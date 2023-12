ServiceNow erweitert seine KI-Suite mit innovativen Updates für eine höhere Entwicklereffizienz

ServiceNow wird die Workflow-Entwicklung verbessern und stellt Upgrades für sein Portfolio an künstlicher Intelligenz, Now Assist, vor. Ziel von Now Assist ist es, eine förderliche Plattform bereitzustellen, auf der Entwickler mithilfe generativer KI effizient Lösungen erstellen und bereitstellen können.

Ein wichtiges Funktionsupdate in Now Assist konzentriert sich auf die Verbesserung der Chatbot-Integrationen. Jetzt wurde Assist Virtual Agent mit der Möglichkeit ausgestattet, dass Benutzer ihre maßgeschneiderten Chatbots erstellen und bereitstellen können. Mit der neu integrierten Multi-Turn-Gesprächsfunktion können Kunden jetzt mehr Kontext im Chat bereitstellen, was zu produktiveren Interaktionen führt. Darüber hinaus gibt es im Knowledge Management auch Unterstützung für Fragen und Antworten, was das Kundenerlebnis insgesamt verbessert.

Die Implementierung der Flow-Generierung, ein weiteres wichtiges Update, bietet Entwicklern die Möglichkeit, den Prozess der Erstellung von Workflow-Blaupausen zu automatisieren. Es verleiht dem System die Möglichkeit, Workflow-Vorlagen aus reinem Text zu rendern und sie nahtlos in umfassende Workflows umzuwandeln. Mithilfe der no-code Schnittstelle von App Engine können Entwickler diese Arbeitsabläufe problemlos an die sich ändernden Geschäftsanforderungen anpassen. Es ist erwähnenswert, dass eine ähnliche no-code Schnittstelle auch auf der AppMaster- Plattform zu finden ist und Entwicklern umfangreiche Optionen bietet.

Das letzte große Update beinhaltet die Einführung von Now Assist für das Field Service Management. Dieses Update konzentriert sich auf die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Außendienstteams. Es nutzt generative KI, um Aktivitäts-, Teile- und Nebendaten zu untersuchen und die Ausführung von Arbeitsauftragsaufgaben zu optimieren.

Wie der COO von ServiceNow, CJ Desai, angedeutet hat, machen die zunehmende Komplexität und Wettbewerbsfähigkeit in mehreren Bereichen KI zu einem unverzichtbaren Werkzeug, um eine schnellere Ausführung, fundierte Entscheidungsfindung und eine verbesserte Geschäftsmobilität zu ermöglichen. Er fügte hinzu, dass ServiceNow diese Revolution anführt, indem es generative KI in das Rückgrat seiner Plattform integriert und es Unternehmen ermöglicht, KI sicher zu nutzen, um einen einzigartigen Mehrwert und eine höhere Geschwindigkeit in ihren Abläufen zu erzielen.