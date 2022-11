De term "no-coder inhuren" is een grote stap voorwaarts gaan betekenen in de technologie. Uit onderzoek blijkt dat tegen 2022 de markt voor het inhuren van no-code oplossingen indrukwekkend zal zijn door het inhuren van een no-code team.





Ook al was het niet verwacht, de opkomst van no-code oplossingen heeft het inhuren van no-coder experts om zakelijke apps te bouwen gemakkelijker gemaakt. Je kunt hun huidige workflows automatiseren zonder codering door een no-code team in te huren. U kunt no-coder inhuren en hen veranderen in experts in het ontwikkelen van opties.

Bedrijven zullen nog steeds moeite hebben met een gebrek aan gekwalificeerd IT-personeel en een groeiende behoefte om nieuwe zakelijke apps te bouwen door het inhuren van een no-code team. Door werknemers op te leiden en bij te scholen met technische en no-code-vaardigheden en een consumentenontwikkelingscultuur te bevorderen door een no-code-team aan te werven, zal het mogelijk zijn deze uitdagingen op te lossen en de duurzaamheid van het bedrijf in de komende maanden te garanderen. Het kan profiteren van no-code oplossingen.

Het aannemen van een no-code team dat no-code vaardigheden leert, kan het aantal taken dat ze kunnen uitvoeren vergroten of hun doelstellingen volledig veranderen. Er zijn veel manieren om verder te komen in een carrière, van het nemen van meer verantwoordelijkheden bij hun huidige bedrijf tot het doorstromen naar een goede functie en een beter betaalde baan elders.

Een nieuwe baan in IT: waarom zou u een no-coder aannemen?

Door een gebrek aan gekwalificeerde mensen op dit gebied, behoort software engineering tot de mogelijkheden in de informatietechnologie die het meest betalen. Hierdoor bedraagt het gemiddelde jaarsalaris van een softwareontwikkelaar al meer dan 110.000 dollar. Het is logisch dat het inhuren van een no-code team no-code tools maakte om apps te bouwen omdat app ontwikkeling makkelijker en goedkoper moest zijn dan het inhuren van een no-coder.

No-code oplossingen geven klanten eenvoudige gebruikersinterfaces die al het werk doen door een no-code team in te huren dat no-code tools gebruikt. Door een no-code team in te huren, kunt u bibliotheekbouwstenen gebruiken om unieke functies te bouwen en te lanceren die andere werknemers in staat stellen deel te nemen en samen te werken in no-code oplossingen.

Het inzetten van een no-code team dat no-code tools gebruikt om huidige werknemers om te scholen en bij te scholen tot no-code oplossingen burgerontwikkelaars heeft verschillende voordelen voor bedrijven. Deze omvatten weinig app-procesfasen, het einde van illegaal tech werken, meer toegankelijke bedrijfsprocedures, en nog veel meer. Het bouwen van no-code oplossingen vermindert het werk dat overwerkt IT-personeel moet doen om zich te concentreren op no-code tools en meer kritieke projecten door een no-code team in te huren.

Banen waar in de toekomst vraag naar zal zijn, vereisen beheersing van hedendaagse technische vaardigheden, zoals no-code.

No-code vaardigheden in een werkomgeving die voortdurend verandert

Meer dan tachtig procent van de bedrijven gebruikt no-code tools of bouwt expertise op door een no-code team in te huren. Bovendien stelt het World Economic Forum dat tegen 2030 meer dan een miljard werknemers no-code-vaardigheden zullen moeten leren en no-code-tools zullen moeten gebruiken. Zo kunnen zij profiteren van no-code oplossingen.

Omdat kritische no-code vaardigheden zoals communicatie, wiskunde, het sorteren van problemen, digitale vaardigheden en groepsinspanningen nodig zijn voor de meeste banen, verandert de arbeidsmarkt snel in no-code oplossingen. Het aannemen van een no-code team kan nieuw talent kweken in leads, human resources, onderwijs en zorg. In deze nieuwe omgeving willen enorme werkgevers dat hun werknemers no-code tools gebruiken en no-code vaardigheden hebben zoals ontwikkelingsproces, coaching, creativiteit, flow, en ze bouwen relaties op.

Vanaf 2022 omvat de lijst van de zeer vereiste technologische werkgelegenheid data scientists en analisten, AI en computer IT-experts, IT-ingenieurs, leads en hiring marketing specialisten, experts in digitale transformatie, en vele anderen. Verrassend genoeg hoef je voor al deze functies niet te weten hoe je moet coderen of no-code tools te gebruiken in no-code oplossingen. Het inhuren van een no-code team vereist echter wel dat je weet hoe je nieuwe digitale vaardigheden moet gebruiken, zoals no-code tools.

Wat wordt bedoeld met "vaardigheden met no-code"?

No-coders kunnen kritische en groei no-code tools bouwen die bij no-code oplossingen horen. Deze zogenaamde "citizen developers" kennen de bedrijfsproblemen die moeten worden opgelost en de informatiesets die nodig zijn om inzicht te krijgen in no-code vaardigheden. Afhankelijk van de problemen die ze moeten oplossen, kan een "no-code solutions citizen developer" een operationeel manager ingenieur zijn, een expert in duurzame automatisering inhuren, of een snelle no-coder applicatieontwikkelaar.

No-code vaardigheden zijn die niet-technische medewerkers kunnen hebben en no-code tools gebruiken om zakelijke apps te bouwen, workflows te automatiseren en processen te stroomlijnen via no-code oplossingen. Dit alles wordt gedaan door een no-code team in te huren.

Hoe kunnen mensen No-code vaardigheden gebruiken om hun baan te verbeteren in 2022?

No-code vaardigheden kunnen een kandidaat aan een baan helpen en hen waardevoller maken via no-code tools. Hier zijn de vier belangrijkste redenen waarom je een no-code app zou moeten bouwen en op zoek zou moeten gaan naar no-code oplossingen:

Eenvoudige manier om je te verplaatsen in de IT-wereld

Door een no-code team in te huren, kunt u beschikken over no-code vaardigheden die voor iemand een eenvoudige manier kunnen zijn om in de IT terecht te komen als ze meer baanopties willen. Wanneer werknemers no-code oplossingen en no-code tools leren gebruiken om workflows te automatiseren en bedrijfsactiviteiten te verbeteren, graven ze dieper in het werk van hun bedrijf en beginnen ze de grondbeginselen van het coderen te begrijpen.

De IT-leider van uw bedrijf worden

Krachtige no-code vaardigheden helpen een persoon te evolueren naar een volledige rol als Information tech expert waar ze verantwoordelijk zijn voor de implementatie van no-code oplossingen.

Meer betaald krijgen

Het loon kan veranderen op basis van de kennis en expertise die een no-coder nodig heeft.

Werknemers gelukkiger maken

Eenenzeventig procent van de werknemers denkt dat hun bedrijf technologie zal gebruiken om hen een soortgelijke ervaring van klantenservice te geven als bij consumentengoederen. Een bedrijf kan een reputatie opbouwen en zijn werknemers gelukkiger maken door no-code oplossingen te implementeren en te adverteren. Door een no-code team in te huren, kunnen hun no-code vaardigheden u helpen over te stappen naar IT, hogerop te komen in uw bedrijf als tech-leider, meer geld te verdienen en plezier te hebben in uw werk wanneer u no-coder inhuurt om no-code tools te gebruiken.

No-coder banen

Product Manager

Productmanagers, ook wel "producteigenaars" genoemd, zijn verantwoordelijk voor de strategie, het ontwerp en de implementatie van de producten van hun bedrijf. In Silicon Valley worden ze zelfs meer betaald dan softwareontwikkelaars. Ook al hoef je voor deze baan niet te weten hoe je moet coderen, het zou handig zijn als je dat wel kon via no-code tools. Het aannemen van een no-code team vereist meestal meer ervaring dan de andere banen op de lijst.

Hoofd van het project

In sommige opzichten is dit hetzelfde als productmanagement, maar dan op kleinere schaal. Het inhuren van een no-code team kan goed zijn in het zien van zowel het grote plaatje als de meer kleine details in no-code oplossingen. Zij hebben de leiding over specifieke projecten vanaf de planningsfase tot aan de voltooiing ervan. Ze werken samen met andere no-code teams en schakelen ingenieurs, marketeers, productexperts en meer in.

Technisch schrijver

Afhankelijk van waar u werkt, kan coderen u helpen een betere technische schrijver te worden voor het gebruik van no-code tools. Veel technische informatie bevat echter geen code, zoals handleidingen, persberichten over producten, instructies en use cases. Door een no-code team in te huren, kunt u in alle rust genieten van het gebruik van no-code tools.

Product Markt Analist

UX design is misschien iets voor u als u goed bent in het vinden en uitleggen van de voor- en nadelen van een product, begrijpen wat gebruikers willen, gegevens sorteren en no-code tools gebruiken. Als je een no-code team inhuurt, ben je ook tevreden met het makkelijker maken van het leven van je klanten.

Ontwerper van de gebruikersinterface

Het user interface design was een van de meest gevraagde vaardigheden op LinkedIn in 2017. Het no-code team gebruikt voornamelijk software of no-code tools om een gebruikersinterface te bouwen die makkelijk te gebruiken is, goed werkt en er goed uitziet. Het is een geweldige tech baan die schilders en no-coder grafisch ontwerpers inhuurt.

Informatie-architect

Als je naar websites kijkt, denk je dan wel eens: "Dit had zoveel beter kunnen worden opgezet"? Misschien ben je goed in het opbouwen van informatie via no-code oplossingen. Deze vacature, een onderdeel van design en user experience, gaat over het verbeteren van de organisatie en structuur van websites door een no-code team in te huren en no-code tools te gebruiken.

Een mobiele ontwikkelaar

Een website bekijken op een smartphone of tablet kan heel anders zijn dan op een groter scherm. Huur no-coder mobiele ontwerpers in en gebruik no-code tools om ervoor te zorgen dat websites en apps goed werken op verschillende apparaten. Door een no-code team in te huren, werken ze nauw samen met experts in no-code oplossingen.

SEO Expert

Zoekmachines zijn nog steeds belangrijk omdat mensen ze dagelijks gebruiken in no-code oplossingen. Zoekmachine optimalisatie en het inhuren van no-coder marketing specialisten zijn belast met het verbeteren van de organische ranking van een website en het omzetten van een deel van die zoekopdrachten in verkeer dat converteert. Dit is nog een van LinkedIn's meest lucratieve inhuurvaardigheden voor 2017.

Verantwoordelijke voor het automatiseren van marketing

Automatisering in marketing is gunstig, vooral voor het inhuren van grotere no-coder bedrijven. Ze zetten e-mail funnels op, koesteren goede leads en gebruiken marketing automation no-code tools om het dagelijkse drukke werk te verminderen. Ze beheren ook marketingcampagnes door een no-code team in te huren en hun vaardigheden in no-code oplossingen te gebruiken.

Manager Operations

Bij het inhuren van een no-code team bouwen de operations managers apps via no-code tools en helpen ze ervoor te zorgen dat het bedrijf soepel loopt. Ze kunnen de leiding hebben over de toeleveringsketen, werken met aannemers en zorgen ervoor dat mensen en apparatuur op de juiste plaats komen bij no-code oplossingen.

Kwaliteitstester van software

Voordat software op de markt wordt gebracht, is het inhuren van een no-coder het grondig testen ervan. Als je goed bent in het gebruik van no-code tools en software en het maken van tests om te proberen het te breken, dan bouw je een goede tester op.

Waarom in de techniek werken als je niet weet hoe je moet coderen?

Winstgevend loon

De meeste technische banen bieden een vergelijkbaar loon als andere banen in hetzelfde vakgebied. U hoeft zich geen zorgen te maken over uw salaris.

Concurrerende technologiesector

Er zijn veel kansen op werk. Als u over de juiste vaardigheden en kennis beschikt, kunt u een baan vinden die het beste bij u en uw professionele doelen past.

Lage toetredingsdrempel

Afhankelijk van uw behoeften zijn er goedbetaalde tech banen voor mensen die net beginnen. Voor sommige instapbanen hoef je niet te weten hoe je moet coderen.

Waarom zou je een no-coder inhuren?

Je zou een no-coder moeten inhuren omdat:

Ze gebruiken minder dure no-code tools die je kunnen helpen sneller te werken.

U kunt no-code tools toevoegen door gebruik te maken van het personeel dat u al heeft of door een no-code team in te huren.

Door processen te automatiseren met no-code oplossingen kan een no-code team dat het al erg druk heeft veel meer ademruimte krijgen.

Praat met uw no-code team over no-code tools en moedig iedereen aan hun vaardigheden te delen bij het inhuren.

Win vertrouwen in no-code oplossingen door no-code tools te gebruiken en aan kleine projecten te werken om het bewijs te verzamelen alvorens het met de rest van de organisatie te delen.

Gebruik eenvoudige no-code tools en huur no-coders in om meteen resultaten te zien.

Zoek uit welke problemen en knelpunten u moet oplossen en waar ze zitten in no-code oplossingen.

Gebruik no-code tools om uw huidige werklast bij te houden en te analyseren.

Gebruik de mogelijkheid die no-code tools u hebben gegeven om uw team te helpen steeds beter te worden in no-code oplossingen.

Zoek uit waar uw team no-code vaardigheden mist en wat u zou kunnen maken als die gaten met no-code oplossingen zouden worden opgevuld.

Bouw uw team meer zelfvoorzienend op en houd bij welke no-code oplossingen u nodig hebt waarbij u geen code hoeft te schrijven.

Gebruik uw bestaande middelen door ervoor te zorgen dat uw inhuur en softwareabonnementen actief zijn.

Gebruik wat u weet over vaardigheidstekorten, grote vraag en de benodigde no-code oplossingen als onderdeel van het inhuren van een no-code team.

No-code tools zijn van vitaal belang omdat zowel technische als niet-technische teams ze kunnen gebruiken.

U kunt profiteren van het inhuren van een no-coder omdat no-code vaardigheden het mogelijk maken dat meer mensen talent opbouwen en problemen oplossen via no-code tools.

Als u no-code oplossingen moet bouwen maar niet weet hoe u moet coderen, is het tijd om een no-coder in te huren.

Is het gemakkelijk om een technische baan te vinden zonder codering?

Ja, het is gemakkelijk om goedbetaalde banen te vinden voor computerhuurders zonder te weten hoe ze moeten coderen. Talloze sites geven werkzoekenden een plek om te zoeken naar banen in hun ideale vakgebied. Via online communities zoals LinkedIn krijg je toegang tot een sociaal netwerk van mensen die geïnteresseerd zijn in dezelfde dingen als jij. Dit maakt het gemakkelijker om mensen te ontmoeten en zakelijke relaties op te bouwen. U kunt ook professioneel advies vragen en leren van mensen die proberen door te breken in de computerindustrie terwijl u op zoek bent naar antwoorden op hun problemen.

Conclusie

Uiteindelijk zijn er voordelen aan het inhuren van mensen van no-code teams, bedrijven met no-code oplossingen, en degenen die no-coders inhuren. Niet-technische werknemers die no-code vaardigheden leren, kunnen een beter loon krijgen, meer kansen op werk, of zelfs van carrière veranderen. Een betrouwbare no-code app-bouwer zoals AppMaster kan bedrijven helpen de IT-vaardigheidskloof te dichten, door app-ontwikkeling voor iedereen gemakkelijker te maken en meer workflows in no-code oplossingen te automatiseren.

In 2022 zullen we de effecten van het inhuren van no-code oplossingen in de gaten houden naarmate meer van deze oplossingen de manier waarop werk wordt gedaan veranderen. In de tussentijd kunt u via AppMaster no-code ontwikkelingsdiensten gaan gebruiken om uw bedrijfsprocessen te automatiseren en apps te bouwen.