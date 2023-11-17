ServiceNow 通过创新更新提升其 AI 套件，以提高开发人员效率

ServiceNow将加强工作流程开发，推出其人工智能产品组合 Now Assist 的升级版。 Now Assist 旨在提供一个有利的平台，让开发人员可以利用生成式人工智能高效地构建和部署解决方案。

Now Assist 中的一项显着功能更新侧重于改进聊天机器人集成。现在，Assist Virtual Agent 已具备让用户构建和部署定制聊天机器人的能力。借助新集成的多轮对话功能，客户现在可以在聊天中提供更多上下文，从而实现更高效的交互。此外，知识管理中还支持问答，从而增强整体客户体验。

流程生成的实现是另一项重要更新，它使开发人员能够自动化创建工作流程蓝图的过程。它使系统能够从纯文本呈现工作流模板并将其无缝转换为综合工作流。通过利用 App Engine 的no-code界面，开发人员可以根据不断变化的业务需求轻松更改这些工作流程。值得注意的是，在AppMaster平台上也可以找到类似的no-code界面，为开发人员提供了广泛的选择。

最后一次重大更新包括引入 Now Assist 现场服务管理。此更新的重点是满足现场服务团队的独特需求。它利用生成式人工智能来探索活动、零件和附带数据，以简化工作订单任务的执行。

正如 ServiceNow 首席运营官 CJ Desai 所言，多个领域不断升级的复杂性和竞争力使人工智能成为实现更快执行、明智决策和改进业务移动性的重要工具。他补充说，ServiceNow 通过将生成式人工智能集成到其平台的骨干中，引领了这场革命，使组织能够安全地采用人工智能，以实现独特的增值和运营速度。