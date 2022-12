Ogni applicazione ha una logica di business, un flusso di azioni e operazioni attraverso le quali si riflette la funzionalità dell'applicazione.

I processi aziendali sono una parte importante della logica aziendale. In questo articolo vedremo cos'è un processo aziendale e come crearlo.

Cos'è la logica aziendale?

Prima di considerare i processi aziendali separatamente, analizziamo il concetto di logica aziendale.

La logica di business è un pezzo di software costituito da processi che determinano le sequenze di azioni e operazioni nell'applicazione e stabiliscono le regole di interazione tra l'utente e il sistema.

Analizziamo la logica di business attraverso un semplice esempio di check-in di un passeggero per un volo da parte di un amministratore che inserisce le informazioni nel database.

L'amministratore seleziona il volo e compila il modulo di check-in dei passeggeri inserendo i dati necessari. A questo punto, il sistema verifica se l'utente è autorizzato e ha il diritto di eseguire queste azioni. Quindi il programma elabora le informazioni ricevute, verifica la conformità dei dati al formato stabilito, riceve dal database i dati relativi al volo e al passeggero, segnala se le informazioni non sono corrette, invia i dati al database con il comando di apportare modifiche.

Di conseguenza, i dati vengono aggiornati e un nuovo passeggero compare nell'elenco.

Le azioni descritte nell'esempio, la loro sequenza, lo scambio di dati, l'elaborazione, le richieste e le risposte sono di competenza della logica di business.

La logica aziendale è una componente integrale dell'architettura dell'applicazione. La logica stessa è costituita da processi di business, di cui parleremo in seguito.

Che cos'è un processo aziendale?

I processi aziendali sono una sequenza di azioni. Attraverso queste azioni, vengono implementate le funzioni dell'applicazione.

Processi aziendali in AppMaster.io

Come nell'approccio classico, in AppMaster.io la logica di business è costruita a partire dai processi di business. I BP sono progettati per lavorare con i dati: ricerca, creazione, cancellazione, aggiornamento, modifica; e sono responsabili dell'esecuzione di qualsiasi azione nell'applicazione.

La piattaforma dispone di un editor di processi aziendali per lavorare con la logica aziendale. I blocchi sono utilizzati per creare BP.

In ogni processo aziendale, i blocchi Inizio e Fine vengono creati automaticamente. Possono avere variabili: input per il blocco di inizio e output per quello di fine.

Ogni blocco BP, tranne quelli di inizio e fine, ha due tipi di connettori - punti di connessione (input, output):

flow_connection - connettore del flusso di esecuzione, descrive la coda di blocchi, quale eseguire;

var_connection - connettore di variabile, descrive quale variabile prendere da dove.

I processi aziendali si dividono in tre categorie:

Processi aziendali back-end - compilati in codice sorgente Go ed eseguiti in un'applicazione server.

Processi aziendali per applicazioni web - forniti a un'applicazione web, elaborati da JavaScript sul lato browser.

I processi aziendali per le applicazioni mobili vengono forniti alle applicazioni mobili ed eseguiti in esse, elaborati dagli strumenti nativi delle piattaforme mobili.

All'interno di ogni tipo di applicazione, esiste un insieme specifico di processi aziendali.

Nel backend, ci sono processi aziendali ordinari. Hanno blocchi di inizio e fine. Possono supportare chiamate asincrone e modalità di transazione.

Nelle applicazioni web e mobili esistono i seguenti tipi di BP:

I BP dei componenti sono impostati in ogni componente, pagina, widget o schermata. Dipendono dal componente per il quale sono stati creati. Non hanno un blocco di fine. Hanno uno o più blocchi di attivazione all'ingresso, che avviano l'esecuzione quando si verifica un determinato evento, ad esempio la pressione di un pulsante. BP a livello di applicazione - impostati per l'intera applicazione, quasi identici ai BP dei componenti, tranne che per il fatto che hanno un contesto applicativo e un solo blocco di attivazione, quello iniziale. I BP generici sono impostati a livello di applicazione, ma sono progettati per eliminare la logica usata di frequente da tutti gli altri processi aziendali. Questi BP hanno blocchi di inizio e fine e si comportano in modo simile ai processi aziendali del server, ma non hanno una modalità di transazione.

Come creare un processo aziendale su AppMaster.io?

Sulla piattaforma AppMaster.io è presente un editor di processi aziendali per lavorare con i processi aziendali.

Tutti gli editor si basano sullo stesso principio e presentano solo alcune differenze a seconda del tipo di processo aziendale (abbiamo menzionato le categorie di BP in precedenza).

L'editor BP è composto da:

pannello di sinistra con l'elenco dei blocchi disponibili

canvas al centro;

pannello di destra con le impostazioni dell'elemento selezionato (blocco).

Per aggiungere un blocco di processo aziendale, è necessario trascinare un elemento dal pannello di sinistra all'area di lavoro.

Nelle impostazioni di ogni BP, è possibile attivare la modalità transazione. In questo caso, il blocco acquisisce la proprietà dell'atomicità: il blocco viene eseguito completamente oppure nessuno dei suoi singoli blocchi viene eseguito. Se si verifica un errore in un blocco qualsiasi, tutte le modifiche causate dai blocchi precedenti del processo aziendale verranno annullate.

Nel pannello di sinistra, i blocchi sono suddivisi in gruppi per tipologia:

Logica. Responsabile della modifica del flusso del processo, dell'implementazione delle funzioni di sistema, del confronto delle variabili e della conversione dei tipi di dati.

Funzioni. Consentono di eseguire vari tipi di operazioni su diversi tipi di dati, come arrotondare numeri, dividere stringhe, leggere file e altro.

Funzioni modello. Consentono di eseguire operazioni sui modelli di dati, come la creazione, la ricerca, la modifica e l'eliminazione.

BP creati dall'utente. Richiama i flussi di lavoro personalizzati creati dall'utente.

Variabili. Imposta e salva le variabili da utilizzare nel processo aziendale.

Richieste API esterne. Avvia qualsiasi richiesta precedentemente creata a un'API esterna.

Modelli. Imposta e salva le variabili del modello di dati da utilizzare nel processo aziendale.

Enum. Imposta e salva le variabili degli enumeratori da utilizzare nel processo aziendale.

Auth. Blocchi aggiunti dal modulo di autorizzazione Auth.

Quando si aggiunge un modulo al progetto, viene creata automaticamente una sezione separata nell'elenco dei blocchi con i processi aziendali relativi a questo modulo.

Le variabili possono essere impostate nel pannello di destra. Per aggiungere variabili, selezionare il blocco del processo aziendale desiderato e fare clic sull'icona più (+) nel pannello Variabili.

Esistono variabili locali e globali.

Le variabili locali sono disponibili per tutti i tipi di processi aziendali. Le variabili locali esistono all'interno di un BP. Dopo l'esecuzione del BP, le variabili locali vengono distrutte, liberando la RAM dell'applicazione.

Le variabili globali sono destinate a essere utilizzate in tutta l'applicazione. Vengono dichiarate in anticipo e sono disponibili in qualsiasi processo aziendale. Memorizzano i dati durante il ciclo di vita dell'applicazione, cioè durante la sua esecuzione.

Le variabili locali e globali possono essere di qualsiasi tipo: da semplici int e stringhe ad array di modelli ed enum. Sono memorizzate esclusivamente nella RAM.

Esempio di processo aziendale

Creiamo un piccolo processo aziendale seguendo l'esempio descritto in precedenza: il check-in di un passeggero per un volo.

*Tutti i dati sono già stati inseriti nel database. Di seguito viene descritta solo la creazione di un processo aziendale. La lezione completa è disponibile qui.

Passare alla sezione Logica aziendale e fare clic su Crea processo aziendale per creare un nuovo processo.

In una nuova finestra, inserire il nome del processo, compilare il campo della descrizione e abilitare la modalità di transazione, se necessario.

Per impostazione predefinita, il nostro BP ha già due blocchi: Inizio e Fine.

Aggiungiamo alcune variabili come input al blocco Inizio. A tale scopo, fare clic sul blocco desiderato e, sul lato destro della schermata, accanto a Variabili, fare clic sull'icona +.

Inserire il nome della variabile, specificarne il tipo e impostare il valore predefinito, se necessario.

Aggiungiamo alcune variabili che ci servono per registrare un passeggero per un volo:

flight_id;

passeggero;

posto;

status.

Successivamente, dobbiamo ottenere l'ID del volo dal database. Per farlo, aggiungiamo un blocco GetOne Flight.

Stabiliamo le connessioni tra i blocchi. A tale scopo, è sufficiente allungare la freccia da un blocco all'altro. In questo caso, la linea blu funge da connettore di flusso tra i blocchi, indicando l'ordine in cui vengono eseguiti. Le linee colorate sono connettori di dati stabiliti tra le variabili e indicano dove ricevere e dove trasferire i dati all'interno del BP.

È stato ricevuto l'ID del volo. Dobbiamo ottenere i dati del passeggero e assicurarci che tale persona sia presente nel database.

Aggiungere il blocco Expand Passenger e ottenere l'ID del passeggero. Utilizzando il blocco GetOne Passenger, si controlla il suo record nel database.

Ora dobbiamo creare la registrazione stessa. Per farlo, si utilizza il blocco Make Registration e si creano le connessioni tra i blocchi.

Ora dobbiamo salvare il record di registrazione nel database, perché prima lo abbiamo creato solo come parte di un processo aziendale. Aggiungiamo il blocco Create Registration, creiamo le connessioni e completiamo il processo aziendale.

Il nostro BP presenta il seguente flusso di azioni:

ricerca dei dati di volo nel database;

ottenimento dell'ID del passeggero

creare e salvare un record di registrazione.

Il video tutorial fornisce un'analisi passo-passo della creazione di un processo aziendale, nonché una panoramica della sezione Business Logic della piattaforma AppMaster.io. Sul canale YouTube è possibile seguire il corso completo AppMaster.io 101 e imparare a lavorare con la piattaforma no-code.

Ecco come, con l'aiuto dei blocchi visivi e del costruttore drag & drop della piattaforma AppMaster.io, è possibile creare facilmente processi aziendali di qualsiasi complessità. Potete sempre registrarvi per il periodo di prova sulla piattaforma e creare il vostro primo processo aziendale e magari un'applicazione.