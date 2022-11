Lepiattaforme no-code possono aiutare gli imprenditori a progettare e distribuire rapidamente qualsiasi cosa, dai siti web all'automazione dei processi, alle applicazioni mobili e alle applicazioni di gestione dei progetti. Un tempo lo sviluppo di app era limitato agli sviluppatori di software, ma le cose sono cambiate drasticamente.

Il fatto che si possano trovare facilmente strumenti che consentono di creare applicazioni senza scrivere una sola riga di codice indica che siamo, di fatto, nel bel mezzo di una rivoluzione dei database no-code. L'idea del citizen developer è emersa con l'emergere delle tecnologie di database no-code. I dati sono fondamentali per il successo delle aziende di oggi. Prendere decisioni critiche diventa più difficile quando mancano le informazioni appropriate. In questo articolo troverete le soluzioni aziendali no-code più diffuse, in grado di modificare digitalmente i vostri processi senza compromettere la qualità.

Che cos'è la piattaforma di sviluppo no-code?

È uno strumento per creare applicazioni software senza codifica. È un'alternativa molto apprezzata e promettente allo sviluppo software tradizionale per i clienti aziendali non tecnici che desiderano progettare le loro applicazioni complete.

Ecco i vantaggi di una piattaforma di sviluppo no-code:

Migliore agilità

Sviluppo più rapido

Riduzione dei costi

Aumento della produttività

Facilmente modificabile

Miglioramento di prodotti e servizi

Database per soluzioni aziendali

Un database è un raggruppamento pianificato di materiale organizzato e spesso conservato elettronicamente in un sistema informatico. Le organizzazioni utilizzano i database per diversi scopi, tra cui l'accumulo dei dati dei clienti e il monitoraggio delle vendite, delle spese e di altri fatti economici. Per migliorare l'efficienza operativa, le aziende hanno bisogno di database.

Negli ultimi due decenni, le aziende hanno assistito a una transizione significativa, abbandonando i quaderni, i libri di lavoro e gli ingombranti schedari a favore di una piattaforma di archiviazione elettronica per integrare e consolidare i dati aziendali. Lo sviluppo dei sistemi di gestione dei database, che sono programmi informatici utilizzati per creare, monitorare e utilizzare raccolte di database di record e file logicamente collegati.

5 strumenti per database senza codice

AppMaster

È possibile creare un ecosistema di app personalizzato utilizzando solo AppMaster, senza bisogno di conoscenze di codifica. Le soluzioni di automazione no-code sono utili per semplificare le attività al lavoro o a casa, organizzare i dati o premiare i dipendenti. AppMaster è la scelta migliore per gli strumenti che non richiedono la scrittura di codice. Grazie alle risorse fornite da questa piattaforma, è possibile creare applicazioni di alta qualità per il web e i dispositivi mobili senza alcuna esperienza di codifica.

Per impostazione predefinita, AppMaster funziona con qualsiasi database compatibile con postgress. Ciò significa che le applicazioni generate possono essere collegate a AWS RDS e AWS Aurora, qualsiasi istanza PostgreSQL standard.

Entro la fine dell'anno, aggiungeremo il supporto per Oracle Database, Microsoft SQL Server, MariaDB, MYSQL e SQLite, quindi AppMaster sarà in grado di lavorare con i 6 database relazionali più diffusi al mondo entro la fine dell'anno. Per gestire la struttura del database e creare le piastre di connessione dei campi, è sufficiente utilizzare l'editor di date del modello integrato in AppMaster Studio; inoltre, tutto può essere modificato al volo e la piattaforma genererà automaticamente gli script per la migrazione dei dati ai nuovi formati; in generale, tutto questo viene fatto completamente senza scrivere alcun codice utilizzando la GUI in qualsiasi momento.

Strumento di database Zapier

Lo strumento di database Zapier integra le applicazioni (come Mail o Slack) in modo che i dati possano essere inviati rapidamente e semplicemente tra di esse. Con Zapier, le possibilità sono praticamente infinite. Ad esempio, è possibile creare procedure automatizzate che interfacciano due o più applicazioni, riducendo il lavoro manuale. Zapier trasferisce i dati tra i programmi.

Si possono anche ricevere avvisi importanti da diverse applicazioni su un'unica piattaforma, per essere sicuri di non perdere nulla. Può anche creare procedure automatizzate utilizzando una serie di modelli. Lo strumento di database Zappier è il migliore per le aziende di ogni livello che desiderano collegare le proprie apparecchiature e automatizzare le attività più laboriose.

Strumento di database Bubble

Bubble, in quanto soluzione no-code, semplifica il processo di sviluppo delle app dividendolo in quattro fasi principali. Bubble facilita la creazione di applicazioni basate sul web. Poiché lo strumento di sviluppo delle applicazioni è altamente flessibile, è possibile costruire e creare applicazioni senza utilizzare il linguaggio di programmazione. Il mercato dispone di temi e plug-in per aiutarvi a dare vita alla vostra applicazione e la piattaforma drag-and-drop è facile da usare e intuitiva. Bubble è la soluzione migliore per gli sviluppatori di app e gli artisti digitali che cercano una soluzione semplice per creare applicazioni online.

Strumento di database Airtable

Airtable è una piattaforma no-code per la creazione di applicazioni di gestione dei progetti. Permette di progettare database relazionali che incoraggiano la cooperazione. È possibile importare materiale da file o da altri programmi. Gli utenti possono trasmettere e ricevere promemoria, condividere informazioni, assegnare compiti e così via. Airtable combina fogli di calcolo e database in un unico software. I manager possono salvare i dati dei progetti in un foglio di calcolo offerto da Airtable. Airtable è la soluzione migliore per le aziende che cercano un luogo centralizzato per gestire il lavoro e raccogliere statistiche.

Strumento di database Webflow

Senza conoscere alcun codice, chiunque può creare siti web e database unici con Webflow. Webflow è una piattaforma senza codice che rende semplice l'inserimento di animazioni e negozi online. Oltre 3,5 milioni di professionisti e organizzazioni Creano, collaborano e producono facilmente splendidi siti web con Webflow. In un ambiente completamente visivo.

Webflow vi fornisce gli strumenti necessari per costruire qualsiasi progetto e creare un'interfaccia tra software, sia che siate un designer solitario, un'agenzia o un team. Webflow è la soluzione migliore per i web designer che non vogliono lavorare con la codifica ma hanno bisogno di una piattaforma per costruire e personalizzare rapidamente i siti web.

Strumento di database Monday.com

Monday.com è un costruttore senza codice ideale per gruppi di tutte le dimensioni come sistema operativo di lavoro. Le persone possono sviluppare routine di esecuzione in background utilizzando il suo costruttore di automazione. Le funzioni personalizzabili di Monday.com aumentano la produttività del team e permettono a tutti di essere sviluppatori no-code a modo loro. Gli utenti possono creare qualsiasi cosa, dalle applicazioni per la collaborazione in tempo reale agli strumenti per la consultazione e alle lavagne digitali. Monday.com è la soluzione migliore per le aziende che cercano una soluzione versatile per la gestione dei progetti che possa servire per una serie di scopi e requisiti aggiuntivi.

Fogli di Google

Google Fogli semplifica la collaborazione tra team, l'organizzazione di un evento o la discussione dei numeri di reddito più recenti. Le funzionalità di intelligenza artificiale consentono agli utenti di accedere agli approfondimenti necessari per prendere decisioni aziendali informate. Il suo design consente di lavorare con chiunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. È possibile iniziare a visualizzare i dati con grafici e diagrammi dopo averli inseriti nel foglio Google. Il foglio Google è il migliore per l'inserimento dei dati.

Che cos'è un database no-code?

I sistemi di sviluppo di database no-code consentono di lavorare con i database e di mantenerli senza doverli codificare. Questi sistemi forniscono agli utenti strumenti per organizzare e ottimizzare le risorse di dati per una gestione flessibile ed efficiente degli stessi. La codifica non è necessaria per costruire un ecosistema di applicazioni distintivo con AppMaster. AppMaster è una piattaforma di dati no-code che consente di creare applicazioni mobili e web. Progettare facilmente e rapidamente processi aziendali di qualsiasi complessità.

Possiamo utilizzare lo strumento di database nelle seguenti aree:

Base di conoscenze aziendali

Programmi basati sul web

Rendicontazione

Flusso di lavoro basato su approvazioni

Semplificazione delle procedure

Generazione di applicazioni mobili

Excel è uno strumento no-code?

Microsoft Excel si è avvicinato alla "creazione senza codice" e la sua incredibile flessibilità e diversità di casi d'uso lo hanno reso un concorrente per la prima piattaforma commerciale no-code. VBA (Visual Basic for Applications) è il linguaggio di programmazione utilizzato da Excel e da altre applicazioni di Office.

Qual è il miglior strumento no-code?

La scelta spazia dallo sviluppo di un sito web allo sviluppo di applicazioni uniche. Le soluzioni di automazione no-code possono automatizzare il lavoro o le mansioni domestiche, gestire i dati o essere premiate. Il miglior strumento no-code è AppMaster. Fornisce tutti gli strumenti necessari per sviluppare grandi applicazioni web e mobili senza scrivere una sola riga di codice.

Parole finali

Il fatto definitivo è che diversi strumenti no-code sono impiegati nelle aziende. Il no-code modifica indubbiamente il business e il modo in cui le persone vedono il loro lavoro, l'innovazione e la vita. Per trarre il massimo da questi strumenti, considerate la possibilità di migliorare il vostro flusso di lavoro esaminando questo elenco di opzioni no-code.

Per molti utenti aziendali, la barriera della codifica è stata eliminata dall'emergere delle tecnologie no-code. Oltre all'aumento della produttività, queste tecnologie consentono agli ingegneri del software di concentrarsi su compiti più difficili, anziché occuparsi delle esigenze del personale non informatico.

Le piattaforme no-code possono consentire ai proprietari di aziende di creare rapidamente siti web, automazione dei processi e applicazioni. Lo sviluppo low-code è un'altra intrigante strategia ibrida. L'importanza di queste piattaforme nel settore aziendale ha influenzato notevolmente il modo in cui l'IT interagisce con gli altri reparti. AppMaster è una piattaforma no-code che produce il codice sorgente, che è più di un semplice no-code e che gli conferisce la sua unicità. Se l'utente lo desidera, può sempre prendere il proprio codice sorgente, quindi non deve preoccuparsi di essere vincolato alla piattaforma.