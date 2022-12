No-code builders zijn krachtige tools waarmee je volwaardige applicaties en digitale producten kunt maken zonder code te schrijven. Geen wonder dat ze zoveel aandacht trekken en voortdurend controverse veroorzaken.

Wij blijven graag op de hoogte en volgen de markt, bestuderen no-code platforms en hun mogelijkheden. Daarom hebben we een review gemaakt van de populaire no-code Bubble tool en deze vergeleken met AppMaster.io.

Bubble overzicht

Bubble is een no-code platform waarmee u webapplicaties kunt bouwen. Met Bubble kunt u toepassingslogica bouwen, interfaceontwerp maken, werken met ingebedde databases en kant-en-klare producten integreren met diensten van derden.

De tool host toepassingen op zijn eigen server en maakt ze overal toegankelijk.

Volgens de makers van het platform is Bubble een op JSON gebaseerde declaratieve programmeertaal voor het bouwen van webapplicaties. De tool ondersteunt externe JavaScript en interne servercomponenten, waardoor de gebruiker kan werken met de bedrijfslogica en het uiterlijk van applicaties.

Na registratie op het platform krijgt u toegang tot de applicatie-editor. De Bubble editor is opgebouwd rond zeven tabbladen waar al het werk wordt gedaan. Binnen één project kunt u één applicatie ontwikkelen.

AppMaster.io overzicht

AppMaster.io is een no-code platform met als belangrijkste voordeel de automatische codegeneratie met een snelheid van 22.000 regels code per seconde.

U kunt server, native mobiele en webapplicaties bouwen op AppMaster.io. Dit is het belangrijkste verschil tussen AppMaster.io en Bubble, waarmee u alleen webapplicaties kunt maken.

De functionaliteit van het platform omvat alle stadia van de ontwikkeling: van het creëren van een database tot het publiceren naar productie en het bewaken van de werking van applicaties na hun publicatie.

In tegenstelling tot Bubble, vertegenwoordigt het project in AppMaster.io de combinatie van de database, de bedrijfslogica en de applicatie-editors, met toegang tot publicatie en monitoring. Binnen hetzelfde project kunt u verschillende toepassingen ontwikkelen.

Het platform genereert een backend in de taal Go en creëert databases die draaien op PostgreSQL. Met AppMaster.io kunt u bedrijfsprocessen bouwen met een intuïtieve drag & drop editor en broncode exporteren voor verder werk.

Belangrijkste platformverschillen

Laten we de platforms in meer detail analyseren, rekening houdend met de belangrijkste kenmerken van de tools: werken met databases en applicatielogica, integratie met diensten van derden, creëren en publiceren van een applicatie, abonnementsplannen.

Werken met databases

Bubble

Bubble gebruikt een ingebouwde database. Deze is minder krachtig dan SQL-databases van derden, maar stelt u in staat om snel aan de slag te gaan.

De database in Bubble werkt op basis van Gegevenstypes, die het equivalent zijn van tabellen. Voor elk gegevenstype kunt u aangepaste velden toevoegen. Om een veld toe te voegen, moet u de naam ervan invoeren en het gegevenstype specificeren.

Er is een tabblad Gegevens om met gegevens te werken in het zijmenu van het configuratiescherm. Alles wat je nodig hebt om met gegevens te werken is hier te vinden. U kunt nieuwe records aanmaken, werken met velden, regels instellen voor elk type, bestanden uploaden.

Zodra u de vereiste gegevenstypen hebt aangemaakt, vindt u ze allemaal terug in het tabblad App Data, waar ze in de vorm van tabellen worden gepresenteerd. U kunt daar ook nieuwe items aanmaken.

Tegelijkertijd gebruiktBubble geen standaard database relaties. Ze worden geconfigureerd via types.

AppMaster.io

In AppMaster.io worden databases op een iets andere manier gepresenteerd. Het platform heeft een Data Models Designer waar u een databaseschema kunt bouwen, datamodellen kunt maken, relaties tussen die modellen kunt leggen en velden kunt toevoegen.

Het cruciale verschil met de database in AppMaster.io is een visuele database designer, waar schema's worden opgebouwd uit blokken met hun eigen set velden. Dit maakt het proces overzichtelijker en begrijpelijker, wat een langdurig voordeel oplevert: alle databasetabellen en hun relaties zijn onmiddellijk zichtbaar. Blokken kunnen vrij over het werkblad worden verplaatst en in de gewenste volgorde worden gerangschikt. U moet de pijl van het ene blok naar het andere trekken om de modellen aan elkaar te koppelen.

