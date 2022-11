De vraag naar ontwikkelaars groeit dagelijks, en er verschijnen meer vacatures, zowel bij kleine bedrijven als bij IT-giganten. Zoals je weet, als er veel vraag is, moet er ook aanbod zijn. Om het probleem van het gebrek aan IT-specialisten op te lossen, creëerden onderwijsorganisaties intensieve Bootcamp-programma's die ontwikkelaars in een redelijk korte periode opleiden.

Wat is No Code Bootcamp?

No-code Bootcamp is programmeren zonder code te schrijven. Code is wat een digitaal product maakt. No-code app ontwikkeling leren is een methodologie die niet-technische gebruikers en ontwikkelaars in staat stelt om apps te bouwen door visuele modellering. Met behulp van no-code kan een app sneller worden voltooid dan met standaard coderingsmethoden, en kan worden voldaan aan de eis om processen te standaardiseren en software op maat te ontwerpen. Hierdoor kunnen organisaties uitbreiden, de tevredenheid van werknemers en klanten verhogen, en de bedrijfsactiviteiten snel aanpassen aan veranderingen in de markt.

Wenst u ooit dat u code kon leren schrijven? Als uw antwoord ja is, raden wij u aan andere manieren van ontwikkeling te overwegen, bijvoorbeeld no-code, omdat dit pad veel gemakkelijker en sneller is. No-code, om het eenvoudig te zeggen, is een visuele interface die het platform voor het bouwen van code verbindt met gebruikers, zodat zij de interface van software kunnen ontwerpen en wijzigen zonder de code te veranderen.

Tegenwoordig verdringen no-code-platforms de traditionele ontwikkelingsmethoden naar de achtergrond. Volgens het onderzoek van Terrasoft "No-code Market Status and Prospects" helpen deze nieuwe technologieën bij het creëren van flexibele oplossingen op maat, terwijl ze de time-to-market tot tien keer of meer verkorten. Ongetwijfeld vereisen no-code technologieën vaak het leren van code, of op zijn minst het deductieve redeneren dat bij coderen hoort.

Een bekend build-no-code platform als Roblox bijvoorbeeld, bespot vanwege de fascinatie van kinderen ervoor, laat gebruikers zien hoe ze met hun gereedschap een heel universum kunnen bouwen. Nog beter is het wanneer kinderen voortbouwen op het gereedschap dat deze spellen bieden en gemotiveerd worden om hun gereedschap te maken. Kinderen kunnen nu leren hoe ze hun apps en modules voor deze no-code platforms kunnen bouwen, dankzij de opkomst van talloze tutorials en online fora.

Hier zijn enkele redenen waarom u een no-code cursus zou moeten kiezen

De onderzoeksgroep Gartner voorspelt dat tegen 2022 de vraag naar no-code app-ontwikkelingscursussen vijf keer groter zal zijn dan die van de IT-sector. Zonder de hulp van IT-personeel kan iedereen zonder codeerervaring gemakkelijk nieuwe apps ontwikkelen met behulp van no-code bouwplatforms. Zakelijke gebruikers leren nieuwe kennis en vaardigheden, naast het vermogen om workflows te automatiseren en aan te passen aan hun unieke eisen. No-code vereist weinig tot geen leervaardigheden, wat het gebrek aan IT-experts dat veel bedrijven ervaren, vermindert zonder meer programmeurs toe te voegen. Zakelijke gebruikers kunnen apps maken op no-code platforms zonder de hulp van IT-experts, waardoor IT-organisaties worden ontlast en kostbare middelen worden bespaard. Naarmate bedrijven technologische veranderingen ondergaan, raken ze meer gericht op software. De huidige IT- en bedrijfsleiders zijn zich er beide van bewust dat het volledig loslaten van traditionele codering snellere en vruchtbaardere resultaten oplevert. Rijke visuele bewerkingstools, een ecosysteem van vooraf geschreven broncode, formulierindelingen, bouwinterfaces en meer maken een snelle inzet van toepassingen met niet-programmerende teams mogelijk. Ze hebben organisaties gedwongen hun IT-plannen snel te heroverwegen vanwege de epidemie, veiligheidsmaatregelen, werkomstandigheden op afstand en de impact ervan. Er is een decennium verstreken sinds veel bedrijven met hun digitale transitie zijn begonnen. Bedrijven hebben hun systemen en processen vanaf het begin gedigitaliseerd of op het laatste moment wijzigingen aangebracht als reactie op de enorme moeilijkheden van deze tijd om te overleven en hun personeel en klanten van dienst te zijn. No-code platforms geven bedrijven de essentiële hulpmiddelen om zich voortdurend te ontwikkelen en sneller te reageren op veranderende marktomstandigheden.

No-code functies:

Waarom no-code Het ontwikkelen van apps met behulp van grafische hulpmiddelen en modellen gaat sneller dan het schrijven en leren van code vanaf nul. No-code bevat ingebouwde tools en visuele leermiddelen waarmee u alle gegevens kunt presenteren op een manier die voor elke commerciële ontwikkelaar of gebruiker duidelijk is.

De beste no-code oplossingen geven gebruikers toegang tot vooraf gebouwde modules en componenten, waardoor het niet meer nodig is een app vanaf de grond op te bouwen. Sommige no-code platforms bieden bijvoorbeeld componenten voor het beheer van gegevens of voor gebruikersprogramma's zoals cursussen voor servicestrategie of marketingprocesbeheer.

Elk getest no-code platform bood een drag-and-drop gebruikersinterface. Dit is een van de belangrijkste en voordeligste strategieën om de ontwikkeling van no-code toepassingen te stroomlijnen. Zowel programmeurs als niet-programmeurs hebben baat bij deze toepassing bij het ontwikkelen van toepassingen.

Het gebruik van componenten en diensten voor reeds opgezette toepassingen is een van de belangrijkste onderdelen van no-code ontwikkeling. We kunnen deze modules hergebruiken om sneller nieuwe oplossingen te bouwen, omdat ze kernfunctionaliteit bevatten die door meerdere toepassingen wordt gedeeld. Om sneller de nodige toepassingen te bouwen, moet het no-code platform gebruikers in staat stellen reeds bestaande of nieuw gecreëerde modules, plugins en volledige toepassingen te hergebruiken.

Voordelen van no-code:

No-code technologieën kunnen de ontwikkelingskosten met wel 80% verlagen. No-code app-ontwikkeling vereist minder coderingsexpertise dan conventionele app-ontwikkeling. Met deze strategie is het mogelijk het tekort aan IT-professionals dat veel bedrijven hebben aan te pakken zonder de hulp van nieuw personeel in te roepen.

Tools voor grafisch ontwerp maken het voor bedrijven gemakkelijk en snel om software te ontwerpen die snel reageert op veranderende marktomstandigheden en eisen van klanten.

De toekomst is aan no-code. Bedrijven die nieuwe technologieën gebruiken, bevinden zich nu in een betere positie. De no-code platforms zijn een cruciaal instrument voor voortdurende ontwikkeling, het vergroten van uw aanwezigheid op de markt en het ontwikkelen van nieuwe methoden om met personeel en klanten in contact te komen.

No-code nadelen:

Er is een overtuiging dat omdat klanten geen volledige toegang hebben tot no-code instrumenten en codering, no-code platforms beperkte flexibiliteit en schaalbaarheid hebben. Sommige beveiligingsrisico's kunnen daardoor niet worden voorkomen. Bovendien kan het een veiligheidsgat in uw systeem veroorzaken dat zowel het systeem als de apps die het gebruiken, beïnvloedt.

Grote bedrijven moeten voorzichtig zijn bij het selecteren van een no-code platform om dergelijke problemen te voorkomen. Het gebruik van een veilige oplossing garandeert de veiligheid van uw no-code platform en stelt u in staat om volledig gebruik te maken van geavanceerde technologieën.

Hoe kan ik no-code leren?

Voor het creëren van nieuwe digitale producten is coderen altijd de norm geweest. Wilt u een website bouwen? Leer JavaScript, CSS en HTML. De trend verschuift naar no-code, een visuele methode om apps te maken waarvoor geen technische kennis nodig is. Er worden momenteel echter veel verschillende no-code tools gebruikt om producten te bouwen. U moet een domeinnaam en hosting krijgen, een landingspagina ontwerpen, misschien API's gebruiken, een betalingsgateway opzetten, gebruikersactiviteit monitoren, en mogelijk nog veel meer.

Een "no-code stack" bestaat uit al deze technologieën, wat weliswaar minder duur en tijdrovend is dan traditioneel coderen, maar niet noodzakelijkerwijs een fluitje van een cent is. No-code cursussen kunnen in deze situatie helpen door aspirant-ondernemers te instrueren hoe ze no-code goederen en diensten kunnen creëren. Hier zijn 7 mogelijkheden in willekeurige volgorde.

No Code MBA

Er zijn meer dan 100 lessen in de No Code MBA, waaronder:

Het maken van een Webflow upvote site vergelijkbaar met Product Hunt

Het maken van een Webflow vacaturebank vergelijkbaar met Indeed

Glide maakt een matching dating service vergelijkbaar met Tinder.

Er zijn ook talrijke interviews met welvarende no-code ondernemers. Het 6 weken durende MVP Bootcamp van No Code MBA begint binnenkort en omvat wekelijkse live lessen, Product scoping, business model design, MVP launch, en meer.

Geen Code HQ

No Code HQ is een hulpmiddel om te ontdekken hoe je een website of Bootcamp-applicatie maakt zonder te weten hoe je moet coderen.

Het is een forum voor no-code ontwikkelaars waar ze hun meest recente werk kunnen laten zien, informatie en inzichten kunnen uitwisselen, en met elkaar in contact kunnen komen. U ontvangt gidsen, sjablonen en hulpmiddelen om uw no-code project op te starten.

Nucode

Meer dan 5.000 no-code ontwikkelaars en specialisten zijn lid van deze gemeenschap. Ze delen kennis, wisselen verhalen uit en demonstreren de ontwikkeling van no-code producten.

No-Code makers

No-code specialisten kunnen in dit forum met andere leden van de no-code gemeenschap en makers in gesprek gaan, ideeën uitwisselen en samenwerken. Zij geven regelmatig community updates met nieuws over no-code middelen en ontmoetingen.

LinkedIn Onderwijs

Ik ben een grote fan van LinkedIn Learning en ik was enthousiast toen ik een nieuwe cursus vond over het maken van een no-code website. Je leert over websitestrategie, graphics, kleuren, lettertypes, het selecteren van een systeem en meer in deze beknopte, 1,5 uur durende cursus. Deze cursus zal nuttig zijn om te begrijpen welk platform het beste aan uw behoeften voldoet, gezien het brede scala van site-building platforms beschikbaar, zoals Wix, WordPress, Squarespace, Weebly, en vele anderen.

Wat is het beste gratis Bootcamp programma?

Programma's op codering Bootcamps variëren in lengte van een paar weken tot enkele maanden, en ze leren je de fundamentele programmering concepten en vaardigheden die nodig zijn voor een carrière in de technologie. Met real-world projecten, praktische instructie, en een verscheidenheid aan programmeertalen, deze gratis codering cursussen bestrijken een enorme hoeveelheid materiaal en vereisen een aanzienlijke hoeveelheid werk.

App Academy Open

App Academy biedt een gratis online programmeerschool via zijn App Academy Open-programma. Het volledige App Academy full-stack ontwikkelingscurriculum is toegankelijk voor studenten via dit online programma. Het gereguleerde en instructeur-geleide onderwijs dat wordt geleverd met de premium optie, is echter niet bijzonder geliefd bij leerlingen. In termen van programmeer bootcamps voor webontwikkeling behoort App Academy tot de top.

Inleiding tot de cursussen van Flatiron School

Beroemde codering bootcamp Flatiron School is. Studenten kunnen zich online of persoonlijk inschrijven voor programmeercursussen op locaties in Londen, New York en Washington, DC. Het bootcamp biedt cursussen in webprogrammering, cybersecurity, computerwetenschappen, grafisch ontwerp en andere onderwerpen.

FreeCodeCamp

Deze online gratis coding school biedt front-end en full-stack webontwikkeling coding credentials. Deze online opleiding heeft een JS-curriculum van 1600 uur en is self-paced. De demografie van freeCodeCamp is uniek. Het is een uitstekende plek voor gratis coderingstraining voor volwassenen, omdat ongeveer 80% van de programmeergemeenschap ouder is dan 25 jaar.

Wat kunnen we bouwen met no-code?

Met no-code technologie kunnen enterprise-grade no-code applicaties worden ontwikkeld, legacy systemen worden gemoderniseerd, nieuwe processen worden ontwikkeld, oplossingen snel worden aangepast aan de eisen van een markt of industrie in een bepaald land, enz.

Wij raden u aan een no-code Bootcamp te volgen, online cursussen te volgen, of een gerenommeerde universiteit om een officiële coderingstraining te volgen, waardoor u de informatica veel beter zult begrijpen. Terwijl je uitdagende problemen doorwerkt in verschillende computerwetenschappelijke toepassingen, ontwikkel je je onafhankelijke no-code vaardigheden. Als je voor Bootcamp kiest, zorg er dan voor dat je boeken over coderen leert om je voor te bereiden. Daarnaast adviseren we je om code te leren in meer cursussen op websites zoals Coursera die zich richten op informatica, databases, streams, enz. Massive Open Online Courses, of MOOC's, zijn zeer geliefd op Udacity of Coursera. Bepaalde hogescholen hebben partnerschappen met deze no-code Bootcamp.

Conclusie

Het pad om ontwikkelaar te worden is open. Elke persoon heeft unieke vaardigheden en talenten, evenals uw visie op het pad om programmeur te worden. Waar het om gaat is het type softwareontwikkelaar dat je wilt zijn. Wil je de voorkant benaderen? Dit vereist een accentverschuiving van concepten voor applicatieontwikkeling op hoger niveau naar webtools en -technologieën. De weg naar een software engineer is lang. Onderwijs houdt niet op bij de universiteit of een bootcamp.

Het AppMaster-team is er echter van overtuigd dat no-code de weg van de toekomst lijkt te zijn voor online ontwikkeling. Als u de code vanaf de basis wilt leren, heeft AppMaster een interessante cursus voor u voorbereid, waarmee u uw eerste applicatie zult bouwen.