غالبًا ما نسمع عن كيف غيّر الوباء العالم إلى الأبد ، ولكن عند إلقاء نظرة فاحصة ، يمكننا أن ندرك كيف كانت معظم التغييرات تحدث بالفعل ، وأن الوباء وعمليات الإغلاق اللاحقة في جميع أنحاء العالم عجلت العملية ، أكثر من التسبب فيها.

هل يمكننا القول أن التجارة الإلكترونية لم تكن بالفعل اتجاهًا في عام 2019؟ هل يمكننا القول أن الاتصالات الرقمية لم تكن سائدة بالفعل؟ بخلاف هذه الجوانب ، هناك جوانب أخرى ، لولا الوباء ، لكانت أبطأ كثيرًا: رقمنة المنظمات الحكومية هي أعظم مثال. في هذه المقالة ، سنرى كيف يتزايد الطلب على المنصات الرقمية التي تسمح للمواطنين بالوصول إلى المؤسسات الحكومية وخدماتها عبر الإنترنت. علاوة على ذلك ، سنرى كيف أن التطوير بدون كود هو الحل الأنسب لمثل هذا الطلب المتزايد.

لماذا تحتاج الحكومات إلى التحول الرقمي؟

الحلول الرقمية - البرامج وتطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات الويب - تسمح بشكل مثالي للمواطنين بالوصول إلى المؤسسات والخدمات الحكومية. ومع ذلك ، كان من الممكن أن يكون التحول الرقمي للحكومات بطيئًا للغاية.

بعد ذلك ، انتشر الوباء ، ووجد الناس في جميع أنحاء العالم أنفسهم محبوسين في منازلهم ، دون إمكانية الذهاب فعليًا إلى المكاتب الحكومية. عندما انتهت عمليات الإغلاق ، كان لا يزال من الآمن للمواطنين الوصول إلى المؤسسات الحكومية عن بُعد. هذا هو ما أدى إلى تسريع التحول الرقمي: كانت الحكومات والمنظمات العامة بحاجة إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة لتزويد المواطنين بمنصات البرمجيات وتطبيقات الأجهزة المحمولة والتطبيقات التي يمكنهم استخدامها للوصول إلى الخدمات العامة.

التحول ، بالطبع ، لم يكتمل بعد. ولكن مع الوباء ، تعلمنا كيف لا تستطيع الحكومات الانتظار أكثر من ذلك: فهي بحاجة إلى بدء عملية التحول الرقمي لمنظماتها وخدماتها في أقرب وقت ممكن.

تطوير بدون كود

قبل الانتقال إلى مناقشة لماذا يمكن أن يكون تطوير عدم وجود رمز هو الحل الأفضل للمؤسسات الحكومية لرقمنة عملياتها وتسريع عملياتها. ، دعنا نحدد ما هو التطوير بدون رمز أولاً.

تطوير بدون كود هو عملية إنشاء وتطوير منصات رقمية لا تتطلب من المطورين كتابة التعليمات البرمجية مباشرة. بدلاً من كتابة سطور معقدة من التعليمات البرمجية بلغات برمجة مختلفة ، يمكن للمطورين الذين لا يمتلكون أكواد استخدام عناصر مسبقة الصنع وإضافتها إلى الواجهة وجعلها تعمل معًا.

بهذه الطريقة ، يكون تطوير البرامج ممكنًا ليس فقط لعدد أكبر من المهنيين. حتى أولئك الذين ليس لديهم خبرة عميقة في لغة البرمجة يمكنهم تطوير تطبيق جوال بدون كود أو تطبيق ويب بدون كود. كما أنه يجعل الأمور أسهل وأسرع للمطورين المحترفين أيضًا.

كيف يمكن تطوير بلا كود؟

يمكن تطوير تطبيق بدون كود بفضل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود والتي تسمح بهذا النوع من النهج. المفهوم الكامن وراءها هو أنه بدلاً من كتابة كل سطر من التعليمات البرمجية بلغات برمجة مختلفة ، توفر منصة عدم وجود رمز عناصر مسبقة الصنع يمكن للمطورين تجميعها في واجهة متوفرة لإنشاء إطار العمل الخاص بهم.

هذا لا يعني أن تطوير التطبيق مع عملية بدون رمز ليس له رمز على الإطلاق! على العكس من ذلك ، فإن الكود موجود ، وقد تم تضمين الكود الخلفي ولكن تم إنشاؤه تلقائيًا. إذا احتاج المطور إلى الوصول إلى الكود ، فيمكنه ببساطة الوصول إليه أو تحريره أو حتى تصديره.

بالطبع ، يحتاج المطورون إلى التأكد من أن النظام الأساسي بدون رمز الذي يستخدمونه يسمح بالوصول إلى الكود الخلفي ، وأنه موثوق ومتقدم. AppMaster ، على سبيل المثال ، هو الانتقال للمطورين: يمكنه توفير جميع الميزات التي تحدثنا عنها حتى الآن ويمكن أن يكون الحل المثالي بدون رمز للحكومات والمؤسسات.

كيف يساعد عدم وجود رمز الحكومات في التحول الرقمي؟

إذا كانت هناك برامج معقدة وتطبيقات جوال وتطبيقات ويب يجب تطويرها ، فهي بالتأكيد مؤسسات حكومية.

تحتاج المؤسسات الحكومية إلى التعامل مع كميات كبيرة من البيانات ، وإنشاء منصات يمكن للمستخدمين التفاعل معها أثناء تفاعلهم مع موظف ، وبالطبع يجب أن يكونوا آمنين بنسبة 100٪.

باختصار ، يعتبر التحول الرقمي للمنظمات الحكومية معقدًا بسبب الجوانب التالية:

تحتاج المنظمات الرقمية إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات للمواطنين على منصة واحدة. يجب أن تعمل كل عملية بسلاسة وأن تكون سهلة الاستخدام بحيث يمكن لأي مستخدم ، حتى الشخص الذي ليس لديه خبرة تقنية ، استخدام الخدمات العامة دون صعوبات.

تحتاج تطبيقات المؤسسات الحكومية الرقمية إلى تحديث مستمر. هذا ليس فقط لأنهم بحاجة إلى الاستمرار في تقديم أفضل خدمة ممكنة ، ولكن أيضًا لأنهم بحاجة إلى التحديث وفقًا للقواعد واللوائح الجديدة (التي يمكن تحديثها - في بعض الأحيان - على أساس سنوي).

يجب أن تكون تطبيقات وخدمات الحكومة الرقمية آمنة بنسبة 100٪. يمثل الأمان أولوية في هذه الحالة: تتعامل هذه التطبيقات مع معظم البيانات الشخصية. يجب ألا يتمكن المتسللون من الوصول إلى التطبيقات وأن تضمن عدم فقدان البيانات وخصوصية المواطنين.

كيف يمكن لتطوير بدون كود أن يساعد في تحقيق هذه الأهداف؟

يساعد عدم وجود رمز الحكومات على تحقيق أهداف الأداء والأمان المطلوبة بسبب العديد من العوامل.

سرعة

تتمثل الفوائد السريعة للتطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية في سرعة التطبيقات الجديدة وعملية تطوير تطبيقات الويب. كما ذكرنا عدة مرات ، فإن التحول الرقمي شيء يحدث بسرعة. حتى الآن ، لم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من المنظمات الحكومية من مواكبة ذلك.

يساعد عدم وجود رمز الحكومات على تطوير التطبيقات المطلوبة بسرعة أكبر بحيث يمكن أن يكون التحول الرقمي أسرع.

سهولة الاستخدام

توفر التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية للمطورين واجهة مرئية يمكنهم استغلالها لبناء تطبيقاتهم. مقارنة بأساليب التطوير التقليدية ، فإن التطوير بدون كود يجعل من السهل عليهم الحصول على فهم واضح ، في أي لحظة أثناء العملية ، لما يقومون به وما ستكون النتيجة النهائية.

عندما يكون أحد الأهداف الرئيسية هو سهولة الاستخدام ، يصبح هذا مهمًا للغاية.

التخصيص

نظرًا لأن النظام الأساسي بدون رمز يسمح للمطورين بتخصيص التطبيقات بكل التفاصيل ، فإنها تسمح لهم أيضًا بإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير للغاية.

كما ذكرنا ، تعد قابلية التوسع مهمة للغاية لأن التطبيقات الحكومية تحتاج إلى تحديث مستمر.

تحديثات سهلة

يجب تحديث التطبيقات الحكومية باستمرار. مع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، يكون إنشاء التطبيقات أسهل كما يسهل تحديثها.

لا توجد ديون فنية ولا إعادة بناء ديون

عادة ما يكون الدين الفني مسؤولاً عن خسائر تصل إلى 40٪ من إجمالي ميزانية المشروع. في بعض الأحيان في الأنظمة المخطط صيانتها ، تمامًا مثل الأنظمة الحكومية ، من المهم التخلص من الديون الفنية. خلاف ذلك ، سيتم إنفاق مئات من ساعات العمل على إعادة البناء لأن المتطلبات تتغير ويحتاج الأمر إلى تغيير.

على عكس التطوير الكلاسيكي ، لا توجد مواقف قد لا يفهم فيها المطورون الجدد الذين أتوا إلى المشروع الكود لأن الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود لا توفر الوصول إلى الكود ، والجميع يفهم منطق المخطط الانسيابي.

علاوة على ذلك ، لا توجد لغات أو منصات برمجة مختلفة. كل شيء موحد ، وأي شخص ليس لديه حتى المعرفة التقنية ، ويمكن أن يكون محلل أعمال ، يرى منطق المخططات البنائية ، يفهم كيف يعمل التطبيق. يمكنه تصدير المستندات وتغييرها. وأيضًا ، نظرًا لحقيقة أنه لا يوجد رمز ، فإنه يعيد إنشاء الكود مع إصدار تصحيحات جديدة وتحسين التقنيات ، كما أن إنشاء الكود يتحسن بشكل أفضل ، ولا يحتاج العميل إلى بذل أي جهد ؛ يحتاج فقط إلى الضغط على زر الإنشاء والحصول على تطبيق محدث بالكامل خلال 30 دقيقة ، مع مراعاة جميع المكتبات الجديدة للطرق والأساليب.

هذا هو النهج المستخدم في منصة AppMaster.

تطبيقات النظام الأساسي بدون رمز

لقد ذكرنا حتى الآن عن تطبيقات المنظمات الحكومية والمنصات الرقمية ، لكننا لم نناقش بعد نوع التطبيقات التي يمكن تطويرها بطريقة تطوير بدون كود.

خدمات المؤسسات الحكومية للمواطنين

يمكن استخدام الأنظمة الأساسية بدون رمز لتزويد المواطنين ببوابات رقمية يمكنهم الوصول إليها من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو تطبيقات الويب. من خلالهم ، يمكن للمستخدمين طلب الخدمات وتنزيل النماذج والتحقق من الحالات والمزيد ...

ومع ذلك ، يمكن أن تكون التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية مفيدة جدًا لتحسين حياة الأشخاص الذين يعيشون في المدن. وهذا هو المكان الذي يمكن أن يحدث فيه التحول الرقمي للمنظمات الحكومية - المدنية فرقًا حقيقيًا. مع التطبيقات التي لا تحتوي على كود ، يمكن للحكومات أن تزود مواطنيها بسهولة بما يلي:

تطبيقات السلامة العامة التي يمكن أن تساعد في إدارة الحوادث والإشارة إليها والاستجابة للحوادث والمشاركة المجتمعية وما إلى ذلك.

تطبيقات التعليم والتعلم تحت تصرف الطلاب والفئات الأخرى.

تطبيقات الملاحظات التي يمكن للمواطنين من خلالها تقديم اقتراحات أو الإشارة إلى خلل في الخدمات العامة.

تطبيقات إدارة المرافق: يجب أن يكون لكل مدينة تطبيق يمكنهم من خلاله التواصل بسرعة مع مواطنيهم. يمكن استخدامه لإبلاغهم بحركة المرور والشوارع المغلقة مؤقتًا والتغيرات في ساعات وخدمات النقل العام.





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برنامج داخلي بدون كود

لا ينبغي استخدام المنصات الخالية من التعليمات البرمجية فقط لتزويد المواطنين بالخدمات التي يحتاجون إليها: يمكنها أيضًا المساعدة في أتمتة العديد من العمليات الداخلية. مع التطبيقات التي لا تحتوي على كود ، يمكن أن يصبح عمل الإدارات الحكومية أسهل كثيرًا وسيكون بإمكانهم تحسين الخدمة التي يقدمونها للمجتمع.

يمكن أن تكون التطبيقات المفيدة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية للمسؤولين الداخليين:

تطبيقات الإدارة: يمكن إنشاء تطبيقات بسيطة بدون تعليمات برمجية للتعامل مع قوائم المراجعة الرقمية وجمع البيانات وإدارتها.

تطبيقات إدارة المشاريع: يمكن أن تساعد البرامج الخالية من التعليمات البرمجية في إنشاء تطبيقات لأتمتة العمليات المختلفة ضمن مهام سير عمل إدارة المشروع.

برنامج بدون كود لأتمتة أي عملية متكررة تحدث داخل أي مكتب حكومي.

كيف تختار منصة بدون كود؟

لقد ذكرنا بالفعل أن AppMaster هو أحد أفضل التطبيقات التي لا تحتوي على أكواد المتداولة اليوم ، ولكن لماذا يحدث ذلك؟ في هذا القسم ، سنناقش ما الذي يجعل برنامج تطوير ممتاز بدون تعليمات برمجية. وما نوع الميزات الضرورية إذا كان من المفترض استخدام هذا البرنامج الخالي من الشفرات في الانتقال الرقمي للمنظمات الحكومية المدنية.

حماية

ربما يكون الأمان هو أهم ميزة يجب عليك التحقق منها قبل الاعتماد على برنامج بدون رمز. سواء كان التطبيق بدون رمز مخصص للاستخدام من قبل المسؤولين الداخليين أو تم توفيره للمجتمع ، يجب أن تكون تطبيقات الحكومات آمنة بنسبة 100٪ لأسباب عديدة:

تقوم الحكومات بتخزين البيانات الشخصية للمواطنين.

توفر المنظمات الحكومية معلومات حيوية لمجتمعهم.

تتعامل المنظمات الحكومية مع المدفوعات التي يجب أن تكون آمنة بنسبة 100٪.

أداء

يحتاج النظام الأساسي الذي لا يحتوي على رمز والذي تختاره الحكومات للانتقال إلى السماح لهم بتزويد مجتمعهم بتطبيقات عالية الجودة. سيتم استخدام هذه التطبيقات من قبل آلاف الأشخاص يوميًا: الأداء أولوية مثل الأمان تمامًا.

المرونة وقابلية التوسع

لقد ذكرنا مرات عديدة أن القواعد واللوائح الحكومية تتغير في كثير من الأحيان. عندما تستخدم الحكومات تطبيقات بدون تعليمات برمجية ، يجب تحديث هذه التطبيقات وفقًا لتلك التغييرات في القواعد واللوائح.

يجب أن تكون البرامج الخالية من التعليمات البرمجية مرنة وقابلة للتطوير بدرجة كافية للسماح للمطورين بإجراء التغييرات والتحديثات المطلوبة باستمرار وبسهولة.

حالة استخدام الحكومة بدون رمز

قبل ظهور الخدمات الرقمية ، إذا احتاج الشخص إلى طلب رخصة قيادة ، فسيقوم بما يلي:

اذهب إلى المكتب المحلي لملء جميع النماذج المطلوبة. إحضار المستندات وعمل نسخًا منها وتوقيع جميع الأوراق.

انتظر حتى تحدث عملية التحقق و- في نهايتها- الموافقة.

انتظر المكالمة حتى يتمكنوا من إجراء اختبار لمدة 20 دقيقة.

وهذه هي الطريقة التي تساعد بها البرامج الخالية من التعليمات البرمجية. من خلال تطبيق بدون رمز ، يمكن للمنظمات الحكومية تزويد المواطنين بمنصة يمكنهم من خلالها التعامل مع العمليات التي قد تكون معقدة بخلاف ذلك وتتطلب أسابيع أو حتى أشهر حتى تكتمل. في المثال أعلاه ، مع وجود تطبيق برمجي بدون رمز تحت تصرفهم ، سيحتاج المواطن الذي يحتاج إلى رخصة قيادة إلى:

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق الويب المقدم. قم بتحميل المستندات واملأ النموذج مباشرة من التطبيق.

انتظر عملية التحقق الآلي التي قد تستغرق 24 ساعة كحد أقصى.

تقليل وقت الانتظار: سيتم استدعاؤهم للاختبار في وقت أقل لأن العملية برمتها تكون أسرع.

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من خلال هذا المثال البسيط ، من السهل أن نرى كيف أن تطبيقات البرامج الخالية من الشفرات لا يمكنها فقط تسهيل تجربة المواطنين أو عمل الضباط ، بل تساعد الحكومات أيضًا على تحسين جودة الخدمة التي تقدمها للناس.

استنتاج

إن التحول الرقمي للمنظمات والخدمات الحكومية للمواطنين هو أمر يطلبه المواطنون. يمكن للبرمجيات الخالية من الكود وأساليب التطوير أن تساعد الحكومات على الاستجابة لمثل هذا الطلب المتزايد بطريقة أكثر فعالية.

كما رأينا ، لا تستجيب عملية الرقمنة لمطالب الناس فحسب ، بل تجلب أيضًا الكثير من الفوائد: