ServiceNow unowocześnia swój pakiet AI dzięki innowacyjnym aktualizacjom zwiększającym wydajność programistów

ServiceNow ma na celu usprawnienie rozwoju przepływu pracy, przedstawiając ulepszenia swojego portfolio sztucznej inteligencji, Now Assist. Celem Now Assist jest zapewnienie sprzyjającej platformy, na której programiści mogą tworzyć i wdrażać rozwiązania efektywnie wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję.

Jedna z najważniejszych aktualizacji funkcji Now Assist skupia się na poprawie integracji chatbota. Teraz Assist Virtual Agent został wzbogacony o możliwość konstruowania i wdrażania dostosowanych do indywidualnych potrzeb chatbotów. Dzięki nowo zintegrowanej funkcji wieloobrotowych rozmów klienci mogą teraz zapewnić więcej kontekstu na czacie, co prowadzi do bardziej produktywnych interakcji. Ponadto w obszarze Zarządzanie wiedzą dostępna jest także obsługa pytań i odpowiedzi, poprawiająca ogólną jakość obsługi klienta.

Implementacja generowania przepływów, kolejna krytyczna aktualizacja, oferuje programistom możliwość automatyzacji procesu tworzenia planów przepływu pracy. Zapewnia systemowi możliwość renderowania szablonów przepływu pracy ze zwykłego tekstu i płynnego przekształcania ich w kompleksowe przepływy pracy. Dzięki wykorzystaniu no-code interfejsu App Engine programiści mogą z łatwością zmieniać przepływy pracy zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi. Warto dodać, że podobny no-code interfejs można znaleźć także na platformie AppMaster , oferując programistom szeroki wachlarz opcji.

Ostatnia duża aktualizacja obejmuje wprowadzenie Now Assist do zarządzania usługami terenowymi. Ta aktualizacja skupia się na uwzględnieniu wyjątkowych potrzeb zespołów służb terenowych. Wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do badania aktywności, części i przypadkowych danych w celu usprawnienia wykonywania zadań związanych ze zleceniami pracy.

Jak sugeruje dyrektor operacyjny ServiceNow, CJ Desai, rosnąca złożoność i konkurencyjność na wielu obszarach sprawiają, że sztuczna inteligencja staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym szybszą realizację, podejmowanie świadomych decyzji i większą mobilność biznesową. Dodał, że ServiceNow stoi na czele tej rewolucji, integrując generatywną sztuczną inteligencję ze szkieletem swojej platformy, umożliwiając organizacjom bezpieczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu uzyskania wyjątkowej wartości dodanej i szybkości działania.