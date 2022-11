Wie erstellt man eine App wie ESPN?

Eine App wie ESPNvon Grund auf zu entwickeln, ist keine leichte Aufgabe. Es erfordert eine Menge harter Arbeit, Hingabe und Zeit. Aber mit den richtigen Tools und Ressourcen ist es machbar. In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über die Erstellung einer App wie ESPN wissen müssen - von Anfang bis Ende.

Was ist ESPN, und wie funktioniert ESPN?

ESPN, das Entertainment and Sports Programming Network, ist ein weltweites Kabel- und Satellitenfernsehnetz, das hauptsächlich Sportprogramme ausstrahlt. Es wurde 1979 von Bill Rasmussen gegründet und ging am 7. September 1979 an den Start.

ESPN bietet Live-Übertragungen von verschiedenen Sportereignissen, darunter Profi- und College-Fußball, Basketball, Baseball, Fußball, Tennis, Golf und mehr. Außerdem sendet ESPN Sportnachrichten, Analysesendungen und Originalprogramme wie 30 for 30-Dokumentationen.

Zusätzlich zu seinen Fernsehsendungen betreibt ESPN auch mehrere Websites, die Live-Streaming von Veranstaltungen und zusätzliche Inhalte wie Artikel und Videoclips bieten. Das Unternehmen unterhält Partnerschaften mit großen Sportligen und -organisationen, die es ihm ermöglichen, ihre Spiele und Veranstaltungen zu übertragen.

Es befindet sich im Besitz der Walt Disney Company, die 1996 eine Mehrheitsbeteiligung an ESPN erwarb und es 2018 vollständig übernahm. Zum Unternehmen gehören auch mehrere Schwesterkanäle wie ESPN2, ESPNews und ESPNU sowie regionale Netzwerke, die auf bestimmte Regionen wie den Mittleren Westen und den Südosten ausgerichtet sind. ESPN betreibt auch ESPN+, einen Abonnement-Streamingdienst, der zusätzliche Live-Sportübertragungen und Originalinhalte bietet.

ESPN ist eine der führenden Quellen für Sportprogramme und -nachrichten mit einer Reichweite von über 86 Millionen Haushalten allein in den Vereinigten Staaten. ESPN baut sein Angebot und seine Partnerschaften kontinuierlich aus und stellt damit sicher, dass Sportfans Zugang zu umfassenden und spannenden Inhalten haben.

Die wichtigsten Funktionen, die eine App wie ESPN bieten sollte

Live-Streaming-Funktion

Fügen Sie diese Funktion hinzu, damit Nutzer Live-Sportveranstaltungen direkt in der App verfolgen können. Dies wird ebenfalls einen Mehrwert bieten und mehr Nutzer auf die App aufmerksam machen.

Alarme und Benachrichtigungen

Mit dieser Funktion können die Nutzer Benachrichtigungen für ihre Lieblingsteams oder Sportereignisse einstellen, aktuelle Spielstände und Zeitpläne erhalten und kein Spiel mehr verpassen.

Video-Funktion

Fügen Sie einen Videobereich ein, in dem die Benutzer auf Video-Highlights, Interviews und vollständige Spielwiederholungen zugreifen können. Dadurch wird das Nutzererlebnis verbessert und die App wird zu einer zentralen Anlaufstelle für alle Sportarten.

Ermöglichen Sie es den Nutzern, Tickets für Sportveranstaltungen direkt über die App zu kaufen. Dies ist bequem und stellt eine zusätzliche Einnahmequelle für die App dar.

Shop-Funktion

Bieten Sie einen Shop an, in dem die Nutzer offizielle Teamartikel und Sportausrüstung kaufen können. Dies bietet eine weitere Einnahmequelle für die App und verbessert das allgemeine Benutzererlebnis.

Wie erstellt man eine App wie ESPN?

Um eine App wie ESPN zu erstellen, müssen Sie zunächst die spezifischen Merkmale und Funktionen festlegen, die Sie integrieren möchten. Dazu könnten Live-Sportergebnisse, aktuelle Nachrichten, Video-Highlights und die Integration sozialer Medien gehören. Als Nächstes stellen Sie ein Team von Entwicklern zusammen, die Erfahrung mit der Erstellung von mobilen Anwendungen haben. Entscheiden Sie sich für eine Entwicklungsplattform (z. B. iOS oder Android) und beginnen Sie mit dem Design und der Codierung der App. Testen Sie die App gründlich, bevor Sie sie in den entsprechenden App-Store stellen. Aktualisieren und verbessern Sie die App laufend auf der Grundlage des Nutzerfeedbacks. Ziehen Sie außerdem Partnerschaften mit Sportorganisationen und -netzwerken in Betracht, um exklusive Inhalte bereitzustellen und Ihren Nutzerkreis zu erweitern. Insgesamt erfordert die Entwicklung einer erfolgreichen Sport-App eine Kombination aus technischen Fähigkeiten, Kreativität und Geschäftsstrategie.

Wie viel kostet es, eine App wie ESPN zu entwickeln?

Einem Bericht von GoodFirms zufolge können die Kosten für die Entwicklung einer App wie ESPN zwischen 100.000 und 500.000 US-Dollar liegen. Dieser Preis hängt von Faktoren wie der Komplexität der Merkmale und Funktionen, der Plattform (iOS oder Android) und der geografischen Lage des Entwicklungsteams ab.

Zu den wichtigsten Funktionen, die die Kosten in die Höhe treiben, gehören Live-Streaming-Funktionen, personalisierte Benutzerprofile und die Integration mit Plattformen von Drittanbietern wie sozialen Medien oder Zahlungssystemen. Darüber hinaus können auch die laufende Wartung und Aktualisierung zu den Gesamtkosten der Entwicklung einer App wie ESPN beitragen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese geschätzten Kosten nur eine grobe Richtlinie sind. Die tatsächlichen Kosten für die Entwicklung einer App wie ESPN können höher oder niedriger sein, je nach den spezifischen Anforderungen und den während des Entwicklungsprozesses getroffenen Entscheidungen. Letztendlich sollten sich Unternehmen an ein professionelles App-Entwicklungsteam wenden, um eine genauere Kostenschätzung für ihr Projekt zu erhalten.

Eine gute Möglichkeit, bei der Anwendungsentwicklung Geld zu sparen, ist die visuelle Programmierung. Ein Beispiel für diesen Ansatz ist der App-Builder AppMaster.

Wie lange wird es dauern?

Einem Bericht von GoodFirms zufolge benötigt ein Team erfahrener Entwickler etwa 6-10 Wochen, um eine einfache Sport-App zu entwickeln. Die Erstellung einer App auf dem Niveau von ESPN, mit umfassenden Funktionen und einer großen Nutzerbasis, kann jedoch deutlich länger dauern.

Faktoren wie der Umfang und die Komplexität des Projekts, die Erfahrung des Entwicklerteams und die Verfügbarkeit externer Ressourcen können den Zeitplan beeinflussen. Darüber hinaus sind fortlaufende Wartungsarbeiten und Aktualisierungen erforderlich, um die App funktionsfähig und auf dem Markt wettbewerbsfähig zu halten. Insgesamt ist es nicht einfach, einen konkreten Zeitrahmen für die Entwicklung einer App auf der Ebene von ESPN abzuschätzen, aber die Fertigstellung wird wahrscheinlich mehrere Monate oder sogar Jahre dauern.

Die Geschwindigkeit, mit der eine Anwendung auf den Markt gebracht wird, ist ein sehr wichtiger Wettbewerbsvorteil. Selbst wenn Sie über ein großes Budget und die Möglichkeit verfügen, ein großes Entwicklungsteam einzustellen, werden Sie die Zeit bis zur Markteinführung nicht wesentlich verkürzen können. Andererseits kann ein No-Code-Tool wie AppMaster die Entwicklungszeit um ein Vielfaches verkürzen.

No-Code-Lösung

Appmaster.io ist eine No-Code-Plattform, mit der Benutzer auf einfache Weise eine App erstellen können, die ESPN oder einer anderen Sport-App ähnelt. Mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche können Benutzer ihr persönliches App-Layout entwerfen und Funktionen wie Live-Spielstände, Nachrichten und Mannschaftsaufstellungen hinzufügen. Darüber hinaus bietet Appmaster.io Integrationen mit beliebten Sportdatenanbietern per API an, so dass Benutzer problemlos auf Echtzeitinformationen zugreifen und diese in ihrer App anzeigen können. Insgesamt bietet Appmaster.io eine einfache Lösung für Sportfans und Unternehmen, um ihre eigene anpassbare Sport-App zu erstellen.