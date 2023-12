Pierwsze kroki z Jetpack Compose: przewodnik dla początkujących

Rozpoczęcie tworzenia aplikacji na Androida wymaga nie tylko zrozumienia koncepcji programowania, ale także zrozumienia narzędzi i struktur, które usprawniają tworzenie interfejsów użytkownika. Jetpack Compose stanowi powiew świeżości dla programistów przyzwyczajonych do imperatywnego modelu programowania obsługi widoków, przywołując zmianę paradygmatu w kierunku bardziej intuicyjnego i wydajnego procesu.

W swej istocie Jetpack Compose to nowoczesny zestaw narzędzi Google do tworzenia natywnego interfejsu użytkownika systemu Android. Jest częścią pakietu bibliotek Jetpack, których celem jest przestrzeganie najlepszych praktyk, ograniczanie standardowego kodu i pisanie kodu, który działa spójnie w różnych wersjach i urządzeniach z Androidem.

W aplikacji Compose kładzie się nacisk na deklaratywne podejście do tworzenia interfejsu użytkownika , w którym opisujesz swój interfejs użytkownika, wywołując elementy składowe — funkcje emitujące elementy interfejsu użytkownika — zamiast budować układ za pomocą rozbudowanej struktury XML . Elementy kompozytowe reagują na zmiany stanu i automatycznie aktualizują interfejs użytkownika przy minimalnym udziale programisty, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na tworzenie doświadczenia użytkownika, a mniej na zarządzanie stanem interfejsu użytkownika.

Kolejną zaletą korzystania z Jetpack Compose jest jego głęboka integracja z Kotlin , który jest zalecanym językiem programowania dla Androida od 2017 roku. Zwięzła składnia i funkcje funkcjonalne Kotlina usprawniają proces programowania za pomocą Compose, prowadząc do eleganckiego, czytelnego i modułowego kodu. To, w połączeniu z wbudowanymi komponentami Material Design i bogatymi animacjami, tworzy kuszący zestaw narzędzi do tworzenia nowoczesnych, atrakcyjnych wizualnie aplikacji.

Programiści często uważają, że Compose skraca czas nauki nowych programistów Androida, ponieważ eliminuje potrzebę zrozumienia zawiłości systemu widoku Androida. Ułatwia także płynniejszą współpracę między projektantami i programistami, ponieważ bezpośrednia reprezentacja komponentów interfejsu użytkownika w kodzie ułatwia obu stronom przełożenie projektu na funkcjonujący interfejs aplikacji.

Być może najważniejsze, Jetpack Compose nie jest propozycją typu „wszystko albo nic”. Jego interoperacyjność z istniejącym systemem widoku Android umożliwia programistom stopniowe rozpoczęcie korzystania z Compose w istniejących projektach, bez konieczności całkowitego przepisywania aplikacji.

Dla osób zainteresowanych doświadczeniem bez kodu platformy takie jak AppMaster oferują cenną ścieżkę poprzez integrację Jetpack Compose ze swoimi systemami. Ta funkcja umożliwia użytkownikom projektowanie interfejsów użytkownika dla aplikacji mobilnych za pomocą narzędzi drag-and-drop na platformie AppMaster i korzystanie z możliwości narzędzia Compose bez konieczności zagłębiania się w kod.

Dzięki Compose rozwój interfejsu użytkownika Androida zmierza w kierunku szybszego, interaktywnego i łatwego w utrzymaniu ekosystemu, co jest filozofią programowania, którą docenią zarówno nowicjusze, jak i doświadczeni weterani Androida.

Źródło obrazu: ProAndroidDev

Zrozumienie deklaratywnego programowania interfejsu użytkownika

Rozpoczęcie przygody z Jetpack Compose wymaga podstawowego zrozumienia deklaratywnego programowania interfejsu użytkownika. Ten paradygmat leży u podstaw Compose i stanowi znaczącą zmianę w stosunku do imperatywnego podejścia tradycyjnie stosowanego w programowaniu Androida. Ale co to dokładnie oznacza dla Ciebie jako programisty?

Deklaratywne programowanie interfejsu użytkownika to styl, w którym opisujesz , jak powinien wyglądać interfejs użytkownika, zamiast szczegółowo opisywać proces konstruowania interfejsu użytkownika krok po kroku . Definiujesz różne stany interfejsu użytkownika, a platforma aktualizuje interfejs użytkownika za każdym razem, gdy nastąpi zmiana stanu. Upraszcza to kod i czyni go bardziej przewidywalnym.

