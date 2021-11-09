Как создать приложение, подобное ESPN?

Создание с нуля такого приложения, как ESPN, - непростая задача. Для этого требуется много труда, преданности и времени. Но при наличии необходимых инструментов и ресурсов это можно сделать. В этом руководстве вы узнаете все, что вам нужно знать о создании приложения, подобного ESPN, от начала до конца.

Что такое ESPN и как работает ESPN?

ESPN, или Сеть развлекательных и спортивных программ, - это глобальная сеть кабельного и спутникового телевидения, которая транслирует в основном спортивные программы. Она была основана в 1979 году Биллом Расмуссеном и запущена 7 сентября 1979 года.

ESPN предоставляет прямые трансляции различных спортивных событий, включая профессиональный и студенческий футбол, баскетбол, бейсбол, футбол, теннис, гольф и многое другое. Также в эфир выходят спортивные новости, аналитические передачи и оригинальные программы, такие как документальные фильмы "30 на 30".

Помимо телевизионных трансляций, ESPN также управляет несколькими веб-сайтами, которые предоставляют прямые трансляции событий и дополнительный контент, такой как статьи и видеоклипы. Компания имеет партнерские отношения с крупными спортивными лигами и организациями, что позволяет ей транслировать их игры и мероприятия.

Компания принадлежит Walt Disney Company, которая приобрела контрольный пакет акций ESPN в 1996 году и полностью приобрела его в 2018 году. Компания также владеет несколькими родственными каналами, такими как ESPN2, ESPNews, и ESPNU, а также региональными сетями, обслуживающими определенные регионы, например, Средний Запад и Юго-Восток. ESPN также управляет ESPN+, потоковым сервисом по подписке, который предлагает дополнительные прямые спортивные трансляции и оригинальный контент.

ESPN является одним из ведущих источников спортивных программ и новостей с охватом более 86 миллионов домохозяйств только в США. Компания продолжает расширять охват и партнерские отношения, обеспечивая поклонникам спорта доступ к полному и захватывающему контенту.

Основные функции, которые необходимо добавить для создания приложения, подобного ESPN

Поскольку мы продолжаем экспериментировать и внедрять новые технологии, важно учитывать возможные этические последствия наших действий. Например, внедрение искусственного интеллекта поднимает вопросы о вытеснении рабочих мест и проблемах конфиденциальности. Мы должны вдумчиво решать эти вопросы по мере продвижения вперед в технологической отрасли.

Многообразие и инклюзивность должны быть приоритетными в мире технологий. Это не только моральный императив, но и доказано, что разнообразные команды обеспечивают лучшие результаты в бизнесе и способствуют инновациям. Мы должны создать более инклюзивную среду в наших компаниях и в технологическом сообществе в целом.

Функция прямой трансляции

Добавьте эту функцию, чтобы пользователи могли смотреть прямые трансляции спортивных событий прямо в приложении. Это также повысит ценность и привлечет больше пользователей к приложению.

Функция оповещений и уведомлений

Эта функция позволит пользователям устанавливать оповещения для своих любимых команд или спортивных событий, получать информацию о результатах и расписании и никогда не пропускать игры.

Функция видео

Включите раздел видео, в котором пользователи смогут просматривать основные моменты, интервью и полные повторы игр. Это улучшит пользовательский опыт и сделает приложение универсальным магазином для всех спортивных событий.

Дайте пользователям возможность легко приобретать билеты на спортивные мероприятия непосредственно через приложение. Это обеспечит удобство и дополнительный источник дохода для приложения.

Функция магазина

Включите магазин, в котором пользователи смогут приобрести официальную атрибутику команд и спортивное снаряжение. Это обеспечит еще один источник дохода для приложения и улучшит общий пользовательский опыт.

Как создать приложение, подобное ESPN?

Чтобы создать приложение, подобное ESPN, сначала определите конкретные функции и возможности, которые вы хотите включить. Это могут быть прямые спортивные результаты, новости, видеосюжеты и интеграция с социальными сетями. Затем соберите команду разработчиков с опытом создания мобильных приложений. Определитесь с платформой разработки (например, iOS или Android) и приступайте к разработке и кодированию приложения. Тщательно протестируйте приложение, прежде чем запустить его в соответствующем магазине приложений. Постоянно обновляйте и улучшайте приложение на основе отзывов пользователей. Кроме того, рассмотрите возможность сотрудничества со спортивными организациями и сетями для предоставления эксклюзивного контента и расширения базы пользователей. В целом, создание успешного спортивного приложения требует сочетания технических навыков, креативности и бизнес-стратегии.

Сколько стоит создать приложение, подобное ESPN?

Согласно отчету GoodFirms, стоимость разработки приложения, подобного ESPN, может составлять от $100 000 до $500 000. Эта цена зависит от таких факторов, как сложность функций и возможностей, платформа (iOS или Android) и география команды разработчиков.

Некоторые ключевые функции, которые повышают стоимость, включают в себя возможности прямой трансляции, персонализированные профили пользователей и интеграцию со сторонними платформами, такими как социальные сети или платежные системы. Кроме того, текущее обслуживание и обновления также могут увеличить общую стоимость разработки такого приложения, как ESPN.

Однако важно отметить, что эта примерная стоимость является лишь приблизительным ориентиром. Фактическая стоимость разработки приложения, подобного ESPN, может быть выше или ниже, в зависимости от конкретных требований и решений, принятых в процессе разработки. В конечном счете, компаниям следует проконсультироваться с профессиональной командой разработчиков приложений, чтобы получить более точную оценку стоимости своего проекта.

Хороший вариант сэкономить деньги на разработке приложений - рассмотреть подход визуального программирования. Примером такого подхода является конструктор приложений AppMaster.

Сколько времени это займет?

Согласно отчету GoodFirms, для создания базового спортивного приложения команде опытных разработчиков требуется примерно 6-10 недель. Однако создание приложения уровня ESPN, с широкими возможностями и большой пользовательской базой, может занять значительно больше времени.

На сроки могут повлиять такие факторы, как масштаб и сложность проекта, уровень опыта команды разработчиков и наличие внешних ресурсов. Кроме того, для поддержания функциональности и конкурентоспособности приложения на рынке потребуется постоянное обслуживание и обновления. В целом, нелегко определить конкретные сроки создания приложения на уровне ESPN, но, скорее всего, на это уйдет несколько месяцев или даже лет.

Скорость вывода приложения на рынок - очень важное конкурентное преимущество. Даже если у вас есть большой бюджет и возможность нанять большую команду разработчиков, вы не сможете значительно сократить время вывода приложения на рынок. С другой стороны, инструмент no-code, такой как AppMaster, может сократить время разработки в несколько раз.

Бескодовое решение

Appmaster.io - это платформа no-code, которая позволяет пользователям легко создать приложение, похожее на ESPN или любое другое спортивное приложение. С помощью интерфейса drag-and-drop пользователи могут создать свой индивидуальный макет приложения и добавить такие функции, как счет в реальном времени, новости и расписание команд. Кроме того, Appmaster.io предлагает интеграцию с популярными поставщиками спортивных данных через API, что позволяет пользователям легко получать доступ и отображать информацию в реальном времени в своем приложении. В целом, Appmaster.io предлагает простое решение для любителей спорта и компаний для создания собственного настраиваемого спортивного приложения.