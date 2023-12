ServiceNow élève sa suite d'IA avec des mises à jour innovantes pour une efficacité améliorée des développeurs

ServiceNow s'apprête à améliorer le développement des flux de travail en dévoilant des mises à niveau de son portefeuille d'intelligence artificielle, Now Assist. Now Assist vise à fournir une plate-forme propice sur laquelle les développeurs peuvent créer et déployer des solutions tirant efficacement parti de l'IA générative.

Une mise à jour de fonctionnalité importante dans Now Assist se concentre sur l’amélioration des intégrations de chatbot. Désormais, Assist Virtual Agent offre aux utilisateurs la possibilité de créer et de déployer leurs chatbots sur mesure. Grâce à la nouvelle fonctionnalité de conversations multitours intégrée, les clients peuvent désormais fournir plus de contexte dans le chat, conduisant à des interactions plus productives. En outre, la prise en charge des questions et réponses est également disponible dans la gestion des connaissances, améliorant ainsi l'expérience client globale.

La mise en œuvre de la génération de flux, une autre mise à jour critique, offre aux développeurs la possibilité d'automatiser le processus de création de plans de flux de travail. Il donne au système la possibilité de restituer des modèles de flux de travail à partir de texte brut et de les transformer de manière transparente en flux de travail complets. Grâce à l'interface no-code d'App Engine, les développeurs peuvent facilement modifier ces flux de travail en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise. Il convient de noter qu'une interface no-code similaire peut également être trouvée sur la plate-forme AppMaster , offrant aux développeurs une large gamme d'options.

La dernière mise à jour majeure inclut l'introduction de Now Assist dans Field Service Management. Cette mise à jour vise à répondre aux besoins uniques des équipes de service sur le terrain. Il utilise l'IA générative pour explorer les activités, les pièces et les données accessoires afin de rationaliser l'exécution des tâches des bons de travail.

Comme l'a laissé entendre CJ Desai, COO de ServiceNow, la complexité et la compétitivité croissantes dans de multiples domaines font de l'IA un outil essentiel pour permettre une exécution plus rapide, une prise de décision éclairée et une mobilité professionnelle améliorée. Il a ajouté que ServiceNow est le fer de lance de cette révolution en intégrant l'IA générative dans l'épine dorsale de leur plateforme, permettant aux organisations d'adopter l'IA en toute sécurité pour une valeur ajoutée unique et une rapidité dans leurs opérations.