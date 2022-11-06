كيفية إنشاء تطبيق مثل ESPN؟

إن إنشاء تطبيق من البداية مثل ESPN ليس بالمهمة السهلة. يتطلب الأمر الكثير من العمل الجاد والتفاني والوقت. ولكن باستخدام الأدوات والموارد المناسبة ، يمكن القيام بذلك. سيعلمك هذا الدليل كل ما تحتاج لمعرفته حول إنشاء تطبيق مثل ESPN من البداية إلى النهاية.

ما هو ESPN وكيف يعمل؟

ESPN ، أو شبكة البرمجة الترفيهية والرياضية ، هي شبكة تلفزيونية فضائية وكبلية عالمية تبث البرامج الرياضية بشكل أساسي. تأسست في عام 1979 من قبل بيل راسموسن وتم إطلاقها في 7 سبتمبر 1979.

يوفر ESPN تغطية حية لمختلف الأحداث الرياضية ، بما في ذلك كرة القدم الاحترافية والجماعية وكرة السلة والبيسبول وكرة القدم والتنس والجولف والمزيد. كما تبث الأخبار الرياضية والبرامج التحليلية والبرامج الأصلية ، مثل 30 فيلمًا وثائقيًا مقابل 30 فيلمًا وثائقيًا.

بالإضافة إلى البث التلفزيوني ، تدير ESPN أيضًا العديد من مواقع الويب التي توفر بثًا مباشرًا للأحداث ومحتوى إضافي مثل المقالات ومقاطع الفيديو. تمتلك الشركة شراكات مع البطولات والمنظمات الرياضية الكبرى ، مما يسمح لها ببث مبارياتها وأحداثها.

وهي مملوكة لشركة Walt Disney ، التي استحوذت على حصة أغلبية في ESPN في عام 1996 واستحوذت عليها بالكامل في عام 2018. كما تمتلك الشركة أيضًا العديد من القنوات الشقيقة ، مثل ESPN2 و ESPNews و ESPNU ، فضلاً عن الشبكات الإقليمية التي تلبي احتياجات محددة مناطق ، مثل الغرب الأوسط والجنوب الشرقي. تقوم ESPN أيضًا بتشغيل ESPN + ، وهي خدمة بث اشتراك توفر تغطية رياضية حية إضافية ومحتوى أصلي.

ESPN هي واحدة من المصادر الرئيسية للبرامج الرياضية والأخبار ، حيث تصل إلى أكثر من 86 مليون أسرة في الولايات المتحدة وحدها. وتواصل توسيع تغطيتها وشراكاتها ، مما يضمن وصول عشاق الرياضة إلى محتوى شامل ومثير.

يجب إضافة أفضل الميزات لإنشاء تطبيق مثل ESPN

مع استمرارنا في التجربة والابتكار باستخدام تقنيات جديدة ، من المهم مراعاة الآثار الأخلاقية المحتملة لأعمالنا. على سبيل المثال ، يثير إدخال الذكاء الاصطناعي أسئلة حول إزاحة الوظائف ومخاوف الخصوصية. يجب علينا معالجة هذه المشكلات بعناية بينما نمضي قدمًا في صناعة التكنولوجيا.

يجب إعطاء الأولوية للتنوع والشمول في عالم التكنولوجيا. إنه ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب ، بل أثبتت الفرق المتنوعة أنها تؤدي إلى نتائج أعمال أفضل وتعزز الابتكار. يجب أن نخلق بيئة أكثر شمولاً داخل شركاتنا ومجتمع التكنولوجيا الأكبر.

ميزة البث المباشر

أضف هذه الميزة للسماح للمستخدمين بمشاهدة الأحداث الرياضية الحية مباشرة على التطبيق. سيؤدي هذا أيضًا إلى إضافة قيمة وجذب المزيد من المستخدمين إلى التطبيق.

ميزة التنبيهات والإخطارات

ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بتعيين التنبيهات لفرقهم المفضلة أو الأحداث الرياضية ، وتلقي تحديثات على النتائج والجداول ، وعدم تفويت أي مباراة.

ميزة الفيديو

قم بتضمين قسم فيديو حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى أبرز مقاطع الفيديو والمقابلات والإعادة الكاملة للعبة. سيعزز ذلك تجربة المستخدم ويجعل التطبيق متجرًا شاملاً لجميع الأشياء الرياضية.

السماح للمستخدمين بشراء تذاكر الأحداث الرياضية مباشرة من خلال التطبيق بسهولة. سيوفر هذا الراحة ومصدرًا إضافيًا للدخل للتطبيق.

ميزة المتجر

قم بتضمين متجر حيث يمكن للمستخدمين شراء سلع الفريق الرسمية والمعدات الرياضية. سيوفر هذا مصدرًا آخر للإيرادات للتطبيق ويعزز تجربة المستخدم الإجمالية.

كيفية إنشاء تطبيق مثل ESPN؟

لإنشاء تطبيق مثل ESPN ، أولاً ، حدد الميزات والوظائف المحددة التي تريد تضمينها. يمكن أن يشمل ذلك نتائج المباريات الرياضية المباشرة ، وتحديثات الأخبار ، وأبرز مقاطع الفيديو ، وتكامل الوسائط الاجتماعية. بعد ذلك ، اجمع فريقًا من المطورين ذوي الخبرة في إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة . حدد نظامًا أساسيًا للتطوير (مثل iOS أو Android) وابدأ في تصميم التطبيق وترميزه . اختبر التطبيق جيدًا قبل تشغيله في متجر التطبيقات المناسب. قم بتحديث التطبيق وتحسينه باستمرار بناءً على ملاحظات المستخدم. بالإضافة إلى ذلك ، ضع في اعتبارك الشراكة مع المنظمات والشبكات الرياضية لتوفير محتوى حصري وتوسيع قاعدة المستخدمين الخاصة بك. بشكل عام ، يتطلب إنشاء تطبيق رياضي ناجح مجموعة من المهارات التقنية والإبداع واستراتيجية العمل.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق مثل ESPN؟

وفقًا لتقرير صادر عن GoodFirms ، يمكن أن تتراوح تكلفة تطوير تطبيق مثل ESPN من 100000 دولار إلى 500000 دولار . يعتمد هذا السعر على عوامل مثل تعقيد الميزات والوظائف والنظام الأساسي (iOS أو Android) وجغرافيا فريق التطوير.

تتضمن بعض الميزات الرئيسية التي من شأنها زيادة التكلفة إمكانيات البث المباشر وملفات تعريف المستخدم الشخصية والتكامل مع منصات الطرف الثالث مثل الوسائط الاجتماعية أو أنظمة الدفع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساهم الصيانة والتحديثات المستمرة في التكلفة الإجمالية لتطوير تطبيق مثل ESPN.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن هذه التكلفة المقدرة هي مجرد إرشادات تقريبية. يمكن أن تكون التكلفة الفعلية لتطوير تطبيق مثل ESPN أعلى أو أقل ، اعتمادًا على المتطلبات والقرارات المحددة التي يتم اتخاذها أثناء عملية التطوير . في النهاية ، يجب على الشركات التشاور مع فريق تطوير التطبيقات المحترف للحصول على تقدير تكلفة أكثر دقة لمشروعهم.

يعد التفكير في نهج البرمجة المرئية خيارًا جيدًا لتوفير المال على تطوير التطبيقات . مثال على هذا النهج هو AppMaster منشئ التطبيق .

كم من الوقت سوف يستغرق؟

وفقًا لتقرير صادر عن GoodFirms ، يستغرق الأمر من 6 إلى 10 أسابيع تقريبًا لفريق من المطورين ذوي الخبرة لبناء تطبيق رياضي أساسي. ومع ذلك ، فإن إنشاء تطبيق على مستوى ESPN ، مع ميزات شاملة وقاعدة مستخدمين كبيرة ، قد يستغرق وقتًا أطول بكثير.

يمكن أن تؤثر عوامل مثل حجم المشروع وتعقيده ومستوى خبرة فريق التطوير وتوافر الموارد الخارجية على الجدول الزمني. بالإضافة إلى ذلك ، ستكون الصيانة والتحديثات المستمرة ضرورية للحفاظ على التطبيق وظيفيًا وتنافسيًا في السوق. بشكل عام ، ليس من السهل تقدير إطار زمني محدد لإنشاء تطبيق على مستوى ESPN ، ولكن من المحتمل أن يستغرق الأمر عدة أشهر ، أو حتى سنوات ، حتى يكتمل.

تعد سرعة إطلاق التطبيق في السوق ميزة تنافسية مهمة للغاية. حتى لو كانت لديك ميزانيات كبيرة والقدرة على توظيف فريق تطوير كبير ، فلن تكون قادرًا على تقليل الوقت اللازم للتسويق بشكل كبير. من ناحية أخرى ، يمكن لأداة بدون رمز مثل AppMaster تقليل وقت التطوير عدة مرات.

حل بدون كود

Appmaster.io عبارة عن نظام أساسي بدون رمز يسمح للمستخدمين بسهولة إنشاء تطبيق مشابه لـ ESPN أو أي تطبيق رياضي آخر. باستخدام واجهة السحب والإفلات ، يمكن للمستخدمين تصميم تخطيط التطبيق المخصص وإضافة ميزات مثل النتائج المباشرة وتحديثات الأخبار وجداول الفريق. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر Appmaster.io عمليات تكامل مع مزودي البيانات الرياضية المشهورين بواسطة واجهة برمجة التطبيقات ، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي وعرضها في تطبيقاتهم بسهولة. بشكل عام ، يوفر Appmaster.io حلاً بسيطًا لعشاق الرياضة والشركات لإنشاء تطبيق رياضي خاص بهم قابل للتخصيص.