W przeciwieństwie do programowania imperatywnego, w którym ręcznie manipulujesz elementami DOM (Document Object Model) i określasz dokładne przejścia między stanami interfejsu użytkownika, programowanie deklaratywne abstrahuje tę złożoność. Twoja rola przenosi się na opisywanie stanu końcowego interfejsu użytkownika dla dowolnego stanu danych aplikacji.

Deklaratywne struktury interfejsu użytkownika, takie jak Jetpack Compose nasłuchują zmian stanu i automatycznie ponownie renderują interfejs użytkownika w oparciu o nowe dane. Ten reaktywny model promuje bardziej intuicyjny i wydajny sposób tworzenia interfejsów, ponieważ nie musisz już martwić się zawiłościami widżetów widoków i hierarchii widoków.

Co więcej, deklaratywne interfejsy użytkownika są z natury łatwiejsze w utrzymaniu i łatwiejsze do debugowania ze względu na ich prosty charakter. Kod przedstawia, jak powinien wyglądać interfejs w dowolnym stanie, zmniejszając obciążenie psychiczne programistów. W przypadku zmiany stanu platforma skutecznie ponownie oblicza interfejs użytkownika, dzięki czemu aplikacje są wysoce responsywne i wydajne.

Zrozumienie deklaratywnego interfejsu użytkownika umożliwia programistom wykorzystanie nowoczesnych trendów w oprogramowaniu, optymalizację produktywności i tworzenie wyrafinowanych doświadczeń użytkownika. Opanowując tę ​​​​koncepcję, można wykorzystać pełny potencjał Jetpack Compose i dostarczać estetyczne i bogate funkcjonalnie aplikacje na Androida.

Co więcej, takie podejście doskonale wpisuje się w filozofię platform no-code, takich jak AppMaster, które umożliwiają użytkownikom projektowanie atrakcyjnych wizualnie aplikacji bez konieczności zagłębiania się w kod. Dzięki deklaratywnemu interfejsowi użytkownika zarówno doświadczeni programiści, jak i nowicjusze w programowaniu mogą rozwijać się w stale rozwijającym się świecie tworzenia aplikacji.

Konfigurowanie środowiska programistycznego

Aby rozpocząć swoją przygodę z Jetpack Compose, musisz odpowiednio skonfigurować środowisko programistyczne dla Androida. Zwykle obejmuje to szereg kroków, w tym instalację Android Studio, skonfigurowanie projektu do korzystania z Compose i zapoznanie się z podstawowymi konfiguracjami kompilacji.

Instalacja Android Studio

Najpierw pobierz i zainstaluj Android Studio, oficjalne zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) do tworzenia aplikacji na Androida. Wybierz wersję obsługującą Jetpack Compose — zazwyczaj zalecana jest najnowsza stabilna wersja.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Tworzenie nowego projektu

Po uruchomieniu Android Studio utwórz nowy projekt. Wybierz szablon „Puste działanie związane z tworzeniem” zawierający niezbędne ustawienia projektu tworzenia. Podaj nazwę projektu i skonfiguruj inne ustawienia, takie jak lokalizacja zapisu, język (Kotlin) i minimalny pakiet SDK, zgodnie z własnymi potrzebami.

Konfigurowanie plików build.gradle

Jetpack Compose wymaga uwzględnienia określonych zależności w pliku build.gradle (Module: app) . Dodaj odpowiednie biblioteki Compiler Compiler i widżetów interfejsu użytkownika:

dependencies { implementation "androidx.compose.ui:ui:1.xx" // Add more Compose dependencies as needed for UI, Material design etc. kapt "androidx.compose.compiler:compiler:1.xx"}

Nie zapomnij zastąpić „1.xx” odpowiednimi numerami wersji bibliotek Compose. Upewnij się także, że masz zainstalowaną poprawną wersję Kotlina, zgodną z Twoją wersją Compose — można to sprawdzić w pliku build.gradle (Project: YourAppName) .

Konfigurowanie opcji kompilatora Kotlin

Jetpack Compose korzysta z wtyczek kompilatora Kotlin, które wymagają włączenia ich w pliku build.gradle (Module: app) :

android { ... kotlinOptions { jvmTarget = "1.8" useIR = true // Enable the new Kotlin IR compiler } ...}

Włącz podgląd adnotacji

Jetpack Compose jest wyposażony w funkcję podglądu, która pozwala zobaczyć elementy kompozycji w widoku projektu Android Studio. Aby to aktywować, włącz funkcję eksperymentalną w Android Studio, przechodząc do Preferencje/Ustawienia -> Eksperymentalne i zaznaczając opcję „Włącz adnotacje podglądu tworzenia”. Może to znacznie poprawić jakość programowania, zapewniając podgląd komponentów interfejsu użytkownika w czasie rzeczywistym.

