Stworzenie aplikacji od podstaw jak ESPN nie jest łatwym zadaniem. Wymaga dużo ciężkiej pracy, poświęcenia i czasu. Ale z odpowiednimi narzędziami i zasobami, można to zrobić. Ten przewodnik nauczy Cię wszystkiego, co musisz wiedzieć o tworzeniu aplikacji jak ESPN od początku do końca.

Czym jest ESPN i jak działa ESPN?

ESPN, czyli Entertainment and Sports Programming Network, to globalna sieć telewizji kablowej i satelitarnej, która nadaje przede wszystkim programy sportowe. Została założona w 1979 roku przez Billa Rasmussena i uruchomiona 7 września 1979 roku.

ESPN zapewnia relacje na żywo z różnych wydarzeń sportowych, w tym profesjonalnej i kolegialnej piłki nożnej, koszykówki, baseballu, piłki nożnej, tenisa, golfa i innych. Emituje również wiadomości sportowe, programy analityczne i oryginalne programy, takie jak filmy dokumentalne 30 for 30.

Oprócz transmisji telewizyjnych, ESPN prowadzi również kilka stron internetowych, które zapewniają transmisje na żywo z wydarzeń oraz dodatkowe treści, takie jak artykuły i klipy wideo. Firma ma partnerstwa z głównymi ligami sportowymi i organizacjami, co pozwala jej na emisję swoich gier i wydarzeń.

Jest własnością Walt Disney Company, która nabyła większościowy pakiet udziałów w ESPN w 1996 roku i w pełni przejęła go w 2018 roku. Firma jest również właścicielem kilku kanałów siostrzanych, takich jak ESPN2, ESPNews, i ESPNU, a także regionalnych sieci cateringowych dla konkretnych obszarów, takich jak Środkowy Zachód i Południowy Wschód. ESPN obsługuje również ESPN+, subskrypcyjną usługę streamingową, która oferuje dodatkowe relacje sportowe na żywo i oryginalne treści.

ESPN jest jednym z wiodących źródeł programów sportowych i wiadomości, z zasięgiem obejmującym ponad 86 milionów gospodarstw domowych w samych Stanach Zjednoczonych. Nadal rozszerza swój zasięg i partnerstwa, zapewniając fanom sportu dostęp do kompleksowych i ekscytujących treści.

Najważniejsze cechy, które należy dodać, aby stworzyć aplikację taką jak ESPN

Funkcja transmisji na żywo

Dodaj tę funkcję, aby umożliwić użytkownikom oglądanie wydarzeń sportowych na żywo bezpośrednio w aplikacji. To również doda wartość i przyciągnie więcej użytkowników do aplikacji.

Funkcja alertów i powiadomień

Ta funkcja pozwoli użytkownikom ustawić alerty dla ich ulubionych drużyn lub wydarzeń sportowych, otrzymywać aktualizacje wyników i harmonogramów, i nigdy nie przegapić meczu.

Funkcja wideo

Dołącz sekcję wideo, w której użytkownicy mogą uzyskać dostęp do najważniejszych wydarzeń, wywiadów i pełnych powtórek meczów. To zwiększy doświadczenie użytkownika i sprawi, że aplikacja będzie jednym punktem dla wszystkich rzeczy sportowych.

Pozwól użytkownikom na zakup biletów na wydarzenia sportowe bezpośrednio przez aplikację w łatwy sposób. Zapewni to wygodę i dodatkowe źródło przychodów dla aplikacji.

Funkcja sklepu

Włącz sklep, w którym użytkownicy mogą kupić oficjalne towary drużyny i sprzęt sportowy. Będzie to oferować kolejne źródło przychodów dla aplikacji i poprawić ogólne doświadczenie użytkownika.

Jak stworzyć aplikację podobną do ESPN?

Aby stworzyć aplikację taką jak ESPN, najpierw określ konkretne cechy i funkcje, które chcesz zawrzeć. To może obejmować wyniki sportowe na żywo, aktualizacje wiadomości, wideo highlights i integracji mediów społecznych. Następnie, zbierz zespół programistów z doświadczeniem w tworzeniu aplikacji mobilnych. Zdecyduj się na platformę programistyczną (taką jak iOS lub Android) i zacznij projektować i kodować aplikację. Dokładnie przetestuj aplikację przed uruchomieniem jej w odpowiednim sklepie z aplikacjami. Stale aktualizuj i ulepszaj aplikację w oparciu o opinie użytkowników. Dodatkowo, rozważ współpracę z organizacjami sportowymi i sieciami, aby zapewnić ekskluzywne treści i poszerzyć bazę użytkowników. Ogólnie rzecz biorąc, stworzenie udanej aplikacji sportowej wymaga połączenia umiejętności technicznych, kreatywności i strategii biznesowej.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji takiej jak ESPN?

Według raportu GoodFirms, koszt stworzenia aplikacji takiej jak ESPN może wynosić od 100 000 do 500 000 dolarów. Cena ta zależy od takich czynników jak złożoność cech i funkcjonalności, platforma (iOS lub Android) oraz geografia zespołu deweloperskiego.

Niektóre kluczowe funkcje, które podniosłyby koszt to możliwość transmisji na żywo, spersonalizowane profile użytkowników oraz integracja z platformami zewnętrznymi, takimi jak media społecznościowe czy systemy płatności. Dodatkowo, bieżące utrzymanie i aktualizacje mogą również przyczynić się do ogólnego kosztu rozwoju aplikacji takiej jak ESPN.

Należy jednak pamiętać, że ten szacunkowy koszt jest tylko orientacyjny. Rzeczywisty koszt stworzenia aplikacji takiej jak ESPN może być wyższy lub niższy, w zależności od konkretnych wymagań i decyzji podjętych podczas procesu rozwoju. Ostatecznie, firmy powinny skonsultować się z profesjonalnym zespołem ds. rozwoju aplikacji, aby uzyskać bardziej dokładny kosztorys dla swojego projektu.

Dobrą opcją, aby zaoszczędzić pieniądze na rozwoju aplikacji, jest rozważenie podejścia do programowania wizualnego. Przykładem takiego podejścia jest konstruktor aplikacji AppMaster.

Jak długo to potrwa?

Według raportu GoodFirms, zbudowanie podstawowej aplikacji sportowej zajmuje około 6-10 tygodni dla zespołu doświadczonych programistów. Jednak stworzenie aplikacji na poziomie ESPN, z kompleksowymi funkcjami i dużą bazą użytkowników, może zająć znacznie więcej czasu.

Czynniki takie jak wielkość i złożoność projektu, poziom doświadczenia zespołu programistów oraz dostępność zasobów zewnętrznych mogą wpłynąć na czas realizacji projektu. Dodatkowo, bieżąca konserwacja i aktualizacje będą konieczne, aby utrzymać aplikację funkcjonalną i konkurencyjną na rynku. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest łatwo oszacować konkretne ramy czasowe dla budowy aplikacji na poziomie ESPN, ale prawdopodobnie zajmie to kilka miesięcy, a nawet lat, aby zakończyć.

Szybkość wprowadzenia aplikacji na rynek jest bardzo ważną przewagą konkurencyjną. Nawet jeśli masz duże budżety i możliwość zatrudnienia dużego zespołu programistów, nie będziesz w stanie znacząco skrócić czasu wprowadzania aplikacji na rynek. Z drugiej strony, narzędzie no-code, takie jak AppMaster, może kilkakrotnie skrócić czas rozwoju.

Rozwiązanie no-code

Appmaster.io to platforma bez kodu, która pozwala użytkownikom łatwo stworzyć aplikację podobną do ESPN lub dowolnej innej aplikacji sportowej. Dzięki interfejsowi " przeciągnij i upuść " użytkownicy mogą zaprojektować swój spersonalizowany układ aplikacji i dodać funkcje, takie jak wyniki na żywo, aktualizacje wiadomości i harmonogramy drużyn. Dodatkowo, Appmaster.io oferuje integracje z popularnymi dostawcami danych sportowych przez API, pozwalając użytkownikom na łatwy dostęp i wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym w ich aplikacji. Ogólnie rzecz biorąc, Appmaster.io zapewnia proste rozwiązanie dla fanów sportu i firm, aby zbudować własną, dostosowaną aplikację sportową.