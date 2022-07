Muitas vezes ouvimos falar de como a pandemia mudou o mundo para sempre, mas, olhando mais de perto, podemos perceber como a maioria das mudanças já estavam a acontecer, e a pandemia e o consequente bloqueio em todo o mundo acelerou o processo, mais do que causou.

Podemos dizer que o comércio electrónico não era já uma tendência em 2019? Poderemos dizer que a comunicação digital não era já predominante? Para além destes aspectos, existem outros que, se não fosse a pandemia, teriam sido muito mais lentos: a digitalização da organização governamental é o maior exemplo. Neste artigo, veremos como a procura de plataformas digitais que permitam aos cidadãos aceder a organizações governamentais e aos seus serviços em linha está a aumentar fortemente. Além disso, veremos como o desenvolvimento sem código é a resposta mais adequada a essa procura crescente.

Porque é que os governos precisam de se tornar digitais?

Soluções digitais - software, aplicações móveis, e aplicações web - idealmente permitem aos cidadãos o acesso a organizações e serviços governamentais. No entanto, a transformação digital dos governos poderia ter sido muito lenta.

Depois, o golpe pandémico, e pessoas em todo o mundo viram-se fechadas em casa, sem a possibilidade de se deslocarem fisicamente aos escritórios do governo. Quando os lockdowns terminaram, era ainda mais seguro para os cidadãos acederem remotamente a organizações governamentais. Foi isto que acelerou a transformação digital: governos e organizações públicas precisavam de encontrar soluções rápidas e eficientes para fornecer aos cidadãos plataformas de software, aplicações móveis, e aplicações que pudessem utilizar para aceder a serviços públicos.

A transformação ainda não está, evidentemente, concluída; mas com a pandemia, aprendemos como os governos não podem esperar mais: precisam de iniciar o processo de transformação digital das suas organizações e serviços o mais depressa possível.

Desenvolvimento sem código

Antes de passarmos à discussão da razão pela qual o desenvolvimento sem código pode ser a maior solução para as organizações governamentais digitalizarem os seus processos e acelerarem as suas operações, vamos definir primeiro o que é o desenvolvimento sem código.

O desenvolvimento sem código é um processo de criação e desenvolvimento de plataformas digitais que não requerem que os programadores escrevam código directamente. Em vez de escrever linhas complicadas de código em diferentes linguagens de programação, os programadores sem código podem utilizar elementos pré-construídos, adicioná-los a uma interface e fazê-la funcionar em conjunto.

Desta forma, o desenvolvimento de software é possível não só para um maior número de profissionais. Mesmo aqueles que não têm conhecimentos profundos numa linguagem de programação podem desenvolver uma aplicação móvel sem código ou uma aplicação web sem código. E também torna as coisas mais fáceis e rápidas para os programadores profissionais.

Como é possível o desenvolvimento sem código?

O desenvolvimento de aplicações sem código é possível graças a plataformas sem código que permitem este tipo de abordagem. O conceito por detrás delas é que, em vez de escrever cada linha de código em diferentes linguagens de programação, a plataforma sem código fornece elementos pré-codificados que os programadores podem montar numa interface fornecida para criar a sua estrutura.

Isto não significa que o desenvolvimento de aplicações com um processo sem código não tenha qualquer código! Pelo contrário, o código está lá, código back-end incluído mas criado automaticamente. Se o programador necessitar de acesso ao código, pode simplesmente aceder ao mesmo, editá-lo ou mesmo exportá-lo.

É claro que os programadores precisam de se certificar de que a plataforma sem código que utilizam permite o acesso ao código de back-end, e de que este é fiável e avançado. AppMaster é, por exemplo, um go-to para os programadores: pode fornecer todas as funcionalidades de que falámos até agora e pode ser a solução perfeita sem código para governos e organizações.

Como é que o no-code ajuda os governos com a transição digital?

Se há software complexo, aplicações móveis e aplicações web a desenvolver, são certamente "organizações governamentais".

As organizações governamentais precisam de lidar com grandes quantidades de dados, criar plataformas com as quais os utilizadores possam interagir como se estivessem a interagir com um funcionário, e - claro - precisam de estar 100% seguras.

Em resumo, a transição digital das organizações governamentais é complexa, devido aos seguintes aspectos:

As organizações digitais precisam de oferecer aos cidadãos uma vasta gama de serviços numa única plataforma. Cada processo precisa de correr sem problemas e ser de fácil utilização para que qualquer utilizador, mesmo aquele com zero conhecimentos tecnológicos, possa utilizar os serviços públicos sem dificuldades.

As aplicações das organizações governamentais digitais precisam de ser constantemente actualizadas. Isto não só porque precisam de continuar a fornecer o melhor serviço possível, mas também porque precisam de ser actualizados de acordo com novas regras e regulamentos (que podem ser actualizados - por vezes - anualmente).

As aplicações e serviços governamentais digitais precisam de ser 100% seguros. A segurança é uma prioridade neste caso: estas aplicações tratam os dados mais pessoais. As aplicações devem ser inacessíveis aos hackers e garantir a não perda de dados e a privacidade dos cidadãos.

Como é que o desenvolvimento sem código pode ajudar a alcançar estes objectivos?

A ausência de código ajuda os governos a alcançar os objectivos de desempenho e segurança exigidos, devido a muitos factores.

Velocidade

Os rápidos benefícios das aplicações sem código seriam a velocidade das novas aplicações e o processo de desenvolvimento de aplicações web. Como já mencionámos muitas vezes, a transição digital é algo que está a acontecer rapidamente. Até agora, muito poucas organizações governamentais foram capazes de acompanhar o ritmo.

O não-código ajuda os governos a desenvolver mais rapidamente as aplicações necessárias para que a transformação digital possa ser mais rápida.

Conforto para o utilizador

As aplicações sem código fornecem aos programadores uma interface visual que podem explorar para construir as suas aplicações. Em comparação com os métodos tradicionais de desenvolvimento, o desenvolvimento sem código facilita-lhes a compreensão clara, a qualquer momento durante o processo, do que estão a fazer e de qual será o resultado final.

Quando um dos principais objectivos é a facilidade de utilização, isto torna-se altamente importante.

Personalização

Uma vez que a plataforma sem código permite aos criadores personalizar as aplicações em todos os detalhes, também lhes permite criar aplicações muito escaláveis.

Como já mencionámos, a escalabilidade é extremamente importante porque as aplicações governamentais precisam de ser constantemente actualizadas.

Actualizações fáceis

As aplicações governamentais precisam de ser constantemente actualizadas. Com plataformas sem código, é mais fácil construir aplicações e é mais fácil actualizá-las.

Sem dívidas técnicas e sem refactoring

A dívida técnica é normalmente responsável por perdas de até 40% do orçamento total do projecto. Por vezes, em sistemas que estão planeados para serem mantidos, muito à semelhança dos sistemas governamentais, é importante livrar-se da dívida técnica. Caso contrário, centenas de horas-homem serão gastas em refactoring porque os requisitos mudam e algo precisa de ser alterado.

Ao contrário do desenvolvimento clássico, não existem situações em que os novos programadores que vieram ao projecto possam não compreender o código porque as plataformas sem código não dão acesso ao código, e todos compreendem a lógica do fluxograma.

Além disso, não existem diferentes linguagens ou plataformas de programação. Tudo é unificado, e qualquer pessoa que não tenha sequer conhecimentos técnicos, e este pode ser um analista de negócios, vendo a lógica dos diagramas de blocos de construção, compreende como funciona a aplicação. Ele pode exportar e alterar a documentação. E também, devido ao facto de não haver código, regenera o código à medida que novos patches são lançados e as tecnologias melhoram, a geração de código está cada vez melhor, e o cliente não precisa de fazer qualquer esforço; ele só precisa de carregar no botão de gerar e em 30 minutos obter uma aplicação completamente actualizada, tendo em conta todas as novas bibliotecas de métodos e abordagens.

Esta é a abordagem utilizada na plataforma AppMaster.

Aplicações sem código de plataforma

Mencionámos até agora as aplicações e plataformas digitais das organizações governamentais, mas ainda não discutimos com que tipo de aplicações podem ser desenvolvidas até ao método de desenvolvimento sem código.

Serviços de organizações governamentais de cidadãos

As plataformas sem código podem ser utilizadas para fornecer aos cidadãos portais digitais que podem aceder através de aplicações móveis ou aplicações web. Através deles, os utilizadores podem solicitar serviços, descarregar formulários, verificar estados, e muito mais...

As aplicações sem código, contudo, podem ser muito benéficas para melhorar a vida das pessoas que vivem nas cidades. E é aqui que a transformação digital das organizações de governo-cidadão pode realmente fazer a diferença. Com as aplicações sem código, os governos podem facilmente fornecer aos seus cidadãos:

aplicações de segurança pública que podem ajudar a gerir e assinalar incidentes, resposta a incidentes, envolvimento da comunidade, etc.

Aplicações de educação e aprendizagem à disposição dos estudantes e de outras categorias.

Aplicações de feedback através das quais os cidadãos podem fornecer sugestões ou sinalizar mau funcionamento nos serviços públicos.

Aplicações de gestão de serviços públicos: cada cidade deve ter uma aplicação através da qual os cidadãos possam comunicar rapidamente com os seus cidadãos. Pode ser utilizado para os informar sobre o trânsito, ruas que estão momentaneamente fechadas, mudanças nos horários e serviços de transporte público.





Software interno sem código

As plataformas sem código não devem ser utilizadas apenas para fornecer aos cidadãos os serviços de que necessitam: podem também ajudar a automatizar toneladas de processos internos. Com as aplicações sem código, o trabalho dos departamentos governamentais pode tornar-se muito mais fácil e eles seriam capazes de melhorar o serviço que prestam à comunidade.

Poderiam ser úteis aplicações sem código para os funcionários internos:

Aplicações de gestão: aplicações simples sem código podem ser criadas para lidar com listas de verificação digitais, recolha de dados, e gestão.

Aplicações de gestão de projectos: software não codificado pode ajudar a criar aplicações para automatizar diferentes processos dentro dos fluxos de trabalho de gestão de projectos.

Software sem código para automatizar qualquer processo repetitivo que aconteça dentro de qualquer escritório governamental.

Como escolher uma plataforma sem código?

Já mencionámos que o AppMaster é uma das melhores aplicações sem código em circulação hoje em dia, mas porque é que isso acontece? Nesta secção, vamos discutir o que faz um excelente software de desenvolvimento sem código. E que tipo de características são essenciais se esse software sem código se destina a ser utilizado para a transição digital de organizações governamentais de cidadãos.

Segurança

A segurança é provavelmente a característica mais importante que deve verificar antes de confiar em software sem código. Quer a aplicação sem código se destine a ser utilizada por funcionários internos ou fornecida à comunidade, as aplicações governamentais têm de ser 100% seguras por muitas razões:

Os governos armazenam os dados pessoais dos cidadãos.

As organizações governamentais fornecem informações vitais para a sua comunidade.

As organizações governamentais tratam de pagamentos que precisam de ser 100% seguros.

Desempenho

Uma plataforma sem código que os governos escolhem para as suas necessidades de transição para lhes permitir fornecer à sua comunidade aplicações de alta qualidade. Estas aplicações vão ser utilizadas diariamente por milhares de pessoas: o desempenho é uma prioridade, tal como a segurança.

Flexibilidade e escalabilidade

Já mencionámos muitas vezes que as regras e regulamentos governamentais estão frequentemente a mudar. Quando os governos utilizam aplicações sem código, estas precisam de ser actualizadas de acordo com essas regras e regulamentos mudam.

O software sem código deve ser suficientemente flexível e escalável para permitir que os programadores façam constante e facilmente as alterações e actualizações necessárias.

Caso de utilização sem código por parte dos governos

Antes do advento dos serviços digitais, se uma pessoa precisasse de solicitar uma carta de condução, faria o seguinte:

Dirigir-se ao escritório local para preencher todos os formulários necessários. Trazer documentos, fazer cópias dos mesmos, e assinar todos os papéis.

Aguardar que o processo de verificação aconteça e - no final do mesmo - aprovação.

Aguardar a chamada para que possam fazer um teste de 20 minutos.

E é assim que o software sem código vem em ajuda. Com uma aplicação sem código, as organizações governamentais podem fornecer aos cidadãos uma plataforma através da qual podem lidar com processos que de outra forma seriam complexos e exigiriam semanas ou mesmo meses para serem completados. No exemplo acima, com uma aplicação de software sem código à sua disposição, o cidadão que necessita de uma carta de condução teria de o fazer:

Entrar na aplicação web fornecida. Carregar os documentos e preencher o formulário directamente a partir da aplicação.

Aguardar por um processo de validação automatizado que demoraria um máximo de 24 horas.

Reduzir o tempo de espera: eles seriam chamados para o teste em menos tempo, porque todo o processo é mais rápido.

Com este exemplo simples, é fácil ver como aplicações de software sem código podem não só facilitar a experiência dos cidadãos ou o trabalho dos funcionários, mas também ajudar os governos a melhorar a qualidade do serviço que prestam ao povo.

Conclusão

A transformação digital das organizações e serviços governamentais de cidadãos é algo que os cidadãos exigem. O software sem código e os métodos de desenvolvimento podem ajudar os governos a responder a uma procura tão crescente de uma forma mais eficaz.

Como vimos, o processo de digitalização não só responde às exigências das pessoas, como também traz muitos benefícios: