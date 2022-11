Comment créer une application comme ESPN ?

Créer une application à partir de rien comme ESPN n'est pas une tâche facile. Cela demande beaucoup de travail, de dévouement et de temps. Mais avec les bons outils et les bonnes ressources, c'est possible. Ce guide vous apprendra tout ce que vous devez savoir sur la création d'une application comme ESPN, du début à la fin.

ESPN, ou Entertainment and Sports Programming Network, est un réseau mondial de télévision par câble et par satellite qui diffuse principalement des programmes sportifs. Il a été fondé en 1979 par Bill Rasmussen et lancé le 7 septembre 1979.

ESPN offre une couverture en direct de divers événements sportifs, notamment le football professionnel et universitaire, le basket-ball, le base-ball, le football, le tennis, le golf, etc. Elle diffuse également des actualités sportives, des émissions d'analyse et des programmes originaux, tels que les documentaires 30 pour 30.

En plus de ses émissions télévisées, ESPN exploite également plusieurs sites web qui proposent des retransmissions en direct d'événements et des contenus supplémentaires tels que des articles et des clips vidéo. La société a conclu des partenariats avec les principales ligues et organisations sportives, ce qui lui permet de diffuser ses matchs et ses événements.

Elle est détenue par la Walt Disney Company, qui a acquis une participation majoritaire dans ESPN en 1996 et l'a entièrement acquise en 2018. La société possède également plusieurs chaînes sœurs, telles que ESPN2, ESPNews, et ESPNU, ainsi que des réseaux régionaux destinés à des zones spécifiques, telles que le Midwest et le Sud-Est. ESPN exploite également ESPN+, un service de streaming par abonnement qui offre une couverture sportive en direct supplémentaire et du contenu original.

ESPN est l'une des principales sources de programmes sportifs et d'informations, avec une audience de plus de 86 millions de foyers aux États-Unis seulement. Elle continue d'étendre sa couverture et ses partenariats, garantissant ainsi aux amateurs de sport l'accès à un contenu complet et passionnant.

Principales fonctionnalités à ajouter pour créer une application comme ESPN

Fonction de diffusion en direct

Ajoutez cette fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de regarder des événements sportifs en direct directement sur l'application. Cela ajoutera de la valeur et attirera davantage d'utilisateurs vers l'application.

Fonctionnalité d'alertes et de notifications

Cette fonction permettra aux utilisateurs de définir des alertes pour leurs équipes ou événements sportifs préférés, de recevoir des mises à jour sur les scores et les programmes, et de ne jamais manquer un match.

Fonction vidéo

Incluez une section vidéo où les utilisateurs peuvent accéder à des extraits vidéo, à des interviews et à des reprises complètes de matchs. Cela améliorera l'expérience de l'utilisateur et fera de l'application un guichet unique pour tout ce qui concerne le sport.

Permettez aux utilisateurs d'acheter facilement des billets pour des événements sportifs directement via l'application. Cette fonctionnalité sera pratique et constituera une source de revenus supplémentaire pour l'application.

Fonctionnalité de boutique

Intégrez une boutique où les utilisateurs pourront acheter des articles officiels de l'équipe et des équipements sportifs. Cela constituera une autre source de revenus pour l'application et améliorera l'expérience globale de l'utilisateur.

Pour créer une application comme ESPN, commencez par déterminer les caractéristiques et les fonctionnalités spécifiques que vous souhaitez inclure. Il peut s'agir de résultats sportifs en direct, de mises à jour de l'actualité, de résumés vidéo et de l'intégration des médias sociaux. Ensuite, réunissez une équipe de développeurs expérimentés dans la création d'applications mobiles. Choisissez une plateforme de développement (iOS ou Android, par exemple) et commencez à concevoir et à coder l'application. Testez l'application de manière approfondie avant de la lancer sur le magasin d'applications approprié. Mettez à jour et améliorez continuellement l'application en fonction des commentaires des utilisateurs. En outre, envisagez d'établir des partenariats avec des organisations et des réseaux sportifs pour fournir un contenu exclusif et élargir votre base d'utilisateurs. Dans l'ensemble, la création d'une application sportive réussie exige une combinaison de compétences techniques, de créativité et de stratégie commerciale.

Combien coûte la création d'une application comme ESPN ?

Selon un rapport de GoodFirms, le coût de développement d'une application comme ESPN peut varier entre 100 000 et 500 000 dollars. Ce prix dépend de facteurs tels que la complexité des caractéristiques et des fonctionnalités, la plateforme (iOS ou Android) et la géographie de l'équipe de développement.

Parmi les principales fonctionnalités qui font grimper le prix, citons les capacités de diffusion en direct, les profils d'utilisateurs personnalisés et l'intégration avec des plateformes tierces comme les médias sociaux ou les systèmes de paiement. En outre, la maintenance et les mises à jour permanentes peuvent également contribuer au coût global du développement d'une application comme ESPN.

Toutefois, il est important de noter que ce coût estimé n'est qu'une indication approximative. Le coût réel du développement d'une application comme ESPN peut être supérieur ou inférieur, en fonction des exigences spécifiques et des décisions prises au cours du processus de développement. En définitive, les entreprises devraient consulter une équipe professionnelle de développement d'applications pour obtenir une estimation plus précise du coût de leur projet.

Une bonne option pour économiser de l'argent sur le développement d'applications est d'envisager une approche de programmation visuelle. Un exemple de cette approche est le créateur d'applications AppMaster.

Combien de temps cela prendra-t-il ?

Selon un rapport de GoodFirms, il faut environ 6 à 10 semaines à une équipe de développeurs expérimentés pour créer une application sportive de base. Cependant, la création d'une application du niveau de celle d'ESPN, avec des fonctionnalités complètes et une large base d'utilisateurs, peut prendre beaucoup plus de temps.

Des facteurs tels que la taille et la complexité du projet, le niveau d'expérience de l'équipe de développement et la disponibilité de ressources externes peuvent influer sur le calendrier. En outre, une maintenance et des mises à jour permanentes seront nécessaires pour que l'application reste fonctionnelle et compétitive sur le marché. Dans l'ensemble, il n'est pas facile d'estimer un délai spécifique pour la création d'une application au niveau de l'ESPN, mais il faudra probablement plusieurs mois, voire des années, pour la mener à bien.

La rapidité du lancement d'une application sur le marché est un avantage concurrentiel très important. Même si vous disposez de budgets importants et de la capacité d'embaucher une grande équipe de développement, vous ne pourrez pas réduire le délai de mise sur le marché de manière significative. En revanche, un outil no-code tel qu'AppMaster peut réduire le temps de développement de plusieurs fois.

Solution no-code

Appmaster.io est une plateforme no-code qui permet aux utilisateurs de créer facilement une application similaire à ESPN ou à toute autre application sportive. Grâce à une interface de type glisser-déposer, les utilisateurs peuvent concevoir leur application personnalisée et ajouter des fonctionnalités telles que les scores en direct, les mises à jour des informations et les calendriers des équipes. En outre, Appmaster.io propose des intégrations avec les principaux fournisseurs de données sportives par API, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à des informations en temps réel et de les afficher facilement dans leur application. Dans l'ensemble, Appmaster.io offre une solution simple aux amateurs de sport et aux entreprises pour créer leur propre application sportive personnalisable.