ServiceNow tilt zijn AI-suite naar een hoger niveau met innovatieve updates voor verbeterde ontwikkelaarsefficiëntie

ServiceNow gaat de ontwikkeling van de workflow verbeteren door upgrades te onthullen voor zijn portfolio voor kunstmatige intelligentie, Now Assist. Now Assist wil een gunstig platform bieden waar ontwikkelaars oplossingen kunnen bouwen en implementeren die efficiënt gebruik maken van generatieve AI.

Een opvallende functie-update in Now Assist richt zich op het verbeteren van chatbot-integraties. Nu is Assist Virtual Agent doordrenkt met de mogelijkheid voor gebruikers om hun op maat gemaakte chatbots te bouwen en in te zetten. Met de nieuw geïntegreerde multi-turn conversatiemogelijkheid kunnen klanten nu meer context in de chat bieden, wat leidt tot productievere interacties. Daarnaast is er ook ondersteuning voor Q&A beschikbaar in Knowledge Management, waardoor de algehele klantervaring wordt verbeterd.

De implementatie van flowgeneratie, een andere cruciale update, biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om het proces van het maken van workflowblauwdrukken te automatiseren. Het geeft het systeem de mogelijkheid om workflowsjablonen vanuit platte tekst weer te geven en deze naadloos om te zetten in uitgebreide workflows. Met het gebruik van no-code interface van App Engine kunnen ontwikkelaars deze workflows eenvoudig aanpassen aan de veranderende zakelijke behoeften. Het is vermeldenswaard dat een soortgelijke interface no-code ook op het AppMaster- platform te vinden is, waardoor ontwikkelaars een uitgebreid scala aan opties wordt geboden.

De laatste grote update omvat de introductie van Now Assist in Field Service Management. Deze update richt zich op het tegemoetkomen aan de unieke behoeften van buitendienstteams. Het maakt gebruik van generatieve AI om activiteiten, onderdelen en incidentele gegevens te onderzoeken om de uitvoering van werkordertaken te stroomlijnen.

Zoals gesuggereerd door de COO van ServiceNow, CJ Desai, maken de escalerende complexiteit en het concurrentievermogen in meerdere arena's AI tot een essentieel hulpmiddel voor het mogelijk maken van snellere uitvoering, geïnformeerde besluitvorming en verbeterde zakelijke mobiliteit. Hij voegde eraan toe dat ServiceNow het voortouw neemt in deze revolutie door generatieve AI te integreren in de ruggengraat van hun platform, waardoor organisaties AI veilig kunnen omarmen voor unieke waardetoevoeging en snelheid in hun activiteiten.