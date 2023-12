ServiceNow eleva seu conjunto de IA com atualizações inovadoras para maior eficiência do desenvolvedor

A ServiceNow está preparada para aprimorar o desenvolvimento do fluxo de trabalho, revelando atualizações em seu portfólio de inteligência artificial, Now Assist. O Now Assist tem como objetivo fornecer uma plataforma propícia onde os desenvolvedores possam construir e implantar soluções de forma eficiente, aproveitando a IA generativa.

Uma atualização de recurso importante no Now Assist se concentra em melhorar as integrações do chatbot. Agora o Assist Virtual Agent foi infundido com a capacidade de os usuários construírem e implantarem seus chatbots personalizados. Com o recurso de conversação multiturno recém-integrado, os clientes agora podem fornecer mais contexto no chat, levando a interações mais produtivas. Além disso, também há suporte para perguntas e respostas disponível na Gestão do Conhecimento, melhorando a experiência geral do cliente.

A implementação da geração de fluxo, outra atualização crítica, oferece aos desenvolvedores a capacidade de automatizar o processo de criação de modelos de fluxo de trabalho. Ele confere ao sistema a capacidade de renderizar modelos de fluxo de trabalho a partir de texto simples e transformá-los perfeitamente em fluxos de trabalho abrangentes. Com a utilização da interface no-code do App Engine, os desenvolvedores podem alterar facilmente esses fluxos de trabalho de acordo com a evolução das necessidades dos negócios. É importante notar que uma interface no-code semelhante também pode ser encontrada na plataforma AppMaster , oferecendo aos desenvolvedores uma ampla gama de opções.

A última grande atualização inclui a introdução do Now Assist to Field Service Management. Esta atualização se concentra em acomodar as necessidades exclusivas das equipes de serviço de campo. Ele utiliza IA generativa para explorar atividades, peças e dados incidentais para agilizar a execução de tarefas de ordens de serviço.

Conforme sugerido pelo COO da ServiceNow, CJ Desai, a crescente complexidade e competitividade em diversas áreas tornam a IA uma ferramenta essencial para permitir uma execução mais rápida, uma tomada de decisão informada e uma maior mobilidade empresarial. Ele acrescentou que a ServiceNow está liderando esta revolução ao integrar IA generativa na espinha dorsal de sua plataforma, permitindo que as organizações adotem a IA com segurança para agregar valor exclusivo e acelerar suas operações.