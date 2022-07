Wir hören oft davon, wie die Pandemie die Welt für immer verändert hat, aber bei näherer Betrachtung können wir erkennen, dass die meisten Veränderungen bereits im Gange waren und die Pandemie und die daraus resultierenden Schließungen auf der ganzen Welt den Prozess eher beschleunigt als verursacht haben.

Können wir sagen, dass E-Commerce nicht schon 2019 ein Trend war? Können wir sagen, dass die digitale Kommunikation nicht bereits vorherrschend war? Abgesehen von diesen Aspekten gibt es jedoch andere, die ohne die Pandemie viel langsamer verlaufen wären: die Digitalisierung der staatlichen Organisation ist das beste Beispiel. In diesem Artikel werden wir sehen, wie die Nachfrage nach digitalen Plattformen, die den Bürgern den Online-Zugang zu staatlichen Organisationen und deren Dienstleistungen ermöglichen, stark zunimmt. Außerdem werden wir sehen, wie die No-Code-Entwicklung die beste Antwort auf diese wachsende Nachfrage ist.

Warum müssen Regierungen digital werden?

Digitale Lösungen - Software, mobile Apps und Webanwendungen - ermöglichen den Bürgern idealerweise den Zugang zu staatlichen Organisationen und Dienstleistungen. Die digitale Transformation von Behörden könnte jedoch sehr langsam verlaufen.

Dann kam die Pandemie, und Menschen auf der ganzen Welt wurden zu Hause eingeschlossen, ohne die Möglichkeit, Behörden aufzusuchen. Als die Schließungen aufhörten, war es für die Bürger immer noch sicherer, aus der Ferne auf Regierungseinrichtungen zuzugreifen. Das hat den digitalen Wandel beschleunigt: Regierungen und öffentliche Organisationen mussten schnelle und effiziente Lösungen finden, um den Bürgern Softwareplattformen, mobile Apps und Anwendungen zur Verfügung zu stellen, mit denen sie auf öffentliche Dienste zugreifen können.

Die Transformation ist natürlich noch nicht abgeschlossen, aber mit der Pandemie haben wir gelernt, dass Regierungen nicht länger warten können: Sie müssen den Prozess der digitalen Transformation ihrer Organisationen und Dienste so schnell wie möglich beginnen.

No-Code-Entwicklung

Bevor wir erörtern, warum No-Code-Entwicklung die beste Lösung für Regierungsorganisationen sein kann, um ihre Prozesse zu digitalisieren und ihre Abläufe zu beschleunigen, sollten wir zunächst definieren, was No-Code-Entwicklung ist.

Bei der No-Code-Entwicklung handelt es sich um einen Prozess zur Erstellung und Entwicklung digitaler Plattformen, bei dem die Entwickler keinen direkten Code schreiben müssen. Anstatt komplizierte Codezeilen in verschiedenen Programmiersprachen zu schreiben, können No-Code-Entwickler vorgefertigte Elemente verwenden, sie zu einer Schnittstelle hinzufügen und sie zusammenfügen.

Auf diese Weise wird die Softwareentwicklung nicht nur für eine größere Anzahl von Fachleuten möglich. Auch diejenigen, die keine tiefgreifenden Kenntnisse in einer Programmiersprache haben, können eine no-code mobile App oder eine no-code Webanwendung entwickeln. Und auch für professionelle Entwickler wird es einfacher und schneller.

Wie ist No-Code-Entwicklung möglich?

Die Entwicklung von No-Code-Anwendungen ist dank der No-Code-Plattformen möglich, die diese Art von Ansatz ermöglichen. Das Konzept dahinter ist, dass die No-Code-Plattform vorgefertigte Elemente bereitstellt, die Entwickler über eine bereitgestellte Schnittstelle zu ihrem Framework zusammenstellen können, anstatt jede einzelne Codezeile in verschiedenen Programmiersprachen zu schreiben.

Das bedeutet nicht, dass die Anwendungsentwicklung mit einem No-Code-Prozess überhaupt keinen Code enthält! Im Gegenteil, der Code ist vorhanden, einschließlich des Backend-Codes, der jedoch automatisch erstellt wird. Wenn der Entwickler Zugriff auf den Code benötigt, kann er ihn einfach aufrufen, bearbeiten oder sogar exportieren.

Natürlich müssen die Entwickler sicherstellen, dass die von ihnen verwendete No-Code-Plattform den Zugriff auf den Back-End-Code ermöglicht und dass sie zuverlässig und fortschrittlich ist. AppMaster ist zum Beispiel ein beliebtes Tool für Entwickler: Es bietet alle Funktionen, über die wir bisher gesprochen haben, und kann die perfekte No-Code-Lösung für Behörden und Organisationen sein.

Wie hilft No-Code den Behörden bei der digitalen Transformation?

Wenn es komplexe Software, mobile Apps und Webanwendungen zu entwickeln gibt, dann sind es mit Sicherheit die von Regierungsorganisationen.

Behörden müssen große Datenmengen verarbeiten, Plattformen schaffen, mit denen die Benutzer wie mit einem Angestellten interagieren können, und - natürlich - müssen sie zu 100 % sicher sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der digitale Wandel von Regierungsorganisationen aufgrund der folgenden Aspekte komplex ist:

Digitale Organisationen müssen den Bürgern eine breite Palette von Dienstleistungen auf einer Plattform anbieten. Jeder Prozess muss reibungslos ablaufen und benutzerfreundlich sein, damit jeder Benutzer, auch derjenige, der über keinerlei technische Kenntnisse verfügt, die öffentlichen Dienste ohne Schwierigkeiten nutzen kann.

Die Anwendungen der digitalen Behörden müssen ständig aktualisiert werden. Das liegt nicht nur daran, dass sie weiterhin den bestmöglichen Service bieten müssen, sondern auch daran, dass sie entsprechend den neuen Regeln und Vorschriften (die manchmal jährlich aktualisiert werden) aktualisiert werden müssen.

Digitale Behördenanwendungen und -dienste müssen zu 100 % sicher sein. Sicherheit ist in diesem Fall eine Priorität: Diese Anwendungen verarbeiten die meisten persönlichen Daten. Die Anwendungen müssen für Hacker unzugänglich sein und gewährleisten, dass keine Daten verloren gehen und die Privatsphäre der Bürger gewahrt bleibt.

Wie kann die no-code-Entwicklung dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen?

No-Code hilft den Regierungen, die erforderlichen Leistungs- und Sicherheitsziele zu erreichen, und zwar aufgrund vieler Faktoren.

Geschwindigkeit

Der schnellste Vorteil von No-Code-Apps ist die Geschwindigkeit, mit der neue Anwendungen und der Entwicklungsprozess von Webanwendungen entwickelt werden. Wie wir bereits mehrfach erwähnt haben, vollzieht sich der digitale Wandel sehr schnell. Bisher konnten nur sehr wenige Regierungsorganisationen damit Schritt halten.

No-Code hilft den Behörden, die benötigten Anwendungen schneller zu entwickeln, damit die digitale Transformation schneller vonstatten gehen kann.

Benutzerfreundlichkeit

No-Code-Apps bieten Entwicklern eine visuelle Schnittstelle, die sie für die Erstellung ihrer Anwendungen nutzen können. Im Vergleich zu herkömmlichen Entwicklungsmethoden ist es für sie einfacher, zu jedem Zeitpunkt des Prozesses ein klares Verständnis davon zu haben, was sie tun und was das Endergebnis sein wird.

Wenn eines der Hauptziele die Benutzerfreundlichkeit ist, wird dies sehr wichtig.

Anpassungen

Da No-Code-Plattformen es Entwicklern ermöglichen, Anwendungen bis ins kleinste Detail anzupassen, können sie auch sehr skalierbare Anwendungen erstellen.

Wie wir bereits erwähnt haben, ist Skalierbarkeit extrem wichtig, da staatliche Anwendungen ständig aktualisiert werden müssen.

Einfache Aktualisierungen

Behördenanwendungen müssen ständig aktualisiert werden. Mit No-Code-Plattformen ist es einfacher, Anwendungen zu entwickeln und sie zu aktualisieren.

Keine technischen Schulden und kein Refactoring

Technische Schulden sind in der Regel für Verluste von bis zu 40 % des gesamten Projektbudgets verantwortlich. Manchmal ist es bei Systemen, die gewartet werden sollen, wie z. B. bei Behörden, wichtig, die technischen Schulden zu beseitigen. Andernfalls werden Hunderte von Arbeitsstunden für das Refactoring aufgewendet, weil sich die Anforderungen ändern und etwas geändert werden muss.

Anders als bei der klassischen Entwicklung gibt es keine Situationen, in denen neue Entwickler, die zu dem Projekt hinzukommen, den Code nicht verstehen, weil No-Code-Plattformen keinen Zugang zum Code bieten und jeder die Logik des Flussdiagramms versteht.

Außerdem gibt es keine unterschiedlichen Programmiersprachen oder Plattformen. Alles ist vereinheitlicht, und jede Person, die nicht einmal über technische Kenntnisse verfügt, und das kann auch ein Unternehmensanalytiker sein, der die Logik der Bausteindiagramme sieht, versteht, wie die Anwendung funktioniert. Er kann die Dokumentation exportieren und ändern. Außerdem wird die Codegenerierung aufgrund der Tatsache, dass no-code den Code bei der Veröffentlichung neuer Patches und bei der Verbesserung von Technologien neu generiert, immer besser, und der Kunde muss sich nicht anstrengen; er braucht nur auf die Generierungstaste zu drücken und erhält in 30 Minuten eine vollständig aktualisierte Anwendung, die alle neuen Methodenbibliotheken und Ansätze berücksichtigt.

Dies ist der Ansatz, der in der AppMaster-Plattform verwendet wird.

No-Code-Plattform-Anwendungen

Wir haben bisher über Anwendungen von Regierungsorganisationen und digitale Plattformen gesprochen, aber wir haben noch nicht erörtert, welche Art von Anwendungen mit der no-code Entwicklungsmethode entwickelt werden können.

Dienstleistungen von Regierungsorganisationen für Bürger

No-Code-Plattformen können verwendet werden, um Bürgern digitale Portale zur Verfügung zu stellen, auf die sie über mobile Apps oder Webanwendungen zugreifen können. Über diese Portale können die Nutzer Dienstleistungen anfordern, Formulare herunterladen, den Status überprüfen und vieles mehr...

Codefreie Anwendungen können jedoch sehr nützlich sein, um das Leben der Menschen in den Städten zu verbessern. Und genau hier kann die digitale Transformation von Bürger- und Regierungsorganisationen wirklich etwas bewirken. Mit No-Code-Anwendungen können Regierungen ihren Bürgern auf einfache Weise Folgendes zur Verfügung stellen:

Apps für die öffentliche Sicherheit, die bei der Verwaltung und Meldung von Zwischenfällen, der Reaktion auf Zwischenfälle, dem Engagement der Gemeinschaft usw. helfen können.

Bildungs- und Lern-Apps, die Studenten und anderen Kategorien zur Verfügung stehen.

Feedback-Apps, über die die Bürger Vorschläge machen oder Fehlfunktionen bei öffentlichen Diensten melden können.

Anwendungen für das Versorgungsmanagement: Jede Stadt sollte über eine App verfügen, über die sie schnell mit ihren Bürgern kommunizieren kann. Sie könnte genutzt werden, um sie über den Verkehr, vorübergehend gesperrte Straßen, Änderungen bei den Öffnungszeiten des öffentlichen Nahverkehrs und bei Dienstleistungen zu informieren.





Bildquelle

Interne No-Code-Software

No-Code-Plattformen sollten nicht nur genutzt werden, um den Bürgern die von ihnen benötigten Dienstleistungen zu bieten: Sie können auch dazu beitragen, zahlreiche interne Prozesse zu automatisieren. Mit No-Code-Anwendungen kann die Arbeit von Behörden viel einfacher werden, und sie sind in der Lage, den Service, den sie der Gemeinschaft bieten, zu verbessern.

Nützliche No-Code-Anwendungen für interne Beamte könnten sein:

Management-Apps: Es können einfache No-Code-Anwendungen erstellt werden, um digitale Checklisten, Datenerfassung und Verwaltung zu handhaben.

Projektmanagement-Apps: Mit No-Code-Software lassen sich Anwendungen zur Automatisierung verschiedener Prozesse innerhalb von Projektmanagement-Workflows erstellen.

No-Code-Software zur Automatisierung aller sich wiederholenden Prozesse, die in jeder Behörde ablaufen.

Wie wählt man eine no-code Plattform?

Wir haben bereits erwähnt, dass AppMaster eine der besten No-Code-Anwendungen ist, die heute im Umlauf sind, aber warum ist das so? In diesem Abschnitt werden wir erörtern, was eine hervorragende No-Code-Entwicklungssoftware ausmacht. Und welche Funktionen unerlässlich sind, wenn diese No-Code-Software für den digitalen Wandel von Bürgerbehörden eingesetzt werden soll.

Sicherheit

Sicherheit ist wahrscheinlich das wichtigste Merkmal, das Sie prüfen sollten, bevor Sie sich auf No-Code-Software verlassen. Unabhängig davon, ob die No-Code-Anwendung von internen Beamten verwendet oder der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden soll, müssen die Anwendungen von Behörden aus vielen Gründen zu 100 % sicher sein:

Behörden speichern persönliche Daten der Bürger.

Regierungsorganisationen stellen ihrer Gemeinde wichtige Informationen zur Verfügung.

Staatliche Organisationen wickeln Zahlungen ab, die zu 100 % sicher sein müssen.

Leistung

Eine No-Code-Plattform, für die sich Behörden für den Übergang entscheiden, muss es ihnen ermöglichen, ihrer Gemeinschaft Anwendungen von höchster Qualität zur Verfügung zu stellen. Diese Anwendungen werden täglich von Tausenden von Menschen genutzt: Leistung ist genauso wichtig wie Sicherheit.

Flexibilität und Skalierbarkeit

Wir haben bereits mehrfach erwähnt, dass sich die Regeln und Vorschriften von Behörden häufig ändern. Wenn Behörden No-Code-Apps verwenden, müssen diese entsprechend den geänderten Regeln und Vorschriften aktualisiert werden.

No-Code-Software muss flexibel und skalierbar genug sein, damit die Entwickler die erforderlichen Änderungen und Aktualisierungen ständig und problemlos vornehmen können.

No-Code-Anwendungsfall bei Behörden

Vor dem Aufkommen digitaler Dienste musste eine Person, die einen Führerschein beantragen wollte, wie folgt vorgehen:

Zum örtlichen Amt gehen, um alle erforderlichen Formulare auszufüllen. Dokumente mitbringen, Kopien davon machen und alle Papiere unterschreiben.

Warten Sie auf die Überprüfung und - am Ende - auf die Genehmigung.

Warten Sie auf den Anruf, damit Sie einen 20-minütigen Test machen können.

Und genau hier kommt die No-Code-Software ins Spiel. Mit einer No-Code-App können Behörden den Bürgern eine Plattform zur Verfügung stellen, über die sie Prozesse abwickeln können, die ansonsten sehr komplex wären und Wochen oder sogar Monate in Anspruch nehmen würden. Im obigen Beispiel müsste der Bürger, der einen Führerschein benötigt, mit einer No-Code-Softwareanwendung Folgendes tun:

Sich bei der bereitgestellten Webanwendung anmelden. Die Dokumente hochladen und das Formular direkt in der Anwendung ausfüllen.

auf einen automatisierten Validierungsprozess warten, der maximal 24 Stunden dauern würde.

Verkürzung der Wartezeit: Sie werden in kürzerer Zeit zur Prüfung aufgerufen, da der gesamte Prozess schneller abläuft.

Bildquelle

Anhand dieses einfachen Beispiels lässt sich leicht erkennen, wie No-Code-Softwareanwendungen nicht nur den Bürgern oder den Beamten die Arbeit erleichtern, sondern auch den Behörden helfen können, die Qualität ihrer Dienstleistungen für die Bürger zu verbessern.

Fazit

Die digitale Transformation von Behörden und Dienstleistungen ist ein Bedürfnis der Bürger. No-Code-Software und Entwicklungsmethoden können Regierungen dabei helfen, auf diese wachsende Nachfrage effektiver zu reagieren.

Wie wir gesehen haben, entspricht der Digitalisierungsprozess nicht nur den Anforderungen der Bürger, sondern bringt auch viele Vorteile mit sich: