Como criar uma aplicação como a ESPN?

Criar uma aplicação do zero como a ESPN não é tarefa fácil. Requer muito trabalho árduo, dedicação e tempo. Mas com as ferramentas e recursos adequados, pode ser feito. Este guia ensinar-lhe-á tudo o que precisa de saber sobre a criação de uma aplicação como a ESPN, do princípio ao fim.

O que é a ESPN, e como funciona a ESPN?

A ESPN, ou a Rede de Entretenimento e Programação Desportiva, é uma rede global de televisão por cabo e satélite que difunde principalmente programação desportiva. Foi fundada em 1979 por Bill Rasmussen e lançada a 7 de Setembro de 1979.

A ESPN fornece cobertura ao vivo de vários eventos desportivos, incluindo futebol profissional e colegial, basquetebol, basebol, futebol, ténis, golfe, e muito mais. Também transmite notícias desportivas, programas de análise, e programação original, tais como 30 para 30 documentários.

Para além das suas transmissões televisivas, a ESPN também opera vários websites que fornecem transmissão em directo de eventos e conteúdos adicionais, tais como artigos e videoclips. A empresa tem parcerias com as principais ligas e organizações desportivas, permitindo-lhe transmitir os seus jogos e eventos.

É propriedade da Walt Disney Company, que adquiriu uma participação maioritária na ESPN em 1996 e a adquiriu na sua totalidade em 2018. A empresa é também proprietária de vários canais irmãos, tais como ESPN2, ESPNews, e ESPNU, bem como de redes regionais que servem áreas específicas, tais como o Midwest e Southeast. A ESPN também opera a ESPN+, um serviço de streaming de subscrição que oferece cobertura desportiva adicional ao vivo e conteúdo original.

A ESPN é uma das principais fontes de programação e notícias desportivas, com um alcance de mais de 86 milhões de lares só nos Estados Unidos. Continua a expandir a sua cobertura e parcerias, assegurando que os fãs do desporto tenham acesso a conteúdos abrangentes e estimulantes.

As principais características devem ser acrescentadas para fazer uma aplicação como a ESPN

Transmissão em directo

Adicionar esta funcionalidade para permitir aos utilizadores assistir a eventos desportivos ao vivo directamente na aplicação. Isto também irá acrescentar valor e atrair mais utilizadores para a aplicação.

Função de alertas e notificações

Esta funcionalidade permitirá aos utilizadores definir alertas para as suas equipas ou eventos desportivos favoritos, receber actualizações sobre pontuações e horários, e nunca perder um jogo.

Funcionalidade de vídeo

Incluir uma secção de vídeo onde os utilizadores podem aceder aos destaques de vídeo, entrevistas, e repetições de jogos completos. Isto melhorará a experiência do utilizador e tornará a aplicação um balcão único para todas as coisas desportivas.

Permitir aos utilizadores a compra de bilhetes para eventos desportivos directamente através da aplicação, com facilidade. Isto proporcionará conveniência e uma fonte adicional de receitas para a aplicação.

Funcionalidade de loja

Incluir uma loja onde os utilizadores podem comprar mercadoria oficial da equipa e equipamento desportivo. Isto oferecerá outra fonte de receitas para a aplicação e melhorará a experiência global do utilizador.

Como criar uma aplicação como a ESPN?

Para criar uma aplicação como a ESPN, primeiro, determine as características e funcionalidades específicas que pretende incluir. Isto pode incluir pontuações desportivas ao vivo, actualizações de notícias, destaques em vídeo, e integração nas redes sociais. Em seguida, reunir uma equipa de programadores com experiência na criação de aplicações móveis. Decida sobre uma plataforma de desenvolvimento (como o iOS ou Android) e comece a conceber e codificar a aplicação. Testar minuciosamente a aplicação antes de a lançar na loja de aplicações apropriada. Actualizar e melhorar continuamente a aplicação com base no feedback do utilizador. Além disso, considerar a parceria com organizações e redes desportivas para fornecer conteúdo exclusivo e expandir a sua base de utilizadores. Em geral, criar uma aplicação desportiva de sucesso requer uma combinação de competências técnicas, criatividade, e estratégia empresarial.

Quanto custa a construção de uma aplicação como a ESPN?

De acordo com um relatório da GoodFirms, o custo para desenvolver uma aplicação como a ESPN pode variar entre $100.000 e $500.000. Este preço depende de factores tais como a complexidade das características e funcionalidade, a plataforma (iOS ou Android), e a geografia da equipa de desenvolvimento.

Algumas características chave que fariam subir o custo incluem capacidades de streaming ao vivo, perfis de utilizadores personalizados, e integração com plataformas de terceiros, como meios de comunicação social ou sistemas de pagamento. Além disso, a manutenção e actualizações contínuas podem também contribuir para o custo global do desenvolvimento de uma aplicação como a ESPN.

No entanto, é importante notar que este custo estimado é apenas uma orientação aproximada. O custo real do desenvolvimento de uma aplicação como a ESPN poderia ser superior ou inferior, dependendo dos requisitos específicos e das decisões tomadas durante o processo de desenvolvimento. Em última análise, as empresas devem consultar uma equipa profissional de desenvolvimento de aplicações para obter uma estimativa de custos mais precisa para o seu projecto.

Uma boa opção para poupar dinheiro no desenvolvimento de aplicações é considerar uma abordagem de programação visual. Um exemplo desta abordagem é o construtor de aplicações AppMaster.

Quanto tempo vai demorar?

De acordo com um relatório da GoodFirms, leva aproximadamente 6-10 semanas para uma equipa de programadores experientes construir uma aplicação desportiva básica. No entanto, a criação de uma aplicação ao nível da ESPN, com características abrangentes e uma grande base de utilizadores, pode demorar significativamente mais tempo.

Factores como a dimensão e complexidade do projecto, o nível de experiência da equipa de desenvolvimento, e a disponibilidade de recursos externos podem todos afectar a cronologia. Além disso, a manutenção e actualizações contínuas serão necessárias para manter a aplicação funcional e competitiva no mercado. Em geral, não é fácil estimar um prazo específico para a construção de uma aplicação ao nível da ESPN, mas provavelmente levaria vários meses, ou mesmo anos, a concluir.

A rapidez de lançamento de uma aplicação no mercado é uma vantagem competitiva muito importante. Mesmo que tenha grandes orçamentos e a capacidade de contratar uma grande equipa de desenvolvimento, não será capaz de reduzir significativamente o tempo de colocação no mercado. Por outro lado, uma ferramenta sem código como o AppMaster pode reduzir o tempo de desenvolvimento em várias vezes.

Solução sem código

Appmaster.io é uma plataforma sem código que permite aos utilizadores criar facilmente uma aplicação semelhante à ESPN ou qualquer outra aplicação desportiva. Com uma interface de arrastar e largar, os utilizadores podem conceber o seu layout personalizado de aplicação e adicionar características tais como pontuações ao vivo, actualizações de notícias, e horários de equipas. Além disso, Appmaster.io oferece integrações com fornecedores de dados desportivos populares por API, permitindo aos utilizadores aceder e exibir facilmente informação em tempo real na sua aplicação. Em geral, o Appmaster.io fornece uma solução simples para os fãs de desporto e empresas para construir a sua própria aplicação desportiva personalizável.