıdır.

Bu, kodsuz bir süreçle uygulama geliştirmenin hiç kodu olmadığı anlamına gelmez! Aksine, kod oradadır, arka uç kodu dahildir ancak otomatik olarak oluşturulur. Geliştiricinin koda erişmesi gerekiyorsa, koda kolayca erişebilir, düzenleyebilir ve hatta dışa aktarabilir.

Elbette geliştiricilerin, kullandıkları kodsuz platformun arka uç koduna erişime izin verdiğinden ve güvenilir ve gelişmiş olduğundan emin olmaları gerekir. Örneğin, AppMaster geliştiriciler için bir tercihtir: Şimdiye kadar bahsettiğimiz tüm özellikleri sağlayabilir ve hükümetler ve kuruluşlar için kodsuz mükemmel bir çözüm olabilir.

Kodsuz, hükümetlere dijital geçişte nasıl yardımcı olur?

Geliştirilecek karmaşık yazılımlar, mobil uygulamalar ve web uygulamaları varsa, bunlar kesinlikle devlet kurumlarıdır.

Devlet kurumlarının büyük miktarda veriyi işlemesi, kullanıcıların bir çalışanla etkileşime girerken etkileşimde bulunabilecekleri platformlar oluşturması ve tabii ki %100 güvenli olmaları gerekir.

Özetlemek gerekirse, hükümet kuruluşlarının dijital geçişi aşağıdaki yönlerden dolayı karmaşıktır:

Dijital organizasyonların vatandaşlara tek bir platformda geniş bir hizmet yelpazesi sunması gerekiyor. Herhangi bir kullanıcının, hatta sıfır teknoloji uzmanlığına sahip olanın bile, kamu hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmesi için her sürecin sorunsuz çalışması ve kullanıcı dostu olması gerekir.

Dijital devlet kuruluşlarının uygulamalarının sürekli güncellenmesi gerekiyor. Bu, yalnızca mümkün olan en iyi hizmeti sunmaya devam etmeleri gerektiği için değil, aynı zamanda yeni kural ve düzenlemelere göre güncellenmeleri gerektiği için (bazen - yıllık olarak güncellenebilir).

Dijital devlet uygulamaları ve hizmetlerinin %100 güvenli olması gerekir. Bu durumda güvenlik bir önceliktir: bu uygulamalar en kişisel verileri işler. Uygulamalar bilgisayar korsanları tarafından erişilemez olmalı ve veri kaybı olmamasını ve vatandaşların gizliliğini garanti etmelidir.

Kodsuz geliştirme bu hedeflere ulaşmaya nasıl yardımcı olabilir?

Kodsuz, birçok faktör nedeniyle hükümetlerin gerekli performans ve güvenlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Hız

Kodsuz uygulamaların hızlı faydaları, yeni uygulamaların hızı ve web uygulamaları geliştirme süreci olacaktır. Birçok kez belirttiğimiz gibi, dijital geçiş hızla gerçekleşen bir şey. Şimdiye kadar, çok az hükümet kuruluşu ayak uydurabilmiştir.

Kodsuz, dijital dönüşümün daha hızlı olabilmesi için hükümetlerin gerekli uygulamaları daha hızlı geliştirmelerine yardımcı olur.

Kullanıcı dostu

Kodsuz uygulamalar, geliştiricilere uygulamalarını oluşturmak için kullanabilecekleri görsel bir arayüz sağlar. Geleneksel geliştirme yöntemleriyle karşılaştırıldığında, kodsuz geliştirme, süreç boyunca herhangi bir anda ne yaptıklarını ve nihai sonucun ne olacağını net bir şekilde anlamalarını kolaylaştırır.

Ana hedeflerden biri kullanım kolaylığı olduğunda, bu çok önemli hale gelir.

özelleştirme

Kodsuz platform, geliştiricilerin uygulamaları her ayrıntıda özelleştirmesine izin verdiği için, aynı zamanda çok ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmalarına da olanak tanır.

Bahsettiğimiz gibi, ölçeklenebilirlik son derece önemlidir çünkü devlet uygulamalarının sürekli güncellenmesi gerekir.

Kolay güncellemeler

Devlet uygulamalarının sürekli güncellenmesi gerekir. Kodsuz platformlarla uygulama oluşturmak ve güncellemek daha kolaydır.

Teknik borç ve yeniden düzenleme yok

Teknik borç genellikle toplam proje bütçesinin %40'ına kadar olan kayıplardan sorumludur. Bazen devlet sistemlerine çok benzeyen bakımı planlanan sistemlerde teknik borçtan kurtulmak önemlidir. Aksi takdirde, gereksinimler değiştiğinden ve bir şeylerin değiştirilmesi gerektiğinden, yeniden düzenleme için yüzlerce adam-saat harcanacaktır.

Klasik geliştirmeden farklı olarak, kodsuz platformlar koda erişim sağlamadığı ve herkesin akış şeması mantığını anladığı için projeye gelen yeni geliştiricilerin kodu anlamayabileceği durumlar yoktur.

Üstelik farklı programlama dilleri veya platformları da yok. Her şey birleştirilmiştir ve teknik bilgiye sahip olmayan herhangi bir kişi ve bu bir iş analisti olabilir, yapı blok diyagramlarının mantığını görerek uygulamanın nasıl çalıştığını anlar. Belgeleri dışa aktarabilir ve değiştirebilir. Ayrıca, no-code olması nedeniyle, yeni yamalar çıktıkça ve teknolojiler geliştikçe kodu yeniden oluşturur, kod üretimi giderek daha iyi hale gelir ve müşterinin herhangi bir çaba göstermesine gerek kalmaz; sadece oluştur düğmesine basması ve 30 dakika içinde tüm yeni yöntem ve yaklaşım kitaplıklarını dikkate alarak tamamen güncellenmiş bir uygulama alması gerekiyor.

AppMaster platformunda kullanılan yaklaşım budur.

Kodsuz platform uygulamaları

Şimdiye kadar devlet kurumlarının uygulamalarından ve dijital platformlarından bahsettik ancak kodsuz geliştirme yöntemine ne tür uygulamalar geliştirilebileceğini henüz tartışmadık.

Vatandaş hükümet organizasyon hizmetleri

Vatandaşların mobil uygulamalar veya web uygulamaları üzerinden erişebilecekleri dijital portallar sağlamak için kodsuz platformlar kullanılabilir. Bunlar aracılığıyla kullanıcılar hizmet talep edebilir, formları indirebilir, durumları kontrol edebilir ve daha fazlasını yapabilir…

Ancak kodsuz uygulamalar, şehirlerde yaşayan insanların yaşamlarını iyileştirmek için çok faydalı olabilir. Vatandaş-devlet kuruluşlarının dijital dönüşümünün gerçekten bir fark yaratabileceği yer burasıdır. Kodsuz uygulamalarla hükümetler vatandaşlarına aşağıdakileri kolayca sağlayabilir:

Olayları, olay yanıtını, topluluk katılımını vb. yönetmeye ve bildirmeye yardımcı olabilecek kamu güvenliği uygulamaları.

Öğrencilerin ve diğer kategorilerin emrinde eğitim ve öğrenim uygulamaları .

Vatandaşların önerilerde bulunabileceği veya kamu hizmetlerinde arıza sinyali verebileceği geri bildirim uygulamaları.

Kamu hizmeti yönetimi uygulamaları: Her şehir, vatandaşlarıyla hızlı bir şekilde iletişim kurabilecekleri bir uygulamaya sahip olmalıdır. Trafik, geçici olarak kapatılan sokaklar, toplu taşıma saat ve hizmetlerindeki değişiklikler hakkında onları bilgilendirmek için kullanılabilir.





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Dahili kodsuz yazılım

Kodsuz platformlar yalnızca vatandaşlara ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlamak için kullanılmamalı, aynı zamanda tonlarca dahili işlemi otomatikleştirmeye de yardımcı olabilir. Kodsuz uygulamalarla, devlet dairelerinin işi çok daha kolay hale gelebilir ve topluma sağladıkları hizmeti iyileştirebilirler.

Dahili yetkililer için yararlı kodsuz uygulamalar şunlar olabilir:

Yönetim uygulamaları: Dijital kontrol listelerini, veri toplamayı ve yönetimi işlemek için basit kodsuz uygulamalar oluşturulabilir.

Proje yönetimi uygulamaları: kodsuz yazılım, proje yönetimi iş akışları içindeki farklı süreçleri otomatikleştirmek için uygulamalar oluşturmaya yardımcı olabilir.

Herhangi bir devlet dairesinde meydana gelen tekrarlayan işlemleri otomatikleştirmek için kodsuz yazılım.

Kodsuz bir platform nasıl seçilir?

AppMaster'ın günümüzde dolaşımda olan en iyi kodsuz uygulamalardan biri olduğundan daha önce bahsetmiştik, peki neden böyle? Bu bölümde, mükemmel bir kod gerektirmeyen geliştirme yazılımını neyin oluşturduğunu tartışacağız. Ve eğer bu kodsuz yazılımın vatandaş hükümet kuruluşlarının dijital geçişi için kullanılması amaçlanıyorsa, ne tür özellikler önemlidir.

Güvenlik

Güvenlik , muhtemelen kodsuz yazılımlara güvenmeden önce kontrol etmeniz gereken en önemli özelliktir. Kodsuz uygulamanın dahili görevliler tarafından kullanılması veya topluluğa sağlanması amaçlanıyor olsun, hükümet uygulamalarının birçok nedenden dolayı %100 güvenli olması gerekir:

Hükümetler vatandaşların kişisel verilerini saklar.

Devlet kurumları, toplumlarına hayati bilgiler sağlar.

Devlet kurumları, %100 güvenli olması gereken ödemeleri gerçekleştirir.

Verim

Hükümetlerin geçişleri için seçtikleri kodsuz bir platform, topluluklarına en kaliteli uygulamaları sağlamalarına izin vermelidir. Bu uygulamalar günlük olarak binlerce kişi tarafından kullanılacak: performans, tıpkı güvenlik gibi bir önceliktir.

Esneklik ve ölçeklenebilirlik

Hükümet kurallarının ve düzenlemelerinin sıklıkla değiştiğinden birçok kez bahsettik. Hükümetler kodsuz uygulamalar kullandığında, bunların bu kural ve düzenlemelerdeki değişikliklere göre güncellenmesi gerekir.

Kodsuz yazılım, geliştiricilerin gerekli değişiklikleri ve güncellemeleri sürekli ve kolay bir şekilde yapmasına izin verecek kadar esnek ve ölçeklenebilir olmalıdır.

Kodsuz devlet kullanım örneği

Dijital hizmetlerin ortaya çıkmasından önce, bir kişinin ehliyet talep etmesi gerekiyorsa, aşağıdakileri yapardı:

Gerekli tüm formları doldurmak için yerel ofise gidin. Belgeleri getirin, kopyalarını alın ve tüm kağıtları imzalayın.

Doğrulama sürecinin gerçekleşmesini ve sonunda onaylanmasını bekleyin.

Aramayı bekleyin, böylece 20 dakikalık bir teste girebilirler.

Kodsuz yazılımlar bu şekilde yardıma gelir. Devlet kurumları, kod içermeyen bir uygulamayla vatandaşlara, aksi takdirde karmaşık olacak ve tamamlanması haftalar hatta aylar alacak süreçleri yönetebilecekleri bir platform sağlayabilir. Yukarıdaki örnekte, ellerinde kodsuz bir yazılım uygulaması varken, ehliyete ihtiyacı olan vatandaşın şunları yapması gerekir:

Sağlanan web uygulamasında oturum açın. Belgeleri yükleyin ve formu doğrudan uygulamadan doldurun.

En fazla 24 saat sürecek otomatik bir doğrulama sürecini bekleyin.

Bekleme süresini azaltın: tüm süreç daha hızlı olduğu için daha kısa sürede teste çağrılırlardı.

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Bu basit örnekle, kodsuz yazılım uygulamalarının yalnızca vatandaşların deneyimlerini veya memurların çalışmalarını kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda hükümetlerin insanlara sundukları hizmetin kalitesini artırmalarına nasıl yardımcı olabileceğini görmek kolaydır.

Çözüm

Vatandaş devlet kurumlarının ve hizmetlerinin dijital dönüşümü, vatandaşların ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Kodsuz yazılım ve geliştirme yöntemleri, hükümetlerin bu kadar artan bir talebe daha etkili bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olabilir.

Gördüğümüz gibi, dijitalleşme süreci sadece insanların taleplerine cevap vermekle kalmıyor, aynı zamanda pek çok fayda da getiriyor: