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ServiceNow расширяет свой пакет AI Suite за счет инновационных обновлений для повышения эффективности разработчиков

17, нояб. 2023
ServiceNow расширяет свой пакет AI Suite за счет инновационных обновлений для повышения эффективности разработчиков

ServiceNow намерена улучшить разработку рабочих процессов, представив обновления своего портфолио искусственного интеллекта Now Assist. Теперь Assist стремится предоставить удобную платформу, на которой разработчики могут создавать и развертывать решения, эффективно используя генеративный искусственный интеллект.

Одно из важных обновлений функций Now Assist направлено на улучшение интеграции чат-ботов. Теперь Assist Virtual Agent предоставляет пользователям возможность создавать и развертывать своих индивидуальных чат-ботов. Благодаря новой интегрированной возможности многоэтапного диалога клиенты теперь могут предоставлять больше контекста в чате, что приводит к более продуктивному взаимодействию. Кроме того, в разделе «Управление знаниями» имеется поддержка вопросов и ответов, что повышает общее качество обслуживания клиентов.

Реализация генерации потоков, еще одно важное обновление, дает разработчикам возможность автоматизировать процесс создания схем рабочих процессов. Он наделяет систему способностью отображать шаблоны рабочих процессов из простого текста и плавно преобразовывать их в комплексные рабочие процессы. Благодаря использованию интерфейса App Engine no-code разработчики могут легко изменять эти рабочие процессы в соответствии с меняющимися потребностями бизнеса. Стоит отметить, что аналогичный интерфейс no-code можно найти и на платформе AppMaster , предлагая разработчикам широкий спектр возможностей.

Последнее крупное обновление включает в себя введение Now Assist в управление выездным обслуживанием. Это обновление ориентировано на удовлетворение уникальных потребностей групп выездного обслуживания. Он использует генеративный искусственный интеллект для изучения действий, деталей и второстепенных данных, чтобы оптимизировать выполнение задач рабочих заданий.

Как отметил операционный директор ServiceNow Си Джей Десаи, растущая сложность и конкуренция во многих сферах делают ИИ важным инструментом, обеспечивающим более быстрое выполнение задач, принятие обоснованных решений и повышение мобильности бизнеса. Он добавил, что ServiceNow возглавляет эту революцию, интегрируя генеративный искусственный интеллект в основу своей платформы, что позволяет организациям безопасно использовать искусственный интеллект для получения уникальной добавленной стоимости и скорости своих операций.

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