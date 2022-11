Kijk je ernaar uit om zelf tinder kloon dating platforms te bouwen en te coderen? Als JA, kan dit worden gedaan door het klonen van dating apps met een no-code platform zoals AppMaster. Het bevat een visuele programmeertool waarmee elk soort app gemakkelijk kan worden gemaakt zonder voorafgaande programmeerkennis. AppMaster wil app-ontwikkeling eenvoudig maken met een no-code aanpak en breed toegankelijk voor mensen van alle achtergronden. Met AppMaster is het eenvoudig om niet alleen een dating app en Tinder kloon te maken, maar elke desktop en mobiele applicatie kan dynamisch en mooi gemaakt worden.

Dating apps zijn noodzakelijk, zeker na de pandemie waarin mensen financieel, fysiek en sociaal gefrustreerd zijn. Tegenwoordig, nu alles slechts een klik verwijderd is, is iedereen zo druk in zijn leven dat hij zelden tijd voor zichzelf krijgt, dus mobiele apps stellen hem in staat om te winkelen, te sporten, gezond te eten, waterinname bij te houden, een agenda bij te houden, en wat al niet meer. Waarom dan geen dating app? Tinder is een van de bekendste en meest gebruikte dating apps. Het is waar twee mensen elkaar gemakkelijk ontmoeten en naar rechts vegen als ze elkaar leuk vinden.

Als je dating apps zoals Tinder clone tutorial walkthrough gebruikt om je soulmate en romantische behoeften te ontmoeten, is er een redelijke kans dat je er een vindt. Er is geen afname in de populariteit van dating apps beschikbaar voor u om uw partner te vinden. Toch, als u een tinder-kloon zonder code wilt maken, kan AppMaster uw nummer één keuze zijn.

Tinder overzicht

In 2012 revolutioneerde Sean Rad, met de hulp van Justin Mateen, het idee van de Tinder-app om mensen online te laten ontmoeten en hun perfecte partner te laten appen in slechts een veeg van een vinger. Met dit idee is Tinder gegroeid; tot nu toe heeft het wereldwijd meer dan 400 miljoen gebruikers.

Het gebruik van Tinder is vrij eenvoudig, en het is dagelijks in populariteit toegenomen als dating en netwerk app. In de Tinder dating app kun je naar rechts vegen om het profiel leuk te vinden en naar links vegen om het profiel van anderen niet leuk te vinden. Het profiel bevat een korte bio, een profielfoto en een interesselijst. Tinder werkt met een dubbel opt-in systeem waarbij beide gebruikers naar rechts moeten vegen voordat ze met elkaar in contact kunnen komen en samen kunnen communiceren via berichten.

Hoe codeer je een dating app?

Als je een programmeerachtergrond hebt, is het gemakkelijk om tutorial walkthroughs voor dating apps te klonen door te coderen of vanuit het niets te coderen om een dating app te maken. Er zijn verschillende programmeertalen en vaardigheden bij betrokken. Het maken van apps zal ook afhangen van de soorten en functionaliteit van dating apps die je zou willen. Programmeertalen en tools kunnen worden gebruikt om de tinder clone tutorial walkthrough te bouwen of te coderen.

Vue.Js

React UI

MongoDB

React Native

Node JS

JavaScript

Waarmee is Tinder gecodeerd?

Voor de tinder dating apps, de voornamelijk gebruikt zijn maken van de back-end zijn node.js, en MongoDB wordt gebruikt terwijl om de front-end te maken volgende worden gebruikt:

iOS - Swift en Objective C

Android - Java

Echter, de Tinder kloon tutorial walkthrough maakt gebruik van veel verschillende talen stack en ontwikkeling tools voor de vervulling van haar volledige functies, namelijk als programmering en ontwikkeling talen die het heeft:

JavaScript HTML

HTML

Python

Voor het bouwen van de Tinder app en het volledig testen ervan, wordt AWS mobile platform gebruikt. Functies zoals:

Naar rechts vegen

Naar links vegen

Match functie

Kan Tinder gekloond worden?

Ja, Tinder kan worden gekloond. Er zijn veel oplossingen om Tinder kloon tutorial walkthrough dating apps te coderen; sommige zijn via codering, en andere zijn de no-code methoden. Om te coderen, een tinder kloon is een van de beste manieren om uw online bedrijf te starten binnen een mum van tijd. Met een no-code platform is het veel gemakkelijker om dit te doen. Je hoeft alleen maar het tinder clone tutorial walkthrough script te klonen, en dat is alles. Verschillende platforms bieden u dit coderingsscript.

Het eerste en belangrijkste dat je moet maken is een datamodel schema. Nou, dat is, met andere woorden, een database maken waarin verschillende gegevens in de juiste hiërarchische volgorde passen; als we het hebben over profielen van gebruikers, hun keuze, en hoe ons matching-algoritme zal uitwerken tussen verschillende mensen en verschillende steden. Een enorme hoeveelheid informatie kan AppMaster verzamelen in een relatieformaat met de Data Model Designer.

