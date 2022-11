Mensen kijken steeds meer video's dankzij de technologische vooruitgang. Cisco heeft zelfs stellig beweerd dat video's tegen 2021 bijna 80% van al het internetverkeer zullen uitmaken. Hebben video's van alle genres in gelijke mate bijgedragen aan hun stijgende bekendheid? Een van de belangrijkste effecten op de huidige videoconsumptie kan worden toegeschreven aan levende streaming-apps.

Ongeveer 64% van de mensen tussen 18 en 34 jaar zegt van live streaming te houden. In feite wordt voorspeld dat de live-streaming app business bijna 70 miljard dollar waard zal zijn tegen het einde van 2021. Volgens onderzoek van Restream zal 78% van de 24-jarigen en jonger waarschijnlijk apps voor gaming streamen. De meeste mensen van 45 jaar en ouder zullen echter videostreaming-apps gebruiken voor amusement.

Wat is de Twitch-app en hoe werkt hij?

Met de Twitch-app kunnen gebruikers opgenomen of live video's bekijken en uitzenden. Vooral de game-industrie geniet van de populariteit van het platform. Gamers gebruiken Twitch vaak om video's te streamen, inclusief commentaar. Via live chat stelt Twitch gebruikers ook in staat tot interactie met gamers.

Twitch is niet alleen voor gamers. E-toernooien en demonstraties voor opkomende titels worden via Twitch gehost. Daarnaast gebruiken groepen de app als een platform voor het bestuderen van app-maken, waarbij ze hele programmeervideoprojecten streamen.

Topfuncties die je moet toevoegen om een app als Twitch te maken

Er zijn verschillende streaming sites zoals de Twitch app, maar Twitch behoudt zijn plaats ondanks de concurrentie voor een reden.

Onboarding

De algehele app-ervaring is aanzienlijk boeiender als de onboarding intuïtief is. Zorg voor een grondig onboardingproces voor nieuwe gebruikers als je een app als Twitch wilt maken.

Registratie en aanmelding van gebruikers

Laat mensen je app downloaden en inloggen voordat ze hem gebruiken. Het registratieproces eenvoudig en wrijvingsloos maken is wel cruciaal.

Videobibliotheek

Rijke videobibliotheken moeten worden opgenomen als je een app wilt maken die vooral afhankelijk is van video's. Laat gebruikers van je app door de hele videocollectie bladeren en de media selecteren die ze op dat moment willen afspelen en bekijken.

Live streamen

Met deze functies kunnen app-gebruikers hun videomateriaal live streamen, zodat andere app-gebruikers het kunnen bekijken en ermee kunnen interageren.

Direct chatten

Deze live-streaming app heeft een sociale component. Daarom maakt de instant messaging functie het mogelijk voor alle app-gebruikers om te communiceren. Deze functie maakt directe communicatie mogelijk tussen app-gebruikers onderling en tussen app-gebruikers en contentproducenten.

Zoekbalk

Gebruikers van de app kunnen gemakkelijk al het videomateriaal vinden dat ze willen zien, dankzij een handig zoekvak. Met deze functie kunnen gebruikers van uw app snel relevant materiaal vinden.

Hoe maak je een streamingdienst zoals Twitch?

Een grote financiële inzet en maandenlange arbeid van een ongelooflijk getalenteerd team van ontwikkelaars zijn nodig om een app vanaf het begin te bouwen. De meeste startups en kleine ondernemingen beschikken niet over de nodige financiële middelen om een traditionele app te maken. Bedrijven en startups gebruiken platforms zoals Twitch om bedrijfsevenementen zoals productlanceringen, deals en online conferenties uit te zenden om een breder publiek te bereiken. Deze platforms hebben de weg vrijgemaakt voor een bloeiende live-streaming business. De volgende stappen kunnen worden gebruikt om een app als Twitch te maken.

Geef je app een unieke naam

Nadat je een naam voor je app hebt bedacht, kies je een geschikte app-categorie, ontwerpthema en lay-out. Door je merklogo op te nemen, versterk je de branding van je bedrijf.

Voeg passende functies toe

Bekijk de bovenstaande functies en neem ze allemaal op in je app. De app kan nu foutloos worden bewerkt.

Test de app en ga live

Debug de app en test hem op echte apparaten. Uw app is nu klaar voor lancering in alle belangrijke app stores.

Video streaming app maakt kosten

Een succesvolle streaming website is geen uitzondering op de norm; elke startup komt met kosten. De uurtarieven van het ontwikkelingsteam dat u wilt inhuren, zullen de kosten van het maken van een app vergelijkbaar met Twitch aanzienlijk beïnvloeden. Dit is de belangrijkste reden waarom de meeste westerse landen hun projecten uitbesteden aan Aziatische landen zoals India. Verschillende regio's hebben verschillende prijzen voor het maken van apps zoals Twitch. In Noord-Amerika kost het bijvoorbeeld gemiddeld 150 dollar per uur, terwijl het in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld 140 dollar per uur kost.

Hoe lang duurt het?

Prototyping en UI/UX creatie

Alles begint met het maken van het UI/UX-schema en het prototype van de videostreamingmiddelen. Simpel gezegd moet u eerst een model van de beoogde website maken dat laat zien hoe gebruikers ermee zullen omgaan. Dit neemt ongeveer 250-260 uur in beslag.

Daadwerkelijke ontwikkeling van de website

De structuur van uw platform wordt gebouwd door professionals die ook de functionele componenten ervan maken en de nodige plugins, bibliotheken en extensies koppelen. Dit neemt ongeveer 550-600 uur in beslag.

Ontwikkeling van de achterkant

De volgende stap is cruciaal en nauw verbonden met de stap ervoor. De app legt de nadruk op API-integratie en server setup. Dit neemt ongeveer 450-460 uur in beslag.

Admin paneel creatie

Het beheerderspaneel is nodig als gebruiksvriendelijke beheertool voor uw app. Dit zou ongeveer 220-230 uur in beslag nemen.

No-code oplossing

Met AppMaster kunt u een volledig functionele app maken met een backend, frontend en geavanceerde native mobiele app. De broncode voor uw app wordt gemaakt door AppMaster, die deze vervolgens compileert en distribueert naar een cloudservice of privéserver. Een ingenieur heeft meestal twintig minuten nodig om de ideeën achter AppMaster te begrijpen voordat de app een tweede natuur wordt.

Conclusie

Live broadcasting bestaat al een tijdje, maar in 2020, toen de hele wereld te maken had met een pandemie, bereikte het een geheel nieuw niveau. De gaming business hielp live streaming meer gemeengoed te worden in de entertainmentsector. Het kijken naar een livestream is populairder dan het lezen van blogs of het luisteren naar podcasts.

Dit is waarschijnlijk de reden waarom men verwacht dat de wereldwijde markt voor videostreaming tegen 2028 223,98 miljard dollar zal bereiken. Veel eigenaren van kleine bedrijven en ondernemers worden verleid om het gebied te betreden omdat deze statistieken zo aantrekkelijk zijn. Traditionele app-ontwikkeling is echter een uitdaging. Je hebt middelen als tijd, geld en expertise nodig om een app vanaf nul op te bouwen. Helaas kan niet iedereen dit. Dit is waar AppMaster om de hoek komt kijken. AppMaster is een krachtig no-code app-ontwikkelingsplatform.