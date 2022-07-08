Мы часто слышим о том, что пандемия изменила многое как внутри, так и за пределами мира IT. Но если взглянуть глубже, становится очевидно, что в последние годы цифровые технологии быстро распространились и нашли новые способы применения во многих сферах жизни нашего общества, а пандемия лишь ускорила эти процессы.

Можно ли сказать, что электронная коммерция не была трендом 2019 года? Можно ли сказать, что цифровая коммуникация не была доминирующей? Однако помимо этих тенденций есть и другие, которые, если бы не пандемия, развивались бы гораздо медленнее: цифровая трансформация государственного сектора - самый яркий тому пример. В этой статье мы увидим, как сильно растет спрос на цифровые платформы, обеспечивающие комплексное взаимодействие между гражданами, государством и бизнесом в режиме онлайн. Кроме того, мы увидим, что no-code разработка является наиболее актуальным решением на такой растущий спрос.

Почему цифровая трансформация государственного управления является необходимостью?

Цифровые решения, мобильные приложения и веб-приложения - позволяют гражданам получать доступ к государственным организациям и услугам. Однако цифровая трансформация правительств двигалась очень медленно.

Затем разразилась пандемия, и люди по всему миру оказались запертыми дома, не имея возможности физически посещать государственные учреждения. Когда локдаун закончился, гражданам по-прежнему было безопаснее получать доступ к правительственным организациям и услугам удаленно. Именно это ускорило цифровую трансформацию: правительствам и государственным организациям необходимо было найти быстрые и эффективные решения для предоставления гражданам программных продуктов, мобильных приложений и веб приложений, которые они могли бы использовать для доступа к государственным услугам.

Конечно, трансформация еще не завершена, но благодаря пандемии мы узнали, что правительства не могут больше ждать: им необходимо как можно скорее начать процесс цифровой трансформации своих платформ и услуг.

Разработка без кода

Прежде чем перейти к обсуждению того, почему разработка без кода может стать для правительственных организаций лучшим решением для оцифровки процессов и ускорения работы, давайте сначала определим, что такое разработка без кода.

No-code разработка - это процесс создания и развития цифровых платформ, которые не требуют от разработчиков непосредственного написания кода. Вместо того чтобы писать сложные строки кода на различных языках программирования, разработчики no-code могут использовать готовые элементы, модули и визуальные блоки.

Таким образом, разработка программного обеспечения становится возможной не только для профессиональных разработчиков программного обеспечения. Даже те, кто не обладает глубокими знаниями какого-либо языка программирования, могут разработать no-code мобильное приложение или no-code веб-приложение. И это также облегчает и ускоряет работу профессиональных разработчиков, им больше не нужно тратить время и усилия на рутинные задачи. Эти задачи берет на себя искусственный интеллект.

Разработка без кода как это возможно?

Разработка приложений no-code возможна благодаря платформам no-code, которые позволяют использовать такой подход. Их суть заключается в том, что вместо того, чтобы писать каждую строчку кода на разных языках программирования, платформа no-code предоставляет готовые визуальные элементы, которые разработчики могут использовать для создания логики приложения.

Это не означает, что при разработке приложений с использованием no-code процесса код отсутствует вообще! Напротив, код есть, он генерируется автоматически на основании требований и архитектуры которые спроектировал пользователь. Если разработчику нужен доступ к исходному коду, он может просто получить его, экспортировав и даже затем отредактировать.

Конечно, разработчикам необходимо убедиться, что платформа no-code, которую они используют, позволяет получить доступ к исходному коду, и что она надежна и совершенна. AppMaster, например, является одним из лучших решений для разработчиков: он может предоставить все функции, о которых мы говорили до сих пор, и может стать идеальным no-code решением для правительств и организаций.

Как no-code помогает государственным организациям совершить цифровую трансформацию?



Когда мы говорим о государственных системах то практически всегда это сложные и высоконагруженные системы.

Государственным организациям необходимо обрабатывать большие объемы данных, создавать платформы взаимодействия с населением, а также создавать новые решения для обеспечения внутренного и межведомственного взаимодействия, и конечно же они должны быть на 100% безопасными.

Подводя итог, можно сказать, что цифровая трансформация государственного управления является многоуровневым и сложным процессом из-за следующих аспектов:

Государственные организации должны предлагать гражданам широкий спектр услуг на одной платформе. Каждый процесс должен протекать гладко и быть удобным для пользователя, чтобы любой пользователь, даже тот, кто не обладает техническими знаниями, мог без проблем пользоваться государственными услугами.

Приложения организаций цифрового правительства должны постоянно обновляться. Это связано не только с тем, что они должны постоянно предоставлять высокий уровень сервиса, но и с тем, что они должны обновляться в соответствии с новыми правилами и нормами (которые могут обновляться иногда ежегодно).

Цифровые государственные приложения и услуги должны быть на 100% безопасными. Безопасность в данном случае является приоритетом: эти приложения работают персональными данными. Приложения должны быть недоступны для хакеров и гарантировать отсутствие потери данных и конфиденциальность персональных данных граждан.

Как разработка no-code может помочь в достижении этих целей?

No-code помогает правительствам достичь необходимых целей в области производительности и безопасности благодаря многим факторам.

Скорость

Преимущество приложений no-code заключается в скорости создания приложений и процесса разработки. Как мы уже неоднократно упоминали, цифровой переход - это то, что происходит быстро. До сих пор очень немногие правительственные организации справляются с этим процессом.

No-code помогает правительствам быстрее разрабатывать необходимые приложения, чтобы цифровая трансформация происходила эффективнее.

Удобство для пользователей

Приложения No-code предоставляют разработчикам визуальный интерфейс, который они могут использовать для создания своих приложений. По сравнению с традиционными методами разработки, разработка no-code позволяет им в любой момент процесса четко понимать, что они делают и каким будет конечный результат.

Когда одной из главных целей является удобство для пользователя, это становится очень важным.

Персонализация

Поскольку платформа no-code позволяет разработчикам производить в том числе и достаточно тонкую настройку приложения, она также позволяет им создавать очень масштабируемые приложения.

Как мы уже говорили, масштабируемость чрезвычайно важна, поскольку правительственные приложения должны постоянно обновляться.

Легкость обновлений

Правительственные приложения должны постоянно обновляться. С платформами no-code проще создавать приложения и проще их обновлять.

Отсутствие технического долга и рефакторинга

Технический долг обычно является причиной потерь до 40% от общего бюджета проекта. Иногда в системах, которые планируется поддерживать длительное время, таких как государственные системы, важно избавиться от технического долга. В противном случае сотни человеко-часов будут потрачены на рефакторинг, потому что требования регулярно меняются.

В отличие от классической разработки, здесь нет ситуаций, когда новые разработчики, пришедшие в проект, могут не понять кодовую базу, потому что платформы no-code не предоставляют доступ к коду, и все пользователи могут понять логику блок-схемы.

Более того, не существует различных языков программирования или платформ. Все унифицировано, и любой человек, даже не обладающий техническими знаниями, а это может быть и бизнес-аналитик, видя логику блок-схем, понимает, как работает приложение. Он может в том числе экспортировать и изменять документацию. Дополнительно, благодаря тому, что no-code платформа регенерирует код то по мере выхода новых патчей и совершенствования технологий, генерация кода становится все лучше и лучше, и клиенту не нужно прилагать никаких усилий, ему достаточно нажать кнопку generate и через 30 минут получить полностью обновленное приложение, с учетом всех новых библиотек методов и подходов.

Именно такой подход используется в платформе AppMaster.

Платформенные приложения без кода

Мы уже говорили о приложениях для государственных организаций и цифровых платформах, но еще не обсудили, какие приложения можно разрабатывать с помощью метода разработки no-code.

Услуги государственных организаций для граждан

Платформы no-code можно использовать для предоставления гражданам цифровых порталов, доступ к которым они могут получить через мобильные приложения или веб-приложения. Через них пользователи могут запрашивать услуги, загружать формы, проверять статусы и многое другое.

Однако приложения без кода могут быть очень полезны для улучшения жизни людей, живущих в городах. И именно здесь цифровая трансформация организаций таких как правительство для граждан может действительно изменить ситуацию. С помощью no-code решений правительства могут легко предоставить своим гражданам:

Приложения для общественной безопасности, которые помогут управлять и сигнализировать о происшествиях, реагировать на инциденты, взаимодействовать с населением и т.д.

Приложения для образования и обучения в распоряжении студентов и образовательных структур.

Приложения для обратной связи, с помощью которых граждане могут вносить предложения или сигнализировать о неполадках в работе коммунальных служб.

Приложения для управления коммунальными услугами: каждый город должен иметь приложение, через которое он может быстро общаться со своими гражданами. С его помощью можно информировать их о пробках, улицах, которые временно закрыты, изменениях в часах и услугах общественного транспорта.





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No-code решения для внутренних систем

No-code платформы можно использовать не только для предоставления гражданам необходимых услуг: они также могут помочь автоматизировать множество внутренних процессов. С помощью no-code приложений работа государственных ведомств может стать намного проще, и они смогут улучшить качество услуг, предоставляемых обществу.

Полезными no-code решениями могут быть:

Приложения для управления: простые приложения no-code могут быть созданы для работы с цифровыми контрольными списками, сбора данных и управления.

Приложения для управления проектами: программное обеспечение no-code может помочь создать приложения для автоматизации различных процессов в рамках управления проектами.

Программное обеспечение no-code для автоматизации любых повторяющихся процессов, происходящих в любом государственном учреждении.

Как выбрать платформу no-code?

Мы уже упоминали, что AppMaster - одно из лучших no-code решений, существующих на сегодняшний день, но почему это так? В этом разделе мы обсудим, уникальность этой платформы. И на какие функции необходимо обратить внимание, если это no-code решение предназначено для использования в процессе цифрового перехода государственных организаций.

Безопасность

Безопасность - это, вероятно, самая важная характеристика, которую следует проверить, прежде чем полагаться на программное обеспечение no-code. Независимо от того, предназначено ли приложение no-code для использования внутренними сотрудниками или для предоставления обществу, государственные приложения должны быть на 100% безопасными по многим причинам:

Правительства хранят личные данные граждан.

Правительственные организации предоставляют жизненно важную информацию обществу.

Правительственные организации обрабатывают платежи, которые должны быть на 100% безопасными.

Производительность

Платформа no-code, выбранная правительством, должна позволять ему предоставлять своим гражданам качественные решения. Этими приложениями будут ежедневно пользоваться тысячи людей: производительность является приоритетом, как и безопасность.

Гибкость и масштабируемость

Мы уже много раз упоминали о том, что правительственные правила и нормы часто меняются. Когда правительства используют приложения no-code, их необходимо обновлять в соответствии с изменениями этих правил и норм.

Программное обеспечение No-code должно быть достаточно гибким и масштабируемым, чтобы разработчики могли постоянно и легко вносить необходимые изменения и обновления.

Случай использования No-code в правительстве

До появления цифровых услуг, если человеку нужно было запросить водительские права, он делал следующее:

Отправлялся в местный офис, чтобы заполнить все необходимые формы. Принести документы, сделать их копии и подписать все бумаги.

Ждать процесса проверки а затем одобрения.

Ждать звонка, чтобы пройти 20-минутный тест.

И здесь на помощь приходит программное обеспечение no-code. С помощью приложения no-code правительственные организации могут предоставить гражданам платформу, с помощью которой они могут выполнять процессы, которые в противном случае были бы сложными и потребовали бы недель или даже месяцев для завершения. В приведенном выше примере, имея в своем распоряжении no-code приложение, гражданину, которому нужны водительские права, необходимо:

Зарегестрироваться и залогиниться в веб или мобильное приложение. Загрузить документы и заполнить форму прямо в приложении.

Дождаться автоматизированного процесса проверки, который занял бы максимум 24 часа.

Сократить время ожидания: граждан будут вызывать на экзамен в короткие сроки, поскольку весь процесс будет более быстрым.

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На этом простом примере легко понять, как программные приложения no-code могут не только облегчить жизнь граждан или работу офицеров, но и помочь правительствам повысить качество услуг, которые они предоставляют населению.

Заключение

Цифровая трансформация государственного управления - это то, что необходимо не только гражданам, но и самой государственной системе в целом. Технологии no-code и новые методы разработки программного обеспечения могут помочь государственным организациям более эффективно реагировать на такой растущий спрос.

Как мы видели, процесс цифровизации не только отвечает на запросы людей, но и приносит много пользы: