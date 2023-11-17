تعمل ServiceNow على رفع مستوى مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من خلال تحديثات مبتكرة لتحسين كفاءة المطورين

تم إعداد ServiceNow لتعزيز تطوير سير العمل، والكشف عن ترقيات لمحفظة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، Now Assist. تهدف Now Assist إلى توفير منصة مواتية حيث يمكن للمطورين إنشاء ونشر الحلول بكفاءة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يركز أحد تحديثات الميزات البارزة في Now Assist على تحسين عمليات تكامل برامج الدردشة الآلية. الآن تم تزويد Assist Virtual Agent بقدرة المستخدمين على إنشاء ونشر روبوتات الدردشة المخصصة الخاصة بهم. بفضل إمكانية المحادثات متعددة المنعطفات المدمجة حديثًا، يمكن للعملاء الآن توفير المزيد من السياق في الدردشة، مما يؤدي إلى تفاعلات أكثر إنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر أيضًا دعم للأسئلة والأجوبة في إدارة المعرفة، مما يعزز تجربة العملاء بشكل عام.

يوفر تنفيذ إنشاء التدفق، وهو تحديث مهم آخر، للمطورين القدرة على أتمتة عملية إنشاء مخططات سير العمل. إنه يزود النظام بالقدرة على تقديم قوالب سير العمل من نص عادي وتحويلها بسلاسة إلى سير عمل شامل. ومن خلال استخدام واجهة App Engine no-code ، يمكن للمطورين بسهولة تغيير سير العمل وفقًا لاحتياجات العمل المتطورة. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن العثور على واجهة مماثلة no-code في منصة AppMaster أيضًا، مما يوفر للمطورين مجموعة واسعة من الخيارات.

يتضمن التحديث الرئيسي الأخير تقديم Now Assist لإدارة الخدمة الميدانية. يركز هذا التحديث على تلبية الاحتياجات الفريدة لفرق الخدمة الميدانية. يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لاستكشاف النشاط والأجزاء والبيانات العرضية لتبسيط تنفيذ مهام أمر العمل.

كما أشار سي جيه ديساي، مدير العمليات في ServiceNow، فإن التعقيد المتزايد والقدرة التنافسية عبر مجالات متعددة يجعل الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لتمكين التنفيذ بشكل أسرع، واتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين تنقل الأعمال. وأضاف أن ServiceNow تقود هذه الثورة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمود الفقري لمنصتها، مما يسمح للمؤسسات بتبني الذكاء الاصطناعي بشكل آمن لإضافة قيمة فريدة وسرعة في عملياتها.