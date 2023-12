Primeiros passos com o Jetpack Compose: um guia para iniciantes

Embarcar na jornada de desenvolvimento de aplicativos Android envolve não apenas compreender os conceitos de programação, mas também compreender as ferramentas e estruturas que agilizam a criação de interfaces de usuário. Jetpack Compose representa uma lufada de ar fresco para desenvolvedores acostumados com o modelo de programação imperativo de manipulação de visualizações, invocando uma mudança de paradigma em direção a um processo mais intuitivo e eficiente.

Basicamente, Jetpack Compose é o kit de ferramentas moderno do Google para criar uma interface de usuário nativa do Android. Faz parte do conjunto de bibliotecas Jetpack que visam seguir as práticas recomendadas, reduzir o código clichê e escrever código que funcione de forma consistente em versões e dispositivos Android.

O Compose enfatiza uma abordagem declarativa para o desenvolvimento de IU , onde você descreve sua IU chamando elementos que podem ser compostos — funções que emitem elementos de IU — em vez de criar um layout por meio de uma estrutura XML extensa. Os elementos que podem ser compostos reagem às mudanças de estado e atualizam automaticamente a IU com o mínimo de entrada do desenvolvedor, permitindo que mais tempo seja gasto na elaboração da experiência do usuário e menos no gerenciamento do estado da IU.

Outra vantagem de usar Jetpack Compose é sua profunda integração com Kotlin , que é a linguagem de programação recomendada para Android desde 2017. A sintaxe concisa e os recursos funcionais do Kotlin aprimoram o processo de desenvolvimento com o Compose, resultando em um código elegante, legível e modular. Isso, combinado com os componentes de design de material integrados e animações ricas do Compose, fornece um kit de ferramentas atraente para a criação de aplicativos modernos e visualmente atraentes.

Os desenvolvedores costumam achar que o Compose diminui a curva de aprendizado para novos desenvolvedores Android, pois elimina a necessidade de entender as complexidades do sistema de visualização do Android. Além disso, facilita uma colaboração mais tranquila entre designers e desenvolvedores, pois a representação direta dos componentes da UI no código torna mais fácil para ambos os lados traduzir o design em uma interface de aplicativo funcional.

Talvez o mais importante seja que Jetpack Compose não é uma proposta de tudo ou nada. Sua interoperabilidade com o sistema de visualização existente do Android permite que os desenvolvedores comecem a usar o Compose em seus projetos existentes, pouco a pouco, sem a necessidade de reescrever totalmente seus aplicativos.

Para aqueles interessados ​​em uma experiência sem código , plataformas como AppMaster oferecem um caminho valioso ao integrar Jetpack Compose em seus sistemas. Esse recurso permite que os usuários projetem interfaces de usuário para seus aplicativos móveis com ferramentas drag-and-drop na plataforma AppMaster e se beneficiem do poder do Compose sem se aprofundar no código.

Com o Compose, o desenvolvimento da UI do Android está caminhando para um ecossistema mais rápido, interativo e fácil de manter, que é uma filosofia de desenvolvimento que tanto os novatos quanto os veteranos experientes do Android podem apreciar.

Fonte da imagem: ProAndroidDev

Compreendendo a programação de UI declarativa

Começar sua jornada com Jetpack Compose requer um conhecimento básico da programação de IU declarativa. Esse paradigma está no cerne do Compose e representa uma mudança significativa em relação à abordagem imperativa tradicionalmente usada no desenvolvimento Android. Mas o que exatamente isso significa para você como desenvolvedor?

A programação de UI declarativa é um estilo em que você descreve a aparência de sua UI, em vez de detalhar o processo passo a passo de construção da UI. Você define os vários estados da UI e a estrutura atualiza a UI sempre que ocorrem alterações de estado. Isso simplifica seu código e o torna mais previsível.

