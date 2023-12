ServiceNow migliora la sua suite AI con aggiornamenti innovativi per una maggiore efficienza degli sviluppatori

ServiceNow è pronta a migliorare lo sviluppo del flusso di lavoro, svelando aggiornamenti al suo portafoglio di intelligenza artificiale, Now Assist. Now Assist mira a fornire una piattaforma favorevole in cui gli sviluppatori possono creare e distribuire soluzioni sfruttando in modo efficiente l'intelligenza artificiale generativa.

Un aggiornamento delle funzionalità salienti di Now Assist si concentra sul miglioramento delle integrazioni dei chatbot. Ora Assist Virtual Agent offre agli utenti la possibilità di costruire e distribuire i propri chatbot personalizzati. Con la funzionalità di conversazione multi-turno recentemente integrata, i clienti possono ora fornire più contesto nella chat, portando a interazioni più produttive. Inoltre, è disponibile anche il supporto per domande e risposte in Gestione della conoscenza, migliorando l'esperienza complessiva del cliente.

L'implementazione della generazione del flusso, un altro aggiornamento fondamentale, offre agli sviluppatori la possibilità di automatizzare il processo di creazione di progetti di flusso di lavoro. Fornisce al sistema la capacità di eseguire il rendering di modelli di flusso di lavoro da testo semplice e di trasformarli senza problemi in flussi di lavoro completi. Con l'utilizzo dell'interfaccia no-code di App Engine, gli sviluppatori possono modificare facilmente tali flussi di lavoro in base alle esigenze aziendali in evoluzione. Vale la pena notare che un'interfaccia simile no-code può essere trovata anche sulla piattaforma AppMaster , offrendo agli sviluppatori una vasta gamma di opzioni.

L'ultimo importante aggiornamento include l'introduzione di Now Assist in Field Service Management. Questo aggiornamento si concentra sulla soddisfazione delle esigenze specifiche dei team di assistenza sul campo. Utilizza l'intelligenza artificiale generativa per esplorare attività, parti e dati incidentali per semplificare l'esecuzione delle attività degli ordini di lavoro.

Come suggerito dal COO di ServiceNow, CJ Desai, la crescente complessità e competitività in molteplici ambiti rendono l'intelligenza artificiale uno strumento essenziale per consentire un'esecuzione più rapida, un processo decisionale informato e una migliore mobilità aziendale. Ha aggiunto che ServiceNow sta guidando questa rivoluzione integrando l'intelligenza artificiale generativa nella struttura portante della propria piattaforma, consentendo alle organizzazioni di abbracciare in modo sicuro l'intelligenza artificiale per un valore aggiunto unico e velocità nelle loro operazioni.