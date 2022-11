Il termine "assunzione di no-coder" è diventato un grande passo avanti nella tecnologia. Le ricerche dimostrano che entro il 2022 il mercato delle soluzioni no-code avrà un valore impressionante per l'assunzione di un team no-code.





Anche se non era previsto, l'ascesa delle soluzioni no-code ha reso più semplice l'assunzione di esperti no-coder per la realizzazione di applicazioni aziendali. Assumendo un team no-code è possibile automatizzare i flussi di lavoro attuali senza ricorrere alla codifica. È possibile assumere no-coder e trasformarli in esperti nello sviluppo di opzioni.

Le aziende continueranno ad avere problemi per la mancanza di personale IT qualificato e per la crescente necessità di creare nuove app aziendali attraverso l'assunzione di un team no-code. Istruendo e aggiornando i dipendenti con competenze tecniche e no-code e promuovendo una cultura di sviluppo del consumatore attraverso l'assunzione di un team no-code, sarà possibile risolvere queste sfide e garantire la durata e la sostenibilità del business nei mesi a venire. Può trarre vantaggio dalle soluzioni no-code.

L'assunzione di un team no-code che apprende competenze no-code può aumentare il numero di lavori che può svolgere o cambiare completamente i suoi obiettivi. Ci sono molti modi per avanzare nella carriera, dall'assunzione di maggiori responsabilità nell'azienda attuale al passaggio a una buona posizione e a un lavoro meglio retribuito altrove.

Un nuovo lavoro nell'IT: perché assumere un no-coder?

A causa della mancanza di personale qualificato nel settore, l'ingegneria del software è tra le opportunità informatiche più remunerative. Per questo motivo, lo stipendio medio annuo di uno sviluppatore di software supera già i 110.000 dollari. È logico che l'assunzione di un team no-code abbia realizzato strumenti no-code per la creazione di applicazioni, perché lo sviluppo di app deve essere più semplice ed economico rispetto all'assunzione di un no-coder.

Le soluzioni no-code offrono ai clienti interfacce utente semplici che fanno tutto il lavoro assumendo un team no-code che utilizza strumenti no-code. Assumendo un team no-code, è possibile utilizzare blocchi di libreria per costruire e lanciare funzionalità uniche che consentono ad altri lavoratori di partecipare e collaborare alle soluzioni no-code.

L'impiego di un team no-code che utilizza strumenti no-code per riqualificare e riconvertire i lavoratori attuali in sviluppatori cittadini di soluzioni no-code presenta diversi vantaggi per le aziende. Tra questi, la riduzione delle fasi del processo delle app, la fine del lavoro tecnologico illegale, procedure aziendali più accessibili e molto altro ancora. La creazione di soluzioni no-code riduce il lavoro che il personale IT, oberato di lavoro, deve svolgere per concentrarsi su strumenti no-code e progetti più critici, assumendo un team no-code.

I lavori che saranno richiesti in futuro richiederanno la padronanza di competenze tecnologiche contemporanee, come il no-code.

Competenze no-code in un ambiente di lavoro in continua evoluzione

Oltre l'80% delle aziende utilizza strumenti no-code o costruisce competenze assumendo un team no-code. Inoltre, il World Economic Forum afferma che entro il 2030 più di un miliardo di lavoratori dovrà apprendere competenze no-code e utilizzare strumenti no-code. In questo modo, potranno beneficiare delle soluzioni no-code.

Poiché per la maggior parte dei lavori sono necessarie competenze critiche no-code come la comunicazione, la matematica, la risoluzione di problemi, le competenze digitali e l'impegno di gruppo, il mercato del lavoro si sta trasformando rapidamente in soluzioni no-code. L'assunzione di un team no-code può far crescere nuovi talenti in ambito di leadership, risorse umane, istruzione e assistenza. In questo nuovo ambiente, i grandi datori di lavoro vogliono che i loro lavoratori utilizzino strumenti no-code e abbiano competenze no-code come il processo di sviluppo, il coaching, la creatività, il flusso e la costruzione di relazioni.

A partire dal 2022, l'elenco degli impieghi tecnologici più richiesti comprende data scientist e analisti, esperti di IA e di informatica, ingegneri informatici, specialisti di lead e hiring marketing, esperti di trasformazione digitale e molti altri. Sorprendentemente, non per tutte queste posizioni è necessario saper codificare o utilizzare strumenti no-code in soluzioni no-code. Tuttavia, per assumere un team no-code è necessario saper utilizzare nuove competenze digitali, come gli strumenti no-code.

Cosa si intende per "competenze con il no-code"?

I no-coder sono in grado di costruire strumenti no-code critici e di crescita che vengono forniti con le soluzioni no-code. Questi cosiddetti "citizen developer" conoscono i problemi aziendali che devono essere risolti e i set di informazioni necessarie per ottenere le competenze no-code. A seconda dei problemi che gli viene chiesto di risolvere, un "citizen developer di soluzioni no-code" potrebbe essere un ingegnere di gestione delle operazioni, un esperto di automazione sostenibile o un rapido sviluppatore di applicazioni no-code.

Le competenze no-code sono quelle che i membri del personale non tecnico possono possedere e utilizzare gli strumenti no-code per costruire applicazioni aziendali, automatizzare i flussi di lavoro e snellire i processi attraverso soluzioni no-code. Tutto questo è possibile assumendo un team no-code.

In che modo le persone possono utilizzare le competenze no-code per migliorare il proprio lavoro nel 2022?

Le competenze no-code possono aiutare un candidato a ottenere un lavoro e renderlo più prezioso grazie agli strumenti no-code. Ecco i quattro motivi più importanti per cui dovreste costruire un'app no-code e cercare soluzioni no-code:

Un modo semplice per muoversi nel mondo IT

Assumendo un team no-code, è possibile disporre di competenze no-code che possono rappresentare un modo semplice per entrare nel mondo dell'IT se si vogliono avere più possibilità di lavoro. Quando i dipendenti imparano a usare le soluzioni no-code e gli strumenti no-code per automatizzare i flussi di lavoro e migliorare le operazioni aziendali, approfondiscono il lavoro della loro azienda e iniziano a comprendere i fondamenti del coding.

Diventare leader IT dell'azienda

Le potenti competenze no-code aiutano una persona a passare a un ruolo di esperto informatico completo, in cui è responsabile dell'implementazione di soluzioni no-code.

Essere pagati di più

La retribuzione può variare in base alle conoscenze e alle competenze necessarie per assumere un no-coder.

Far sì che i dipendenti siano più felici

Il 71% dei dipendenti pensa che la propria azienda utilizzerà la tecnologia per offrire un'esperienza di servizio al cliente simile a quella dei beni di consumo. Un'azienda può costruirsi una reputazione e rendere più felici i propri dipendenti implementando e pubblicizzando soluzioni no-code. Assumendo un team no-code, le sue competenze no-code possono aiutarvi a passare all'IT, a fare carriera nella vostra azienda come leader tecnologico, a guadagnare di più e a godervi il vostro lavoro quando assumete no-coder per utilizzare strumenti no-code.

Offerte di lavoro per no-coder

Manager di prodotto

I manager di prodotto, chiamati anche "proprietari di prodotto", sono responsabili della strategia, della progettazione e dell'implementazione dei prodotti delle loro aziende. Nella Silicon Valley sono pagati anche più degli sviluppatori di software. Anche se non è necessario saper codificare per questo lavoro, sarebbe utile saperlo fare attraverso strumenti no-code. L'assunzione di un team no-code di solito richiede più esperienza rispetto agli altri lavori dell'elenco.

Responsabile del progetto

Per certi versi, si tratta di un lavoro simile a quello del product management, ma su scala più ridotta. Chi assume un team no-code può essere bravo a vedere sia il quadro generale che i dettagli più piccoli delle soluzioni no-code. Si occupano di progetti specifici dalla fase di pianificazione fino alla loro conclusione. Collaborano con altri team no-code e coinvolgono ingegneri, marketer, esperti di prodotto e altro ancora.

