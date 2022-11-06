ESPN gibi bir uygulama nasıl oluşturulur?

ESPN gibi sıfırdan bir uygulama oluşturmak kolay bir iş değildir. Çok çalışma, özveri ve zaman gerektirir. Ancak doğru araçlar ve kaynaklarla yapılabilir. Bu kılavuz, baştan sona ESPN gibi bir uygulama oluşturma hakkında bilmeniz gereken her şeyi size öğretecektir.

ESPN nedir ve ESPN nasıl çalışır?

ESPN veya Eğlence ve Spor Programlama Ağı, öncelikle spor programları yayınlayan küresel bir kablo ve uydu televizyon ağıdır. 1979'da Bill Rasmussen tarafından kuruldu ve 7 Eylül 1979'da piyasaya sürüldü.

ESPN, profesyonel ve kolej futbolu, basketbol, beyzbol, futbol, tenis, golf ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli spor etkinliklerinin canlı yayınını sağlar. Ayrıca spor haberleri, analiz şovları ve 30'a 30 belgesel gibi orijinal programlar da yayınlanıyor.

ESPN, televizyon yayınlarına ek olarak, olayların canlı akışını ve makaleler ve video klipler gibi ek içerikleri sağlayan birkaç web sitesi de işletmektedir. Şirketin, büyük spor ligleri ve organizasyonları ile oyunlarını ve etkinliklerini yayınlamasına izin veren ortaklıkları vardır.

1996 yılında ESPN'in çoğunluk hissesini satın alan ve 2018'de tamamen satın alan Walt Disney Company'ye aittir. Şirket ayrıca ESPN2, ESPNews ve ESPNU gibi birkaç kardeş kanalın yanı sıra belirli müşterilere hizmet veren bölgesel ağlara da sahiptir. Ortabatı ve Güneydoğu gibi bölgeler. ESPN ayrıca, ek canlı spor kapsamı ve orijinal içerik sunan bir abonelik akış hizmeti olan ESPN+'ı da çalıştırır.

ESPN, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 86 milyondan fazla haneye ulaşan, spor programları ve haberleri için önde gelen kaynaklardan biridir. Sporseverlerin kapsamlı ve heyecan verici içeriğe erişmesini sağlayarak kapsamını ve ortaklıklarını genişletmeye devam ediyor.

ESPN gibi bir uygulama yapmak için en iyi özellikler eklenmelidir

Yeni teknolojileri denemeye ve yenilikler yapmaya devam ederken, eylemlerimizin potansiyel etik sonuçlarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Örneğin, yapay zekanın tanıtılması, işten çıkarma ve mahremiyet endişeleri hakkında soruları gündeme getiriyor. Teknoloji endüstrisinde ilerlerken bu sorunları dikkatli bir şekilde ele almalıyız.

Teknoloji dünyasında çeşitlilik ve kapsayıcılık ön planda tutulmalıdır. Bu sadece ahlaki bir zorunluluk olmakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli ekiplerin daha iyi iş sonuçları sağladığı ve yeniliği teşvik ettiği gösterilmiştir. Şirketlerimiz ve daha geniş teknoloji topluluğu içinde daha kapsayıcı bir ortam yaratmalıyız.

Canlı akış özelliği

Kullanıcıların canlı spor etkinliklerini doğrudan uygulamada izlemesine izin vermek için bu özelliği ekleyin. Bu aynı zamanda değer katacak ve uygulamaya daha fazla kullanıcı çekecektir.

Uyarılar ve bildirimler özelliği

Bu özellik, kullanıcıların favori takımları veya spor etkinlikleri için uyarılar ayarlamasına, skorlar ve programlarla ilgili güncellemeler almasına ve hiçbir maçı kaçırmamasına olanak tanır.

Video özelliği

Kullanıcıların öne çıkan videolara, röportajlara ve tam oyun tekrarlarına erişebilecekleri bir video bölümü ekleyin. Bu, kullanıcı deneyimini geliştirecek ve uygulamayı sporla ilgili her şey için tek durak noktası haline getirecektir.

Kullanıcıların doğrudan uygulama üzerinden spor etkinlikleri için kolayca bilet satın almalarına izin verin. Bu, uygulama için kolaylık ve ek bir gelir kaynağı sağlayacaktır.

Mağaza özelliği

Kullanıcıların resmi takım ürünleri ve spor malzemeleri satın alabilecekleri bir mağaza ekleyin. Bu, uygulama için başka bir gelir kaynağı sunacak ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirecektir.

ESPN gibi bir uygulama nasıl oluşturulur?

ESPN gibi bir uygulama oluşturmak için önce eklemek istediğiniz belirli özellikleri ve işlevleri belirleyin. Bu, canlı spor skorlarını, haber güncellemelerini, öne çıkan videoları ve sosyal medya entegrasyonunu içerebilir. Ardından, mobil uygulama oluşturma konusunda deneyime sahip bir geliştirici ekibi toplayın. Bir geliştirme platformuna (iOS veya Android gibi) karar verin ve uygulamayı tasarlamaya ve kodlamaya başlayın. Uygulamayı uygun uygulama mağazasında başlatmadan önce iyice test edin. Uygulamayı, kullanıcı geri bildirimlerine göre sürekli olarak güncelleyin ve iyileştirin. Ek olarak, özel içerik sağlamak ve kullanıcı tabanınızı genişletmek için spor organizasyonları ve ağlarıyla ortaklık kurmayı düşünün. Genel olarak, başarılı bir spor uygulaması oluşturmak, teknik beceriler, yaratıcılık ve iş stratejisinin bir kombinasyonunu gerektirir.

ESPN gibi bir uygulama oluşturmanın maliyeti nedir?

GoodFirms tarafından hazırlanan bir rapora göre, ESPN gibi bir uygulama geliştirmenin maliyeti 100.000 ila 500.000 ABD Doları arasında değişebilir. Bu fiyat, özelliklerin ve işlevselliğin karmaşıklığı, platform (iOS veya Android) ve geliştirme ekibinin coğrafyası gibi faktörlere bağlıdır.

Maliyeti artıracak bazı temel özellikler arasında canlı akış yetenekleri, kişiselleştirilmiş kullanıcı profilleri ve sosyal medya veya ödeme sistemleri gibi üçüncü taraf platformlarla entegrasyon yer alıyor. Ek olarak, devam eden bakım ve güncellemeler, ESPN gibi bir uygulama geliştirmenin toplam maliyetine de katkıda bulunabilir.

Ancak, bu tahmini maliyetin sadece kaba bir kılavuz olduğunu belirtmek önemlidir. ESPN gibi bir uygulama geliştirmenin gerçek maliyeti, geliştirme sürecinde alınan özel gereksinimlere ve kararlara bağlı olarak daha yüksek veya daha düşük olabilir. Sonuç olarak işletmeler, projeleri için daha doğru bir maliyet tahmini elde etmek için profesyonel bir uygulama geliştirme ekibine danışmalıdır.

Uygulama geliştirmede tasarruf etmek için iyi bir seçenek, görsel bir programlama yaklaşımını düşünmektir. Bu yaklaşımın bir örneği, uygulama oluşturucu AppMaster'dır.

Ne kadar sürer?

GoodFirms tarafından hazırlanan bir rapora göre, deneyimli geliştiricilerden oluşan bir ekibin temel bir spor uygulaması oluşturması yaklaşık 6-10 hafta sürüyor. Ancak, kapsamlı özelliklere ve geniş bir kullanıcı tabanına sahip ESPN düzeyinde bir uygulama oluşturmak önemli ölçüde daha uzun sürebilir.

Projenin boyutu ve karmaşıklığı, geliştirme ekibinin deneyim düzeyi ve dış kaynakların kullanılabilirliği gibi faktörlerin tümü zaman çizelgesini etkileyebilir. Ek olarak, uygulamayı pazarda işlevsel ve rekabetçi tutmak için sürekli bakım ve güncellemeler gerekli olacaktır. Genel olarak, ESPN düzeyinde bir uygulama oluşturmak için belirli bir zaman çerçevesi tahmin etmek kolay değildir, ancak tamamlanması birkaç ay, hatta yıllar alacaktır.

Bir uygulamanın piyasaya sürülme hızı çok önemli bir rekabet avantajıdır. Büyük bütçeleriniz ve büyük bir geliştirme ekibini işe alma yeteneğiniz olsa bile, pazarlama süresini önemli ölçüde azaltamazsınız. Öte yandan, AppMaster gibi kodsuz bir araç , geliştirme süresini birkaç kat azaltabilir.

Kodsuz çözüm

Appmaster.io, kullanıcıların ESPN veya diğer herhangi bir spor uygulamasına benzer bir uygulamayı kolayca oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir platformdur. Sürükle ve bırak arayüzü ile kullanıcılar kişiselleştirilmiş uygulama düzenini tasarlayabilir ve canlı skorlar, haber güncellemeleri ve takım programları gibi özellikler ekleyebilir. Ek olarak, Appmaster.io, API tarafından popüler spor veri sağlayıcılarıyla entegrasyonlar sunarak, kullanıcıların uygulamalarında gerçek zamanlı bilgilere kolayca erişmelerine ve bunları görüntülemelerine olanak tanır. Genel olarak, Appmaster.io spor tutkunları ve işletmelerin kendi özelleştirilebilir spor uygulamalarını oluşturmaları için basit bir çözüm sunar.