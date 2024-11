Bilan de la FFDC 2024 : principales informations de la conférence des développeurs FlutterFlow à New York

La conférence des développeurs FlutterFlow (FFDC) 2024, qui s'est tenue du 17 au 18 septembre au Times Center de New York, a réuni des passionnés de technologie et des développeurs pendant deux jours consacrés à l'innovation et au réseautage en matière de développement d'applications. L'événement, désormais terminé, a fourni des informations précieuses sur la manière dont les plateformes de développement visuel comme FlutterFlow transforment la création d'applications mobiles et Web de haute qualité.

Points forts de la conférence

Annonces exclusives : les participants ont été les premiers à recevoir des mises à jour sur les nouvelles fonctionnalités et capacités qui promettent d'améliorer encore la plateforme FlutterFlow , offrant des processus de développement d'applications plus rapides et plus efficaces.

Leaders du secteur et organisateurs

La conférence a réuni des personnalités clés du secteur technologique. Erica Hanson, responsable de la croissance chez FlutterFlow, a dirigé l'événement aux côtés d'organisateurs de renom tels que Ralph Yozzo de Tidalforce, Anna Nerezova, organisatrice de GDG, Bhavik Chopra de la Metropolitan Transportation Authority et Shivika Arora, directrice exécutive des produits chez JP Morgan.

Élargir les horizons du développement sans code

AppMaster a eu l'opportunité de participer à l'événement, de dialoguer avec d'autres leaders du secteur pour échanger des idées et discuter des principales tendances et défis dans le domaine du développement sans code. Cet environnement collaboratif a permis des discussions significatives sur l'avenir du développement d'applications.