Scrittore tecnico

A seconda del luogo in cui si lavora, saper codificare può aiutare a diventare un migliore scrittore tecnico per l'utilizzo di strumenti no-code. Tuttavia, molte informazioni tecniche non prevedono la codifica, come manuali, comunicati stampa sui prodotti, istruzioni e casi d'uso. Assumendo un team no-code, potrete riposare in pace e godervi l'uso degli strumenti no-code.

Analista di mercato del prodotto

Il design UX potrebbe fare al caso vostro se siete bravi a trovare e spiegare i pro e i contro di un prodotto, a capire ciò che vogliono gli utenti, a esaminare i dati e a usare strumenti no-code. Assumendo un team no-code, avrete anche la soddisfazione di semplificare la vita dei vostri clienti.

Designer dell'interfaccia utente

La progettazione dell'interfaccia utente è stata una delle competenze più richieste su LinkedIn nel 2017. Il team no-code utilizza principalmente software o strumenti no-code per costruire un'interfaccia utente facile da usare, che funzioni bene e abbia un bell'aspetto. È un ottimo lavoro tecnologico che assume pittori e grafici no-coder.

Architetto dell'informazione

Quando guardate un sito web, vi capita di pensare: "Avrebbe potuto essere configurato molto meglio"? Potreste essere bravi a creare informazioni attraverso soluzioni no-code. Questo lavoro, che fa parte del settore del design e dell'esperienza utente, consiste nel migliorare l'organizzazione e la struttura dei siti web assumendo un team no-code e utilizzando strumenti no-code.

Uno sviluppatore mobile

Guardare un sito web su uno smartphone o un tablet può essere molto diverso da come appare su uno schermo più grande. Assumete designer mobile no-coder e utilizzate strumenti no-code per garantire che i siti web e le app funzionino bene su vari dispositivi. Assumendo un team no-code, si lavora a stretto contatto con esperti di soluzioni no-code.

Esperto SEO

I motori di ricerca sono ancora importanti perché le persone li usano quotidianamente nelle soluzioni no-code. L'ottimizzazione dei motori di ricerca e l'assunzione di specialisti di marketing no-code si occupano di migliorare il posizionamento organico di un sito web e di trasformare alcune di queste ricerche in traffico che si converte. Questa è un'altra delle competenze di assunzione più redditizie di LinkedIn per il 2017.

Responsabile dell'automazione del marketing

L'automazione nel marketing è vantaggiosa, soprattutto per le assunzioni di aziende più grandi e senza codificatore. Impostano funnel di e-mail, coltivano buoni lead e utilizzano strumenti di marketing automation no-code per ridurre il lavoro quotidiano. Inoltre, gestiscono le campagne di marketing assumendo un team no-code e utilizzando le loro competenze nelle soluzioni no-code.

Manager delle operazioni

Quando si assume un team no-code, i manager delle operazioni costruiscono applicazioni attraverso strumenti no-code e contribuiscono a garantire il buon funzionamento dell'azienda. Potrebbero essere responsabili della catena di approvvigionamento, lavorare con gli appaltatori e garantire che le persone e le attrezzature arrivino dove devono andare nelle soluzioni no-code.

Collaudatore della qualità del software

Prima che il software venga immesso sul mercato, assumere un no-coder significa testarlo a fondo. Se siete bravi a usare gli strumenti e il software no-code e a fare dei test per tentare di romperlo, creerete un buon tester.

Perché lavorare nel settore tecnologico se non si sa codificare?

Retribuzione vantaggiosa

La maggior parte dei lavori tecnologici offre una retribuzione paragonabile a quella di altri lavori dello stesso settore. Non dovrete preoccuparvi di essere pagati.

Business tecnologico competitivo

Offre molte opportunità di lavoro. Se avete le competenze e le conoscenze giuste, potete trovare il lavoro più adatto a voi e ai vostri obiettivi professionali.

Basse barriere all'ingresso

A seconda delle esigenze, ci sono lavori tecnologici molto remunerativi per chi è agli inizi. Alcuni lavori di base non richiedono la conoscenza del codice.

Perché dovreste assumere un no-coder?

Dovreste assumere un no-coder perché

Utilizzano strumenti no-code meno costosi che possono aiutarvi a lavorare più velocemente.

Potete aggiungere strumenti no-code utilizzando il personale che già avete o assumendo un team no-code.

Automatizzando i processi con soluzioni no-code, l'assunzione di un team no-code già molto impegnato può avere molto più respiro.

Parlate con il vostro team no-code degli strumenti no-code e incoraggiate tutti a condividere le proprie competenze al momento dell'assunzione.

Acquisite fiducia nelle soluzioni no-code utilizzando gli strumenti no-code e lavorando su piccoli progetti per raccogliere le prove prima di condividerle con il resto dell'organizzazione.

Utilizzate semplici strumenti no-code e assumete no-coders per iniziare a vedere subito i risultati.

Scoprite quali sono i problemi e i colli di bottiglia da risolvere e dove si trovano le soluzioni no-code.

Utilizzate gli strumenti no-code per tenere traccia e analizzare il vostro carico di lavoro attuale.

Utilizzate la capacità che vi hanno dato gli strumenti no-code per aiutare il vostro team a migliorare sempre di più nelle soluzioni no-code.

Scoprite dove il vostro team manca di competenze no-code e cosa potreste fare se queste lacune fossero colmate con soluzioni no-code.

Rendete il vostro team più autosufficiente e tenete traccia delle soluzioni no-code di cui avete bisogno e che non comportano la scrittura di codice.

Utilizzate le risorse esistenti assicurandovi che le assunzioni e gli abbonamenti al software siano attivi.

Utilizzate le informazioni sulle carenze di competenze, sulla domanda elevata e sulle soluzioni no-code necessarie per assumere un team no-code.

Gli strumenti no-code sono fondamentali perché possono essere utilizzati sia dai team tecnici che da quelli non tecnici.

Potete trarre vantaggio dall'assunzione di un no-coder perché le competenze no-code consentono a un maggior numero di persone di creare talenti e risolvere problemi tramite strumenti no-code.

Se avete bisogno di costruire soluzioni no-code ma non sapete codificare, è il momento di assumere un no-coder.

È facile trovare un lavoro tecnologico che non implichi la codifica?

Sì, è facile trovare posti di lavoro ben retribuiti nel settore informatico senza saper codificare. Innumerevoli siti offrono alle persone in cerca di lavoro un luogo in cui cercare offerte di lavoro nei loro settori ideali. Le assunzioni su comunità online come LinkedIn vi danno accesso a una rete sociale di persone interessate alle vostre stesse cose. In questo modo è più facile incontrare persone e costruire relazioni di lavoro. Potete anche chiedere consigli professionali e imparare da chi sta cercando di entrare nel settore dell'informatica mentre cerca risposte ai propri problemi.

Conclusione

In definitiva, l'assunzione di persone da team no-code, di aziende con soluzioni no-code e di coloro che assumono no-coders presenta dei vantaggi. I lavoratori non tecnici che apprendono le competenze no-code possono ottenere una retribuzione migliore, maggiori opportunità di lavoro o addirittura cambiare carriera. Un costruttore di app no-code affidabile come AppMaster può aiutare le aziende a colmare il gap di competenze IT, rendendo lo sviluppo di app più semplice per tutti e automatizzando un maggior numero di flussi di lavoro nelle soluzioni no-code.

Nel 2022 terremo d'occhio gli effetti delle assunzioni nelle soluzioni no-code, man mano che un numero sempre maggiore di queste cambierà il modo in cui viene svolto il lavoro. Nel frattempo, potete iniziare a utilizzare i servizi di sviluppo no-code di AppMaster per automatizzare i processi aziendali e creare applicazioni.