Vervolgens moet u verschillende bedrijfsprocessen creëren die gegevens correct naar de database schrijven, gegevens uit de database verzamelen, mensen matchen, en meldingen versturen. Dit gebeurt allemaal met behulp van de bedrijfsproces-editor. De meeste blokken bestaan al, u hoeft ze alleen maar in de juiste volgorde te zetten, en alles zal perfect werken. En zodra u het gegevensschema en de bedrijfsprocessen klaar hebt, kunt u beginnen met het maken van de interface.

AppMaster heeft volledig native interfaces voor web en mobiele toepassingen; het volstaat om elementen uit het linkerpaneel op het canvas te gooien en uit het drop-down menu te kiezen welke eindpunten de bedrijfsprocessen gebruiken. De meeste interfaces worden automatisch aangepast aan uw bestaande bedrijfsprocessen en gegevens.

Hoe maak je een Code Tinder-kloon?

Om je code tinder kloon tutorial walkthrough app te bouwen, begin je altijd met wireframing - een tweedimensionale illustratie. Het omvat het ontwerp van de app en de noodzakelijke sectie voor die bouw tinder kloon app. Dit kan worden gedaan door te programmeren en te coderen. Maar het artikel zal je een stap-voor-stap proces vertellen om je code tinder clone tutorial walkthrough app te bouwen met een no-code.

No-code platforms hebben een visuele ontwerptool om het skelet van de interface van je app gemakkelijk te bouwen. Elke code tinder clone tutorial walkthrough zal een aantal van de kernpagina's nodig hebben om te beginnen, ongeacht de versie. De belangrijkste functie moet het verzenden en ontvangen van gegevens tussen verschillende pagina's zijn. Dit zal de creatie van één hoofdgegevenspagina mogelijk maken, waarna de informatie kan worden weergegeven op verschillende pagina's binnen de database van de app. Deze pagina's omvatten:

De hoofdpagina waarop de swipe naar rechts en swipe naar links zal plaatsvinden voor matches.

Een pagina waarop een gebruiker al zijn matches kan zien.

Een berichtenpagina waar twee gebruikers hun directe berichten kunnen uitwisselen.

De Tinder kloon database configureren

Na deze drie hoofdpagina's is het tijd om een database aan te maken. Deze database zal de cruciale en belangrijke bestanden van de code tinder kloon app bevatten. De code tinder kloon app zal afhankelijk zijn van deze databases voor de verbinding met de workflow van de app.

AppMaster bevat een reeds voorbereide database die het u gemakkelijker zal maken om allerlei informatieve tabbladen en velden aan te maken die nodig zijn voor de code tinder kloon app basis. Voor de tinder kloon tutorial walkthrough app zullen de volgende tabbladen en velden nodig zijn om te maken:

Gebruiker

Gegevens gebruiker/bio

Naam

Profiel foto

Locatie

Geboortedatum / leeftijd

Geslacht

Lijst van mensen die overeenkomen

Lijst van gebruikers die niet overeenkomen

Lijst van berichten

Berichten

Inhoud van de berichten

Ontvanger van het bericht

Afzender van berichten

Workflows bouwen van de Bouw Tinder kloon app

Zodra de gegevens en de hoofdstructuur van de Tinder-app zijn voltooid via een workflow, kun je alles aan elkaar koppelen om de functionaliteit van de app te verbeteren.

Tinder is vrij beroemd om zijn swiping-optie op het startscherm. Het werkt door naar rechts te vegen om iemand leuk te vinden en naar links om het profiel niet leuk te vinden. Het is dus erg belangrijk om dit in je gekloonde app te houden. Na het toevoegen van deze functie, is de volgende stap ervoor te zorgen dat alle gebruikers, tijdens het gebruik van de app, deze weergeven en kunnen gebruiken op de app.

Begin met het type gebruikersinhoud, en de zoekopdracht wordt uitgevoerd in de hele database van de app. Er kunnen ook extra zoekfuncties worden opgenomen die de zoekresultaten zullen filteren, bijvoorbeeld een specifiek geslacht, leeftijd of geslachtsvoorkeuren. Dan kan het gebied voor de profielfoto van de gebruiker worden toegevoegd als een eindpunt, plus het bijschrift onder de foto waar een one-liner kan worden toegevoegd door de gebruiker die hen het beste uitlegt.

Een huidige lijst met gematchte gebruikers bekijken

Zodra een gebruiker een match kiest door rechten te swipen op bouw tinder kloon apps, is een specifieke pagina setup een must voor het weergeven van gematchte gebruikers. Op uw toegewijde matches pagina, kan het worden gebruikt om dezelfde gebruiker berichten weer te geven als een groep en zal voortdurend worden bijgewerkt. Je moet de databasebron instellen als een overzicht van veel huidige lijsten met gematchte gebruikers. U bent klaar om te beginnen met het organiseren van de unieke stof die in dit netwerk wordt getoond.

Breng in wezen het belangrijkste segment in kaart met de pertinente stof die u misschien wilt tonen, en dit sterke onderdeel zal de resterende secties vullen in het licht van uw huidige informatie. Binnen deze herhaling, het maken van gelegenheden in elke individuele kolom is ook denkbaar.

De functie zal waardevol zijn tijdens het bouwen van navigatiehoogtepunten in de ontwikkeling van uw app. Wanneer gebruikers beginnen te vegen in specifieke directe berichten, moeten ze tikken op het bericht gezet op die sectie.

Hiervoor, op tinder kloon tutorial walkthrough apps, zullen de gebruikers worden omgeleid naar een specifieke pagina voor specifieke gesprekken of berichten van een specifieke gebruiker. Gedurende dit werkproces, zullen we de nodige informatie moeten sturen om de specifieke persoon te herkennen waarmee we misschien een gesprek willen beginnen. Daarna de gebruiker in staat stellen de eigenlijke berichtinhoud te tonen bij herhalende en relevante berichten naar een relevante pagina.

Door te zoeken naar alle berichten en vervolgens extra beperkingen toe te voegen, is het mogelijk alleen de berichten weer te geven waarvan de huidige gebruiker de afzender of de ontvanger is. Dit voorkomt het tonen van irrelevante threads die niet gerelateerd zijn aan deze gebruiker.

De berichten aanmaken

Om een bericht aan te maken, is een veld van meerdere regels nodig waarin de inhoud kan worden geschreven. Het is dus onder de herhalende berichten of conversaties hier; u kunt een bericht maken met een vingerklik. Begin een workflow te maken voor de apps wanneer een gebruiker op de verzendknop van het bericht tikt. Binnen uw werkblad kunt u beginnen met het opbouwen van nieuwe berichten in de database van uw app. Hierbij moet u eventuele extra invoerregels binnen de vorige analyseren en onderhouden.

Voor het bouwen van een nieuw berichtenveld is het belangrijkste om een verzendende gebruiker in orde te maken, en de gebruiker die dat bericht zal ontvangen wordt gemarkeerd als ontvanger. Het tekstbericht wordt in het invoerveld van het venster geplaatst.

Het bericht weergeven in het venster

Wanneer een nieuw bericht wordt aangemaakt, zal de database van de berichtengroep dynamisch worden bijgewerkt zodra er een update is, en de algemene conversatie vergemakkelijken. De uiteindelijke invoer is de feitelijke berichtinhoud die wordt weergegeven wanneer elk bericht wordt verzonden of ontvangen. Het proces omvat de laatste berichtinhoud, ontvangen of verzonden met de weergegeven profielfoto van de verzender of ontvanger.

Extra functies van de app

Als u eenmaal gewend bent aan het maken van een aangepast veld met een gebruikersinterface voor weergave, kunt u uw eigen functies naar keuze en behoefte blijven creëren. Sommige van de extra functies zijn echter belangrijk en worden hieronder besproken:

Privacy en veiligheid

Voor de afronding van een app, ongeacht de niche, is de privacy en beveiliging belangrijk. Na de basis moet uw prioriteit de beveiliging van de app zijn, zodat de gegevens van uw gebruiker op alle manieren kunnen worden beveiligd. U kunt ook bevestigen dat u onbedoeld enkele belangrijke gegevens bewaart zonder een beschermende laag.

Bovendien kunt u:

Aparte gebruikersprofielen opbouwen

Ondersteuning creëren in geval van nood

Filters om de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker aan te passen

Start je Tinder kloon app

Na het maken van je no-code tinder kloon app, ben je klaar om het op de markt te lanceren. Kies de datum van ingebruikname van je dating-app en besteed tijd en geld aan de marketing voor de lancering. Bij AppMaster kunt u alle opties en volledige functionaliteit voor de tinder kloon dating app met gemak bouwen. Na de lancering moet je marketing doen, dus houd de marketingkosten voor en na.

Begin met het bouwen van uw Tinder-kloon-app

AppMaster-platform kan je helpen een tinder-kloon-app te ontwikkelen zoals elke andere app of software. Hiervoor was het niet mogelijk om zoiets ongelofelijks te maken zonder codering. Begin vandaag nog met het bouwen van je app bij AppMaster en meld je aan. Als je hulp nodig hebt, zullen we altijd ondersteuning bieden via ons team van experts.

In een notendop

Dus, om alles samen te vatten, is het mogelijk om je eigen tinder-kloon-app te ontwikkelen met een aantal van je gebruikelijke aangepaste wijzigingen en functionaliteiten. Tinder klonen en elk soort app kan worden gemaakt met behulp van een no-code methode. Als je een programmeerachtergrond hebt en een expert bent, kun je het bouwen door te coderen. Maar het zal je enorm veel tijd, expertise en moeite kosten. Er is altijd een makkelijkere manier om een taak uit te voeren, wat ook geldt voor het bouwen van een tinder kloon. De eenvoudigere manier om een tinder-kloon te maken is via een no-code platform zoals AppMaster. Met AppMaster kun je niet alleen dating apps maken, maar alle soorten mobiele en desktop apps die gemakkelijk gebouwd kunnen worden zonder enige betrokkenheid van enorme expertise en codering.