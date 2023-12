Erste Schritte mit Jetpack Compose: Ein Leitfaden für Anfänger

Um sich auf die Reise der Android-App-Entwicklung zu begeben, müssen Sie nicht nur Programmierkonzepte verstehen, sondern auch die Tools und Frameworks verstehen, die die Erstellung von Benutzeroberflächen optimieren. Jetpack Compose bringt frischen Wind für Entwickler, die an das zwingende Programmiermodell der Handhabung von Ansichten gewöhnt sind, und leitet einen Paradigmenwechsel hin zu einem intuitiveren und effizienteren Prozess ein.

Im Kern ist Jetpack Compose das moderne Toolkit von Google zum Erstellen einer nativen Android-Benutzeroberfläche. Es ist Teil der Jetpack-Bibliothekssuite, die darauf abzielt, Best Practices zu befolgen, Boilerplate-Code zu reduzieren und Code zu schreiben, der auf allen Android-Versionen und -Geräten konsistent funktioniert.

Compose legt Wert auf einen deklarativen Ansatz für die UI-Entwicklung , bei dem Sie Ihre UI durch den Aufruf von Composables beschreiben – Funktionen, die UI-Elemente ausgeben –, anstatt ein Layout über eine umfangreiche XML- Struktur zu erstellen. Composables reagieren auf Statusänderungen und aktualisieren die Benutzeroberfläche automatisch mit minimalem Input des Entwicklers, sodass mehr Zeit für die Gestaltung der Benutzererfahrung und weniger für die Verwaltung des UI-Status aufgewendet werden kann.

Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Jetpack Compose ist die tiefe Integration mit Kotlin , der seit 2017 von Android empfohlenen Programmiersprache. Die prägnante Syntax und die Funktionsmerkmale von Kotlin verbessern den Entwicklungsprozess mit Compose und führen zu elegantem, lesbarem und modularem Code. Zusammen mit den integrierten Materialdesign-Komponenten und umfangreichen Animationen von Compose bietet dies ein verlockendes Toolkit für die Erstellung moderner, optisch ansprechender Anwendungen.

Entwickler sind oft der Meinung, dass Compose den Lernaufwand für neue Android-Entwickler verkürzt, da dadurch die Notwendigkeit entfällt, die Feinheiten des Android-Ansichtssystems zu verstehen. Außerdem erleichtert es eine reibungslosere Zusammenarbeit zwischen Designern und Entwicklern, da die direkte Darstellung von UI-Komponenten im Code es beiden Seiten erleichtert, Design in eine funktionierende App-Oberfläche zu übersetzen.

Am wichtigsten ist vielleicht, dass Jetpack Compose kein Alles-oder-Nichts-Angebot ist. Dank der Interoperabilität mit dem vorhandenen Android-Ansichtssystem können Entwickler Compose Stück für Stück in ihren bestehenden Projekten verwenden, ohne ihre Anwendungen komplett neu schreiben zu müssen.

Für diejenigen, die sich für ein No-Code- Erlebnis interessieren, bieten Plattformen wie AppMaster einen wertvollen Weg, indem sie Jetpack Compose in ihre Systeme integrieren. Mit dieser Funktion können Benutzer Benutzeroberflächen für ihre mobilen Anwendungen mit drag-and-drop Tools auf der AppMaster -Plattform entwerfen und von der Leistungsfähigkeit von Compose profitieren, ohne sich in den Code vertiefen zu müssen.

Mit Compose bewegt sich die Android-UI-Entwicklung in Richtung eines schnelleren, interaktiveren und einfacher zu wartenden Ökosystems, eine Entwicklungsphilosophie, die sowohl Neulinge als auch erfahrene Android-Veteranen zu schätzen wissen.

Bildquelle: ProAndroidDev

Deklarative UI-Programmierung verstehen

Um Ihre Reise mit Jetpack Compose zu beginnen, sind grundlegende Kenntnisse der deklarativen UI-Programmierung erforderlich. Dieses Paradigma ist das Herzstück von Compose und stellt eine bedeutende Abkehr vom zwingenden Ansatz dar, der traditionell in der Android-Entwicklung verwendet wird. Doch was genau bedeutet das für Sie als Entwickler?

Bei der deklarativen UI-Programmierung handelt es sich um einen Stil, bei dem Sie beschreiben , wie Ihre Benutzeroberfläche aussehen soll, anstatt den Schritt-für-Schritt-Prozess zum Erstellen der Benutzeroberfläche detailliert zu beschreiben. Sie definieren die verschiedenen UI-Zustände und das Framework aktualisiert die UI, wenn Zustandsänderungen auftreten. Dies vereinfacht Ihren Code und macht ihn vorhersehbarer.

Im Gegensatz zur imperativen Programmierung, bei der Sie die DOM-Elemente (Document Object Model) manuell manipulieren und die genauen Übergänge zwischen UI-Zuständen angeben würden, abstrahiert die deklarative Programmierung diese Komplexität. Ihre Rolle verlagert sich auf die Beschreibung des Endzustands der Benutzeroberfläche für einen bestimmten Zustand der Anwendungsdaten.

Deklarative UI-Frameworks wie Jetpack Compose überwachen Zustandsänderungen und rendern die Benutzeroberfläche basierend auf neuen Daten automatisch neu. Dieses reaktive Modell ermöglicht eine intuitivere und effizientere Möglichkeit zum Erstellen von Schnittstellen, da Sie sich nicht mehr mit den Feinheiten von Ansichts-Widgets und Ansichtshierarchien befassen müssen.

Darüber hinaus sind deklarative Benutzeroberflächen aufgrund ihrer unkomplizierten Natur von Natur aus besser wartbar und einfacher zu debuggen. Der Code stellt dar, wie die Schnittstelle in jedem Zustand aussehen sollte, wodurch der mentale Aufwand für Entwickler verringert wird. Wenn sich der Status ändert, berechnet das Framework die Benutzeroberfläche effizient neu, sodass Ihre Anwendungen äußerst reaktionsfähig und leistungsstark sind.

Das Verständnis der deklarativen Benutzeroberfläche ermöglicht es Entwicklern, moderne Softwaretrends zu nutzen, die Produktivität zu optimieren und anspruchsvolle Benutzererlebnisse zu schaffen. Wenn man dieses Konzept beherrscht, kann man das volle Potenzial von Jetpack Compose nutzen und ästhetisch ansprechende und funktionsreiche Android-Anwendungen liefern.

Darüber hinaus passt dieser Ansatz perfekt zu den Philosophien von no-code Plattformen wie AppMaster, die Benutzern die Möglichkeit geben, optisch ansprechende Apps zu entwerfen, ohne tief in den Code einzutauchen. Mit der deklarativen Benutzeroberfläche können sowohl erfahrene Entwickler als auch Neueinsteiger in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der App-Entwicklung erfolgreich sein.

Einrichten der Entwicklungsumgebung

Um Ihre Reise mit Jetpack Compose zu beginnen, müssen Sie Ihre Android-Entwicklungsumgebung ordnungsgemäß einrichten. Dies umfasst normalerweise eine Reihe von Schritten, darunter die Installation Android Studio, die Konfiguration Ihres Projekts für die Verwendung von Compose und das Kennenlernen grundlegender Build-Konfigurationen.

Installation von Android Studio

Laden Sie zunächst Android Studio herunter und installieren Sie es, die offizielle integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für die Entwicklung von Android-Anwendungen. Wählen Sie eine Version, die Jetpack Compose unterstützt. Normalerweise wird die neueste stabile Version empfohlen.

Erstellen eines neuen Projekts

Sobald Android Studio betriebsbereit ist, erstellen Sie ein neues Projekt. Wählen Sie die Vorlage „Empty Compose Activity“ aus, die die erforderliche Einrichtung für ein Compose-Projekt enthält. Geben Sie dem Projekt einen Namen und konfigurieren Sie andere Einstellungen wie den Speicherort, die Sprache (Kotlin) und das Mindest-SDK entsprechend Ihren Anforderungen.

Jetpack Compose erfordert die Aufnahme bestimmter Abhängigkeiten in build.gradle (Module: app) Ihres Projekts. Fügen Sie die entsprechenden Compose Compiler- und UI-Widget-Bibliotheken hinzu:

dependencies { implementation "androidx.compose.ui:ui:1.xx" // Add more Compose dependencies as needed for UI, Material design etc. kapt "androidx.compose.compiler:compiler:1.xx"}

Vergessen Sie nicht, „1.xx“ durch die entsprechenden Versionsnummern für die Compose-Bibliotheken zu ersetzen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die richtige Kotlin-Version installiert haben, die mit Ihrer Compose-Version kompatibel ist. Dies kann in der Datei build.gradle (Project: YourAppName) des Projekts überprüft werden.

Konfigurieren der Kotlin-Compiler-Optionen

Jetpack Compose verwendet Kotlin-Compiler-Plugins, die Sie in Ihrer build.gradle (Module: app) aktivieren müssen:

android { ... kotlinOptions { jvmTarget = "1.8" useIR = true // Enable the new Kotlin IR compiler } ...}

Vorschauanmerkungen aktivieren

Jetpack Compose verfügt über eine Vorschaufunktion, mit der Sie Ihre Composables in der Designansicht von Android Studio anzeigen können. Um dies zu aktivieren, aktivieren Sie die experimentelle Funktion in Android Studio, indem Sie zu „Einstellungen/Einstellungen -> Experimentell“ gehen und „Vorschauanmerkungen erstellen aktivieren“ aktivieren. Dies kann Ihre Entwicklungserfahrung erheblich verbessern, indem Echtzeitvorschauen Ihrer UI-Komponenten bereitgestellt werden.

Ausführen des Projekts

Sobald Sie Android Studio installiert, ein neues Projekt mit der Compose-Vorlage erstellt, die erforderlichen Abhängigkeiten hinzugefügt und den Kotlin-Compiler konfiguriert haben, können Sie Ihr Projekt erstellen und ausführen. Klicken Sie in Android Studio auf die Schaltfläche „Ausführen“, wählen Sie einen verfügbaren Emulator oder ein physisches Gerät aus und Sie sollten sehen, wie Ihre Jetpack Compose App gestartet wird. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihre Entwicklungsumgebung für Jetpack Compose erfolgreich eingerichtet!

Denken Sie daran, dass die Erstellung von Android-Anwendungen ein iterativer Prozess ist, der viele Codierungs-, Test- und Überprüfungszyklen umfasst. Eine gut eingerichtete Entwicklungsumgebung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung von Effizienz und Produktivität.

Für diejenigen, die die App-Entwicklung erkunden möchten, ohne tief in den Code einzutauchen, können Sie sich außerdem AppMaster ansehen, eine no-code -Plattform, die Jetpack Compose unterstützt und es Ihnen ermöglicht, die Benutzeroberfläche Ihrer mobilen Anwendungen visuell zu entwerfen und Kotlin-Code automatisch zu generieren.

Status in Compose verwalten

Eine effektive Zustandsverwaltung in Android-Anwendungen kann oft eine Quelle von Fehlern und Komplexität sein, was zu einem herausfordernden Entwicklungsprozess führt. Jetpack Compose führt einen reaktiven Ansatz zur Statusverwaltung ein, der die Arbeit des Entwicklers vereinfacht. Im Kern bezieht sich der Status in Jetpack Compose auf alle Daten, die sich im Laufe der Zeit ändern und sich auf die Benutzeroberfläche auswirken können. Wenn sich der Status ändert, wird die Benutzeroberfläche automatisch aktualisiert, um diese neue Realität widerzuspiegeln und eine funktionalere und weniger fehleranfällige Methodik zu nutzen.

Um den Status in Jetpack Compose zu verwalten, verwenden Sie eine Vielzahl von Statushaltern und Mustern, die in die Compose-Laufzeit integriert sind. Schauen wir uns einige grundlegende Konzepte an:

Denken Sie daran: Eine zentrale Funktion in Compose ist remember , die sich einen Wert über Neukompositionen hinweg merkt. Verwenden Sie es, um den Status wie Benutzereingaben oder die Position in einer Bildlaufliste beizubehalten.

Eine zentrale Funktion in Compose ist , die sich einen Wert über Neukompositionen hinweg merkt. Verwenden Sie es, um den Status wie Benutzereingaben oder die Position in einer Bildlaufliste beizubehalten. MutableState: Die mutableStateOf Funktion gibt eine beobachtbare MutableState Instanz zurück, auf die die Compose-Laufzeit reagiert und Neuzusammensetzungen auslöst, wenn sich der Wert ändert.

Die Funktion gibt eine beobachtbare Instanz zurück, auf die die Compose-Laufzeit reagiert und Neuzusammensetzungen auslöst, wenn sich der Wert ändert. State-Hebung: Um Ihre Composables rein zu halten, wird State-Hebung verwendet. Dieses Muster beinhaltet die Verlagerung der Zustandsverwaltung auf ein übergeordnetes Composable, das Status- und Ereignisrückrufe an die untergeordneten Composables weitergibt.

Um Ihre Composables rein zu halten, wird State-Hebung verwendet. Dieses Muster beinhaltet die Verlagerung der Zustandsverwaltung auf ein übergeordnetes Composable, das Status- und Ereignisrückrufe an die untergeordneten Composables weitergibt. ViewModel: In komplexeren Szenarien können Sie ein ViewModel zum Speichern des Status verwenden. Es übersteht Konfigurationsänderungen und kann von mehreren Composables gemeinsam genutzt werden, was eine saubere Architektur fördert.

Durch die Nutzung dieser Techniken kann Compose den UI-Status mit weniger Code verwalten und gleichzeitig die Handhabung von Nebenwirkungen erleichtern, was für die Durchführung von Aktionen wie Netzwerkanforderungen oder Datenbanktransaktionen als Reaktion auf Statusänderungen von entscheidender Bedeutung ist. Jetpack Compose ermutigt Sie, die Benutzeroberfläche als direkte Widerspiegelung des Status Ihrer App zu betrachten, was zu einem unidirektionalen Datenfluss führt, der die Lesbarkeit und Wartbarkeit Ihres Codes verbessert.

Beispiel für Staatsmanagement

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Bildschirm mit einer Schaltfläche, mit der Sie Elemente zu einer Liste hinzufügen können. Hier ist ein vereinfachtes Beispiel dafür, wie der Status in einer Composable-Funktion verwaltet werden kann:

val itemList = remember { mutableStateListOf<String>() } Button(onClick = { itemList.add("New Item") }) { Text("Add Item") } LazyColumn { items(itemList) { item -> Text(item) } }

Wir verwenden remember mit mutableStateListOf , um eine dynamische Liste von Zeichenfolgen zu verfolgen, und alle Änderungen an dieser Liste (z. B. das Hinzufügen eines neuen Elements) aktualisieren automatisch die Benutzeroberfläche, in der auf diesen Status verwiesen wird. Dieses Paradigma verringert das Risiko von Inkonsistenzen im UI-Status und ermöglicht es Entwicklern, sich mehr auf die kreative Seite des UI-Designs zu konzentrieren.

AppMaster fördert diese einfache Zustandsverwaltung im Bereich der no-code Plattformen. Dank der visuellen Programmierumgebung müssen Sie nicht einmal Code schreiben, um den Status zu verwalten. Die hochentwickelten Tools der Plattform verwenden zur Statusverwaltung ähnliche Prinzipien wie Jetpack Compose und ermöglichen so die schnelle Entwicklung komplexer Anwendungen bei gleichzeitiger automatischer Statussynchronisierung.

Die Fähigkeit zur nahtlosen Statusverwaltung in Jetpack Compose verbessert die Leistung und ermöglicht Entwicklern unabhängig vom Erfahrungsniveau die Erstellung umfangreicher, interaktiver und reaktionsfähiger Anwendungen.

Zusammensetzbare Funktionen: Wiederverwendbarkeit und Zusammensetzung

Wenn Sie sich mit Jetpack Compose befassen, stoßen Sie schnell auf eine Grundfunktion: zusammensetzbare Funktionen . Dies sind die Bausteine ​​Ihrer Benutzeroberfläche in Compose. Was sie jedoch von anderen unterscheidet, ist ihre inhärente Fähigkeit, wiederverwendet und verschachtelt zu werden, was einen modularen und effizienten Ansatz für die Erstellung von Android-Benutzeroberflächen ermöglicht.

Im Kern funktioniert eine zusammensetzbare Funktion nach einem einfachen Prinzip: Sie beschreibt, wie die Benutzeroberfläche für einen bestimmten Status aussehen soll, und nicht, wie von einem Status in einen anderen übergegangen wird. Dieser deklarative Stil ist intuitiver und direkter als imperative UI-Konstruktionsmethoden, die in der herkömmlichen Android-Entwicklung verwendet werden.

Aber die Leistungsfähigkeit dieser Funktionen zeigt sich, wenn Sie mit der Erstellung beginnen und komplexe Benutzeroberflächen aus kleineren, überschaubaren und wiederverwendbaren Teilen zusammensetzen. Dies vereinfacht den Entwicklungsprozess und fördert die Konsistenz und Skalierbarkeit Ihrer App-Designs.

So können Sie mit Jetpack Compose die Wiederverwendbarkeit und Komposition maximieren:

Halten Sie es klein und konzentriert : Erstellen Sie Composables, die eine Aufgabe erfüllen, und zwar gut. Dadurch sind sie leichter zu verstehen, zu warten und wiederzuverwenden.

: Erstellen Sie Composables, die eine Aufgabe erfüllen, und zwar gut. Dadurch sind sie leichter zu verstehen, zu warten und wiederzuverwenden. Parametrisierung : Durch die Annahme von Parametern können Composables an verschiedene Kontexte und Anforderungen angepasst werden. Diese Vielseitigkeit untermauert ihre Wiederverwendbarkeit.

: Durch die Annahme von Parametern können Composables an verschiedene Kontexte und Anforderungen angepasst werden. Diese Vielseitigkeit untermauert ihre Wiederverwendbarkeit. Theming und Styling : Jetpack Compose unterstützt Theming-Funktionen. Indem Sie diese nutzen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Composables in Ihrer gesamten App einheitlich gestaltet sind.

: unterstützt Theming-Funktionen. Indem Sie diese nutzen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Composables in Ihrer gesamten App einheitlich gestaltet sind. Verschachtelung von Composables : Compose fördert die Verschachtelung durch Design. Sie können komplexe Benutzeroberflächen erstellen, indem Sie einfache zusammensetzbare Elemente wie das Stapeln von Bausteinen kombinieren.

: Compose fördert die Verschachtelung durch Design. Sie können komplexe Benutzeroberflächen erstellen, indem Sie einfache zusammensetzbare Elemente wie das Stapeln von Bausteinen kombinieren. Modifikatoren : Operatoren, die das Aussehen oder Verhalten von Composables ändern. Sie sind fester Bestandteil der Compose-API und ermöglichen eine einfache Anpassung Ihrer Benutzeroberfläche, ohne Ihre zusammensetzbaren Funktionen überarbeiten zu müssen.

Darüber hinaus ist die Integration von Jetpack Compose in bestehende Apps oder neue Projekte mit Plattformen wie AppMaster nahtlos möglich. Seine no-code Plattform erleichtert die Generierung von Benutzeroberflächen mithilfe der Leistungsfähigkeit von Jetpack Compose, ohne eine einzige Zeile Kotlin-Code schreiben zu müssen. Diese Fusion von Compose- und no-code Plattformen eröffnet Profis und Anfängern gleichermaßen die Möglichkeit, elegante, funktionale Android-Apps mit einem Bruchteil des traditionell erforderlichen Aufwands zu erstellen.

Die starke Kapselung und die Möglichkeit, komplexe Benutzeroberflächen durch die Wiederverwendung einfacherer Komponenten zu erstellen, bringen Jetpack Compose an die Spitze der UI-Entwicklung auf Android. Durch die Nutzung dieser Funktionen können Sie moderne, reaktive Anwendungen erstellen, die sich vom umkämpften App-Markt abheben.

Jetpack Compose in bestehende Apps integrieren

Jetpack Compose markiert einen Paradigmenwechsel bei der Entwicklung von Android-Anwendungen, indem es einen deklarativen Ansatz zum Erstellen von Benutzeroberflächen bietet. Dennoch ist es nicht immer machbar oder notwendig, eine bestehende App komplett neu zu schreiben, um Jetpack Compose zu verwenden. Glücklicherweise ist Jetpack Compose so konzipiert, dass es mit herkömmlichen Android-Ansichten koexistiert, sodass Sie es Stück für Stück in Ihre aktuellen Projekte integrieren können.

Um mit der Integration Jetpack Compose in eine bestehende Android-App zu beginnen, folgen Sie einem Schritt-für-Schritt-Ansatz. Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Projekt für Compose bereit ist, indem Sie Android Studio auf die neueste Version aktualisieren und die build.gradle Datei Ihrer App mit den erforderlichen Abhängigkeiten und Kotlin-Unterstützung konfigurieren.

Als Nächstes können Sie mit der Konvertierung einzelner Bildschirme oder Komponenten statt der gesamten Anwendung beginnen. ComposeView von Android kann in Ihren XML-Layouts verwendet werden, um zusammensetzbare Funktionen zu kapseln. Mit dieser Methode können Sie Compose für neue Funktionen verwenden oder nach und nach vorhandene Komponenten ersetzen.

Wenn Sie beispielsweise eine herkömmliche RecyclerView durch eine Composable-Liste ersetzen möchten, können Sie dies innerhalb des vorhandenen XML-Layouts tun, indem Sie die Composable-Widgets in eine ComposeView einbetten. Anschließend stellen Sie sicher, dass LiveData und ViewModel nahtlos mit Composable-Funktionen zusammenarbeiten, indem Sie observeAsState() verwenden, um LiveData-Observables in Zustände umzuwandeln, auf die Compose reagieren kann.

Es ist wichtig, die Mischung von Composables und traditionellen Ansichten in Bezug auf Stil und Thema einzuplanen, um ein einheitliches Erscheinungsbild Ihrer App beizubehalten. Sie können MaterialTheme in Compose nutzen, das mit den herkömmlichen Materialdesign-Komponenten zusammenarbeitet, die an anderer Stelle in Ihrer App verwendet werden.

Bedenken Sie schließlich, dass einige Funktionen von Compose, wie Navigation und Animationen, eine intensivere Integration in den vorhandenen Code erfordern. Jetpack Compose Navigation ermöglicht einen reibungsloseren Übergang und eine intuitivere Implementierung in Einzelaktivitäts-Apps, erfordert jedoch eine sorgfältige Orchestrierung mit vorhandenen Navigationskomponenten.

Die schrittweise Einführung Jetpack Compose minimiert Störungen während der Entwicklung und bietet die Lernvorteile der Anwendung von Compose-Konzepten in einem kontrollierten und vertrauten Kontext. Wenn Sie im Laufe der Zeit mehr Komponenten und Bildschirme konvertieren, können Sie die volle Leistung von Jetpack Compose nutzen und so den UI-Entwicklungsprozess vereinfachen und beschleunigen.

Darüber hinaus ist im Kontext von no-code -Plattformen wie AppMaster die Integration von Jetpack Compose weitgehend abstrahiert. Benutzer solcher Plattformen können die Vorteile des modernen UI-Designs nutzen, ohne sich mit der Komplexität der manuellen Integration befassen zu müssen. Dennoch kann das Verständnis der Funktionsweise von Compose die Erfahrung bei der Arbeit mit Plattformen, die es unterstützen, verbessern und einen reibungsloseren Übergang zu einer codefreien oder low-code Entwicklungsumgebung ermöglichen.

Der Weg zur Modernisierung Ihrer Android-App mit Jetpack Compose kann lohnend sein und zu einer flexibleren, reaktiveren und wartbareren Codebasis führen. Unabhängig davon, ob Sie direkt mit dem Code arbeiten oder no-code Plattformen nutzen, sorgt die Interoperabilität von Jetpack Compose mit herkömmlichen Android-Entwicklungspraktiken für einen reibungsloseren Übergang in die Zukunft des Android-UI-Designs.

Zusammensetzbare Funktionen testen

Das Schreiben von Tests ist ein wichtiger Teil der Softwareentwicklung , der die Zuverlässigkeit und Stabilität Ihrer Anwendung gewährleistet. Im Hinblick auf die moderne UI-Entwicklung mit Jetpack Compose hat sich das Testparadigma weiterentwickelt, um dem deklarativen Charakter des Frameworks gerecht zu werden.

Das Testen mit Jetpack Compose dreht sich hauptsächlich um die ComposeTestRule . Dieses Testdienstprogramm bietet Methoden, die speziell für die Interaktion mit den Composable-Funktionen entwickelt wurden. Zum Testen zusammensetzbarer Funktionen verwenden Sie Bibliotheken wie Junit 4 oder Junit 5 sowie die Bibliothek androidx.ui.test , die eine leistungsstarke und flüssige API für UI-Tests bereitstellt.

Einrichten der Testumgebung

Bevor Sie mit dem Schreiben von Tests für Ihre Composable-Funktionen beginnen können, müssen Sie Ihre Testumgebung einrichten. Dazu gehört das Hinzufügen der relevanten Abhängigkeiten in Ihren Gradle Dateien und die Konfiguration Ihres Testläufers. Die spezielle Testbibliothek von Jetpack Compose macht diesen Prozess unkompliziert. Fügen Sie einfach androidx.compose.ui:ui-test-junit4 und zugehörige Abhängigkeiten in Ihre Testkonfiguration ein.

Schreiben von Compose-Tests

Bei Jetpack Compose folgt jeder Test normalerweise einer ähnlichen Struktur, bei der Sie Folgendes tun:

Richten Sie alle erforderlichen Testdaten und -status ein.

Erstellen Sie eine Testkomposition mit composeTestRule , die das zu testende Composable angibt.

, die das zu testende Composable angibt. Verwenden Sie die Test-APIs, um Benutzerinteraktionen zu simulieren oder den Status der Benutzeroberfläche nach bestimmten Ereignissen zu überprüfen.

Überprüfen Sie die Behauptungen, um sicherzustellen, dass das Composable wie erwartet auf die Interaktionen oder Zustandsänderungen reagiert.

Nützliche Test-APIs in Compose

Eines der Markenzeichen von Jetpack Compose ist eine Reihe von Test-APIs, mit denen Sie Aktionen wie Klicken, Scrollen und Tippen ausführen sowie Status wie Sichtbarkeit und Textinhalt überprüfen können. Zu den weit verbreiteten APIs gehören onNode , performClick und assertTextEquals .

Integration mit No-Code -Plattform von AppMaster

Während Jetpack Compose die handcodierte Android-Entwicklung revolutioniert, gehen Plattformen wie AppMaster noch einen Schritt weiter, indem sie solche modernen Frameworks in die no-code Umgebung integrieren. Mit AppMaster entwerfen Sie Benutzeroberflächen nicht nur visuell; Sie haben außerdem die Möglichkeit, Repositorys, Handler und Adapter zu integrieren, die im Jetpack Compose Ökosystem kohärent funktionieren. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform die Generierung testbarer Komponenten aus den von Ihnen erstellten visuellen Modellen und ergänzt so den Entwicklungslebenszyklus um wesentliche Testpraktiken.

Das Testen in Jetpack Compose ist ein Thema, das so tiefgreifend ist wie das Framework selbst. Es gibt viel zu entdecken, von der Erfassung und Überprüfung der Lambda-Ausführung bis hin zum Umgang mit Animationen und benutzerdefinierten Gesten. Durch das Verständnis der verfügbaren Tools und Ansätze zum Testen von Composables stellen Sie die Funktionalität und iterative Verbesserung Ihrer Android-Anwendungen sicher.

Über die Grundlagen hinaus: Fortgeschrittene Kompositionstechniken

Sobald Sie die Grundlagen von Jetpack Compose beherrschen, ist es an der Zeit, Ihr UI-Toolkit mit erweiterten Techniken zu erweitern, um Ihre Android-Anwendungen auf die nächste Stufe zu heben. Von Animationen bis hin zu benutzerdefinierten Layouts bietet Jetpack Compose einen umfangreichen Satz an APIs, die komplexe UI-Szenarien und Leistungsoptimierung ermöglichen. Lassen Sie uns einige leistungsstarke Funktionen und Best Practices erkunden, die Ihre Compose-Benutzeroberfläche hervorheben können.

Animationen in Jetpack Compose

Animation ist ein entscheidender Aspekt bei der Erstellung ansprechender und interaktiver Benutzeroberflächen. Jetpack Compose verfügt über ein leistungsstarkes Animationssystem, das Bewegungen nahtlos in Ihre Komponenten integriert. Mithilfe von Übergangs-APIs können Sie Änderungen an Eigenschaften, Zuständen und sogar Layoutänderungen animieren. So implementieren Sie Animationen:

Definieren Sie den Anfangs- und Zielstatus der Composable-Eigenschaften.

Verwenden Sie die animate* -Funktionen wie animateFloatAsState oder animateContentSize , um einen reibungslosen Übergang zwischen Zuständen zu ermöglichen.

-Funktionen wie oder , um einen reibungslosen Übergang zwischen Zuständen zu ermöglichen. Integrieren Sie Transition API für komplexere Sequenzen und choreografieren Sie mehrere Animationen zusammen.

Denken Sie daran, Animationen zielgerichtet zu gestalten und sie nicht zu oft zu verwenden, da übermäßige Bewegungen das Benutzererlebnis beeinträchtigen können.

Benutzerdefinierte Layouts

Manchmal erfüllen die standardmäßigen Compose-Layouts nicht Ihre Designanforderungen. Hier kommen benutzerdefinierte Layouts ins Spiel. Mit Compose können Sie Ihre eigenen Layouts mithilfe des zusammensetzbaren Layout erstellen. Dies ermöglicht vollständige Flexibilität bei der Anordnung von Composables in der Benutzeroberfläche:

Beginnen Sie mit der Definition Ihrer benutzerdefinierten zusammensetzbaren Layoutfunktion.

Messen und platzieren Sie untergeordnete Composables mit der bereitgestellten MeasurePolicy .

. Verwenden Sie Modifier.layout um die Mess- und Platzierungsphasen für jedes Kind individuell zu beeinflussen.

Die Entwicklung benutzerdefinierter Layouts erfordert ein gutes Verständnis des Compose-Layoutmodells und wird daher denjenigen empfohlen, die mit den grundlegenden Layoutmechanismen vertraut sind.

Lazy Composables zur Leistungsoptimierung

Der effiziente Umgang mit großen Listen oder Rastern ist eine häufige Herausforderung bei der UI-Entwicklung. Jetpack Compose bietet für diese Szenarien LazyColumn und LazyRow , die nur die Elemente zusammenstellen und recyceln, die derzeit für den Benutzer sichtbar sind, ähnlich wie RecyclerView in herkömmlichen Android-Ansichten:

Verwenden Sie LazyColumn für vertikale Listen und LazyRow für horizontale Listen.

für vertikale Listen und für horizontale Listen. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von items , itemsIndexed und anderen Lazy DSL-Funktionen, um Ihre Listeninhalte dynamisch zu verwalten.

, und anderen Lazy DSL-Funktionen, um Ihre Listeninhalte dynamisch zu verwalten. Optimieren Sie die Leistung weiter, indem Sie Ihre eigenen Lazy-List-Status implementieren oder Elementschlüssel definieren, um unnötige Neuzusammenstellungen zu verhindern.

Die effektive Integration dieser Konzepte kann selbst bei umfangreichen Datensätzen zu reibungslosen Benutzeroberflächen führen.

Interoperabilität mit vorhandenem Ansichtssystem

Viele Apps basieren immer noch auf dem traditionellen Android-Ansichtssystem oder erfordern möglicherweise die Integration von Bibliotheken von Drittanbietern, die in Compose noch nicht verfügbar sind. Glücklicherweise ermöglicht Compose Interoperabilität:

Um eine Compose-Benutzeroberfläche in einer herkömmlichen Ansicht zu verwenden, umschließen Sie sie mit ComposeView .

. Um eine herkömmliche Ansicht in ein Compose-Layout einzubinden, verwenden Sie das zusammensetzbare AndroidView .

. Verwenden Sie ViewInterop , um eine Brücke zwischen Compose und dem vorhandenen Android-Ansichtssystem zu schlagen und Lebenszyklen und Kontext korrekt zu verarbeiten.

Der Wechsel zwischen dem traditionellen und dem modernen UI-Toolkit ermöglicht eine schrittweise Migration zu Compose, während weiterhin etablierte Bibliotheken und Muster genutzt werden.

Thematisierung und Styling

Compose ermöglicht umfangreiche Themen- und Styling-Funktionen, um Markenkonsistenz und Designtreue in Ihrer gesamten Anwendung sicherzustellen. Über die grundlegende Themengestaltung hinaus können Sie:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Designattribute und erweitern Sie das vordefinierte MaterialTheme , um es an die einzigartige Designsprache Ihrer App anzupassen.

, um es an die einzigartige Designsprache Ihrer App anzupassen. Definieren und verwenden Sie die Typografie, Formen und Farbschemata der Anwendung für ein einheitliches Erscheinungsbild.

Implementieren Sie die Unterstützung des Dunkelmodus mit minimalem Aufwand mithilfe des Theme-Systems von Compose.

Effektive Themengestaltung verbessert nicht nur die visuelle Attraktivität, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit Ihrer Anwendung.

Verwendung der No-Code -Plattform von AppMaster mit Jetpack Compose

Für diejenigen, die mobile Apps entwickeln möchten, ohne tief in den Code einzutauchen, bietet AppMaster eine fortschrittliche no-code Plattform, die Jetpack Compose unterstützt. Sie können die Benutzeroberfläche Ihrer mobilen Apps intuitiv per drag-and-drop gestalten und das servergesteuerte Framework nutzen, das AppMaster verwendet:

Greifen Sie auf einen umfangreichen Satz vorgefertigter Komponenten zu, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können.

Verknüpfen Sie diese Komponenten nahtlos mit Backend-Diensten und Datenbanken mit no-code Konnektoren.

Konnektoren. Nutzen Sie generierten Kotlin- und Jetpack Compose Code für native App-Funktionalität.

Diese Integration ermöglicht beschleunigte Entwicklungszyklen, und mit der Leistung von Jetpack Compose unter der Haube bietet AppMaster sowohl Entwicklern als auch Nicht-Entwicklern eine ausgefeilte Lösung, um leistungsstarke Anwendungen schneller auf den Markt zu bringen.

Verwendung Jetpack Compose mit No-Code Plattform von AppMaster

Jetpack Compose stellt einen Paradigmenwechsel hin zu einem intuitiveren und ausdrucksstärkeren UI-Design für Entwickler dar, die sich in die Welt der Android-App-Entwicklung wagen. Dennoch ist das Codieren von Grund auf möglicherweise nicht für jeden der effizienteste Weg, insbesondere für diejenigen mit begrenzter Codierungserfahrung oder diejenigen, die den Entwicklungsprozess beschleunigen möchten. Hier erweist sich AppMaster, eine no-code Entwicklungsplattform, als leistungsstarker Verbündeter.

AppMaster wurde entwickelt, um den Lebenszyklus der Anwendungserstellung zu rationalisieren und eine visuelle Umgebung bereitzustellen, in der Komponenten per Drag-and-Drop verschoben werden können, um anspruchsvolle Apps zu erstellen. Durch die Integration Jetpack Compose bietet AppMaster eine nahtlose Verbindung des no-code Ansatzes mit modernster Technologie, sodass Benutzer die Vorteile von Compose in einem no-code Kontext nutzen können.

Um Jetpack Compose in AppMaster zu nutzen, müssen Benutzer Kotlin-Code nicht manuell schreiben. Stattdessen können sie UI-Elemente über eine drag-and-drop Schnittstelle erstellen, und das Backend der Plattform nutzt Jetpack Compose, um den entsprechenden Code zu generieren. Dies ist eine Möglichkeit, das moderne App-Design zu demokratisieren – Benutzer können funktionsreiche, ästhetisch ansprechende Apps erstellen, ohne sich mit den Feinheiten des Codes auseinanderzusetzen.

So können Sie Jetpack Compose mit AppMaster verwenden:

Melden Sie sich bei der AppMaster Plattform an und erstellen Sie ein neues Projekt.

Plattform an und erstellen Sie ein neues Projekt. Greifen Sie auf den Abschnitt zum Erstellen mobiler Apps zu und beginnen Sie mit dem Design Ihrer App mit dem visuellen Editor.

Wenn Sie UI-Komponenten hinzufügen, verwendet die Plattform automatisch Jetpack Compose , um Ihr Design in echten Kotlin-Code umzuwandeln, der in eine Android-App kompiliert werden kann.

, um Ihr Design in echten Kotlin-Code umzuwandeln, der in eine Android-App kompiliert werden kann. Definieren Sie Geschäftslogik und Interaktionen für Ihre App mithilfe der visuellen Geschäftsprozesse (BPs) von AppMaster , ohne expliziten Code schreiben zu müssen.

, ohne expliziten Code schreiben zu müssen. Sobald Ihr App-Design abgeschlossen ist, verwenden Sie die Schaltfläche „Veröffentlichen“, um Quellcode zu generieren, die App zu kompilieren und sie in der Cloud bereitzustellen – alles innerhalb der Plattform.

Bei Bedarf können Sie die ausführbaren Binärdateien oder sogar den Quellcode (wenn Sie ein Enterprise-Abonnement haben) erhalten, um die Anwendungen vor Ort zu hosten.

Für diejenigen, die ihre App-Entwicklung weiter vorantreiben möchten, ist die Integration von benutzerdefiniertem Kotlin-Code neben den automatisch generierten Jetpack Compose Elementen möglich, was einen höheren Grad an Anpassung ermöglicht, ohne die Effizienz der no-code Umgebung zu beeinträchtigen.

AppMaster vereinfacht nicht nur die Android-Entwicklungsreise, sondern bereichert sie auch, indem es Kreativen mit unterschiedlichem Hintergrund ermöglicht, die Leistungsfähigkeit von Jetpack Compose zu nutzen. Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der ein App-Konzept verwirklichen möchte, oder ein erfahrener Entwickler, der nach Rapid-Prototyping-Funktionen sucht, die Synergie zwischen AppMaster und Jetpack Compose wird Ihren Entwicklungsworkflow erheblich verbessern.