Em contraste com a programação imperativa, onde você manipularia manualmente os elementos DOM (Document Object Model) e especificaria as transições exatas entre os estados da UI, a programação declarativa abstrai essa complexidade. Sua função passa a descrever o estado final da UI para qualquer estado dos dados do aplicativo.

Estruturas de IU declarativas, como Jetpack Compose detectam mudanças de estado e renderizam novamente a IU automaticamente com base em novos dados. Esse modelo reativo promove uma maneira mais intuitiva e eficiente de construir interfaces, já que você não está mais preocupado com as complexidades dos widgets e das hierarquias de visualização.

Além disso, as UIs declarativas são inerentemente mais fáceis de manter e depurar devido à sua natureza direta. O código representa a aparência da interface em qualquer estado, reduzindo a sobrecarga mental dos desenvolvedores. À medida que o estado muda, a estrutura recalcula a UI com eficiência, tornando seus aplicativos altamente responsivos e de alto desempenho.

Compreender a UI declarativa permite que os desenvolvedores adotem tendências modernas de software, otimizem a produtividade e criem experiências de usuário sofisticadas. Ao dominar esse conceito, é possível aproveitar todo o potencial do Jetpack Compose e fornecer aplicativos Android esteticamente agradáveis ​​e funcionalmente ricos.

Além disso, essa abordagem se alinha perfeitamente com as filosofias de plataformas no-code como AppMaster, que capacitam os usuários com a capacidade de projetar aplicativos visualmente atraentes sem se aprofundar no código. Com a IU declarativa, tanto os desenvolvedores experientes quanto os novos na codificação podem prosperar no mundo em constante evolução do desenvolvimento de aplicativos.

Configurando o Ambiente de Desenvolvimento

Para começar sua jornada com Jetpack Compose, você precisará configurar seu ambiente de desenvolvimento Android corretamente. Isso geralmente envolve uma série de etapas, incluindo a instalação Android Studio, a configuração do projeto para usar o Compose e a familiarização com as configurações básicas de compilação.

Instalação do Android Studio

Em primeiro lugar, baixe e instale Android Studio, o Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) oficial para desenvolvimento de aplicativos Android. Escolha uma versão compatível com Jetpack Compose. Normalmente, a versão estável mais recente é recomendada.

Criando um novo projeto

Assim que Android Studio estiver instalado e funcionando, crie um novo projeto. Selecione o modelo 'Empty Compose Activity' que contém a configuração necessária para um projeto do Compose. Forneça um nome ao projeto e defina outras configurações, como local de salvamento, idioma (Kotlin) e SDK mínimo de acordo com suas necessidades.

Configurando os arquivos build.gradle

Jetpack Compose exige que dependências específicas sejam incluídas no arquivo build.gradle (Module: app) do seu projeto. Adicione as bibliotecas correspondentes do Compose Compiler e dos widgets de UI:

dependencies { implementation "androidx.compose.ui:ui:1.xx" // Add more Compose dependencies as needed for UI, Material design etc. kapt "androidx.compose.compiler:compiler:1.xx"}

Não se esqueça de substituir “1.xx” pelos números de versão apropriados para as bibliotecas do Compose. Além disso, confirme se você tem instalada a versão correta do Kotlin que é compatível com sua versão do Compose - isso pode ser verificado no arquivo build.gradle (Project: YourAppName) do projeto.

Configurando opções do compilador Kotlin

Jetpack Compose usa plug-ins do compilador Kotlin que exigem que você os habilite no arquivo build.gradle (Module: app) :

android { ... kotlinOptions { jvmTarget = "1.8" useIR = true // Enable the new Kotlin IR compiler } ...}

Ativar anotações de visualização

Jetpack Compose vem com um recurso de visualização que permite ver seus elementos que podem ser compostos na visualização de design do Android Studio. Para ativar isso, habilite o recurso experimental no Android Studio acessando Preferências/Configurações -> Experimental e marcando 'Ativar anotações de visualização do Compose'. Isso pode melhorar significativamente sua experiência de desenvolvimento, fornecendo visualizações em tempo real dos componentes da IU.

Executando o Projeto

Depois de instalar Android Studio, criar um novo projeto com o modelo Compose, adicionar as dependências necessárias e configurar o compilador Kotlin, você estará pronto para criar e executar seu projeto. Pressione o botão 'Executar' no Android Studio, escolha um emulador disponível ou um dispositivo físico e você verá seu aplicativo Jetpack Compose sendo iniciado. Parabéns, você configurou com sucesso seu ambiente de desenvolvimento para Jetpack Compose!

Lembre-se de que construir aplicativos Android é um processo iterativo que envolve muitos ciclos de codificação, teste e revisão. Um ambiente de desenvolvimento bem configurado é fundamental para manter a eficiência e a produtividade.

Além disso, para aqueles que desejam explorar o desenvolvimento de aplicativos sem se aprofundar no código, você pode dar uma olhada no AppMaster, uma plataforma no-code que oferece suporte ao Jetpack Compose, permitindo projetar UI para seus aplicativos móveis visualmente e gerar código Kotlin automaticamente.

Gerenciando estado no Compose

O gerenciamento eficaz do estado em aplicativos Android muitas vezes pode ser uma fonte de bugs e complexidade, levando a um processo de desenvolvimento desafiador. Jetpack Compose apresenta uma abordagem reativa ao gerenciamento de estado que simplifica o trabalho do desenvolvedor. Basicamente, o estado no Jetpack Compose refere-se a quaisquer dados que podem mudar ao longo do tempo, afetando a IU. Quando o estado muda, a UI é atualizada automaticamente para refletir essa nova realidade, adotando uma metodologia mais funcional e menos propensa a erros.

Para lidar com o estado no Jetpack Compose, você usará vários detentores de estado e padrões integrados ao ambiente de execução do Compose. Vamos nos aprofundar em alguns conceitos fundamentais:

Lembre-se: uma função essencial no Compose é remember , que lembra um valor entre recomposições. Use-o para preservar o estado, como a entrada do usuário ou a posição em uma lista de rolagem.

uma função essencial no Compose é , que lembra um valor entre recomposições. Use-o para preservar o estado, como a entrada do usuário ou a posição em uma lista de rolagem. MutableState: a função mutableStateOf retorna uma instância observável MutableState , à qual o tempo de execução do Compose reage, acionando recomposições sempre que o valor muda.

a função retorna uma instância observável , à qual o tempo de execução do Compose reage, acionando recomposições sempre que o valor muda. Elevação de estado: para manter seus elementos que podem ser compostos puros, a elevação de estado é usada. Esse padrão envolve mover o gerenciamento de estado para um elemento pai que pode ser composto, que transmite retornos de chamada de estado e evento para os elementos filhos que podem ser compostos.

para manter seus elementos que podem ser compostos puros, a elevação de estado é usada. Esse padrão envolve mover o gerenciamento de estado para um elemento pai que pode ser composto, que transmite retornos de chamada de estado e evento para os elementos filhos que podem ser compostos. ViewModel: Em cenários mais complexos, você pode usar um ViewModel para armazenar o estado. Ele sobrevive a alterações de configuração e pode ser compartilhado entre elementos que podem ser compostos, promovendo uma arquitetura limpa.

O aproveitamento dessas técnicas permite que o Compose gerencie o estado da UI com menos código, ao mesmo tempo que facilita o tratamento de efeitos colaterais, o que é crucial para executar ações como solicitações de rede ou transações de banco de dados em resposta a mudanças de estado. Jetpack Compose incentiva você a pensar na IU como um reflexo direto do estado do seu aplicativo, levando a um fluxo de dados unidirecional que melhora a legibilidade e a manutenção do seu código.

Exemplo de gestão estadual

Imagine que você tem uma tela com um botão que adiciona itens a uma lista. Aqui está um exemplo simplificado de como o estado pode ser gerenciado em uma função Composable:

val itemList = remember { mutableStateListOf<String>() } Button(onClick = { itemList.add("New Item") }) { Text("Add Item") } LazyColumn { items(itemList) { item -> Text(item) } }

Estamos usando remember com mutableStateListOf para acompanhar uma lista dinâmica de strings, e qualquer alteração nessa lista (como adicionar um novo item) atualizará automaticamente a UI onde esse estado é referenciado. Esse paradigma reduz o risco de inconsistências no estado da UI e permite que os desenvolvedores se concentrem mais no lado criativo do design da UI.

AppMaster promove essa facilidade de gerenciamento de estado no domínio das plataformas no-code. Com seu ambiente de programação visual , você nem precisa escrever o código para gerenciar o estado. As ferramentas sofisticadas da plataforma usam princípios semelhantes ao Jetpack Compose para gerenciamento de estado, permitindo o rápido desenvolvimento de aplicações complexas e ao mesmo tempo gerenciando automaticamente a sincronização de estado.

A capacidade de gerenciamento contínuo de estado no Jetpack Compose melhora o desempenho e capacita os desenvolvedores, independentemente do nível de experiência, a criar aplicativos avançados, interativos e responsivos.

Funções Combináveis: Reutilização e Composição

Ao mergulhar no Jetpack Compose, você rapidamente encontra um recurso fundamental: funções que podem ser compostas . Esses são os blocos de construção da sua IU no Compose. Mas o que os diferencia é a capacidade inerente de serem reutilizados e aninhados, permitindo uma abordagem modular e eficiente para a criação de UIs Android.

Basicamente, uma função combinável opera com um princípio simples: ela descreve como a IU deve ser para um determinado estado, não como fazer a transição de um estado para outro. Esse estilo declarativo é mais intuitivo e direto do que os métodos imperativos de construção de UI usados ​​no desenvolvimento tradicional do Android.

Mas o poder dessas funções brilha quando você começa a compô-las, montando UIs complexas a partir de peças menores, gerenciáveis ​​e reutilizáveis. Isso organiza o processo de desenvolvimento e promove consistência e escalabilidade nos designs de seus aplicativos.

Veja como você pode maximizar a reutilização e a composição com Jetpack Compose:

Mantenha-o pequeno e focado : crie elementos que podem ser compostos que fazem uma coisa e fazem bem. Isso os torna mais fáceis de entender, manter e reutilizar.

: crie elementos que podem ser compostos que fazem uma coisa e fazem bem. Isso os torna mais fáceis de entender, manter e reutilizar. Parametrização : ao aceitar parâmetros, os elementos que podem ser compostos podem ser adaptados para vários contextos e requisitos. Essa versatilidade sustenta sua natureza reutilizável.

: ao aceitar parâmetros, os elementos que podem ser compostos podem ser adaptados para vários contextos e requisitos. Essa versatilidade sustenta sua natureza reutilizável. Temas e estilos : Jetpack Compose oferece suporte a recursos de temas. Ao utilizá-los, você pode garantir que seus elementos que podem ser compostos tenham um estilo consistente em todo o aplicativo.

: oferece suporte a recursos de temas. Ao utilizá-los, você pode garantir que seus elementos que podem ser compostos tenham um estilo consistente em todo o aplicativo. Aninhamento de elementos que podem ser compostos : o Compose incentiva o aninhamento por design. Você pode criar UIs complexas combinando elementos simples que podem ser compostos, como empilhar blocos de construção.

: o Compose incentiva o aninhamento por design. Você pode criar UIs complexas combinando elementos simples que podem ser compostos, como empilhar blocos de construção. Modificadores : operadores que modificam a aparência ou o comportamento dos elementos que podem ser compostos. Eles são intrínsecos à API Compose, simplificando a personalização da IU sem revisar as funções que podem ser compostas.