Bij het toevoegen van een nieuw model worden automatisch servicevelden aangemaakt: ID, aanmaakdatum, wijzigingsdatum, verwijderingsdatum. U kunt ook aangepaste velden aan elk model toevoegen. Wanneer u een nieuw veld aanmaakt, moet u de naam ervan invoeren en het type specificeren. U kunt optioneel een beschrijving toevoegen.

AppMaster.io gebruikt standaard relationele databasetypen: one-to-one, one-to-many, many-to-many.

De database in AppMaster.io wordt aangedreven door PostgreSQL, een flexibel en robuust DBMS met hoge prestaties dat complexe gegevensstructuren kan creëren, opslaan en ophalen.

Werken met applicatielogica

Bubble

Om te werken met applicatielogica heeftBubble een sectie Workflow. Om het proces te starten, moet u een gebeurtenis selecteren, die in het schema wordt aangeduid met het sleutelwoord When (bijvoorbeeld "Wanneer de gebruiker is ingelogd"). Vervolgens moet u een actie toevoegen voor deze gebeurtenis. Het aantal acties kan onbeperkt zijn.

Alle acties zijn verdeeld in groepen, waaronder acties met betrekking tot account, e-mail, betaling, aangepaste gebeurtenissen (API), enz.

Elke actie heeft zijn eigen set parameters, die kunnen worden geconfigureerd in een apart venster. De stroom van acties in Bubble is rechttoe rechtaan, met een duidelijke volgorde.

AppMaster.io

In de AppMaster.io BP editor kan het procesuitvoeringspad complexer worden gestuurd met extra parameters en vertakkingen.

Het bedrijfsprocesschema is opgebouwd uit blokken die verantwoordelijk zijn voor specifieke functionaliteit. Er zijn al meer dan 1000 blokken op het platform die afzonderlijke operaties en volwaardige bedrijfsprocessen uitvoeren.

Om de richting van het proces te bepalen, kunt u blokken met elkaar verbinden door middel van connectoren.

Standaard worden in elke BP Start & End-blokken aangemaakt. Elk blok heeft twee soorten connectors:

flow_connection - execution flow connector, beschrijft de blokwachtrij;

var_connection - variabele connector, beschrijft welke variabele waar vandaan gehaald moet worden.

Met AppMaster.io kunt u de logica van elke complexiteit bouwen en alles creëren, van chatbots tot aangepaste bedrijfsdiensten.

Ontwerp

Bubble

Bubble werkt op drag & drop technologie. Het tabblad Design in het linkerpaneel bevat alle componenten die u naar de applicatiepagina kunt slepen. Als u op een element klikt, verschijnt een instellingsvenster voor dit element, waarin u de weergave-instellingen en andere parameters kunt configureren. De positie van de componenten wordt handmatig of via coördinaten ingesteld.

Bij het werken met Bubble ligt de nadruk op het ontwerp en niet op het werken met databases of business logica.

Op het platform is een uitgebreide bibliotheek van kant-en-klare ontwerpsjablonen over diverse onderwerpen beschikbaar. U kunt een geschikt sjabloon kiezen en de ontwikkeling versnellen door slechts enkele elementen aan te passen.

AppMaster.io

AppMaster.io maakt ook gebruik van drag & drop technologie. Het platform heeft een aparte editor voor mobiele en webapplicaties. Als we de webapplicatie editor vergelijken, dan bestaat deze uit verschillende werkgebieden:

het Main Menu blok, waar nieuwe pagina's worden geplaatst die de navigatiebalk zullen vormen;

het blok Application Components, waar verborgen elementen worden geplaatst die vanuit elk deel van de applicatie kunnen worden aangeroepen - dit kunnen modale vensters of geneste pagina's zijn;

de centrale zone van de werkruimte, die bestemd is voor de inhoud en de componenten van de pagina.

Vergeleken met Bubble ligt de nadruk van een webdesigner in AppMaster.io op het werken met databases en het bouwen van complexe bedrijfslogica. U kunt de backend van AppMaster.io gemakkelijk integreren met elke aangepaste frontend om een uniek app-ontwerp te maken.

