ServiceNow, Geliştirilmiş Geliştirici Verimliliği için Yenilikçi Güncellemelerle Yapay Zeka Paketini Yükseltiyor

ServiceNow , yapay zeka portföyü Now Assist'teki yükseltmeleri açıklayarak iş akışı gelişimini iyileştirmeye hazırlanıyor. Now Assist, geliştiricilerin üretken yapay zekadan yararlanarak çözümleri verimli bir şekilde oluşturup dağıtabilecekleri elverişli bir platform sağlamayı amaçlıyor.

Now Assist'teki göze çarpan bir özellik güncellemesi, sohbet robotu entegrasyonlarını iyileştirmeye odaklanıyor. Artık Assist Virtual Agent, kullanıcılara ısmarlama sohbet robotlarını oluşturma ve dağıtma yeteneği ile donatıldı. Yeni entegre edilen çok yönlü konuşma özelliği sayesinde müşteriler artık sohbette daha fazla bağlam sunarak daha verimli etkileşimlere yol açabiliyor. Ayrıca Bilgi Yönetimi'nde Soru-Cevap desteği de mevcuttur ve bu da genel müşteri deneyimini geliştirir.

Bir diğer kritik güncelleme olan akış oluşturmanın uygulanması, geliştiricilere iş akışı planları oluşturma sürecini otomatikleştirme yeteneği sunuyor. Sisteme, iş akışı şablonlarını düz metinden oluşturma ve bunları sorunsuz bir şekilde kapsamlı iş akışlarına dönüştürme yeteneği aşılar. Geliştiriciler, App Engine'in no-code arayüzünün kullanılmasıyla bu iş akışlarını gelişen iş ihtiyaçlarına göre kolayca değiştirebilir. Geliştiricilere geniş bir seçenek yelpazesi sunan benzer no-code arayüzün AppMaster platformunda da bulunabileceğini belirtmekte fayda var.

Son büyük güncelleme, Saha Servis Yönetimine Şimdi Yardım özelliğinin getirilmesini içerir. Bu güncelleme saha servis ekiplerinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyor. İş emri görevlerinin yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla etkinliği, parçaları ve tesadüfi verileri keşfetmek için üretken yapay zekayı kullanır.

ServiceNow COO'su CJ Desai'nin de belirttiği gibi, birden fazla alanda artan karmaşıklık ve rekabet gücü, yapay zekayı daha hızlı uygulama, bilinçli karar alma ve gelişmiş iş hareketliliği sağlamak için önemli bir araç haline getiriyor. ServiceNow'un üretken yapay zekayı platformlarının omurgasına entegre ederek bu devrime öncülük ettiğini ve kuruluşların operasyonlarında benzersiz değer katma ve hız için yapay zekayı güvenli bir şekilde benimsemelerine olanak tanıdığını ekledi.