Além disso, a integração Jetpack Compose em aplicativos existentes ou em novos projetos foi facilitada com plataformas como AppMaster. Sua plataforma no-code facilita a geração de interfaces de usuário usando o poder do Jetpack Compose sem escrever uma única linha de código Kotlin. Essa fusão de plataformas Compose e no-code abre a porta para profissionais e iniciantes criarem aplicativos Android elegantes e funcionais com uma fração do esforço tradicionalmente exigido.

O forte encapsulamento e a capacidade de criar UIs complexas reutilizando componentes mais simples levam Jetpack Compose à vanguarda do desenvolvimento de UI no Android. Ao aproveitar esses recursos, você pode criar aplicativos modernos e reativos que se destacam no competitivo mercado de aplicativos.

Integração Jetpack Compose com aplicativos existentes

Jetpack Compose marca uma mudança de paradigma no desenvolvimento de aplicativos Android, oferecendo uma abordagem declarativa para a construção de interfaces de usuário. Ainda assim, reescrever completamente um aplicativo existente para usar Jetpack Compose nem sempre é viável ou necessário. Felizmente, Jetpack Compose foi projetado para coexistir com as visualizações tradicionais do Android, permitindo integrá-lo aos seus projetos atuais, peça por peça.

Para começar a integrar Jetpack Compose a um aplicativo Android existente, siga uma abordagem passo a passo. Comece garantindo que seu projeto esteja pronto para o Compose atualizando Android Studio para a versão mais recente e configurando o arquivo build.gradle do seu aplicativo com as dependências necessárias e suporte Kotlin.

Em seguida, você pode começar convertendo telas ou componentes individuais em vez de todo o aplicativo. ComposeView do Android pode ser usado em seus layouts XML para encapsular funções que podem ser compostas. Este método permite que você comece a usar o Compose para novos recursos ou substitua gradualmente os componentes existentes.

Por exemplo, se quiser substituir um RecyclerView tradicional por uma lista Composable, você pode fazer isso dentro do layout XML existente incorporando os widgets Composable em um ComposeView . Em seguida, você garantirá que LiveData e ViewModel funcionem perfeitamente com funções Composable, usando observeAsState() para converter LiveData Observables em estados aos quais o Compose possa reagir.

É crucial planejar a combinação de elementos que podem ser compostos e visualizações tradicionais em termos de estilo e tema para manter uma aparência consistente em seu aplicativo. Você pode aproveitar o MaterialTheme no Compose, que funciona junto com os componentes tradicionais do Material Design usados ​​em outras partes do seu aplicativo.

Por fim, lembre-se de que alguns recursos do Compose, como navegação e animações, precisarão de uma integração mais intensa com o código existente. A navegação Jetpack Compose permite uma transição mais suave e uma implementação mais intuitiva em aplicativos de atividade única, mas requer uma orquestração cuidadosa com os componentes de navegação existentes.

A adoção Jetpack Compose minimiza gradativamente as interrupções durante o desenvolvimento e oferece os benefícios de aprendizagem da aplicação dos conceitos do Compose em um contexto controlado e familiar. Com o tempo, à medida que você converte mais componentes e telas, você pode aproveitar todo o poder do Jetpack Compose, simplificando e acelerando o processo de desenvolvimento da IU.

Além disso, no contexto de plataformas no-code como AppMaster, a integração do Jetpack Compose é amplamente abstraída. Os usuários dessas plataformas podem aproveitar os benefícios do design de UI moderno sem precisar gerenciar as complexidades da integração manual. No entanto, compreender como o Compose funciona nos bastidores pode melhorar a experiência de trabalhar com plataformas que o suportam, permitindo uma transição mais suave para um ambiente de desenvolvimento sem código ou low-code.

O caminho para modernizar seu aplicativo Android com Jetpack Compose pode ser gratificante, levando a uma base de código mais flexível, reativa e de fácil manutenção. Esteja você trabalhando diretamente com o código ou utilizando plataformas no-code, a interoperabilidade do Jetpack Compose com as práticas tradicionais de desenvolvimento do Android garante uma transição mais tranquila para o futuro do design de UI do Android.

Testando funções combináveis

Escrever testes é uma parte crítica do desenvolvimento de software que garante a confiabilidade e estabilidade do seu aplicativo. Em relação ao desenvolvimento de UI moderna com Jetpack Compose, o paradigma de teste evoluiu para acomodar a natureza declarativa da estrutura.

Os testes com Jetpack Compose giram principalmente em torno do ComposeTestRule . Este utilitário de teste fornece métodos projetados especificamente para interagir com as funções Composable. Para testar funções que podem ser compostas, você usará bibliotecas como Junit 4 ou Junit 5, junto com a biblioteca androidx.ui.test que fornece uma API poderosa e fluente para testes de IU.

Configurando o ambiente de teste

Antes de começar a escrever testes para suas funções Composable, você precisa configurar seu ambiente de teste. Isso inclui adicionar as dependências relevantes em seus arquivos Gradle e configurar seu executor de testes. A biblioteca de testes dedicada do Jetpack Compose simplifica esse processo. Basta incluir androidx.compose.ui:ui-test-junit4 e dependências relacionadas em sua configuração de teste.

Escrevendo testes de composição

Com Jetpack Compose, cada teste normalmente segue uma estrutura semelhante onde você irá:

Configure todos os dados e estados de teste necessários.

Crie uma composição de teste com composeTestRule que apresenta o Composable em teste.

que apresenta o Composable em teste. Use as APIs de teste para simular interações do usuário ou verificar o estado da IU após determinados eventos.

Verifique as asserções para validar se o Composable reage conforme esperado às interações ou mudanças de estado.

APIs de teste úteis no Compose

Uma das características do Jetpack Compose é um conjunto de APIs de teste que permite realizar ações como clicar, rolar e digitar, bem como verificar estados como visibilidade e conteúdo de texto. Algumas APIs amplamente utilizadas incluem onNode , performClick e assertTextEquals .

Integração com a plataforma No-Code da AppMaster

Embora Jetpack Compose revolucione o desenvolvimento Android codificado manualmente, plataformas como AppMaster vão além, integrando essas estruturas modernas ao ambiente no-code. Com AppMaster, você não está apenas projetando UIs visualmente; você também pode incorporar repositórios, manipuladores e adaptadores que funcionam de forma coesa dentro do ecossistema Jetpack Compose. Além disso, a plataforma acomoda a geração de componentes testáveis ​​a partir dos modelos visuais criados, complementando assim o ciclo de vida de desenvolvimento com práticas de teste essenciais.

Testar no Jetpack Compose é um assunto tão profundo quanto a própria estrutura. Há muito para explorar, desde capturar e verificar a execução de lambda até lidar com animações e gestos personalizados. Ao compreender as ferramentas e abordagens disponíveis para testar Composables, você garante a funcionalidade e a melhoria iterativa de seus aplicativos Android.

Indo além do básico: técnicas avançadas de composição

Depois de dominar os fundamentos do Jetpack Compose, é hora de aprimorar seu kit de ferramentas de UI com técnicas avançadas para levar seus aplicativos Android para o próximo nível. Da animação aos layouts personalizados, Jetpack Compose oferece um conjunto avançado de APIs que atendem a cenários complexos de IU e otimização de desempenho. Vamos explorar alguns recursos poderosos e práticas recomendadas que podem destacar sua IU do Compose.

Animações no Jetpack Compose

A animação é um aspecto crítico na criação de UIs envolventes e interativas. Jetpack Compose possui um poderoso sistema de animação que incorpora movimento perfeitamente aos seus componentes. Usando APIs de transição, você pode animar alterações em propriedades, estados e até mesmo alterações de layout. Para implementar animações:

Defina os estados inicial e de destino das propriedades do Composable.

Use as funções animate* , como animateFloatAsState ou animateContentSize , para fazer uma transição suave entre estados.

, como ou , para fazer uma transição suave entre estados. Integre a API Transition para sequências mais complexas e coreografe várias animações juntas.

Lembre-se de manter as animações objetivas e não usá-las em excesso, pois o movimento excessivo pode prejudicar a experiência do usuário.

Layouts personalizados

Às vezes, os layouts padrão do Compose não atendem aos seus requisitos de design. É aí que entram os layouts personalizados. O Compose permite que você crie seus próprios layouts usando o Layout que pode ser composto. Isso permite total flexibilidade na organização de elementos que podem ser compostos na IU:

Comece definindo sua função de composição de layout personalizado.

Meça e coloque elementos filhos que podem ser compostos com o MeasurePolicy fornecido.

fornecido. Use Modifier.layout para influenciar as fases de medição e posicionamento exclusivamente para cada criança.

O desenvolvimento de layouts personalizados requer um bom entendimento do modelo de layout do Compose, por isso é recomendado para aqueles que estão familiarizados com os mecanismos básicos de layout.

Composables preguiçosos para otimização de desempenho

Lidar com grandes listas ou grades com eficiência é um desafio comum no desenvolvimento de UI. Jetpack Compose oferece LazyColumn e LazyRow para esses cenários, que apenas compõe e recicla os elementos que estão atualmente visíveis para o usuário, semelhante ao RecyclerView nas visualizações tradicionais do Android:

Use LazyColumn para listas verticais e LazyRow para listas horizontais.

para listas verticais e para listas horizontais. Aproveite o poder de items , itemsIndexed e outras funções Lazy DSL para gerenciar o conteúdo da sua lista dinamicamente.

, e outras funções Lazy DSL para gerenciar o conteúdo da sua lista dinamicamente. Otimize ainda mais o desempenho implementando seus próprios estados de lista preguiçosa ou defina chaves de itens para evitar recomposições desnecessárias.

Incorporar esses conceitos de maneira eficaz pode levar a UIs suaves, mesmo com conjuntos de dados extensos.

Interoperabilidade com sistema de visualização existente

Muitos aplicativos ainda dependem do sistema de visualização tradicional do Android ou podem exigir integração de bibliotecas de terceiros ainda não disponíveis no Compose. Felizmente, o Compose permite interoperabilidade:

Para usar uma IU do Compose em uma visualização tradicional, envolva-a usando o ComposeView .

. Para incluir uma visualização tradicional em um layout do Compose, use o elemento que pode ser composto AndroidView .

. Use ViewInterop para fazer a ponte entre o Compose e o sistema de visualização existente do Android, manipulando os ciclos de vida e o contexto corretamente.

Alternar entre o kit de ferramentas de IU tradicional e moderno permite uma migração gradual para o Compose, ao mesmo tempo que utiliza bibliotecas e padrões estabelecidos.

Tema e estilo

O Compose permite amplos recursos de temas e estilos para garantir a consistência da marca e a fidelidade do design em todo o seu aplicativo. Além do tema básico, você pode:

Crie atributos de tema personalizados e estenda o MaterialTheme predefinido para se adequar à linguagem de design exclusiva do seu aplicativo.

predefinido para se adequar à linguagem de design exclusiva do seu aplicativo. Defina e use a tipografia, as formas e os esquemas de cores do aplicativo para obter uma aparência unificada.

Implemente suporte ao modo escuro com esforço mínimo usando o sistema de temas do Compose.

Um tema eficaz melhora não apenas o apelo visual, mas também a usabilidade do seu aplicativo.

Usando a plataforma No-Code do AppMaster com Jetpack Compose

Para aqueles ansiosos por desenvolver aplicativos móveis sem se aprofundar no código, AppMaster oferece uma plataforma avançada no-code compatível com Jetpack Compose. Você pode projetar a interface do usuário de seus aplicativos móveis de forma intuitiva drag-and-drop e aproveitando a estrutura orientada ao servidor que AppMaster usa:

Acesse um rico conjunto de componentes pré-construídos que podem ser personalizados de acordo com suas necessidades.

Vincule esses componentes a serviços de back-end e bancos de dados perfeitamente com conectores no-code .

. Utilize o código Kotlin e Jetpack Compose gerado para obter funcionalidade nativa do aplicativo.

Essa integração oferece ciclos de desenvolvimento acelerados e, com o poder do Jetpack Compose, AppMaster fornece uma solução sofisticada para desenvolvedores e não desenvolvedores trazerem aplicativos poderosos ao mercado com mais rapidez.

Usando Jetpack Compose com a plataforma No-Code do AppMaster

Jetpack Compose representa uma mudança de paradigma em direção a um design de UI mais intuitivo e expressivo para desenvolvedores que se aventuram no mundo do desenvolvimento de aplicativos Android. No entanto, a codificação do zero pode não ser o caminho mais eficiente para todos, especialmente para aqueles com experiência limitada em codificação ou para aqueles que procuram acelerar o processo de desenvolvimento. É aqui que AppMaster, uma plataforma de desenvolvimento no-code, surge como um poderoso aliado.

AppMaster foi projetado para agilizar o ciclo de vida de criação de aplicativos, fornecendo um ambiente visual onde os componentes podem ser arrastados e soltos para formar aplicativos sofisticados. Ao incorporar Jetpack Compose, AppMaster oferece uma fusão perfeita da abordagem no-code com tecnologia de ponta, permitindo que os usuários aproveitem os benefícios do Compose em um contexto no-code.

Para utilizar Jetpack Compose no AppMaster, os usuários não precisam escrever o código Kotlin manualmente. Em vez disso, eles podem criar elementos de IU usando uma interface drag-and-drop, e o back-end da plataforma aproveitará o Jetpack Compose para gerar o código correspondente. É uma forma de democratizar o design moderno de aplicativos: os usuários podem criar aplicativos esteticamente agradáveis ​​e ricos em recursos, sem se aprofundar nas complexidades do código.

Veja como você pode começar a usar Jetpack Compose com AppMaster:

Faça login na plataforma AppMaster e crie um novo projeto.

e crie um novo projeto. Acesse a seção do construtor de aplicativos móveis e comece a projetar seu aplicativo com o editor visual.

À medida que você adiciona componentes de IU, a plataforma emprega automaticamente Jetpack Compose para transformar seu design em código Kotlin real que pode ser compilado em um aplicativo Android.

para transformar seu design em código Kotlin real que pode ser compilado em um aplicativo Android. Defina lógica de negócios e interações para seu aplicativo usando processos de negócios (BPs) visuais do AppMaster , sem escrever código explícito.

, sem escrever código explícito. Assim que o design do seu aplicativo estiver concluído, use o botão 'Publicar' para gerar o código-fonte, compilar o aplicativo e implantá-lo na nuvem, tudo dentro da plataforma.

Se necessário, você pode obter os arquivos binários executáveis ​​ou até mesmo o código-fonte (se tiver uma assinatura Enterprise) para hospedar os aplicativos no local.

Para aqueles que desejam levar o desenvolvimento de seus aplicativos adiante, é possível integrar o código Kotlin personalizado junto com os elementos Jetpack Compose gerados automaticamente, proporcionando um maior grau de personalização sem sacrificar a eficiência do ambiente no-code.

AppMaster não apenas simplifica a jornada de desenvolvimento do Android, mas também a enriquece, permitindo que criativos de todas as origens aproveitem o poder do Jetpack Compose. Quer você seja um iniciante que deseja atualizar um conceito de aplicativo ou um desenvolvedor experiente em busca de recursos de prototipagem rápida, a sinergia entre o AppMaster e Jetpack Compose está preparada para aprimorar substancialmente seu fluxo de trabalho de desenvolvimento.