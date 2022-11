Come creare un'app come ESPN?

Creare un'applicazione da zero come ESPN non è un compito facile. Richiede molto lavoro, dedizione e tempo. Ma con gli strumenti e le risorse giuste, si può fare. Questa guida vi insegnerà tutto quello che c'è da sapere sulla creazione di un'app come ESPN, dall'inizio alla fine.

Cos'è e come funziona ESPN?

ESPN, o Entertainment and Sports Programming Network, è una rete televisiva globale via cavo e via satellite che trasmette principalmente programmi sportivi. È stata fondata nel 1979 da Bill Rasmussen e lanciata il 7 settembre 1979.

ESPN offre una copertura in diretta di vari eventi sportivi, tra cui calcio professionistico e collegiale, basket, baseball, calcio, tennis, golf e altro. Manda inoltre in onda notiziari sportivi, programmi di analisi e programmi originali, come i documentari 30 for 30.

Oltre alle trasmissioni televisive, ESPN gestisce anche diversi siti web che forniscono eventi in diretta streaming e contenuti aggiuntivi come articoli e videoclip. L'azienda ha stretto partnership con le principali leghe e organizzazioni sportive, che le permettono di trasmettere le partite e gli eventi.

È di proprietà della Walt Disney Company, che ha acquisito una quota di maggioranza di ESPN nel 1996 e l'ha acquisita completamente nel 2018. La società possiede anche diversi canali gemelli, come ESPN2, ESPNews, e ESPNU, oltre a reti regionali che si occupano di aree specifiche, come il Midwest e il Sud-Est. ESPN gestisce anche ESPN+, un servizio di streaming su abbonamento che offre ulteriori coperture sportive in diretta e contenuti originali.

ESPN è una delle fonti principali per la programmazione e le notizie sportive, con una copertura di oltre 86 milioni di famiglie nei soli Stati Uniti. Continua a espandere la sua copertura e le sue partnership, garantendo agli appassionati di sport l'accesso a contenuti completi ed emozionanti.

Le principali caratteristiche da aggiungere per realizzare un'app come ESPN

Funzione di streaming live

Aggiungete questa funzione per consentire agli utenti di guardare gli eventi sportivi in diretta direttamente sull'app. Questo aggiungerà valore e attirerà più utenti sull'app.

Funzione avvisi e notifiche

Questa funzione consentirà agli utenti di impostare avvisi per le loro squadre o eventi sportivi preferiti, di ricevere aggiornamenti su punteggi e orari e di non perdere mai una partita.

Funzione video

Includere una sezione video in cui gli utenti possano accedere a video di highlights, interviste e replay completi delle partite. Questo migliorerà l'esperienza dell'utente e renderà l'app un punto di riferimento unico per tutto ciò che riguarda lo sport.

Consentire agli utenti di acquistare facilmente i biglietti per gli eventi sportivi direttamente attraverso l'app. Questo garantirà la comodità e un'ulteriore fonte di guadagno per l'app.

Funzione negozio

Includere un negozio dove gli utenti possano acquistare il merchandising ufficiale della squadra e le attrezzature sportive. Questo offrirà un'altra fonte di guadagno per l'app e migliorerà l'esperienza complessiva dell'utente.

Come creare un'app come ESPN?

Per creare un'app come ESPN, è necessario innanzitutto determinare le caratteristiche e le funzionalità specifiche che si desidera includere. Ad esempio, punteggi sportivi in diretta, aggiornamenti sulle notizie, video in evidenza e integrazione con i social media. Quindi, riunite un team di sviluppatori con esperienza nella creazione di applicazioni mobili. Scegliete una piattaforma di sviluppo (come iOS o Android) e iniziate a progettare e codificare l'applicazione. Testate a fondo l'applicazione prima di lanciarla sull'app store appropriato. Aggiornare e migliorare continuamente l'applicazione in base al feedback degli utenti. Inoltre, considerate la possibilità di collaborare con organizzazioni e reti sportive per fornire contenuti esclusivi ed espandere la vostra base di utenti. In generale, la creazione di un'app sportiva di successo richiede una combinazione di competenze tecniche, creatività e strategia commerciale.

Quanto costa costruire un'app come ESPN?

Secondo un rapporto di GoodFirms, il costo per sviluppare un'app come ESPN può variare da 100.000 a 500.000 dollari. Il prezzo dipende da fattori quali la complessità delle caratteristiche e delle funzionalità, la piattaforma (iOS o Android) e la geografia del team di sviluppo.

Alcune caratteristiche chiave che farebbero lievitare il costo sono le funzionalità di live streaming, i profili utente personalizzati e l'integrazione con piattaforme di terze parti come i social media o i sistemi di pagamento. Inoltre, anche la manutenzione e gli aggiornamenti continui possono contribuire al costo complessivo dello sviluppo di un'app come ESPN.

Tuttavia, è importante notare che questo costo stimato è solo un'indicazione di massima. Il costo effettivo dello sviluppo di un'app come ESPN potrebbe essere superiore o inferiore, a seconda dei requisiti specifici e delle decisioni prese durante il processo di sviluppo. In definitiva, le aziende dovrebbero consultare un team di sviluppo di applicazioni professionale per ottenere una stima più accurata dei costi per il loro progetto.

Una buona opzione per risparmiare sullo sviluppo di un'applicazione è quella di considerare un approccio di programmazione visuale. Un esempio di questo approccio è il costruttore di applicazioni AppMaster.

Quanto tempo ci vorrà?

Secondo un rapporto di GoodFirms, un team di sviluppatori esperti impiega circa 6-10 settimane per realizzare un'applicazione sportiva di base. Tuttavia, la creazione di un'app del livello di ESPN, con funzioni complete e una vasta base di utenti, potrebbe richiedere molto più tempo.

Fattori come le dimensioni e la complessità del progetto, il livello di esperienza del team di sviluppo e la disponibilità di risorse esterne possono influire sulla tempistica. Inoltre, per mantenere l'applicazione funzionale e competitiva sul mercato, saranno necessari una manutenzione e aggiornamenti continui. In generale, non è facile stimare una tempistica specifica per la realizzazione di un'applicazione del livello di ESPN, ma è probabile che ci vogliano diversi mesi o addirittura anni per completarla.

La velocità di lancio di un'applicazione sul mercato è un vantaggio competitivo molto importante. Anche se disponete di grandi budget e della capacità di assumere un grande team di sviluppo, non sarete in grado di ridurre in modo significativo il time to market. Invece, uno strumento no-code come AppMaster può ridurre i tempi di sviluppo di diverse volte.

Soluzione no-code

Appmaster.io è una piattaforma no-code che consente agli utenti di creare facilmente un'applicazione simile a ESPN o a qualsiasi altra applicazione sportiva. Grazie a un'interfaccia drag-and-drop, gli utenti possono progettare il layout della loro app personalizzata e aggiungere funzioni come punteggi in diretta, aggiornamenti sulle notizie e orari delle squadre. Inoltre, Appmaster.io offre integrazioni con i più noti fornitori di dati sportivi tramite API, consentendo agli utenti di accedere e visualizzare facilmente le informazioni in tempo reale nella loro app. Nel complesso, Appmaster.io offre una soluzione semplice per gli appassionati di sport e per le aziende per creare la propria applicazione sportiva personalizzabile.