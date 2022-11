Si sente spesso parlare di come la pandemia abbia cambiato il mondo per sempre, ma a uno sguardo più attento ci si rende conto di come la maggior parte dei cambiamenti fosse già in atto, e la pandemia e le conseguenti chiusure in tutto il mondo hanno accelerato il processo, più che causarlo.

Possiamo dire che l'e-commerce non era già una tendenza nel 2019? Possiamo dire che la comunicazione digitale non fosse già predominante? Oltre a questi aspetti, però, ce ne sono altri che, se non fosse stato per la pandemia, sarebbero stati molto più lenti: la digitalizzazione dell'organizzazione governativa ne è il più grande esempio. In questo articolo vedremo come la richiesta di piattaforme digitali che permettano ai cittadini di accedere alle organizzazioni governative e ai loro servizi online sia in forte aumento. Inoltre, vedremo come lo sviluppo no-code sia la risposta più adatta a questa crescente domanda.

Perché i governi devono diventare digitali?

Le soluzioni digitali - software, applicazioni mobili e web - idealmente consentono ai cittadini di accedere alle organizzazioni e ai servizi governativi. Tuttavia, la trasformazione digitale dei governi potrebbe essere stata molto lenta.

Poi è arrivata la pandemia e le persone di tutto il mondo si sono ritrovate chiuse in casa, senza la possibilità di recarsi fisicamente negli uffici governativi. Quando le serrate sono finite, per i cittadini era ancora più sicuro accedere alle organizzazioni governative da remoto. È questo che ha accelerato la trasformazione digitale: i governi e le organizzazioni pubbliche dovevano trovare soluzioni rapide ed efficienti per fornire ai cittadini piattaforme software, applicazioni mobili e applicazioni che potessero utilizzare per accedere ai servizi pubblici.

La trasformazione, ovviamente, non è ancora completata; ma con la pandemia abbiamo imparato che i governi non possono più aspettare: devono avviare il processo di trasformazione digitale delle loro organizzazioni e dei loro servizi il prima possibile.

Sviluppo no-code

Prima di passare a discutere del perché lo sviluppo no-code può essere la soluzione migliore per le organizzazioni governative per digitalizzare i loro processi e accelerare le loro operazioni, definiamo innanzitutto cos'è lo sviluppo no-code.

Lo sviluppo no-code è un processo di creazione e sviluppo di piattaforme digitali che non richiedono la scrittura diretta di codice da parte degli sviluppatori. Invece di scrivere complicate righe di codice in diversi linguaggi di programmazione, gli sviluppatori no-code possono utilizzare elementi precostituiti, aggiungerli a un'interfaccia e farli funzionare insieme.

In questo modo, lo sviluppo di software è possibile non solo per un numero elevato di professionisti. Anche chi non ha una profonda esperienza in un linguaggio di programmazione può sviluppare un'applicazione mobile no-code o un'applicazione web no-code. E questo rende le cose più facili e veloci anche per gli sviluppatori professionisti.

Come è possibile lo sviluppo no-code?

Lo sviluppo di applicazioni no-code è possibile grazie alle piattaforme no-code che consentono questo tipo di approccio. Il concetto alla base è che, invece di scrivere ogni singola riga di codice in diversi linguaggi di programmazione, la piattaforma no-code fornisce elementi precostituiti che gli sviluppatori possono assemblare in un'interfaccia fornita per creare il loro framework.

Ciò non significa che lo sviluppo di un'applicazione con un processo no-code sia del tutto privo di codice! Al contrario, il codice è presente, compreso quello di back-end, ma creato automaticamente. Se lo sviluppatore ha bisogno di accedere al codice, può semplicemente accedervi, modificarlo o addirittura esportarlo.

Naturalmente, gli sviluppatori devono assicurarsi che la piattaforma no-code utilizzata consenta l'accesso al codice back-end e che sia affidabile e avanzata. AppMaster, ad esempio, è un punto di riferimento per gli sviluppatori: può fornire tutte le funzionalità di cui abbiamo parlato finora e può essere la soluzione no-code perfetta per governi e organizzazioni.

In che modo il no-code aiuta le amministrazioni pubbliche nella transizione al digitale?

Se ci sono software, app mobili e applicazioni web complesse da sviluppare, queste sono sicuramente le organizzazioni governative.

Le organizzazioni governative devono gestire grandi quantità di dati, creare piattaforme con cui gli utenti possano interagire come con un dipendente e, naturalmente, devono essere sicure al 100%.

In sintesi, la transizione digitale delle organizzazioni governative è complessa per i seguenti aspetti:

Le organizzazioni digitali devono offrire ai cittadini un'ampia gamma di servizi su un'unica piattaforma. Ogni processo deve svolgersi senza intoppi ed essere facile da usare, in modo che qualsiasi utente, anche quello con zero competenze tecnologiche, possa utilizzare i servizi pubblici senza difficoltà.

