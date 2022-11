Hoe maak je een app als ESPN?

Een app maken vanaf nul zoals ESPN is geen gemakkelijke taak. Het vergt veel hard werk, toewijding en tijd. Maar met de juiste tools en middelen is het mogelijk. Deze gids leert je alles wat je moet weten over het maken van een app als ESPN, van begin tot eind.

Wat is ESPN, en hoe werkt ESPN?

ESPN, of het Entertainment and Sports Programming Network, is een wereldwijd kabel- en satelliettelevisienetwerk dat voornamelijk sportprogramma's uitzendt. Het werd in 1979 opgericht door Bill Rasmussen en ging op 7 september 1979 van start.

ESPN biedt live verslaggeving van verschillende sportevenementen, waaronder professioneel en universitair voetbal, basketbal, honkbal, voetbal, tennis, golf en meer. Het zendt ook sportnieuws, analyseshows en originele programma's uit, zoals 30 for 30-documentaires.

Naast haar televisie-uitzendingen exploiteert ESPN ook verschillende websites die live streaming van evenementen en aanvullende inhoud zoals artikelen en videoclips bieden. Het bedrijf heeft partnerschappen met grote sportbonden en organisaties, waardoor het zijn wedstrijden en evenementen kan uitzenden.

Het is eigendom van de Walt Disney Company, die in 1996 een meerderheidsbelang in ESPN verwierf en het in 2018 volledig overnam. Het bedrijf bezit ook verschillende zusterkanalen, zoals ESPN2, ESPNews, en ESPNU, evenals regionale netwerken die zich richten op specifieke gebieden, zoals het Midwesten en het Zuidoosten. ESPN exploiteert ook ESPN+, een abonnementsstreamingdienst die extra live sportverslaggeving en originele inhoud biedt.

ESPN is een van de belangrijkste bronnen voor sportprogramma's en nieuws, met een bereik van meer dan 86 miljoen huishoudens in de Verenigde Staten alleen. Het blijft zijn dekking en partnerschappen uitbreiden, zodat sportfans toegang hebben tot uitgebreide en spannende inhoud.

Top functies moeten worden toegevoegd voor het maken van een app als ESPN

Live streaming functie

Voeg deze functie toe zodat gebruikers live sportevenementen rechtstreeks op de app kunnen bekijken. Dit zal ook waarde toevoegen en meer gebruikers naar de app trekken.

Waarschuwingen en meldingen

Met deze functie kunnen gebruikers waarschuwingen instellen voor hun favoriete teams of sportevenementen, updates ontvangen over scores en schema's en nooit meer een wedstrijd missen.

Videofunctie

Voeg een videosectie toe waar gebruikers videohoogtepunten, interviews en herhalingen van volledige wedstrijden kunnen bekijken. Dit verbetert de gebruikerservaring en maakt de app tot een one-stop shop voor alles wat met sport te maken heeft.

Geef gebruikers de mogelijkheid om rechtstreeks via de app tickets voor sportevenementen te kopen. Dit biedt gemak en een extra bron van inkomsten voor de app.

Winkel

Neem een winkel op waar gebruikers officiële team merchandise en sportartikelen kunnen kopen. Dit biedt een andere bron van inkomsten voor de app en verbetert de algehele gebruikerservaring.

Hoe maak je een app als ESPN?

Om een app als ESPN te maken, bepaal je eerst de specifieke functies en functionaliteiten die je wilt opnemen. Denk hierbij aan live sportuitslagen, nieuwsberichten, videohoogtepunten en integratie van sociale media. Verzamel vervolgens een team van ontwikkelaars met ervaring in het maken van mobiele apps. Kies een ontwikkelplatform (zoals iOS of Android) en begin met het ontwerpen en coderen van de app. Test de app grondig voordat u hem in de juiste app store lanceert. Werk de app voortdurend bij en verbeter hem op basis van feedback van gebruikers. Overweeg bovendien om samen te werken met sportorganisaties en netwerken om exclusieve inhoud te bieden en je gebruikersbestand uit te breiden. Het maken van een succesvolle sport app vereist een combinatie van technische vaardigheden, creativiteit en bedrijfsstrategie.

Hoeveel kost het om een app als ESPN te bouwen?

Volgens een rapport van GoodFirms kunnen de kosten om een app als ESPN te ontwikkelen variëren van 100.000 tot 500.000 dollar. Deze prijs hangt af van factoren zoals de complexiteit van de functies en functionaliteit, het platform (iOS of Android) en de geografie van het ontwikkelingsteam.

Enkele belangrijke functies die de kosten opdrijven zijn live streaming mogelijkheden, gepersonaliseerde gebruikersprofielen en integratie met platforms van derden zoals sociale media of betalingssystemen. Daarnaast kunnen ook doorlopend onderhoud en updates bijdragen aan de totale kosten van de ontwikkeling van een app als ESPN.

Het is echter belangrijk op te merken dat deze geschatte kosten slechts een ruwe richtlijn zijn. De werkelijke kosten van de ontwikkeling van een app als ESPN kunnen hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de specifieke eisen en beslissingen die tijdens het ontwikkelingsproces worden genomen. Uiteindelijk moeten bedrijven een professioneel app-ontwikkelteam raadplegen om een nauwkeurigere kostenraming voor hun project te krijgen.

Een goede optie om geld te besparen op applicatieontwikkeling is om een visuele programmeeraanpak te overwegen. Een voorbeeld van deze aanpak is de app-bouwer AppMaster.

Hoe lang duurt het?

Volgens een rapport van GoodFirms duurt het ongeveer 6-10 weken voor een team van ervaren ontwikkelaars om een basis sport app te bouwen. Het maken van een app op het niveau van ESPN, met uitgebreide functies en een groot gebruikersbestand, kan echter aanzienlijk langer duren.

Factoren zoals de omvang en complexiteit van het project, het ervaringsniveau van het ontwikkelteam en de beschikbaarheid van externe middelen kunnen allemaal van invloed zijn op de tijdlijn. Bovendien zullen voortdurend onderhoud en updates nodig zijn om de app functioneel en concurrerend in de markt te houden. In het algemeen is het niet eenvoudig om een specifiek tijdsbestek te schatten voor het bouwen van een app op het niveau van ESPN, maar het duurt waarschijnlijk enkele maanden, of zelfs jaren, om deze te voltooien.

De snelheid waarmee een applicatie op de markt komt is een zeer belangrijk concurrentievoordeel. Zelfs als u over grote budgetten beschikt en een groot ontwikkelingsteam kunt inhuren, zult u de time-to-market niet aanzienlijk kunnen verkorten. Aan de andere kant kan een no-code tool zoals AppMaster de ontwikkelingstijd meerdere malen verkorten.

No-code oplossing

Appmaster.io is een no-code platform waarmee gebruikers eenvoudig een app kunnen maken die vergelijkbaar is met ESPN of een andere sport app. Met een drag-and-drop interface kunnen gebruikers hun persoonlijke app layout ontwerpen en functies toevoegen zoals live scores, nieuws updates en team schema's. Bovendien biedt Appmaster.io integraties met populaire aanbieders van sportgegevens via API, waardoor gebruikers gemakkelijk toegang krijgen tot real-time informatie en deze kunnen weergeven in hun app. Kortom, Appmaster.io biedt een eenvoudige oplossing voor sportfans en bedrijven om hun eigen aanpasbare sport app te bouwen.