Prowadzenie projektu

Po zainstalowaniu Android Studio, utworzeniu nowego projektu z szablonem Compose, dodaniu niezbędnych zależności i skonfigurowaniu kompilatora Kotlin, możesz przystąpić do budowania i uruchamiania swojego projektu. Naciśnij przycisk „Uruchom” w Android Studio, wybierz dostępny emulator lub urządzenie fizyczne, a powinieneś zobaczyć uruchamiającą się aplikację Jetpack Compose. Gratulacje, pomyślnie skonfigurowałeś środowisko programistyczne dla Jetpack Compose!

Pamiętaj, że tworzenie aplikacji na Androida to proces iteracyjny obejmujący wiele cykli kodowania, testowania i recenzowania. Dobrze skonfigurowane środowisko programistyczne ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajności i produktywności.

Ponadto dla tych, którzy chcieliby zagłębić się w tworzenie aplikacji bez zagłębiania się w kod, możesz zajrzeć do AppMaster, platformy no-code, która obsługuje Jetpack Compose, umożliwiającą wizualne projektowanie interfejsu użytkownika dla aplikacji mobilnych i automatyczne generowanie kodu Kotlin.

Zarządzanie stanem w Compose

Efektywne zarządzanie stanem w aplikacjach na Androida często może być źródłem błędów i złożoności, co prowadzi do wymagającego procesu programowania . Jetpack Compose wprowadza reaktywne podejście do zarządzania stanem, które upraszcza pracę programisty. Zasadniczo stan w Jetpack Compose odnosi się do wszelkich danych, które mogą zmieniać się w czasie, wpływając na interfejs użytkownika. Kiedy stan się zmienia, interfejs użytkownika jest automatycznie aktualizowany, aby odzwierciedlić tę nową rzeczywistość, przyjmując bardziej funkcjonalną i mniej podatną na błędy metodologię.

Do obsługi stanu w Jetpack Compose będziesz używać różnych posiadaczy stanów i wzorców zintegrowanych ze środowiskiem wykonawczym Compose. Zagłębmy się w kilka podstawowych pojęć:

Zapamiętaj: kluczową funkcją w Compose jest remember , która zapamiętuje wartość podczas rekompozycji. Użyj go, aby zachować stan, taki jak dane wprowadzone przez użytkownika lub pozycję na liście przewijanej.

kluczową funkcją w Compose jest , która zapamiętuje wartość podczas rekompozycji. Użyj go, aby zachować stan, taki jak dane wprowadzone przez użytkownika lub pozycję na liście przewijanej. MutableState: Funkcja mutableStateOf zwraca obserwowalną instancję MutableState , na którą reaguje środowisko wykonawcze Compose, wyzwalając rekompozycję przy każdej zmianie wartości.

Funkcja zwraca obserwowalną instancję , na którą reaguje środowisko wykonawcze Compose, wyzwalając rekompozycję przy każdej zmianie wartości. Podnoszenie stanu: Aby zachować czystość obiektów kompozytorskich, stosuje się podnoszenie stanu. Wzorzec ten polega na przeniesieniu zarządzania stanem do obiektu nadrzędnego, który przekazuje wywołania zwrotne dotyczące stanu i zdarzeń do obiektów podrzędnych.

Aby zachować czystość obiektów kompozytorskich, stosuje się podnoszenie stanu. Wzorzec ten polega na przeniesieniu zarządzania stanem do obiektu nadrzędnego, który przekazuje wywołania zwrotne dotyczące stanu i zdarzeń do obiektów podrzędnych. ViewModel: W bardziej złożonych scenariuszach możesz użyć ViewModel do przechowywania stanu. Przetrwa zmiany konfiguracji i można go udostępniać w różnych obiektach kompozytorskich, promując czystą architekturę.

Wykorzystanie tych technik umożliwia Compose zarządzanie stanem interfejsu użytkownika przy użyciu mniejszej ilości kodu, ułatwiając jednocześnie obsługę efektów ubocznych, co ma kluczowe znaczenie przy wykonywaniu działań, takich jak żądania sieciowe lub transakcje w bazie danych w odpowiedzi na zmiany stanu. Jetpack Compose zachęca do myślenia o interfejsie użytkownika jako o bezpośrednim odzwierciedleniem stanu aplikacji, prowadzącym do jednokierunkowego przepływu danych, który zwiększa czytelność i łatwość konserwacji kodu.

Przykład zarządzania państwem

Wyobraź sobie, że masz ekran z przyciskiem, który dodaje elementy do listy. Oto uproszczony przykład zarządzania stanem za pomocą funkcji Composable:

val itemList = remember { mutableStateListOf<String>() } Button(onClick = { itemList.add("New Item") }) { Text("Add Item") } LazyColumn { items(itemList) { item -> Text(item) } }

Używamy remember z mutableStateListOf do śledzenia dynamicznej listy ciągów znaków, a wszelkie zmiany na tej liście (takie jak dodanie nowego elementu) powodują automatyczne odświeżenie interfejsu użytkownika, w którym znajduje się odniesienie do tego stanu. Ten paradygmat zmniejsza ryzyko niespójności stanu interfejsu użytkownika i pozwala programistom skupić się bardziej na kreatywnej stronie projektowania interfejsu użytkownika.

AppMaster zwiększa łatwość zarządzania stanem w obszarze platform no-code. Dzięki wizualnemu środowisku programowania nie musisz nawet pisać kodu, aby zarządzać stanem. Zaawansowane narzędzia platformy wykorzystują do zarządzania stanem zasady podobne do Jetpack Compose, umożliwiając szybki rozwój złożonych aplikacji przy jednoczesnej automatycznej obsłudze synchronizacji stanu.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Możliwość płynnego zarządzania stanem w Jetpack Compose poprawia wydajność i umożliwia programistom, niezależnie od poziomu doświadczenia, tworzenie bogatych, interaktywnych i responsywnych aplikacji.

Funkcje komponowalne: możliwość ponownego użycia i skład

Zagłębiając się w Jetpack Compose, szybko natkniesz się na podstawową funkcję: funkcje umożliwiające komponowanie . Są to elementy składowe interfejsu użytkownika w aplikacji Compose. Jednak to, co je wyróżnia, to wrodzona zdolność do ponownego wykorzystania i zagnieżdżania, umożliwiając modułowe i wydajne podejście do tworzenia interfejsów użytkownika Androida.

W swej istocie funkcja komponowalna działa na prostej zasadzie: opisuje, jak powinien wyglądać interfejs użytkownika dla danego stanu, a nie jak przejść z jednego stanu do drugiego. Ten deklaratywny styl jest bardziej intuicyjny i bezpośredni niż imperatywne metody tworzenia interfejsu użytkownika stosowane w tradycyjnym programowaniu Androida.

Jednak siła tych funkcji ujawnia się, gdy zaczniesz je komponować, składając złożone interfejsy użytkownika z mniejszych, łatwych w zarządzaniu i wielokrotnego użytku elementów. Ułatwia to proces programowania i zapewnia spójność i skalowalność projektów aplikacji.

Oto, jak zmaksymalizować możliwość ponownego użycia i składu dzięki Jetpack Compose:

Staraj się, aby był mały i skupiony : twórz elementy kompozytorskie, które robią jedną rzecz i robią to dobrze. Ułatwia to ich zrozumienie, konserwację i ponowne wykorzystanie.

: twórz elementy kompozytorskie, które robią jedną rzecz i robią to dobrze. Ułatwia to ich zrozumienie, konserwację i ponowne wykorzystanie. Parametryzacja : Akceptując parametry, elementy kompozytorskie można dostosować do różnych kontekstów i wymagań. Ta wszechstronność podkreśla ich charakter wielokrotnego użytku.

: Akceptując parametry, elementy kompozytorskie można dostosować do różnych kontekstów i wymagań. Ta wszechstronność podkreśla ich charakter wielokrotnego użytku. Motywy i stylizacja : Jetpack Compose obsługuje możliwości tworzenia motywów. Korzystając z nich, możesz mieć pewność, że Twoje elementy kompozytorskie będą miały spójny styl w całej aplikacji.

: obsługuje możliwości tworzenia motywów. Korzystając z nich, możesz mieć pewność, że Twoje elementy kompozytorskie będą miały spójny styl w całej aplikacji. Zagnieżdżanie materiałów kompozytowych : Funkcja Compose zachęca do zagnieżdżania zgodnie z projektem. Możesz tworzyć złożone interfejsy użytkownika, łącząc proste elementy składane, na przykład układanie bloków konstrukcyjnych.

: Funkcja Compose zachęca do zagnieżdżania zgodnie z projektem. Możesz tworzyć złożone interfejsy użytkownika, łącząc proste elementy składane, na przykład układanie bloków konstrukcyjnych. Modyfikatory : operatory modyfikujące wygląd lub zachowanie obiektów kompozytorskich. Są one nieodłącznym elementem interfejsu API Compose, dzięki czemu można łatwo dostosować interfejs użytkownika bez konieczności zmiany funkcji, które można komponować.

Co więcej, integracja Jetpack Compose z istniejącymi aplikacjami lub nowymi projektami przebiegła bezproblemowo w przypadku platform takich jak AppMaster. Jego platforma no-code ułatwia generowanie interfejsów użytkownika przy użyciu mocy Jetpack Compose bez pisania ani jednej linii kodu Kotlin. To połączenie platform Compose i platform no-code otwiera drzwi profesjonalistom i początkującym do tworzenia eleganckich, funkcjonalnych aplikacji na Androida przy ułamku tradycyjnie wymaganego wysiłku.

Silna enkapsulacja i możliwość tworzenia złożonych interfejsów użytkownika poprzez ponowne wykorzystanie prostszych komponentów sprawiają, że Jetpack Compose znajduje się w czołówce rozwoju interfejsów użytkownika na Androidzie. Wykorzystując te funkcje, możesz budować nowoczesne, reaktywne aplikacje, które wyróżniają się na konkurencyjnym rynku aplikacji.

Integracja Jetpack Compose z istniejącymi aplikacjami

Jetpack Compose wyznacza zmianę paradygmatu w tworzeniu aplikacji na Androida, oferując deklaratywne podejście do budowania interfejsów użytkownika. Mimo to całkowite przepisanie istniejącej aplikacji w celu korzystania z Jetpack Compose nie zawsze jest wykonalne lub konieczne. Na szczęście Jetpack Compose został zaprojektowany tak, aby współistnieć z tradycyjnymi widokami Androida, co pozwala na integrację go kawałek po kawałku z bieżącymi projektami.

Aby rozpocząć integrację Jetpack Compose z istniejącą aplikacją na Androida, postępuj zgodnie z podejściem krok po kroku. Zacznij od upewnienia się, że Twój projekt jest gotowy do Compose, aktualizując Android Studio do najnowszej wersji i konfigurując plik build.gradle aplikacji z niezbędnymi zależnościami i obsługą Kotlina.

Następnie możesz zacząć od konwersji poszczególnych ekranów lub komponentów, a nie całej aplikacji. ComposeView systemu Android można używać w układach XML w celu hermetyzacji funkcji, które można komponować. Ta metoda umożliwia rozpoczęcie korzystania z aplikacji Compose w celu uzyskania nowych funkcji lub stopniową wymianę istniejących komponentów.

Na przykład, jeśli chcesz zastąpić tradycyjny RecyclerView listą Composable, możesz to zrobić w istniejącym układzie XML, osadzając widżety Composable w ComposeView . Następnie upewnisz się, że LiveData i ViewModel bezproblemowo współpracują z funkcjami Composable, korzystając z observeAsState() w celu przekształcenia obiektów LiveData Observable w stany, na które Compose może reagować.

Bardzo ważne jest zaplanowanie połączenia widoków Composable i tradycyjnych pod względem stylu i motywów, aby zachować spójny wygląd i działanie w całej aplikacji. Możesz wykorzystać MaterialTheme w Compose, który współpracuje z tradycyjnymi komponentami Material Design używanymi w innych miejscach Twojej aplikacji.

Na koniec należy pamiętać, że niektóre funkcje Compose, takie jak nawigacja i animacje, będą wymagały intensywniejszej integracji z istniejącym kodem. Nawigacja Jetpack Compose umożliwia płynniejsze przejście i bardziej intuicyjną implementację w aplikacjach przeznaczonych do wykonywania pojedynczych czynności, ale wymaga starannej koordynacji z istniejącymi komponentami nawigacyjnymi.

Przyjęcie Jetpack Compose stopniowo minimalizuje zakłócenia podczas programowania i oferuje korzyści edukacyjne wynikające z zastosowania koncepcji Compose w kontrolowanym i znajomym kontekście. Z biegiem czasu, w miarę konwertowania większej liczby komponentów i ekranów, możesz wykorzystać pełną moc Jetpack Compose, upraszczając i przyspieszając proces tworzenia interfejsu użytkownika.

Co więcej, w kontekście platform no-code takich jak AppMaster, integracja Jetpack Compose jest w dużej mierze pominięta. Użytkownicy takich platform mogą cieszyć się korzyściami płynącymi z nowoczesnego projektu interfejsu użytkownika bez konieczności radzenia sobie ze złożonością ręcznej integracji. Niemniej jednak zrozumienie, jak Compose działa pod maską, może poprawić komfort pracy z platformami, które go obsługują, umożliwiając płynniejsze przejście do środowiska programistycznego wolnego od kodu lub low-code.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Droga do modernizacji aplikacji na Androida za pomocą Jetpack Compose może być satysfakcjonująca, prowadząc do bardziej elastycznej, reaktywnej i łatwiejszej w utrzymaniu bazy kodu. Niezależnie od tego, czy pracujesz bezpośrednio z kodem, czy korzystasz z platform no-code, interoperacyjność Jetpack Compose z tradycyjnymi praktykami programistycznymi dla Androida zapewnia płynniejsze przejście w przyszłość projektowania interfejsu użytkownika Androida.

Testowanie funkcji komponowalnych

Pisanie testów jest kluczową częścią tworzenia oprogramowania , która zapewnia niezawodność i stabilność aplikacji. Jeśli chodzi o rozwój nowoczesnego interfejsu użytkownika za pomocą Jetpack Compose, paradygmat testowania ewoluował, aby uwzględnić deklaratywny charakter frameworka.

Testowanie za pomocą Jetpack Compose opiera się głównie na ComposeTestRule . To narzędzie testujące udostępnia metody zaprojektowane specjalnie do interakcji z funkcjami Composable. Aby przetestować funkcje komponowalne, będziesz używać bibliotek takich jak Junit 4 lub Junit 5 wraz z biblioteką androidx.ui.test , która zapewnia wydajny i płynny interfejs API do testowania interfejsu użytkownika.

Konfigurowanie środowiska testowego

Zanim zaczniesz pisać testy dla funkcji Composable, musisz skonfigurować środowisko testowe. Obejmuje to dodanie odpowiednich zależności w plikach Gradle i skonfigurowanie modułu uruchamiającego test. Dedykowana biblioteka testowa Jetpack Compose sprawia, że ​​proces ten jest prosty. Po prostu dołącz androidx.compose.ui:ui-test-junit4 i powiązane zależności do konfiguracji testowej.

Pisanie testów tworzenia

Dzięki Jetpack Compose każdy test zazwyczaj ma podobną strukturę, w której:

Skonfiguruj wszelkie niezbędne dane testowe i stan.

Utwórz kompozycję testową za pomocą composeTestRule , która określa testowany obiekt Composable.

, która określa testowany obiekt Composable. Użyj testowych interfejsów API, aby symulować interakcje użytkownika lub zweryfikować stan interfejsu użytkownika po określonych zdarzeniach.

Sprawdź potwierdzenia, aby sprawdzić, czy obiekt Composable reaguje zgodnie z oczekiwaniami na interakcje lub zmiany stanu.

Przydatne interfejsy API do testowania w Compose

Jedną z cech charakterystycznych Jetpack Compose jest zestaw testowych interfejsów API, które umożliwiają wykonywanie czynności takich jak klikanie, przewijanie i pisanie, a także weryfikowanie stanów, takich jak widoczność i zawartość tekstu. Niektóre powszechnie używane interfejsy API obejmują onNode , performClick i assertTextEquals .

Integracja z platformą No-Code firmy AppMaster

Podczas gdy Jetpack Compose rewolucjonizuje tworzenie ręcznie kodowanego systemu Android, platformy takie jak AppMaster idą dalej, integrując takie nowoczesne platformy ze środowiskiem no-code. Dzięki AppMaster nie tylko projektujesz interfejsy użytkownika wizualnie; masz także możliwość włączania repozytoriów, programów obsługi i adapterów, które działają spójnie w ekosystemie Jetpack Compose. Co więcej, platforma umożliwia generowanie testowalnych komponentów na podstawie tworzonych modeli wizualnych, uzupełniając w ten sposób cykl życia oprogramowania o niezbędne praktyki testowania.

Testowanie w Jetpack Compose to temat tak głęboki, jak sam framework. Jest wiele do odkrycia, od przechwytywania i sprawdzania wykonania lambda po radzenie sobie z animacjami i niestandardowymi gestami. Rozumiejąc dostępne narzędzia i podejścia do testowania Composables, zapewniasz funkcjonalność i iteracyjne ulepszanie swoich aplikacji na Androida.

Wykraczanie poza podstawy: zaawansowane techniki komponowania

Po opanowaniu podstaw Jetpack Compose nadszedł czas, aby ulepszyć swój zestaw narzędzi interfejsu użytkownika za pomocą zaawansowanych technik, aby przenieść aplikacje na Androida na wyższy poziom. Od animacji po niestandardowe układy, Jetpack Compose zapewnia bogaty zestaw interfejsów API, które obsługują złożone scenariusze interfejsu użytkownika i optymalizację wydajności. Przyjrzyjmy się zaawansowanym funkcjom i najlepszym praktykom, dzięki którym Twój interfejs użytkownika Compose będzie się wyróżniać.

Animacje w Jetpack Compose

Animacja jest kluczowym aspektem tworzenia angażujących i interaktywnych interfejsów użytkownika. Jetpack Compose ma potężny system animacji, który płynnie włącza ruch do komponentów. Korzystając z interfejsów API przejścia, możesz animować zmiany właściwości, stanów, a nawet zmiany układu. Aby zaimplementować animacje:

Zdefiniuj stan początkowy i docelowy właściwości Composable.

Użyj funkcji animate* , takich jak animateFloatAsState lub animateContentSize , aby płynnie przechodzić między stanami.

, takich jak lub , aby płynnie przechodzić między stanami. Zintegruj interfejs API Transition , aby uzyskać bardziej złożone sekwencje i współtworzyć choreografię wielu animacji.

Pamiętaj, aby animacje były celowe i nie nadużywaj ich, ponieważ nadmierny ruch może pogorszyć wrażenia użytkownika.

Układy niestandardowe

Czasami standardowe układy tworzenia wiadomości nie spełniają Twoich wymagań projektowych. Tutaj właśnie wchodzą w grę niestandardowe układy. Funkcja Compose umożliwia tworzenie własnych układów za pomocą narzędzia do komponowania Layout . Pozwala to na pełną elastyczność w rozmieszczaniu obiektów Composable w interfejsie użytkownika:

Zacznij od zdefiniowania niestandardowej funkcji tworzenia układu.

Mierz i umieszczaj elementy podrzędne za pomocą dostarczonej MeasurePolicy .

. Użyj Modifier.layout , aby wpłynąć na fazy pomiaru i umiejscowienia indywidualnie dla każdego dziecka.

Tworzenie niestandardowych układów wymaga dobrego zrozumienia modelu układu Compose, dlatego jest zalecane osobom znającym podstawowe mechanizmy układu.

Leniwe kompozycje do optymalizacji wydajności

Wydajna obsługa dużych list lub siatek jest częstym wyzwaniem podczas tworzenia interfejsu użytkownika. Jetpack Compose oferuje LazyColumn i LazyRow dla tych scenariuszy, które tworzą i przetwarzają tylko elementy aktualnie widoczne dla użytkownika, podobnie jak RecyclerView w tradycyjnych widokach Androida:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Użyj LazyColumn dla list pionowych i LazyRow dla list poziomych.

dla list pionowych i dla list poziomych. Wykorzystaj moc items , itemsIndexed i innych funkcji Lazy DSL, aby dynamicznie zarządzać zawartością listy.

, i innych funkcji Lazy DSL, aby dynamicznie zarządzać zawartością listy. Zoptymalizuj wydajność, wdrażając własne stany listy Lazy lub zdefiniuj klucze elementów, aby zapobiec niepotrzebnym rekompozycjom.

Skuteczne włączenie tych koncepcji może prowadzić do jedwabiście gładkich interfejsów użytkownika nawet przy obszernych zestawach danych.

Współpraca z istniejącym systemem widoków

Wiele aplikacji w dalszym ciągu opiera się na tradycyjnym systemie widoku Androida lub może wymagać integracji bibliotek innych firm, które nie są jeszcze dostępne w aplikacji Compose. Na szczęście Compose umożliwia interoperacyjność:

Aby użyć interfejsu użytkownika Compose w widoku tradycyjnym, zawiń go za pomocą ComposeView .

. Aby uwzględnić widok tradycyjny w układzie tworzenia wiadomości, użyj elementu komponowanego AndroidView .

. Użyj ViewInterop aby połączyć Compose z istniejącym systemem widoków Androida, poprawnie obsługując cykle życia i kontekst.

Przełączanie między tradycyjnym i nowoczesnym zestawem narzędzi interfejsu użytkownika umożliwia stopniową migrację do Compose przy jednoczesnym korzystaniu z ustalonych bibliotek i wzorców.

Tematyka i stylizacja

Funkcja Compose zapewnia szerokie możliwości tworzenia motywów i stylizacji, aby zapewnić spójność marki i wierność projektu w całej aplikacji. Oprócz podstawowych motywów możesz:

Utwórz niestandardowe atrybuty motywu i rozszerz wstępnie zdefiniowany MaterialTheme , aby dopasować go do unikalnego języka projektowania aplikacji.

, aby dopasować go do unikalnego języka projektowania aplikacji. Zdefiniuj i wykorzystaj typografię, kształty i schematy kolorów aplikacji, aby uzyskać ujednolicony wygląd i styl.

Zaimplementuj obsługę trybu ciemnego przy minimalnym wysiłku, korzystając z systemu motywów Compose.

Efektywne motywy zwiększają nie tylko atrakcyjność wizualną, ale także użyteczność aplikacji.

Korzystanie z platformy No-Code AppMaster z Jetpack Compose

Dla tych, którzy chcą tworzyć aplikacje mobilne bez głębokiego zagłębiania się w kod, AppMaster oferuje zaawansowaną platformę no-code, która obsługuje Jetpack Compose. Możesz intuicyjnie zaprojektować interfejs użytkownika aplikacji mobilnych drag-and-drop oraz wykorzystując platformę serwerową używaną przez AppMaster:

Uzyskaj dostęp do bogatego zestawu gotowych komponentów, które można dostosować do własnych potrzeb.

Bezproblemowo łącz te komponenty z usługami zaplecza i bazami danych za pomocą łączników no-code .

. Wykorzystaj wygenerowany kod Kotlin i Jetpack Compose aby uzyskać natywną funkcjonalność aplikacji.

Integracja ta zapewnia przyspieszone cykle programowania, a dzięki mocy Jetpack Compose pod maską AppMaster zapewnia wyrafinowane rozwiązanie zarówno dla programistów, jak i osób niebędących programistami, umożliwiające szybsze wprowadzanie zaawansowanych aplikacji na rynek.

Korzystanie z Jetpack Compose z platformą No-Code AppMaster

Jetpack Compose reprezentuje zmianę paradygmatu w kierunku bardziej intuicyjnego i wyrazistego projektowania interfejsu użytkownika dla programistów wyruszających w świat tworzenia aplikacji na Androida. Jednak kodowanie od zera może nie być najskuteczniejszą ścieżką dla wszystkich, zwłaszcza dla osób z ograniczonym doświadczeniem w kodowaniu lub tych, którzy chcą przyspieszyć proces programowania. W tym miejscu AppMaster, platforma programistyczna no-code, okazuje się potężnym sojusznikiem.

AppMaster zaprojektowano tak, aby usprawnić cykl życia tworzenia aplikacji, zapewniając środowisko wizualne, w którym można przeciągać i upuszczać komponenty, tworząc zaawansowane aplikacje. Włączając Jetpack Compose, AppMaster oferuje płynne połączenie podejścia no-code z najnowocześniejszą technologią, umożliwiając użytkownikom korzystanie z zalet Compose w kontekście no-code.

Aby korzystać z Jetpack Compose w AppMaster, użytkownicy nie muszą ręcznie pisać kodu Kotlina. Zamiast tego mogą tworzyć elementy interfejsu użytkownika za pomocą interfejsu drag-and-drop, a zaplecze platformy wykorzysta Jetpack Compose do wygenerowania odpowiedniego kodu. To sposób na demokratyzację projektowania nowoczesnych aplikacji — użytkownicy mogą tworzyć bogate w funkcje i estetyczne aplikacje bez zagłębiania się w zawiłości kodu.

Oto jak możesz rozpocząć korzystanie z Jetpack Compose z AppMaster:

Zaloguj się do platformy AppMaster i utwórz nowy projekt.

i utwórz nowy projekt. Uzyskaj dostęp do sekcji kreatora aplikacji mobilnych i rozpocznij projektowanie aplikacji za pomocą edytora wizualnego.

Gdy dodajesz komponenty interfejsu użytkownika, platforma automatycznie wykorzystuje Jetpack Compose aby przekształcić Twój projekt w prawdziwy kod Kotlin, który można skompilować w aplikację na Androida.

aby przekształcić Twój projekt w prawdziwy kod Kotlin, który można skompilować w aplikację na Androida. Zdefiniuj logikę biznesową i interakcje dla swojej aplikacji, korzystając z wizualnych procesów biznesowych (BP) AppMaster , bez pisania jawnego kodu.

, bez pisania jawnego kodu. Po zakończeniu projektowania aplikacji użyj przycisku „Opublikuj”, aby wygenerować kod źródłowy, skompilować aplikację i wdrożyć ją w chmurze, a wszystko to na platformie.

W razie potrzeby możesz uzyskać wykonywalne pliki binarne lub nawet kod źródłowy (jeśli korzystasz z subskrypcji Enterprise), aby hostować aplikacje lokalnie.

Dla tych, którzy chcą dalej rozwijać swoje aplikacje, możliwa jest integracja niestandardowego kodu Kotlin z automatycznie generowanymi elementami Jetpack Compose, zapewniając wyższy stopień dostosowania bez poświęcania wydajności środowiska no-code.

AppMaster nie tylko upraszcza proces programowania na Androidzie, ale także go wzbogaca, umożliwiając twórcom ze wszystkich środowisk wykorzystanie mocy Jetpack Compose. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, który ma nadzieję urzeczywistnić koncepcję aplikacji, czy też doświadczonym programistą szukającym możliwości szybkiego prototypowania, synergia pomiędzy AppMaster i Jetpack Compose znacznie usprawni Twój przepływ prac programistycznych.