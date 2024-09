Licenciements dans le secteur technologique en 2024 : la vague continue d'impact sur l'innovation

La vague de licenciements dans le secteur technologique se poursuit sans relâche en 2024. D'importantes réductions ont déjà eu lieu, affectant plus de 60 000 travailleurs dans 254 entreprises, selon Layoffs.fyi. Des acteurs clés tels que Tesla, Amazon, Google, TikTok et Microsoft font partie de ceux qui réduisent considérablement leurs effectifs. Les petites startups ont également été durement touchées, certaines ayant fermé.

Le suivi de ces licenciements donne un aperçu de l'état de l'innovation dans les grandes entreprises comme dans les startups naissantes, montrant comment l'évolution du paysage due à l'IA et à l'automatisation modifie la sécurité de l'emploi. Cette vague nous rappelle également l'impact humain que cela implique, car ces changements poussent les entreprises vers une innovation accrue.

Août 2024

Infineon licencie 1 400 employés dans le monde, et de nombreux postes dans son usine allemande sont concernés. 1 400 employés supplémentaires sont relocalisés dans des pays où les coûts de main-d'œuvre sont moins élevés.

Jam City a réduit ses effectifs d'environ 85 personnes, ce qui a affecté 10 % de son équipe de développement de jeux vidéo.

Dell a procédé à des licenciements non spécifiés pour devenir plus « léger » et se concentrer sur les produits d'IA.

Intel a annoncé des réductions d'effectifs importantes, affectant 15 % de ses employés, ce qui se traduit par 15 000 emplois.

Juillet 2024

Rad Power Bikes a procédé à sa cinquième série de suppressions d'emplois depuis 2021. Le nombre exact d'employés concernés reste inconnu.

Match Group a réduit ses effectifs de 6 %, abandonnant les services de streaming en direct sur Plenty of Fish et BLK au profit d'IA.

Bungie a licencié 17 % de son personnel, ce qui a eu un impact sur tous les niveaux de l'organisation.

Pocket FM a supprimé près de 200 postes d'écrivains aux États-Unis.

Juin 2024

RealPage a annoncé une réduction d'effectifs d'environ 4 %.

Planet a licencié environ 17 % de ses effectifs.

Moxion Power a licencié plus de 100 employés à la suite de l'agrandissement de ses bureaux.

eBay a poursuivi sa restructuration mondiale avec des licenciements en Israël.

Mai 2024

Gro Intelligence a cessé ses activités après un licenciement à grande échelle en mars.

Jasper Health a considérablement réduit ses effectifs, principalement dans l'ingénierie et la conception de produits.

Cirium a licencié 37 travailleurs du secteur des technologies, consolidant ses opérations.

Salesforce a supprimé environ 300 employés pour rationaliser ses opérations.

Les entreprises se tournent de plus en plus vers des technologies comme l'IA et l'automatisation pour restructurer leurs effectifs et réduire les coûts. Par exemple, les startups axées sur l’IA, comme AppMaster, continuent d’aider les organisations à construire et à innover rapidement, remodelant souvent les besoins traditionnels en main-d’œuvre. Les plateformes d’automatisation et d’IA, dont AppMaster, offrent des alternatives robustes et contribuent à remodeler les structures de main-d’œuvre.

Ces licenciements reflètent une tendance importante dans le secteur technologique, avec des implications majeures pour l’innovation et le paysage de l’emploi. La voie à suivre pour de nombreux employés et entreprises concernés pourrait bien être dictée par l’adoption technologique et l’adaptation au marché. Bien que la puissante vague de suppressions d'emplois indique une période difficile pour les travailleurs, elle souligne les transformations en cours impulsées par l'IA et l'automatisation dans la redéfinition de l'avenir du travail.

