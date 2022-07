A menudo oímos hablar de cómo la pandemia cambió el mundo para siempre, pero si lo miramos de cerca, podemos darnos cuenta de cómo la mayoría de los cambios ya estaban ocurriendo, y la pandemia y los consiguientes cierres en todo el mundo aceleraron el proceso, más que causarlo.

¿Podemos decir que el comercio electrónico no era ya una tendencia en 2019? ¿Podemos decir que la comunicación digital no era ya predominante? Sin embargo, además de estos aspectos, hay otros que, de no ser por la pandemia, habrían sido mucho más lentos: la digitalización de la organización gubernamental es el mayor ejemplo. En este artículo, veremos cómo la demanda de plataformas digitales que permitan a los ciudadanos acceder a las organizaciones gubernamentales y a sus servicios en línea está aumentando mucho. Además, veremos cómo el desarrollo sin código es la respuesta más adecuada a esta creciente demanda.

¿Por qué los gobiernos necesitan digitalizarse?

Las soluciones digitales -software, aplicaciones móviles y aplicaciones web- permiten idealmente a los ciudadanos acceder a las organizaciones y servicios gubernamentales. Sin embargo, la transformación digital de los gobiernos podría haber sido muy lenta.

Entonces, llegó la pandemia y la gente de todo el mundo se encontró encerrada en casa, sin la posibilidad de acudir físicamente a las oficinas gubernamentales. Cuando los cierres terminaron, todavía era más seguro para los ciudadanos acceder a las organizaciones gubernamentales a distancia. Esto es lo que aceleró la transformación digital: los gobiernos y las organizaciones públicas necesitaban encontrar soluciones rápidas y eficaces para proporcionar a los ciudadanos plataformas de software, aplicaciones móviles y aplicaciones que pudieran utilizar para acceder a los servicios públicos.

La transformación, por supuesto, aún no ha concluido; pero con la pandemia, hemos aprendido que los gobiernos no pueden esperar más: deben iniciar el proceso de transformación digital de sus organizaciones y servicios lo antes posible.

Desarrollo sin código

Antes de pasar a discutir por qué el desarrollo sin código puede ser la mejor solución para que las organizaciones gubernamentales digitalicen sus procesos y aceleren sus operaciones, definamos primero qué es el desarrollo sin código.

El desarrollo sin código es un proceso de creación y desarrollo de plataformas digitales que no requiere que los desarrolladores escriban código directamente. En lugar de escribir complicadas líneas de código en diferentes lenguajes de programación, los desarrolladores de no-código pueden utilizar elementos preconstruidos, añadirlos a una interfaz y hacer que funcionen juntos.

De este modo, el desarrollo de software es posible no sólo para un mayor número de profesionales. Incluso aquellos que no tienen una gran experiencia en un lenguaje de programación pueden desarrollar una aplicación móvil sin código o una aplicación web sin código. Y también facilita y agiliza las cosas para los desarrolladores profesionales.

¿Cómo es posible el desarrollo sin código?

El desarrollo de aplicaciones sin código es posible gracias a las plataformas sin código que permiten este tipo de enfoque. El concepto que hay detrás de ellas es que, en lugar de escribir cada línea de código en diferentes lenguajes de programación, la plataforma sin código proporciona elementos preconstruidos que los desarrolladores pueden ensamblar en una interfaz proporcionada para crear su marco de trabajo.

Esto no significa que el desarrollo de aplicaciones con un proceso sin código no tenga ningún código. Al contrario, el código está ahí, el código back-end incluido pero creado automáticamente. Si el desarrollador necesita acceder al código, puede simplemente acceder a él, editarlo o incluso exportarlo.

Por supuesto, los desarrolladores deben asegurarse de que la plataforma sin código que utilizan permite el acceso al código back-end, y que es fiable y avanzada. AppMaster es, por ejemplo, una opción para los desarrolladores: puede proporcionar todas las características de las que hemos hablado hasta ahora y puede ser la solución perfecta de no-código para gobiernos y organizaciones.

¿Cómo ayuda el no-código a los gobiernos en la transición digital?

Si hay que desarrollar software, aplicaciones móviles y aplicaciones web complejas, sin duda son las de las organizaciones gubernamentales.

Las organizaciones gubernamentales tienen que manejar grandes cantidades de datos, crear plataformas con las que los usuarios puedan interactuar como si lo hicieran con un empleado y, por supuesto, tienen que ser 100% seguras.

En resumen, la transición digital de las organizaciones gubernamentales es compleja debido a los siguientes aspectos:

Las organizaciones digitales necesitan ofrecer a los ciudadanos una amplia gama de servicios en una sola plataforma. Todos los procesos deben funcionar con fluidez y ser fáciles de usar para que cualquier usuario, incluso el que no tenga conocimientos tecnológicos, pueda utilizar los servicios públicos sin dificultades.

Las aplicaciones de las organizaciones gubernamentales digitales deben actualizarse constantemente. Esto no sólo se debe a que tienen que seguir prestando el mejor servicio posible, sino también a que tienen que actualizarse de acuerdo con las nuevas normas y reglamentos (que pueden actualizarse, a veces, anualmente).

Las aplicaciones y servicios digitales de la administración pública deben ser 100% seguros. La seguridad es una prioridad en este caso: estas aplicaciones manejan los datos más personales. Las aplicaciones deben ser inaccesibles para los hackers y garantizar la no pérdida de datos y la privacidad de los ciudadanos.

¿Cómo puede el desarrollo sin código ayudar a alcanzar estos objetivos?

El no-código ayuda a los gobiernos a alcanzar los objetivos de rendimiento y seguridad requeridos debido a muchos factores.

Velocidad

Los beneficios más rápidos de las aplicaciones sin código serían la velocidad de las nuevas aplicaciones y el proceso de desarrollo de aplicaciones web. Como hemos mencionado muchas veces, la transición digital es algo que está ocurriendo rápidamente. Hasta ahora, muy pocas organizaciones gubernamentales han sido capaces de seguir el ritmo.

No-code ayuda a los gobiernos a desarrollar las aplicaciones necesarias más rápidamente para que la transformación digital pueda ser más rápida.

Facilidad de uso

Las aplicaciones sin código proporcionan a los desarrolladores una interfaz visual que pueden aprovechar para crear sus aplicaciones. En comparación con los métodos de desarrollo tradicionales, el desarrollo sin código les facilita tener una comprensión clara, en cualquier momento del proceso, de lo que están haciendo y de cuál será el resultado final.

Cuando uno de los principales objetivos es la facilidad de uso, esto es muy importante.

Personalización

Dado que las plataformas sin código permiten a los desarrolladores personalizar las aplicaciones hasta el último detalle, también les permiten crear aplicaciones muy escalables.

Como hemos mencionado, la escalabilidad es extremadamente importante porque las aplicaciones gubernamentales necesitan ser actualizadas constantemente.

Actualizaciones sencillas

Las aplicaciones gubernamentales deben actualizarse constantemente. Con las plataformas sin código, es más fácil crear aplicaciones y es más fácil actualizarlas.

Sin deuda técnica y sin refactorización

La deuda técnica suele ser responsable de pérdidas de hasta el 40% del presupuesto total del proyecto. A veces, en sistemas cuyo mantenimiento está previsto, como los sistemas gubernamentales, es importante deshacerse de la deuda técnica. De lo contrario, se gastarán cientos de horas de trabajo en refactorizaciones porque los requisitos cambian y hay que modificar algo.

A diferencia del desarrollo clásico, no hay situaciones en las que los nuevos desarrolladores que se incorporen al proyecto no entiendan el código porque las plataformas sin código no dan acceso al código, y todo el mundo entiende la lógica del diagrama de flujo.

Además, no hay diferentes lenguajes de programación ni plataformas. Todo está unificado, y cualquier persona que ni siquiera tenga conocimientos técnicos, y puede ser un analista de negocios, al ver la lógica de los diagramas de bloques, entiende cómo funciona la aplicación. Puede exportar y modificar la documentación. Y además, debido al hecho de que no-code, regenera el código a medida que se publican nuevos parches y se mejoran las tecnologías, la generación de código es cada vez mejor, y el cliente no necesita hacer ningún esfuerzo; sólo tiene que pulsar el botón de generar y en 30 minutos obtener una aplicación completamente actualizada, teniendo en cuenta todas las nuevas bibliotecas de métodos y enfoques.

Este es el enfoque utilizado en la plataforma AppMaster.

Aplicaciones de plataforma sin código

Hasta ahora hemos mencionado las aplicaciones de las organizaciones gubernamentales y las plataformas digitales, pero aún no hemos hablado de qué tipo de aplicaciones se pueden desarrollar con el método de desarrollo sin código.

Servicios de las organizaciones gubernamentales para los ciudadanos

Las plataformas sin código pueden utilizarse para proporcionar a los ciudadanos portales digitales a los que pueden acceder a través de aplicaciones móviles o web. A través de ellos, los usuarios pueden solicitar servicios, descargar formularios, comprobar estados...

Las aplicaciones sin código, sin embargo, pueden ser muy beneficiosas para mejorar la vida de las personas que viven en las ciudades. Y aquí es donde la transformación digital de las organizaciones ciudadanas-gobierno puede realmente marcar la diferencia. Con las aplicaciones sin código, los gobiernos pueden proporcionar fácilmente a sus ciudadanos:

Apps de seguridad pública que pueden ayudar a gestionar y señalar incidentes, respuesta a incidentes, compromiso con la comunidad, etc.

Apps deeducación y aprendizaje a disposición de los estudiantes y otras categorías.

Apps de feedback a través de las cuales los ciudadanos pueden aportar sugerencias o señalar el mal funcionamiento de los servicios públicos.

Aplicaciones de gestión de servicios: toda ciudad debería tener una app a través de la cual poder comunicarse rápidamente con sus ciudadanos. Podría utilizarse para informarles sobre el tráfico, las calles que están momentáneamente cerradas, los cambios en los horarios y servicios del transporte público.





Fuente de la imagen

Software interno sin código

Las plataformas sin código no sólo deben utilizarse para proporcionar a los ciudadanos los servicios que necesitan: también pueden ayudar a automatizar montones de procesos internos. Con las aplicaciones sin código, el trabajo de los departamentos gubernamentales puede ser mucho más fácil y podrán mejorar el servicio que prestan a la comunidad.

Las aplicaciones sin código útiles para los funcionarios internos podrían ser:

Aplicaciones de gestión: se pueden crear sencillas aplicaciones sin código para gestionar listas de comprobación digitales, recopilar datos y gestionar.

Aplicaciones de gestión de proyectos: el software sin código puede ayudar a crear aplicaciones para automatizar diferentes procesos dentro de los flujos de trabajo de gestión de proyectos.

Software sin código para automatizar cualquier proceso repetitivo que ocurra dentro de cualquier oficina gubernamental.

¿Cómo elegir una plataforma sin código?

Ya hemos mencionado que AppMaster es una de las mejores aplicaciones sin código en circulación hoy en día, pero ¿por qué es así? En esta sección, hablaremos de lo que hace que un software de desarrollo sin código sea excelente. Y qué tipo de características son esenciales si ese software sin código está destinado a ser utilizado para la transición digital de las organizaciones de gobierno ciudadano.

Seguridad

Laseguridad es probablemente la característica más importante que debe comprobar antes de confiar en un software sin código. Tanto si la aplicación sin código está destinada a ser utilizada por funcionarios internos como si se ofrece a la comunidad, las aplicaciones gubernamentales deben ser 100% seguras por muchas razones:

Los gobiernos almacenan los datos personales de los ciudadanos.

Las organizaciones gubernamentales proporcionan información vital a su comunidad.

Las organizaciones gubernamentales manejan pagos que deben ser 100% seguros.

Rendimiento

Una plataforma sin código que los gobiernos elijan para su transición tiene que permitirles proporcionar a su comunidad aplicaciones de máxima calidad. Estas aplicaciones van a ser utilizadas por miles de personas a diario: el rendimiento es una prioridad al igual que la seguridad.

Flexibilidad y escalabilidad

Hemos mencionado muchas veces que las normas y reglamentos gubernamentales cambian a menudo. Cuando las administraciones públicas utilizan aplicaciones sin código, éstas deben actualizarse en función de los cambios en las normas y reglamentos.

El software sin código debe ser lo suficientemente flexible y escalable como para permitir a los desarrolladores realizar los cambios y actualizaciones necesarios de forma constante y sencilla.

Caso de uso del gobierno sin código

Antes de la llegada de los servicios digitales, si una persona necesitaba solicitar un permiso de conducir, hacía lo siguiente

Ir a la oficina local para rellenar todos los formularios necesarios. Llevar los documentos, hacer copias de los mismos y firmar todos los papeles.

Esperar a que se produzca el proceso de verificación y, al final del mismo, la aprobación.

Esperar a que les llamen para hacer una prueba de 20 minutos.

Y así es como el software sin código entra en juego. Con una aplicación sin código, las organizaciones gubernamentales pueden proporcionar a los ciudadanos una plataforma a través de la cual pueden gestionar procesos que, de otro modo, serían complejos y requerirían semanas o incluso meses para ser completados. En el ejemplo anterior, con una aplicación de software sin código a su disposición, el ciudadano que necesita un permiso de conducir tendría que

Entrar en la aplicación web proporcionada. Cargar los documentos y rellenar el formulario directamente desde la aplicación.

Esperar un proceso de validación automatizado que tardaría un máximo de 24 horas.

Reducir el tiempo de espera: se les llamaría para el examen en menos tiempo porque todo el proceso es más rápido.

Fuente de la imagen

Con este sencillo ejemplo, es fácil ver cómo las aplicaciones de software sin código pueden no sólo facilitar la experiencia de los ciudadanos o el trabajo de los funcionarios, sino también ayudar a los gobiernos a mejorar la calidad del servicio que prestan a la población.

Conclusión

La transformación digital de las organizaciones y servicios de la administración pública es algo que requieren los ciudadanos. El software sin código y los métodos de desarrollo pueden ayudar a los gobiernos a responder a esta creciente demanda de una manera más eficaz.

Como hemos visto, el proceso de digitalización no sólo responde a las demandas de la gente, sino que también aporta muchos beneficios: