Bij softwareontwikkeling is het bestuderen van de eisen van klanten de sleutel, en als de taak van de klant wordt begrepen, dan zouden er geen problemen moeten zijn in de verdere bouwprocessen. Maar als het werk begint, ontstaan er veel fouten die de hele productie belemmeren en vertragen.

Hier zijn 5 bijna onvermijdelijke fouten bij softwareontwikkeling:

Onduidelijke taakomschrijving

Het formuleren en beschrijven van het probleem is een nogal moeizaam proces. Vaak komt het eindproduct niet overeen met de wensen van de klant, omdat de beschrijving van het probleem en de visie op de oplossing onjuist of niet gedetailleerd genoeg zijn. Dit is vooral te wijten aan het gebrek aan technische kennis bij de klant en een verkeerde interpretatie van het probleem door de ontwikkelaar. Een dergelijke fout is kostbaar en brengt de projectproductie meestal terug naar het beginpunt.

Fouten met de integratie van externe diensten

Problemen met de integratie van andere diensten tijdens de ontwikkeling van het programma komen vaak voor. Onjuiste interpretatie of onwetendheid over de kenmerken en bijzonderheden van gegevensinvoer kunnen leiden tot fouten bij de integratie van diensten met de software.

Fouten met gebruikersinterface

Dit is eerder een storingsfout dan een technische fout tijdens de ontwikkeling. De gebruikersinterface is het allereerste wat de eindklant beoordeelt. Zelfs met een hoge functionaliteit is het onwaarschijnlijk dat de gebruiker met het programma blijft werken als het moeilijk te gebruiken is. Het is belangrijk om bij het ontwerpen van een systeem voor modules het juiste evenwicht te vinden tussen bedienbaarheid en een gebruikersvriendelijke interface.

Fouten in logica, algoritme en berekeningen

De meest voor de hand liggende en bijna onvermijdelijke fouten in elk ontwikkelingsproces. Ze zijn niet zo kritisch of gevaarlijk, maar kosten wel veel tijd en zenuwen om ze op te sporen.

Nieuwe fouten uit oude fouten

Het elimineren van de opgespoorde fouten leidt meestal tot het ontstaan van nieuwe fouten die wijzigingen en verbeteringen van de software vereisen. Het wijzigingsproces kan nog lang na de voltooiing van de programma-ontwikkeling doorgaan, zelfs wanneer het programma al in gebruik is bij de eindklant, zouden sommige vertragingen, fouten of installaties nog voortdurend moeten worden gecontroleerd.

De bestaande manier om fouten te vermijden

De meeste problemen bij softwareontwikkeling kunnen worden opgelost door procesautomatisering. Dergelijke automatisering is te vinden in no-code platforms, die het proces van het bouwen van programma's vereenvoudigen en versnellen.

Appmaster.io is een van de platforms die volledig geautomatiseerde ontwikkeling aanbieden. Het platform schrijft zelf de broncode, op basis van de samengestelde applicatie uit visuele blokken, wat het proces sterk versnelt en het aantal fouten in de ontwikkeling minimaliseert. Door de geavanceerde editor voor bedrijfsprocessen wordt de ontwikkelde applicatie niet beperkt door het aantal functionaliteiten en kan deze ook onafhankelijk van het platform bestaan, net als elke gewone app.

Als u meer wilt weten over hoe u het ontwikkelingsproces kunt vereenvoudigen en hoe no-code platforms werken - welkom bij AppMaster.io.