Le applicazioni delle organizzazioni governative digitali devono essere costantemente aggiornate. Questo non solo perché devono continuare a fornire il miglior servizio possibile, ma anche perché devono essere aggiornate in base a nuove norme e regolamenti (che possono essere aggiornati - a volte - su base annuale).

Le app e i servizi della pubblica amministrazione digitale devono essere sicuri al 100%. La sicurezza è una priorità in questo caso: queste applicazioni gestiscono i dati più personali. Le applicazioni devono essere inaccessibili agli hacker e garantire l'assenza di perdite di dati e la privacy dei cittadini.

Come può lo sviluppo no-code aiutare a raggiungere questi obiettivi?

Il no-code aiuta i governi a raggiungere gli obiettivi di prestazioni e sicurezza richiesti grazie a molti fattori.

Velocità

I vantaggi immediati delle applicazioni no-code sono la velocità delle nuove applicazioni e del processo di sviluppo delle applicazioni web. Come abbiamo detto più volte, la transizione digitale sta avvenendo rapidamente. Finora, poche organizzazioni governative sono state in grado di tenere il passo.

Il no-code aiuta le amministrazioni a sviluppare più rapidamente le applicazioni necessarie, in modo da accelerare la trasformazione digitale.

Facilità d'uso

Le applicazioni no-code forniscono agli sviluppatori un'interfaccia visiva che possono sfruttare per creare le loro applicazioni. Rispetto ai metodi di sviluppo tradizionali, lo sviluppo no-code rende più facile per loro avere una chiara comprensione, in qualsiasi momento del processo, di ciò che stanno facendo e di quale sarà il risultato finale.

Quando uno degli obiettivi principali è la facilità d'uso, questo aspetto diventa molto importante.

Personalizzazione

Poiché la piattaforma no-code consente agli sviluppatori di personalizzare le applicazioni in ogni dettaglio, permette anche di creare applicazioni molto scalabili.

Come abbiamo detto, la scalabilità è estremamente importante perché le applicazioni governative devono essere costantemente aggiornate.

Aggiornamenti facili

Le applicazioni governative devono essere costantemente aggiornate. Con le piattaforme no-code, è più facile creare applicazioni e aggiornarle.

Nessun debito tecnico e nessun refactoring

Il debito tecnico è solitamente responsabile di perdite fino al 40% del budget totale del progetto. A volte, nei sistemi che devono essere mantenuti, come quelli governativi, è importante eliminare il debito tecnico. Altrimenti, centinaia di ore di lavoro saranno spese per il refactoring perché i requisiti cambiano e qualcosa deve essere modificato.

A differenza dello sviluppo classico, non ci sono situazioni in cui i nuovi sviluppatori arrivati al progetto potrebbero non capire il codice, perché le piattaforme no-code non forniscono accesso al codice e tutti capiscono la logica del diagramma di flusso.

Inoltre, non esistono linguaggi di programmazione o piattaforme diverse. Tutto è unificato e qualsiasi persona che non abbia conoscenze tecniche, come può essere un analista aziendale, vedendo la logica dei diagrammi a blocchi, capisce come funziona l'applicazione. Può esportare e modificare la documentazione. Inoltre, grazie al fatto che no-code rigenera il codice man mano che vengono rilasciate nuove patch e che le tecnologie migliorano, la generazione del codice diventa sempre migliore e il cliente non deve fare alcuno sforzo; deve solo premere il pulsante di generazione e in 30 minuti ottiene un'applicazione completamente aggiornata, tenendo conto di tutte le nuove librerie di metodi e approcci.

Questo è l'approccio utilizzato nella piattaforma AppMaster.

Applicazioni su piattaforma no-code

Finora abbiamo parlato delle applicazioni delle organizzazioni governative e delle piattaforme digitali, ma non abbiamo ancora parlato di quali tipi di applicazioni possono essere sviluppate con il metodo di sviluppo no-code.

Servizi per le organizzazioni governative dei cittadini

Le piattaforme no-code possono essere utilizzate per fornire ai cittadini portali digitali a cui possono accedere tramite applicazioni mobili o web. Attraverso di essi, gli utenti possono richiedere servizi, scaricare moduli, controllare lo stato delle cose e altro ancora...

Le applicazioni no-code, tuttavia, possono essere molto utili per migliorare la vita delle persone che vivono nelle città. È qui che la trasformazione digitale delle organizzazioni di governo dei cittadini può davvero fare la differenza. Con le applicazioni no-code, i governi possono facilmente fornire ai loro cittadini:

applicazioni per la sicurezza pubblica che possono aiutare a gestire e segnalare gli incidenti, la risposta agli incidenti, il coinvolgimento della comunità, ecc.

Applicazioni per l'istruzione e l'apprendimento a disposizione degli studenti e di altre categorie.

Applicazioni di feedback attraverso le quali i cittadini possono fornire suggerimenti o segnalare malfunzionamenti nei servizi pubblici.

Applicazioni per la gestione dei servizi: ogni città dovrebbe avere un'app attraverso la quale comunicare rapidamente con i cittadini. Potrebbe essere utilizzata per informarli sul traffico, sulle strade momentaneamente chiuse, sulle modifiche agli orari e ai servizi del trasporto pubblico.

Fonte immagine

Software interno no-code

Le piattaforme no-code non dovrebbero essere utilizzate solo per fornire ai cittadini i servizi di cui hanno bisogno: possono anche aiutare ad automatizzare tonnellate di processi interni. Con le applicazioni no-code, il lavoro dei dipartimenti governativi può diventare molto più semplice e migliorare il servizio offerto alla comunità.

Le applicazioni no-code utili per i funzionari interni potrebbero essere:

Applicazioni di gestione: è possibile creare semplici applicazioni no-code per gestire liste di controllo digitali, raccolta dati e gestione.

Applicazioni per la gestione dei progetti: il software no-code può aiutare a creare applicazioni per automatizzare diversi processi all'interno dei flussi di lavoro della gestione dei progetti.

Software no-code per automatizzare qualsiasi processo ripetitivo che avviene all'interno di qualsiasi ufficio governativo.

Come scegliere una piattaforma no-code?

Abbiamo già detto che AppMaster è una delle migliori applicazioni no-code in circolazione oggi, ma perché? In questa sezione discuteremo cosa rende eccellente un software di sviluppo no-code. E quali caratteristiche sono essenziali se il software no-code deve essere utilizzato per la transizione digitale delle organizzazioni governative cittadine.

La sicurezza

Lasicurezza è probabilmente la caratteristica più importante da verificare prima di affidarsi a un software no-code. Sia che l'applicazione no-code sia destinata ad essere utilizzata dai funzionari interni o fornita alla comunità, le applicazioni governative devono essere sicure al 100% per molte ragioni:

I governi conservano i dati personali dei cittadini.

Le organizzazioni governative forniscono informazioni vitali alla loro comunità.

Le organizzazioni governative gestiscono pagamenti che devono essere sicuri al 100%.

Prestazioni

La piattaforma no-code che i governi scelgono per la loro transizione deve consentire loro di fornire alla comunità applicazioni di alta qualità. Queste applicazioni saranno utilizzate quotidianamente da migliaia di persone: le prestazioni sono una priorità, proprio come la sicurezza.

Flessibilità e scalabilità

Abbiamo detto più volte che le norme e i regolamenti governativi cambiano spesso. Quando le amministrazioni pubbliche utilizzano applicazioni no-code, queste devono essere aggiornate in base alle modifiche di tali norme e regolamenti.

Il software no-code deve essere abbastanza flessibile e scalabile da consentire agli sviluppatori di apportare costantemente e facilmente le modifiche e gli aggiornamenti necessari.

Caso d'uso della pubblica amministrazione no-code

Prima dell'avvento dei servizi digitali, se una persona aveva bisogno di richiedere una patente di guida, doveva fare quanto segue:

Andare all'ufficio locale per compilare tutti i moduli richiesti. Portare i documenti, farne delle copie e firmare tutti i documenti.

Attendere il processo di verifica e, alla fine, l'approvazione.

Aspettare la telefonata per fare un test di 20 minuti.

È qui che entra in gioco il software no-code. Con un'app no-code, le organizzazioni governative possono fornire ai cittadini una piattaforma attraverso la quale gestire processi che altrimenti sarebbero complessi e richiederebbero settimane o addirittura mesi per essere completati. Nell'esempio precedente, con un'applicazione software no-code a disposizione, il cittadino che ha bisogno di una patente di guida dovrà:

Accedere all'applicazione web fornita. Caricare i documenti e compilare il modulo direttamente dall'applicazione.

Attendere un processo di convalida automatizzato che richiederebbe al massimo 24 ore.

Ridurre i tempi di attesa: saranno chiamati per l'esame in meno tempo perché l'intero processo è più rapido.

Fonte immagine

Con questo semplice esempio, è facile capire come le applicazioni software no-code possano non solo facilitare l'esperienza dei cittadini o il lavoro dei funzionari, ma anche aiutare i governi a migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Conclusione

La trasformazione digitale delle organizzazioni e dei servizi governativi è un'esigenza dei cittadini. Il software e i metodi di sviluppo no-code possono aiutare i governi a rispondere a questa crescente domanda in modo più efficace.

Come abbiamo visto, il processo di digitalizzazione non solo risponde alle richieste dei cittadini, ma porta anche molti benefici: