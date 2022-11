We horen vaak over hoe de pandemie de wereld voorgoed heeft veranderd, maar bij nadere beschouwing kunnen we ons realiseren hoe de meeste veranderingen al gaande waren, en dat de pandemie en de daaruit voortvloeiende lockdowns over de hele wereld het proces eerder versnelden dan veroorzaakten.

Kunnen we zeggen dat e-commerce niet al een trend was in 2019? Kunnen we zeggen dat digitale communicatie niet al overheersend was? Maar buiten deze aspecten zijn er nog andere die, zonder de pandemie, een stuk langzamer zouden zijn gegaan: de digitalisering van de overheidsorganisatie is het grootste voorbeeld. In dit artikel zullen we zien hoe de vraag naar digitale platforms waarmee burgers online toegang hebben tot overheidsorganisaties en hun diensten sterk toeneemt. Bovendien zullen we zien hoe no-code ontwikkeling het meest geschikte antwoord is op die groeiende vraag.

Waarom moeten overheden digitaal gaan?

Digitale oplossingen - software, mobiele apps en webapplicaties - geven burgers idealiter toegang tot overheidsorganisaties en -diensten. De digitale transformatie van overheden kon echter zeer traag verlopen.

Toen sloeg de pandemie toe en zaten mensen over de hele wereld thuis opgesloten, zonder de mogelijkheid om fysiek naar overheidskantoren te gaan. Toen de lockdowns eindigden, was het voor burgers nog steeds veiliger om op afstand toegang te krijgen tot overheidsorganisaties. Dit versnelde de digitale transformatie: overheden en publieke organisaties moesten snelle en efficiënte oplossingen vinden om burgers te voorzien van softwareplatforms, mobiele apps en toepassingen waarmee ze toegang konden krijgen tot publieke diensten.

De transformatie is natuurlijk nog niet voltooid; maar met de pandemie hebben we geleerd dat overheden niet langer kunnen wachten: ze moeten zo snel mogelijk beginnen met het proces voor de digitale transformatie van hun organisaties en diensten.

No-code ontwikkeling

Voordat we verder gaan met de bespreking van de vraag waarom no-code ontwikkeling de beste oplossing kan zijn voor overheidsorganisaties om hun processen te digitaliseren en hun activiteiten te versnellen, laten we eerst definiëren wat no-code ontwikkeling is.

No-code ontwikkeling is een proces van het creëren en ontwikkelen van digitale platforms waarbij ontwikkelaars niet direct code hoeven te schrijven. In plaats van ingewikkelde regels code te schrijven in verschillende programmeertalen, kunnen no-code ontwikkelaars vooraf gebouwde elementen gebruiken, ze toevoegen aan een interface en ze laten samenwerken.

Op deze manier is softwareontwikkeling niet alleen mogelijk voor een groter aantal professionals. Zelfs wie geen diepgaande expertise heeft in een programmeertaal kan een no-code mobiele app of een no-code webapplicatie ontwikkelen. En ook voor professionele ontwikkelaars wordt het gemakkelijker en sneller.

Hoe is no-code ontwikkeling mogelijk?

No-code applicatieontwikkeling is mogelijk dankzij no-code platforms die een dergelijke aanpak mogelijk maken. Het concept erachter is dat het no-code platform, in plaats van elke regel code in verschillende programmeertalen te schrijven, vooraf gebouwde elementen aanbiedt die ontwikkelaars in een aangeboden interface kunnen samenvoegen om hun framework te creëren.

Dit betekent niet dat applicatieontwikkeling met een no-code proces helemaal geen code heeft! Integendeel, de code is er, inclusief back-end code, maar wordt automatisch gecreëerd. Als de ontwikkelaar toegang tot de code nodig heeft, kan hij deze eenvoudigweg openen, bewerken of zelfs exporteren.

Natuurlijk moeten ontwikkelaars ervoor zorgen dat het no-code platform dat ze gebruiken toegang geeft tot de back-end code, en dat het betrouwbaar en geavanceerd is. AppMaster is bijvoorbeeld een go-to voor ontwikkelaars: het kan alle functies bieden waarover we tot nu toe hebben gesproken en het kan de perfecte no-code oplossing zijn voor overheden en organisaties.

Hoe helpt no-code overheden bij de digitale transitie?

Als er complexe software, mobiele apps en webapplicaties te ontwikkelen zijn, dan zijn het zeker overheidsorganisaties.

Overheidsorganisaties moeten grote hoeveelheden gegevens verwerken, platforms creëren waarmee gebruikers kunnen communiceren zoals met een medewerker, en - uiteraard - ze moeten 100% veilig zijn.

Samengevat is de digitale transitie van overheidsorganisaties complex vanwege de volgende aspecten:

Digitale organisaties moeten burgers een breed scala aan diensten aanbieden op één platform. Elk proces moet soepel verlopen en gebruiksvriendelijk zijn, zodat elke gebruiker, zelfs degene zonder enige technische kennis, zonder problemen gebruik kan maken van de overheidsdiensten.

De toepassingen van digitale overheidsorganisaties moeten voortdurend worden bijgewerkt. Dit is niet alleen omdat ze de best mogelijke service moeten blijven bieden, maar ook omdat ze moeten worden bijgewerkt volgens nieuwe regels en voorschriften (die - soms - jaarlijks kunnen worden bijgewerkt).

Digitale overheidsapps en -diensten moeten 100% veilig zijn. Beveiliging is in dit geval een prioriteit: deze applicaties verwerken de meest persoonlijke gegevens. Toepassingen moeten ontoegankelijk zijn voor hackers en garanderen geen gegevensverlies en privacy van burgers.

Hoe kan no-code ontwikkeling helpen deze doelen te bereiken?

No-code helpt overheden om de vereiste prestatie- en veiligheidsdoelstellingen te bereiken vanwege vele factoren.

Snelheid

De snelle voordelen van no-code apps zijn de snelheid van nieuwe apps en het ontwikkelingsproces van webapplicaties. Zoals we al vaak hebben gezegd, gaat de digitale transitie snel. Tot nu toe hebben maar weinig overheidsorganisaties het tempo kunnen bijhouden.

No-code helpt overheden sneller de benodigde applicaties te ontwikkelen, zodat de digitale transformatie sneller kan verlopen.

Gebruiksvriendelijkheid

No-code apps bieden ontwikkelaars een visuele interface die ze kunnen gebruiken om hun applicaties op te bouwen. In vergelijking met traditionele ontwikkelingsmethoden maakt no-code ontwikkeling het voor hen gemakkelijker om op elk moment van het proces een duidelijk inzicht te hebben in wat ze aan het doen zijn en wat het eindresultaat zal zijn.

Wanneer een van de belangrijkste doelstellingen gebruiksvriendelijkheid is, wordt dit zeer belangrijk.

Aanpassing

Omdat no-code platform ontwikkelaars toestaat om applicaties tot in elk detail aan te passen, stellen ze hen ook in staat om zeer schaalbare apps te maken.

Zoals gezegd is schaalbaarheid uiterst belangrijk omdat overheidstoepassingen voortdurend moeten worden bijgewerkt.

Overheidsapps moeten voortdurend worden bijgewerkt. Met no-code platforms is het makkelijker om apps op te bouwen en is het makkelijker om ze te updaten.

Geen technische schuld en geen refactoring

Technische schuld is meestal verantwoordelijk voor verliezen tot 40% van het totale projectbudget. Soms is het bij systemen die gepland zijn om onderhouden te worden, zoals overheidssystemen, belangrijk om de technische schuld weg te werken. Anders worden honderden manuren besteed aan refactoring omdat de eisen veranderen en er iets veranderd moet worden.

In tegenstelling tot klassieke ontwikkeling zijn er geen situaties waarin nieuwe ontwikkelaars die bij het project komen de code niet begrijpen, omdat no-code platforms geen toegang geven tot de code, en iedereen de flowchart-logica begrijpt.

Bovendien zijn er geen verschillende programmeertalen of platforms. Alles is verenigd, en elke persoon die zelfs geen technische kennis heeft, en dit kan een bedrijfsanalist zijn, die de logica van de bouwsteendiagrammen ziet, begrijpt hoe de toepassing werkt. Hij kan de documentatie exporteren en wijzigen. En ook, vanwege het feit dat no-code, het regenereert de code als nieuwe patches worden uitgebracht en technologieën verbeteren, code generatie wordt steeds beter, en de klant hoeft geen moeite te doen; hij hoeft alleen maar op de generate knop te drukken en in 30 minuten krijgt een volledig bijgewerkte applicatie, rekening houdend met alle nieuwe bibliotheken van methoden en benaderingen.

Dit is de aanpak van het AppMaster-platform.

No-code platformtoepassingen

We hebben het tot nu toe gehad over toepassingen van overheidsorganisaties en digitale platforms, maar we hebben nog niet besproken wat voor soort apps kunnen worden ontwikkeld met de no-code ontwikkelingsmethode.

Diensten van overheidsorganisaties voor burgers

No-code platforms kunnen worden gebruikt om burgers digitale portalen aan te bieden die zij via mobiele apps of webapplicaties kunnen benaderen. Via hen kunnen gebruikers diensten aanvragen, formulieren downloaden, statussen controleren, en meer...

No-code-toepassingen kunnen echter zeer nuttig zijn om het leven van stadsbewoners te verbeteren. En dit is waar de digitale transformatie van burger-overheidsorganisaties echt een verschil kan maken. Met no-code toepassingen kunnen overheden hun burgers gemakkelijk voorzien van:

Publieke veiligheidsapps die kunnen helpen bij het beheren en signaleren van incidenten, incident response, community engagement, enz.

Onderwijs- en leer-apps voor studenten en andere categorieën.

Feedback-apps waarmee burgers suggesties kunnen doen of storingen in openbare diensten kunnen signaleren.

Toepassingen voor het beheer van nutsvoorzieningen: elke stad zou een app moeten hebben waarmee ze snel met hun burgers kunnen communiceren. Het zou gebruikt kunnen worden om hen te informeren over verkeer, straten die tijdelijk gesloten zijn, veranderingen in de uren en diensten van het openbaar vervoer.

Beeldbron

Interne no-code software

No-code platforms moeten niet alleen worden gebruikt om burgers de diensten te bieden die ze nodig hebben: ze kunnen ook helpen bij het automatiseren van tonnen interne processen. Met no-code applicaties kan het werk van overheidsdiensten een stuk eenvoudiger worden en kunnen ze de dienstverlening aan de gemeenschap verbeteren.

Nuttige no-code apps voor interne ambtenaren zouden kunnen zijn:

Management apps: eenvoudige no-code toepassingen kunnen worden gemaakt om digitale checklists, het verzamelen van gegevens en beheer af te handelen.

Project management apps: no-code software kan helpen bij het creëren van applicaties om verschillende processen binnen project management workflows te automatiseren.

No-code software om elk repetitief proces te automatiseren dat plaatsvindt binnen elk overheidskantoor.

Hoe kies je een no-code platform?

We hebben al gezegd dat AppMaster een van de beste no-code apps is die momenteel in omloop zijn, maar waarom is dat zo? In dit deel bespreken we wat een uitstekende no-code ontwikkelingssoftware maakt. En welke functies essentieel zijn als die no-code software bedoeld is voor de digitale transitie van burgeroverheidsorganisaties.

Beveiliging

Beveiliging is waarschijnlijk de belangrijkste eigenschap die u moet controleren voordat u vertrouwt op no-code software. Of de no-code applicatie nu bedoeld is om te worden gebruikt door interne functionarissen of om te worden verstrekt aan de gemeenschap, overheidsapps moeten om vele redenen 100% veilig zijn:

Overheden slaan persoonlijke gegevens van burgers op.

Overheidsorganisaties verstrekken vitale informatie aan hun gemeenschap.

Overheidsorganisaties verwerken betalingen die 100% veilig moeten zijn.

Prestaties

Een no-code platform dat overheden kiezen voor hun overgang moet hen in staat stellen hun gemeenschap applicaties van topkwaliteit te bieden. Deze apps zullen dagelijks door duizenden mensen worden gebruikt: prestaties zijn een prioriteit, net als beveiliging.

Flexibiliteit en schaalbaarheid

We hebben al vaak gezegd dat de regels en voorschriften van de overheid vaak veranderen. Wanneer overheden no-code apps gebruiken, moeten deze worden aangepast aan de veranderingen in die regels en voorschriften.

No-code software moet flexibel en schaalbaar genoeg zijn om ontwikkelaars in staat te stellen voortdurend en gemakkelijk de nodige wijzigingen en updates door te voeren.

No-code overheid use case

Voor de komst van digitale diensten deed iemand die een rijbewijs wilde aanvragen het volgende:

Naar het plaatselijke kantoor gaan om alle vereiste formulieren in te vullen. Documenten meenemen, kopieën maken en alle papieren ondertekenen.

Wachten op het verificatieproces en - aan het einde daarvan - goedkeuring.

Wachten op het telefoontje zodat ze een test van 20 minuten kunnen doen.

En dit is hoe no-code software in hulp komt. Met een no-code app kunnen overheidsorganisaties burgers een platform bieden waarmee ze processen kunnen afhandelen die anders complex zouden zijn en weken of zelfs maanden in beslag zouden nemen. In het bovenstaande voorbeeld, met een no-code software applicatie tot hun beschikking, zou de burger die een rijbewijs nodig heeft moeten:

Inloggen op de verstrekte webapplicatie. De documenten uploaden en het formulier rechtstreeks vanuit de app invullen.

Wachten op een geautomatiseerd validatieproces dat maximaal 24 uur zou duren.

De wachttijd verkorten: ze zouden in minder tijd worden opgeroepen voor het examen omdat het hele proces sneller verloopt.

Beeldbron

Met dit eenvoudige voorbeeld is het gemakkelijk te zien hoe no-code software applicaties niet alleen de ervaring van burgers of het werk van ambtenaren kunnen verlichten, maar ook overheden kunnen helpen de kwaliteit van de dienstverlening aan het volk te verbeteren.

Conclusie

De digitale transformatie van overheidsorganisaties en -diensten is iets waar burgers behoefte aan hebben. No-code software en ontwikkelingsmethoden kunnen overheden helpen om op een effectievere manier aan een dergelijke groeiende vraag te voldoen.

Zoals we hebben gezien, beantwoordt het digitaliseringsproces niet alleen aan de vraag van mensen, maar levert het ook veel voordelen op: