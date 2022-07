On entend souvent dire que la pandémie a changé le monde à jamais, mais en y regardant de plus près, on se rend compte que la plupart des changements étaient déjà en cours, et que la pandémie et les blocages qui en ont résulté dans le monde entier ont accéléré le processus, plus qu'ils ne l'ont provoqué.

Peut-on dire que le commerce électronique n'était pas déjà une tendance en 2019 ? Peut-on dire que la communication numérique n'était pas déjà prédominante ? En dehors de ces aspects, il y en a d'autres qui, sans la pandémie, auraient été beaucoup plus lents : la numérisation de l'organisation gouvernementale en est le meilleur exemple. Dans cet article, nous verrons comment la demande de plateformes numériques permettant aux citoyens d'accéder aux organisations gouvernementales et à leurs services en ligne est en forte augmentation. En outre, nous verrons comment le développement sans code est la réponse la plus appropriée à cette demande croissante.

Pourquoi les gouvernements doivent-ils passer au numérique ?

Les solutions numériques - logiciels, applications mobiles et applications web - permettent idéalement aux citoyens d'accéder aux organisations et aux services gouvernementaux. Cependant, la transformation numérique des gouvernements a pu être très lente.

Puis, la pandémie a frappé, et les gens du monde entier se sont retrouvés enfermés chez eux, sans possibilité de se rendre physiquement dans les bureaux gouvernementaux. Lorsque les lockdowns ont pris fin, il était encore plus sûr pour les citoyens d'accéder aux organisations gouvernementales à distance. C'est ce qui a accéléré la transformation numérique : les gouvernements et les organisations publiques devaient trouver des solutions rapides et efficaces pour fournir aux citoyens des plateformes logicielles, des applications mobiles et des applications qu'ils pouvaient utiliser pour accéder aux services publics.

Bien sûr, la transformation n'est pas encore achevée ; mais avec la pandémie, nous avons appris que les gouvernements ne peuvent plus attendre : ils doivent entamer le processus de transformation numérique de leurs organisations et de leurs services le plus tôt possible.

Développement sans code

Avant d'examiner pourquoi le développement sans code peut être la meilleure solution pour les organisations gouvernementales afin de numériser leurs processus et d'accélérer leurs opérations, définissons d'abord ce qu'est le développement sans code.

Le développement sans code est un processus de création et de développement de plateformes numériques qui ne nécessitent pas que les développeurs écrivent directement du code. Au lieu d'écrire des lignes de code compliquées dans différents langages de programmation, les développeurs no-code peuvent utiliser des éléments préconstruits, les ajouter à une interface et les faire fonctionner ensemble.

De cette façon, le développement de logiciels est possible non seulement pour un plus grand nombre de professionnels. Même ceux qui n'ont pas une grande expertise dans un langage de programmation peuvent développer une application mobile ou une application web no-code. Et cela facilite et accélère également les choses pour les développeurs professionnels.

Comment le développement no-code est-il possible ?

Le développement d'applications no-code est possible grâce aux plateformes no-code qui permettent ce type d'approche. Le concept qui les sous-tend est le suivant : au lieu d'écrire chaque ligne de code dans différents langages de programmation, la plateforme no-code fournit des éléments préconstruits que les développeurs peuvent assembler dans une interface fournie pour créer leur cadre.

Cela ne signifie pas que le développement d'applications avec un processus no-code n'a pas de code du tout ! Au contraire, le code est là, le code back-end inclus mais créé automatiquement. Si le développeur a besoin d'accéder au code, il peut simplement y accéder, le modifier ou même l'exporter.

Bien sûr, les développeurs doivent s'assurer que la plateforme no-code qu'ils utilisent permet l'accès au code back-end, et qu'elle est fiable et avancée. AppMaster est, par exemple, une solution de choix pour les développeurs : il peut fournir toutes les fonctionnalités dont nous avons parlé jusqu'à présent et il peut être la solution no-code parfaite pour les gouvernements et les organisations.

Comment le no-code aide-t-il les gouvernements dans leur transition numérique ?

S'il existe des logiciels, des applications mobiles et des applications Web complexes à développer, ce sont certainement ceux des organisations gouvernementales.

Les organisations gouvernementales doivent traiter de grandes quantités de données, créer des plateformes avec lesquelles les utilisateurs peuvent interagir comme ils le feraient avec un employé, et - bien sûr - elles doivent être 100% sécurisées.

En résumé, la transition numérique des organisations gouvernementales est complexe en raison des aspects suivants :

Les organisations numériques doivent offrir aux citoyens un large éventail de services sur une seule plateforme. Chaque processus doit se dérouler sans heurts et être convivial afin que tout utilisateur, même celui qui n'a aucune compétence technologique, puisse utiliser les services publics sans difficulté.

Les applications des organisations gouvernementales numériques doivent être constamment mises à jour. Non seulement parce qu'elles doivent continuer à fournir le meilleur service possible, mais aussi parce qu'elles doivent être mises à jour en fonction des nouvelles règles et réglementations (qui peuvent être mises à jour - parfois - chaque année).

Les applications et services gouvernementaux numériques doivent être 100 % sécurisés. La sécurité est une priorité dans ce cas : ces applications traitent les données les plus personnelles. Les applications doivent être inaccessibles aux pirates et garantir l'absence de perte de données et le respect de la vie privée des citoyens.

Comment le développement no-code peut-il aider à atteindre ces objectifs ?

Le no-code aide les gouvernements à atteindre les objectifs de performance et de sécurité requis grâce à de nombreux facteurs.

Vitesse

Les avantages rapides des applications no-code seraient la rapidité des nouvelles applications et du processus de développement des applications Web. Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, la transition numérique est un phénomène qui se produit rapidement. Jusqu'à présent, très peu d'organisations gouvernementales ont été capables de suivre le rythme.

Le no-code aide les gouvernements à développer plus rapidement les applications nécessaires afin que la transformation numérique soit plus rapide.

Convivialité

Les applications no-code offrent aux développeurs une interface visuelle qu'ils peuvent exploiter pour créer leurs applications. Par rapport aux méthodes de développement traditionnelles, le développement no-code leur permet de mieux comprendre, à tout moment du processus, ce qu'ils font et quel sera le résultat final.

Lorsque l'un des principaux objectifs est la convivialité, cela devient très important.

Personnalisation

Comme les plateformes no-code permettent aux développeurs de personnaliser les applications dans les moindres détails, elles leur permettent également de créer des applications très évolutives.

Comme nous l'avons mentionné, l'évolutivité est extrêmement importante car les applications gouvernementales doivent être constamment mises à jour.

Des mises à jour faciles

Les applications gouvernementales doivent être constamment mises à jour. Avec les plateformes no-code, il est plus facile de créer des applications et de les mettre à jour.

Pas de dette technique et pas de refactoring

La dette technique est généralement responsable de pertes pouvant atteindre 40 % du budget total du projet. Parfois, dans les systèmes dont la maintenance est prévue, comme les systèmes gouvernementaux, il est important de se débarrasser de la dette technique. Sinon, des centaines d'heures de travail seront consacrées au remaniement parce que les exigences changent et que quelque chose doit être modifié.

Contrairement au développement classique, il n'y a pas de situations dans lesquelles les nouveaux développeurs qui arrivent sur le projet peuvent ne pas comprendre le code, car les plateformes no-code ne donnent pas accès au code, et tout le monde comprend la logique du diagramme de flux.

En outre, il n'y a pas de langages de programmation ou de plateformes différents. Tout est unifié, et toute personne qui n'a même pas de connaissances techniques, et il peut s'agir d'un analyste commercial, voyant la logique des diagrammes de blocs de construction, comprend comment l'application fonctionne. Il peut exporter et modifier la documentation. Et aussi, du fait que le no-code, il régénère le code au fur et à mesure que de nouveaux correctifs sont publiés et que les technologies s'améliorent, la génération de code s'améliore de plus en plus, et le client n'a pas besoin de faire d'effort ; il lui suffit d'appuyer sur le bouton de génération et en 30 minutes il obtient une application complètement mise à jour, prenant en compte toutes les nouvelles bibliothèques de méthodes et approches.

C'est l'approche utilisée dans la plateforme AppMaster.

Applications de la plateforme No-Code

Nous avons parlé jusqu'à présent des applications des organisations gouvernementales et des plates-formes numériques, mais nous n'avons pas encore abordé le type d'applications qui peuvent être développées avec la méthode de développement no-code.

Services aux citoyens des organisations gouvernementales

Les plateformes no-code peuvent être utilisées pour fournir aux citoyens des portails numériques auxquels ils peuvent accéder via des applications mobiles ou web. Grâce à elles, les utilisateurs peuvent demander des services, télécharger des formulaires, vérifier des statuts, etc.

Les applications sans code, cependant, peuvent être très bénéfiques pour améliorer la vie des personnes qui vivent dans les villes. Et c'est là que la transformation numérique des organisations citoyennes et gouvernementales peut vraiment faire la différence. Grâce aux applications sans code, les gouvernements peuvent facilement fournir à leurs citoyens :

Des apps de sécurité publique qui peuvent aider à gérer et signaler les incidents, la réponse aux incidents, l'engagement communautaire, etc.

Desapps d'éducation et d'apprentissage à la disposition des étudiants et d'autres catégories.

Des applications de feedback grâce auxquelles les citoyens peuvent faire des suggestions ou signaler des dysfonctionnements dans les services publics.

Applications de gestion des services publics : chaque ville devrait disposer d'une application grâce à laquelle elle peut communiquer rapidement avec ses citoyens. Elle pourrait être utilisée pour les informer de la circulation, des rues momentanément fermées, des changements d'horaires et de services des transports publics.





Logiciels internes no-code

Les plateformes no-code ne doivent pas seulement être utilisées pour fournir aux citoyens les services dont ils ont besoin : elles peuvent aussi aider à automatiser des tonnes de processus internes. Avec les applications no-code, le travail des services gouvernementaux peut devenir beaucoup plus facile et ils seront en mesure d'améliorer le service qu'ils fournissent à la communauté.

Les applications no-code utiles pour les fonctionnaires internes pourraient être les suivantes :

Applications de gestion : des applications no-code simples peuvent être créées pour gérer les listes de contrôle numériques, la collecte de données et la gestion.

Applications de gestion de projet : les logiciels no-code peuvent aider à créer des applications pour automatiser différents processus dans les flux de travail de gestion de projet.

Des logiciels no-code pour automatiser tout processus répétitif au sein d'un bureau gouvernemental.

Comment choisir une plateforme no-code ?

Nous avons déjà mentionné qu'AppMaster est l'une des meilleures applications no-code en circulation aujourd'hui, mais pourquoi ? Dans cette section, nous allons examiner ce qui fait un excellent logiciel de développement no-code. Et quels types de fonctionnalités sont essentiels si ce logiciel no-code est destiné à être utilisé pour la transition numérique des organisations gouvernementales citoyennes.

Sécurité

Lasécurité est probablement la caractéristique la plus importante que vous devez vérifier avant de vous fier à un logiciel no-code. Que l'application no-code soit destinée à être utilisée par des agents internes ou fournie à la communauté, les applications gouvernementales doivent être 100% sécurisées pour de nombreuses raisons :

Les gouvernements stockent les données personnelles des citoyens.

Les organisations gouvernementales fournissent des informations vitales à leur communauté.

Les organisations gouvernementales gèrent des paiements qui doivent être 100% sécurisés.

Performance

Une plateforme no-code que les pouvoirs publics choisissent pour leur transition doit leur permettre de fournir à leur communauté des applications de qualité supérieure. Ces applications vont être utilisées par des milliers de personnes au quotidien : les performances sont une priorité au même titre que la sécurité.

Flexibilité et évolutivité

Nous avons mentionné à plusieurs reprises que les règles et réglementations gouvernementales changent souvent. Lorsque les gouvernements utilisent des applications no-code, celles-ci doivent être mises à jour en fonction de ces changements de règles et de réglementations.

Les logiciels no-code doivent être suffisamment flexibles et évolutifs pour permettre aux développeurs d'apporter constamment et facilement les modifications et mises à jour nécessaires.

Cas d'utilisation gouvernementale no-code

Avant l'avènement des services numériques, si une personne avait besoin de demander un permis de conduire, elle procédait comme suit :

Se rendre au bureau local pour remplir tous les formulaires requis. Apporter des documents, en faire des copies et signer tous les papiers.

Attendre le processus de vérification et - à la fin de celui-ci - l'approbation.

Attendre l'appel qui leur permettra de passer un test de 20 minutes.

Et c'est là que le logiciel no-code entre en jeu. Grâce à une application no-code, les organisations gouvernementales peuvent fournir aux citoyens une plate-forme leur permettant de gérer des processus qui, autrement, seraient complexes et nécessiteraient des semaines, voire des mois, pour être menés à bien. Dans l'exemple ci-dessus, avec une application logicielle sans code à sa disposition, le citoyen qui a besoin d'un permis de conduire devra

Se connecter à l'application web fournie. Télécharger les documents et remplir le formulaire directement depuis l'application.

attendre un processus de validation automatisé qui prendrait au maximum 24 heures.

Réduire le temps d'attente : ils seraient convoqués à l'examen en moins de temps car l'ensemble du processus est plus rapide.

Avec ce simple exemple, il est facile de voir comment les applications logicielles sans code peuvent non seulement faciliter l'expérience des citoyens ou le travail des agents, mais aussi aider les gouvernements à améliorer la qualité du service qu'ils fournissent à la population.

Conclusion

La transformation numérique des organisations et des services gouvernementaux est une nécessité pour les citoyens. Les logiciels et les méthodes de développement sans code peuvent aider les gouvernements à répondre à une telle demande croissante de manière plus efficace.

Comme nous l'avons vu, le processus de numérisation ne répond pas seulement aux demandes des citoyens, mais apporte également de nombreux avantages :