Bij het schrijven van dit artikel is het AppMaster.io-team bezig de webapplicatieontwerper te verbeteren en de functionaliteit ervan uit te breiden.

De Web Application Designer is ontworpen voor het maken van admin panels en Single Page Web Applications (SPA's), zoals klantportalen. Voor admin panels genereert AppMaster.io automatisch applicatiepagina's volgens de database en werkt de lijst bij telkens wanneer het databaseschema verandert.

Integraties en API's

Bubble

U kunt honderden diensten van derden koppelen aan de Bubble app. In de sectie Plugins van het platform vindt u populaire diensten en aangepaste oplossingen. Plugins zijn beschikbaar voor gratis en betaalde installatie.

Bubble Gebruikers kunnen zelf plugins maken en toevoegen aan de bibliotheek, waardoor de functionaliteit van de tool aanzienlijk wordt uitgebreid. De technische ondersteuning van dergelijke plugins blijft een klein probleem, aangezien de ontwikkelaar (gebruiker van het platform) mogelijk niet meer actief is op het platform en niet beschikbaar is om hulp te bieden.

Bubble werkt met een externe API en laat toe om verschillende diensten te verbinden. Om met de API te werken is er een API Connector plugin. De module stelt Bubble gebruikers in staat om via externe verzoeken verbinding te maken met elke API.

AppMaster.io

Extra functionaliteit kan worden toegevoegd aan AppMaster.io met behulp van modules. De bibliotheek van plugins wordt voortdurend bijgewerkt. Elke module kan met één klik gratis worden geïnstalleerd. Het voordeel is dat alle modules in de catalogus worden onderhouden door AppMaster.io-ontwikkelaars en tijdig worden bijgewerkt.

AppMaster.io biedt een ingebouwde externe API request editor waarmee u projecten kunt uitbreiden door eenvoudig verschillende diensten van derden met een open API te verbinden.

Het platform implementeert ook het werken met endpoints. Alle endpoints zijn onderverdeeld in mappen, afhankelijk van de gegevens waarmee ze werken.

Met AppMaster.io kunt u ook verschillende soorten API-eindpunten aanmaken:

API - voor toegang tot de backend vanuit de webinterface en systemen van derden;

webhooks - voor het ontvangen van meldingen van systemen van derden;

web sockets.

U kunt een bedrijfsproces met de nodige gegevens selecteren en middleware configureren voor elk type.

Inzet

Bubble

Bubble fungeert als hostingprovider. Alle toepassingen die op het platform worden gecreëerd, worden gehost op dezelfde server.

Met een betaald abonnement kunnen gebruikers hun eigen domein gebruiken. Ook kunt u met een betaald abonnement de kracht van de server vergroten door de capaciteitseenheden aan te schaffen.

AppMaster.io

AppMaster.io biedt meerdere publicatiemogelijkheden - u kunt AppMaster Cloud, een cloud van derden of een persoonlijke server gebruiken. Mobiele apps kunnen rechtstreeks in de Apple Store en Google Play worden gepubliceerd. Bovendien kunt u meerdere implementatieplannen aanmaken voor ontwikkeling, pre-productie en productie. De beschikbaarheid van implementatieplannen verschilt per abonnement. U kunt ook de broncode exporteren als u het platform niet meer gebruikt.

Gebruiksgemak

Bubble

Bubble is niet de gemakkelijkste no-code tool door de verscheidenheid aan beschikbare functies. De onderdelen Workflow en Data vergen wellicht meer aandacht en tijd om te begrijpen hoe ze werken.

Bij het ontwerp is alles eenvoudiger. De drag & drop builder vereenvoudigt de ontwikkeling van de toepassingsinterface drastisch. Het toevoegen van componenten is eenvoudig en handig door middel van slepen en neerzetten. Elk element heeft echter zijn eigen set instellingen, wat bij een onervaren gebruiker voor vragen kan zorgen.

Bubble biedt gratis hulpmiddelen: spoedcursus, video tutorials, gedetailleerde documentatie.

AppMaster.io

AppMaster.io is een professioneel no-code platform, dat meer tijd vergt om onder de knie te krijgen. De complexiteit van AppMaster.io wordt verklaard door de functionele diversiteit en het hogere niveau van het eindproduct. De tool biedt vele functies, waarmee u de ontwikkeling bij elke stap kunt controleren.

De business process editor is een van die onderdelen waar gebruikers het langst mee leren werken.

Voor een gewone gebruiker die niet vertrouwd is met programmeren, zal het proces van werken met AppMaster.io ingewikkeld lijken. Een technisch onderlegde gebruiker zal veel minder tijd nodig hebben om aan de slag te gaan.

AppMaster.io biedt ook gratis hulpmiddelen, waaronder gedetailleerde documentatie voor elk onderdeel, video tutorials, spoedcursus. U kunt zich ook aansluiten bij de gemeenschap van ontwikkelaars en gebruikers van het platform om ervaringen te delen.

Wat kan worden gebouwd?

Bubble

Uit de Showcase-pagina op de website Bubble wordt duidelijk dat u met het platform verschillende toepassingen kunt bouwen: online marktplaatsen, leerplatforms, boekings- en leveringsapplicaties, interne beheersystemen. Meestal gebruiken mensen de tool om eenvoudige oplossingen te maken voor breed gebruik.

De tool wordt actief gebruikt door startups, freelancers en ervaren ontwikkelaars die Bubble gebruiken om de ontwikkeling van applicaties te versnellen en te optimaliseren.

AppMaster.io

AppMaster.io is ontworpen voor zakelijke gebruikers en complexe technische oplossingen die krachtiger middelen vereisen. Grote ondernemingen gebruiken het platform actief om maatwerkoplossingen te implementeren voor het automatiseren en optimaliseren van workflows.

Het platform is ook geschikt voor studio's van no-code ontwikkeling, freelance ontwikkelaars, startups en mensen met een passie voor programmeren.

U kunt alle oplossingen op het platform bouwen: chatbots, blockchain, CRM-systemen, native applicaties op elk gebied en zelfs systemen voor het optimaliseren van de productie op basis van klantverzoeken. In de sectie Succesverhalen vindt u voorbeelden van het ontwikkelen van complexe bedrijfssystemen op AppMaster.io. Daaronder zijn systemen voor het automatiseren van de productie en het verwerken van documenten.

Prijs

Bubble

Er zijn vier abonnementen in Bubble. Het eerste biedt gratis toegang tot het platform, maar met functionele beperkingen. De API en het aangepaste domein om applicaties te publiceren is hier bijvoorbeeld niet beschikbaar.

Abonnementsprijzen gaan van 29 tot 529 dollar per maand. Elk plan heeft een breder scala aan functies waartoe je toegang hebt.

AppMaster.io

AppMaster.io biedt vier abonnementsplannen. Het heeft geen gratis programma, maar het starterspakket kost $5/maand. Vergeleken met het gratis plan van Bubble, dat slechts 50 database records beschikbaar heeft, biedt AppMaster.io 10.000 records voor slechts $5. Het geeft u veel meer functies voor een relatief lage prijs. U kunt het gekozen plan uitbreiden door verschillende opties toe te voegen zonder het pakket te veranderen.

Er is een bedrijfsplan waarbij u een aangepaste prijs kunt aanvragen, afhankelijk van de functionaliteit die in het pakket wordt geboden.

Voordat u zich abonneert op een van de plannen, kunt u het platform testen en verkennen - een gratis proefperiode van 14 dagen is voorzien bij registratie op het platform. Tijdens de proefperiode krijgt u toegang tot de meeste functies. U kunt ook deelnemen aan de bètatests en uw mening delen.

Conclusie

Bij Bubble wordt meer aandacht besteed aan het visuele gedeelte van de applicatie. Bij AppMaster.io ligt de nadruk op de functionaliteit - er is een krachtige BP-editor, een ingebouwde API request editor, de mogelijkheid om met endpoints te werken, en een bibliotheek met modules.

AppMaster.io biedt meer flexibiliteit in het werken met de gegevens en de logica van de applicatie door het werken met blokken en een intuïtieve visuele weergave. Bubble biedt de mogelijkheid om op kleinere schaal met gegevens te werken en eenvoudige logica te bouwen.

Bubble kunt u alleen webapplicaties bouwen. Om native mobiele producten te maken, moet u een dienst van derden gebruiken. Met AppMaster.io kunt u web-, server- en native mobiele toepassingen maken op Swift UI en Kotlin met publicatie in de App Store en Google Play.