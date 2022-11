No-code platforms kunnen ondernemers helpen snel alles te ontwerpen en te implementeren, van websites tot procesautomatisering, mobiele apps en toepassingen voor projectbeheer. App-ontwikkeling was ooit beperkt tot softwareontwikkelaars, maar de zaken zijn drastisch veranderd.

Het feit dat men gemakkelijk tools kan vinden die het mogelijk maken apps te maken zonder ook maar één regel code te schrijven, geeft aan dat we in feite midden in een no-code database revolutie zitten. Het idee van een citizen developer ontstond met de opkomst van no-code databasetechnologieën. Gegevens zijn cruciaal voor het succes van hedendaagse bedrijven. Het nemen van cruciale beslissingen wordt een grotere uitdaging wanneer de juiste informatie ontbreekt. In dit artikel vindt u de populairste no-code bedrijfsoplossingen die uw processen digitaal kunnen veranderen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Wat is een no-code ontwikkelingsplatform?

Het is een hulpmiddel voor het creëren van softwareapplicaties zonder codering. Het is een geliefd en veelbelovend alternatief voor traditionele softwareontwikkeling voor niet-technische bedrijfsklanten die hun complete apps willen ontwerpen.

Hier zijn de voordelen van een no-code ontwikkelingsplatform:

Betere wendbaarheid

Snellere ontwikkeling

Lagere kosten

Verhoogde productiviteit

Gemakkelijk veranderbaar

Producten en diensten verbeteren

Database voor bedrijfsoplossingen

Een database is een geplande groepering van materiaal, geordend en vaak elektronisch bewaard in een computersysteem. Organisaties gebruiken databases voor verschillende doeleinden, waaronder het verzamelen van klantgegevens en het bijhouden van verkopen, uitgaven en andere economische feiten. Bedrijven hebben databanken nodig om efficiënter te kunnen werken.

In de afgelopen twee decennia hebben bedrijven een belangrijke overgang doorgemaakt naar een elektronisch opslagplatform om bedrijfsgegevens te integreren en te consolideren. De ontwikkeling van databankbeheersystemen, dat zijn computerprogramma's die worden gebruikt om databankverzamelingen van logisch verbonden records en bestanden te creëren, te controleren en te gebruiken.

AppMaster

Een aangepast app-ecosysteem kan worden gemaakt met alleen AppMaster, en er is geen coderingskennis nodig. No-code automatiseringsoplossingen zijn nuttig voor het stroomlijnen van taken op het werk of thuis, het organiseren van gegevens, of het belonen van werknemers. AppMaster is de beste keuze voor tools waarvoor u geen code hoeft te schrijven. U kunt hoogwaardige apps voor het web en mobiele apparaten maken zonder dat u codeerervaring nodig hebt, dankzij de middelen die dit platform biedt.

Standaard werkt AppMaster nu met elke postgress-compatibele database. Dit betekent dat de gegenereerde toepassingen kunnen worden aangesloten op AWS RDS en AWS Aurora, elke standaard PostgreSQL-instantie.

Tegen het einde van het jaar zullen we ondersteuning toevoegen voor Oracle Database, Microsoft SQL Server, MariaDB, MYSQL en SQLite, zodat AppMaster tegen het einde van het jaar kan werken met de top 6 meest populaire relationele databases ter wereld. Om de databasestructuur te beheren maak je veldverbindingsplaatjes, het is voldoende om de modeldatum editor te gebruiken die is ingebouwd in AppMaster Studio; en alles kan on the fly worden veranderd, en het platform zal automatisch scripts genereren voor het migreren van je gegevens naar gewijzigde formaten, en in het algemeen wordt dit alles volledig gedaan zonder enige code te schrijven met behulp van de GUI op elk moment.

Zapier-databasetool

Zapier database tool integreert applicaties (zoals Mail of Slack) zodat gegevens snel en eenvoudig over hen heen kunnen worden gestuurd. Met Zapier zijn de mogelijkheden vrijwel eindeloos. U kunt bijvoorbeeld geautomatiseerde procedures maken die twee of meer toepassingen koppelen, waardoor u minder handmatig werk hoeft te doen. Zapier brengt gegevens over tussen programma's.

Je zou ook belangrijke waarschuwingen van verschillende applicaties op één platform kunnen ontvangen, zodat je niets mist. Het kan ook geautomatiseerde procedures maken met behulp van verschillende sjablonen. Zappier database tool is het beste voor elk niveau bedrijf dat zijn apparatuur wil koppelen en bewerkelijke taken wil automatiseren.

Bubble databasetool

Bubble, als no-code oplossing, vereenvoudigt het app-ontwikkelingsproces door het op te delen in vier grote fasen. Bubble maakt het gemakkelijker om webgebaseerde applicaties te creëren. Omdat de applicatie-ontwikkelingstool zeer flexibel is, kunt u apps bouwen en creëren zonder de programmeertaal te gebruiken. De markt heeft thema's en plug-ins om u te helpen uw app tot leven te brengen, en het drag-and-drop platform is gebruiksvriendelijk en intuïtief. De Bubble is het beste voor app-ontwikkelaars en digitale kunstenaars die een eenvoudige oplossing zoeken om online applicaties te maken.

Airtable databasetool

Airtable is een no-code platform voor het maken van project management apps. Je kunt er relationele databases mee ontwerpen die samenwerking stimuleren. Men kan materiaal importeren uit bestanden of andere programma's. Gebruikers kunnen herinneringen verzenden en ontvangen, informatie delen, taken toewijzen, enzovoort. Airtable combineert spreadsheets en databases in één software. Managers kunnen projectgegevens opslaan in een spreadsheetweergave die Airtable biedt. Airtable is het meest geschikt voor bedrijven die een gecentraliseerde locatie zoeken om werk te beheren en statistieken te verzamelen.

Webflow databasetool

Zonder enige kennis van code kan iedereen websites en unieke databases maken met Webflow. Webflow is een no-code platform dat het eenvoudig maakt om animaties en online winkels op te nemen. Meer dan 3,5 miljoen professionals en organisaties Creëer, werk samen en produceer eenvoudig prachtige websites met Webflow. In een volledig visuele omgeving.

Webflow biedt je de tools die je nodig hebt om elk projector te bouwen en een interface tussen software te creëren, of je nu een eenzame ontwerper, een bureau of een team bent. Webflow is het beste voor webdesigners die niet met codering willen werken, maar een platform nodig hebben om snel websites te bouwen en aan te passen.

Maandag.com databasetool

Monday.com is een no-code builder die ideaal is voor groepen van elke omvang als werkoperatiesysteem. Mensen kunnen op de achtergrond lopende routines ontwikkelen met behulp van zijn automatiseringsbouwer. De aanpasbare functies van Monday.com verhogen de teamproductiviteit en laten iedereen op zijn manier no-code ontwikkelaar zijn. Gebruikers kunnen alles bouwen van apps voor real-time samenwerking, tools om terug te kijken en digitale whiteboards. Monday.com is het beste voor bedrijven die een veelzijdige projectbeheeroplossing zoeken die een reeks aanvullende doeleinden en vereisten kan dienen.

Google Sheets

Met Google Sheets kunnen teams gemakkelijk samenwerken, of u nu een evenement organiseert of de meest recente inkomstencijfers bespreekt. Dankzij de AI-mogelijkheden hebben gebruikers toegang tot de nodige inzichten om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen. Dankzij het ontwerp kunt u met iedereen samenwerken, op elk moment en vanaf elke locatie. U kunt beginnen met het visualiseren van uw gegevens met grafieken en diagrammen nadat het in uw Google Sheet staat. Google Sheet is het beste voor gegevensinvoer.

Wat is een no-code database?

Database no-code ontwikkelingssystemen stellen u in staat om met databases te werken en deze te onderhouden zonder codering. Deze systemen bieden gebruikers hulpmiddelen voor het organiseren en optimaliseren van gegevensbronnen voor een flexibel en efficiënt gegevensbeheer. Codering is niet nodig om een onderscheidend app-ecosysteem te bouwen met alleen AppMaster. AppMaster is een no-code data platform waarmee men mobiele en web apps kan maken. Ontwerp eenvoudig en snel bedrijfsprocessen van elke complexiteit.

We kunnen de databasetool gebruiken in de volgende gebieden:

Zakelijke kennisbank

Webgebaseerde programma's

Rapportage

Workflow gebaseerd op goedkeuringen

Procedures stroomlijnen

Mobiele toepassingen genereren

Is Excel een no-code tool?

Microsoft Excel kwam dicht in de buurt van "creëren zonder code", en zijn verbazingwekkende flexibiliteit en diversiteit in gebruikssituaties maakten het tot een kanshebber voor het eerste commerciële platform zonder code. VBA (Visual Basic for Applications) is de programmeertaal die door Excel en andere Office-toepassingen wordt gebruikt.

Wat is de beste no-code tool?

Er zijn verschillende keuzes, van het ontwikkelen van een website tot het ontwikkelen van unieke apps. No-code automatiseringsoplossingen kunnen het werk of de taken thuis automatiseren, gegevens beheren of beloond worden. De beste no-code tool is AppMaster. Het biedt alle tools die nodig zijn om geweldige web- en mobiele applicaties te ontwikkelen zonder een enkele regel code te schrijven.

Laatste woorden

Het uiteindelijke feit is dat verschillende no-code tools in het bedrijfsleven worden gebruikt. No-code verandert ongetwijfeld het bedrijfsleven en de manier waarop mensen tegen hun werk, innovatie en leven aankijken. Om het meeste uit deze tools te halen, kunt u overwegen uw workflow te verbeteren door deze lijst met no-code opties door te nemen.

Voor veel zakelijke gebruikers is de drempel van het coderen weggenomen door de opkomst van no-code technologieën. Naast de verhoging van de productiviteit laten deze technologieën software engineers zich concentreren op moeilijkere taken in plaats van zich bezig te houden met de eisen van niet-IT-personeel.

Dankzij no-code-platforms kunnen bedrijfseigenaren snel websites, procesautomatisering en apps maken. Low-code ontwikkeling is een andere intrigerende hybride strategie. Het belang van deze platforms binnen het bedrijfsleven heeft de interactie tussen IT en andere afdelingen aanzienlijk beïnvloed. AppMaster is een no-code platform het produceert de broncode en produceert meer dan alleen geen code, waardoor het uniek is. Als de gebruiker dat wenst, kan hij altijd zijn broncode meenemen, zodat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de beperking tot het platform.