我们经常听到大流行病如何永远地改变了世界，但仔细一看，我们可以意识到大多数变化是如何已经发生的，大流行病和随之而来的世界各地的封锁加速了这一进程，而不是导致它。

我们能说电子商务在2019年不已经是一种趋势吗？我们能说数字通信不是已经占主导地位了吗？然而，除了这些方面之外，还有一些方面，如果不是因为大流行病，会慢很多：政府组织的数字化是最大的例子。在这篇文章中，我们将看到对允许公民在线访问政府组织及其服务的数字平台的需求是如何高度增长的。此外，我们将看到无代码开发是如何对这种不断增长的需求做出最合适的回答。

为什么政府需要进行数字化？

数字化解决方案--软件、移动应用程序和网络应用程序--最好能让公民访问政府组织和服务。然而，政府的数字化转型可能是非常缓慢的。

然后，大流行病袭来，世界各地的人们发现自己被锁在家里，没有可能亲自去政府办公室。当封锁结束时，公民远程访问政府组织仍然比较安全。这就是加速数字化转型的原因：政府和公共组织需要找到快速有效的解决方案，为公民提供软件平台、移动应用和应用程序，让他们可以用来获取公共服务。

当然，转型还没有完成；但随着大流行，我们了解到政府不能再等了：他们需要尽快启动组织和服务的数字化转型进程。

无代码开发

在继续讨论为什么无代码开发可以成为政府组织数字化进程和加速运作的最大解决方案之前，让我们首先定义什么是无代码开发。

无代码开发是一个创建和发展数字平台的过程，不需要开发人员直接编写代码。无代码开发人员不需要用不同的编程语言编写复杂的代码行，而是可以使用预先构建的元素，将它们添加到一个界面上，并使其共同工作。

这样一来，软件开发不仅对数量较多的专业人士来说是可能的。即使是那些在编程语言方面没有深厚专业知识的人也可以开发一个无代码移动应用程序或无代码网络应用程序。而且，它也使专业开发人员的工作变得更容易和更快。

无代码开发是如何实现的？

无代码应用开发是可能的，这要归功于允许这种方式的无代码平台。它们背后的概念是，无需用不同的编程语言编写每一行代码，无代码平台提供预建元素，开发人员可以在提供的界面中组装，以创建他们的框架。

这并不意味着采用无代码流程的应用开发完全没有代码!相反，代码就在那里，包括后端代码，但却是自动创建的。如果开发者需要访问代码，他们可以简单地访问它，编辑甚至导出它。

当然，开发者需要确保他们使用的无代码平台允许访问后端代码，并且是可靠和先进的。例如，AppMaster是开发者的首选：它可以提供我们迄今为止谈到的所有功能，它可以成为政府和组织的完美的无代码解决方案。

无代码是如何帮助政府进行数字化转型的？

如果有复杂的软件、移动应用和网络应用需要开发，那肯定是政府组织的。

政府组织需要处理大量的数据，创建用户可以与之互动的平台，就像他们与员工互动一样，而且--当然--他们需要100%安全。

总而言之，政府组织的数字化转型是复杂的，因为有以下几个方面。

数字化组织需要在一个平台上为公民提供广泛的服务。每一个流程都需要顺利运行，并且对用户友好，这样任何用户，甚至是没有技术专长的用户，都可以毫无困难地使用公共服务。

数字政府组织的应用程序需要不断地更新。这不仅是因为他们需要不断提供最好的服务，而且还因为他们需要根据新的规则和条例（有时可以每年更新）进行更新。

数字政府应用程序和服务需要100%的安全。在这种情况下，安全是一个优先事项：这些应用程序处理最个人的数据。应用程序必须是黑客无法进入的，并保证没有数据损失和公民的隐私。

无代码开发如何帮助实现这些目标？

无代码开发可以帮助政府实现所需的性能和安全目标，因为有许多因素。

速度

无代码应用程序的快速好处将是新应用程序和网络应用程序开发过程的速度。正如我们多次提到的，数字化转型是正在迅速发生的事情。到目前为止，很少有政府组织能够跟上步伐。

无代码帮助政府更快速地开发所需的应用程序，从而使数字化转型更快。

用户友好性

无代码应用程序为开发人员提供了一个可视化界面，他们可以利用这个界面来建立他们的应用程序。与传统的开发方法相比，无代码开发使他们更容易在过程中的任何时刻清楚地了解他们正在做什么以及最终的结果是什么。

当主要目标之一是用户友好性时，这就变得非常重要。

定制化

因为无代码平台允许开发者在每个细节上定制应用程序，它们也允许他们创建非常可扩展的应用程序。

正如我们所提到的，可扩展性是非常重要的，因为政府应用程序需要不断地更新。

易于更新

政府应用程序需要不断地更新。有了无代码平台，建立应用更容易，更新也更容易。

没有技术债务，没有重构

技术债务通常会造成高达40%的项目总预算的损失。有时在计划要维护的系统中，非常像政府系统，摆脱技术债务是很重要的。否则，由于需求的改变，一些东西需要改变，数以百计的工时将被花在重构上。

与经典开发不同，不存在新来的开发人员可能不理解代码的情况，因为无代码平台不提供对代码的访问，每个人都能理解流程图的逻辑。

此外，不存在不同的编程语言或平台。一切都是统一的，任何一个甚至没有技术知识的人，这可以是一个商业分析师，看到积木式图表的逻辑，就明白了应用程序是如何工作的。他可以输出和改变文件。还有，由于无代码的事实，它随着新补丁的发布和技术的改进而重新生成代码，代码生成越来越好，客户不需要做任何努力，他只需要按下生成按钮，在30分钟内得到一个完全更新的应用程序，考虑到所有新的方法和方法库。

这就是AppMaster平台使用的方法。

无代码平台应用

我们已经提到了政府组织的应用程序和数字平台，但我们还没有讨论什么样的应用程序可以用无代码开发方法来开发。

公民政府组织服务

无代码平台可以用来为公民提供数字门户，他们可以通过移动应用或网络应用来访问。通过它们，用户可以请求服务，下载表格，检查状态，以及更多...

然而，无码应用对改善生活在城市的人们的生活非常有益。而这正是公民-政府组织的数字化转型能够真正发挥作用的地方。通过无码应用，政府可以很容易地为市民提供。





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内部无代码软件

无代码平台不应该只用来为市民提供他们需要的服务：它们也可以帮助实现大量内部流程的自动化。有了无码应用，政府部门的工作可以变得更容易，他们将能够改善他们为社区提供的服务。

对内部官员有用的无代码应用程序可以是。

管理应用程序：可以创建简单的无码应用程序来处理数字检查表、数据收集和管理。

项目管理应用程序：无码软件可以帮助创建应用程序，使项目管理工作流程中的不同过程自动化。

无代码软件来自动化任何政府办公室内发生的任何重复性过程。

如何选择一个无代码平台？

我们已经提到，AppMaster是目前流通的最好的无代码应用程序之一，但为什么会这样？在本节中，我们将讨论什么是优秀的无代码开发软件。如果该无码软件是用于公民政府组织的数字化转型，那么什么样的功能是必不可少的。

安全性

安全性可能是你在依赖无代码软件之前应该检查的最重要的特征。无论无代码应用程序是由内部人员使用还是提供给社区，政府应用程序都需要100%的安全，原因有很多。

政府存储公民的个人数据。

政府组织向其社区提供重要信息。

政府组织处理付款，需要100%的安全。

性能

政府为过渡而选择的无代码平台需要允许他们为社区提供高质量的应用程序。这些应用程序将被成千上万的人每天使用：性能是一个优先事项，就像安全一样。

灵活性和可扩展性

我们已经多次提到，政府的规则和法规经常在变化。当政府使用无代码应用程序时，这些需要根据这些规则和法规的变化而更新。

无代码软件必须有足够的灵活性和可扩展性，以使开发人员能够不断地、轻松地进行所需的变化和更新。

无代码政府用例

在数字服务出现之前，如果一个人需要申请驾驶执照，他会做以下事情。

去当地办公室填写所有需要的表格。带上文件，复印它们，并签署所有文件。

等待验证过程的发生和--在结束时--批准。

等待电话，以便他们可以进行20分钟的测试。

这就是无码软件的作用。有了无码应用，政府组织可以为公民提供一个平台，通过这个平台，他们可以处理那些本来很复杂，需要几周甚至几个月才能完成的过程。在上面的例子中，如果有一个无码软件应用程序供他们使用，需要驾驶执照的公民将需要

登录到所提供的网络应用程序。直接从应用程序上传文件并填写表格。

等待一个最多需要24小时的自动验证过程。

减少等待时间：他们会在更短的时间内被叫去考试，因为整个过程更快。

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通过这个简单的例子，我们不难看出无码软件应用程序不仅可以缓解公民的体验或官员的工作，还可以帮助政府提高为人民提供的服务质量。

结语

公民政府组织和服务的数字化转型是公民需要的。无代码软件和开发方法可以帮助政府以更有效的方式回应这样一个日益增长的需求。

正如我们所看到的，数字化进程不仅回应了人们的需求，而且还带来了很多好处。