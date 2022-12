De vastgoedsector is een bloeiende sector die tot de top vijftien van de wereld behoort. De totale waarde van de wereldwijde vastgoedmarkt bereikt maar liefst $326. Vijf biljoen in 2020 (volgens The Private Property Reporter van 24 november 2021). Onnodig te zeggen dat de vastgoedsector zeer lucratief en zeer concurrerend is. Daarom zijn makelaars en vastgoedbeheerders voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om hun klanten te bereiken.

Open huizen, cold calling, website listings, en conventionele reclame hebben gewerkt in het verleden. Maar in de snelle digitale wereld van vandaag, waar drukke klanten onmiddellijke real-time toegang tot vastgoedinformatie nodig hebben, zijn mobiele vastgoed apps een handige vastgoedoplossing geworden. Bovendien is het profiel van de huidige vastgoedeigenaren en gebruikers van mobiele vastgoed apps uitgebreid met jonge ondernemers, atleten, beroemdheden en tech moguls. Anderen zijn gretige eerste kopers en voorzichtige verkopers voor wie betrouwbare, snelle vastgoedinformatie van vitaal belang is.

Traditioneel vastgoedbedrijf

De traditionele vastgoedbeleggers en vastgoedontwikkelaars hebben nog steeds een grote belangstelling voor de vastgoedmarkt. Zij hebben zich echter aangepast aan moderne middelen om informatie te ontvangen over onroerend goed listings. Ondernemende en succesvolle makelaars waarderen dat de behoeften van hun clientèle zich aanpassen aan de technologie van vandaag. Ondanks alle veranderingen, het feit blijft dat de vastgoedmarkt is zo lucratief als het ooit was. Dit betekent dat er een grote deur van mogelijkheden is om de markt van de vastgoed mobiele app ontwikkeling te betreden.

Hoe worden vastgoed mobiele apps gebruikt?

Personen die hun eigendom willen huren, kopen of verkopen vertrouwen op mobiele vastgoed apps om kopers, verkopers en huurders te vinden. Ze gebruiken vastgoed apps om een lijst van een woning te maken, te zoeken naar een geschikte woning voor transacties, en belanghebbenden te lokaliseren. Gebruikers van mobiele apps voor onroerend goed zijn kopers, verkopers of huurders die op zoek zijn naar onroerend goed voor aankoop, verkoop of korte- of langetermijnverhuur. Huurders gebruiken mobiele apps voor onroerend goed om advertenties te vinden voor hun vakantieaccommodatie, kortetermijnverhuur of langetermijnverhuur. Beheerders die zich bezighouden met het beheer en onderhoud van onroerend goed zijn ook fervente gebruikers van mobiele apps voor onroerend goed. Zij gebruiken mobiele apps voor vastgoed om administratieve taken te beheren en te communiceren met huurders of bewoners van het pand dat zij beheren. Vastgoedontwikkelingsbedrijven gebruiken mobiele vastgoed apps om nieuwe vastgoedontwikkelingen te adverteren bij potentiële klanten. De informatie over deze ontwikkelingen omvat vaak 3D architectonische mockups van het voltooide project.

Makelaars zijn ook fervente gebruikers van mobiele vastgoed apps om klanten te verbinden met hun ideale vastgoed regelingen. Hun klanten zijn kopers, verkopers, huurders, vastgoedontwikkelingsbedrijven en agentschappen. Al deze gebruikers moeten handige, gedetailleerde, directe toegang tot vastgoedinformatie van mobiele vastgoed apps. Hoe betrouwbaarder de mobiele vastgoed app is, hoe sneller deze gebruikers hun ideale accommodatie en vastgoed oplossingen kunnen krijgen.

Wat is de beste vastgoed app ontwikkelingsbedrijf?

Voordat u de beste vastgoed app onderzoekt, is het belangrijk op te merken dat vastgoed apps kunnen worden gegroepeerd in verschillende categorieën. Elk type app heeft verschillende functies die voldoen aan de unieke behoeften van de gebruikers in de vastgoedmarkt voor vastgoeddiensten.

Vastgoed taxatie apps

Deze mobiele vastgoed apps stellen gebruikers in staat om de waarde van hun eigendom op hun gemak te beoordelen. Hun app ontwikkeling functies kunnen gebruikers locatie, statistieken, foto's en video's van het pand in te dienen. Vastgoed taxatie apps manipuleren gegevens van gebruikers in aanvulling op hun uitgebreide database om te komen tot een geschatte waarde van het onroerend goed. Mobiele apps zoals Trulia analyseren buurtdemografie zoals inkomensklasse, aantrekkingskracht, opleidingsniveau en zelfs veiligheidsstatistieken in het gebied! Deze gegevens worden gebruikt om een vergelijkende analyse uit te voeren en te komen tot de geschatte woningwaarde.

Apps voor het vinden van onroerend goed

De meest populaire mobiele app voor het kopen, verkopen en verhuren van onroerend goed wereldwijd is Zillow. Het is consequent verkozen tot de meest populaire vastgoed app vanwege de vele interactieve functies, intuïtieve navigatie, uitgebreide database en multi-platform integratie. Gebruikers creëren vastgoed app account profielen en kunnen navigeren door de miljoenen aanbiedingen met behulp van hun nauwkeurige zoek- en filtertool.

Apps voor huurwoningen

Apartments.com mobiele app beschikt over een uitgebreide onroerend goed database met duizenden huurwoningen beschikbaar voor potentiële kopers. Deze mobiele app wordt beschouwd als een van de beste mobiele apps voor onroerend goed in deze categorie vanwege de vele functies. Kopers kunnen direct vanuit de app huurwoningen bekijken, filteren en aanvragen.

Hoe maak je een vastgoed app?

Onderzoek. Voordat de vastgoed app ontwikkeling begint, moet er onderzoek worden gedaan om te bepalen hoe gebruikers worden bediend door bestaande mobiele vastgoed apps. Identificeer tekortkomingen in de markt voor mobiele vastgoed apps, en gebruik de gegevens om mobiele vastgoed app oplossingen te creëren om aan die behoeften te voldoen. U kunt de plannings- en onderzoeksfase ook gebruiken voor een SWOT-analyse van de concurrerende mobiele vastgoed-apps om hun sterke punten te identificeren om een soortgelijke strategie uit te voeren. De pre-development analyse zal de sleutel zijn om te bepalen welk type vastgoed mobiele app het beste bij u past om te creëren.

De volgende ontwikkelingsstap is het creëren van een database die uw gebruikers helpt. Als uw mobiele vastgoed app is gemaakt om huurders aan te trekken, is een uitgebreide en nauwkeurige database van huurwoningen vereist. Deze vastgoed app ontwikkeling functies zijn nuttig voor alle categorieën van mobiele apps, of het bouwen van een mobiele app voor onroerend goed taxaties, aankopen, of huurcontracten. In plaats van het wiel opnieuw uit te vinden, kunnen mobiele apps voor onroerend goed verbinding maken met bestaande databases voor onroerend goed, zoals het MLSS-systeem dat door makelaars wordt gebruikt.

Een van de favoriete functies van een mobiele vastgoed app omvat de mogelijkheid om te zoeken, sorteren en filteren voorkeuren op basis van verschillende categorieën. De mobiele app filters kunnen worden gebaseerd op locatie, grootte van het pand, voorzieningen, en listing prijs.

App ontwikkelingsteams zorgen ervoor dat de mobiele vastgoed app functies bevat die volledig kunnen integreren met sociale media platforms zoals Google, Facebook en Instagram. Deze functies vereenvoudigen de profielregistratie op de mobiele app en vergemakkelijken naadloze kruiscommunicatie tussen gebruikers op het platform. Het stelt gebruikers ook in staat om gemakkelijk vastgoedafbeeldingen te bekijken en details te posten vanaf verschillende sociale mediaplatforms. App ontwikkeling functies moeten omvatten compatibiliteit met web-based, android en iOS-apparaten.

Hoe zet ik mijn vastgoed app in de markt?

Blog

Verspreid het woord over uw mobiele vastgoed app door het plaatsen van promotionele webinhoud in de vorm van blog en artikel berichten. Korte informatieve artikelen op platforms zoals LinkedIn zijn ook een goede manier om te informeren over de mobiele app.

Sociale media

Promoot uw vastgoed marketing apps op social media door het gebruik van gesponsorde advertenties op social media sites zoals Facebook, YouTube en Instagram. Influencer marketing en user experience video's op TikTok en YouTube zijn handig om te laten zien hoe de app werkt.

Advertenties op websites

Plaatsing van advertenties op onroerend goed websites, platforms en forums zal helpen om bekendheid te verspreiden onder makelaars en de onroerend goed gemeenschap.

Hoeveel kost het om een Real Estate Mobile App te bouwen?

Om van onroerend goed mobiele apps die nuttig zal zijn voor kopers, verkopers, en makelaars te maken kan variëren. Deze app ontwikkelingskosten variëren op het type gebruikers, complexiteit van functies, en de categorie van onroerend goed toepassing. Het app-ontwikkelteam, de technologiestack en het aantal werkuren spelen ook een rol in de kosten van vastgoed app-ontwikkeling.

Vastgoed app ontwikkeling met complexe aangepaste functies, zoals geolocatie, zoekfilters, en push-meldingen aan gebruikers kan meer dan USD 70.000 kosten aan de bovenkant van de schaal. Voor vastgoed app ontwikkeling aan de onderkant, kan een MVP met basisfuncties beginnen vanaf slechts USD 25.000: hoe complexer de vastgoed app ontwikkeling oplossing, hoe groter de investering.

Gelukkig kunt u veel besparen op de ontwikkeling als u kiest voor de no-code-aanpak en verwijst naar het AppMaster-platform. Het voordeel van state-of-the-art gebruiksvriendelijke functies in een aangepaste vastgoed-app kan het de favoriete mobiele app maken voor particulieren, vastgoedeigenaren en makelaars.