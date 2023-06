Salesforce renforce sa position sur le marché de l'IA en dévoilant une nouvelle collection de produits appelée AI Cloud. Cette suite d'outils vise à fournir une IA prête pour l'entreprise et à améliorer la portée de son portefeuille de produits en y intégrant des capacités d'IA. AI Cloud peut être considéré comme une extension de l'initiative d'IA générative que Salesforce a lancée en 2020, qui visait à incorporer des technologies d'IA générative dans l'ensemble de la plateforme Salesforce.

Adam Caplan, vice-président directeur des technologies émergentes chez Salesforce, a souligné qu'AI Cloud vise à fournir de l'IA générative aux entreprises de manière fiable. Il a ajouté que Salesforce travaillait sans relâche pour intégrer sa vaste expérience en matière d'IA et l'intégrer dans sa pile de manière fiable.

AI Cloud héberge et fournit des modèles d'IA à un large éventail de partenaires, notamment Amazon Web Services, Anthropic, Cohere et OpenAI, le tout sur l'infrastructure en nuage de Salesforce. Des modèles tiers issus de la division de recherche en IA de Salesforce sont également disponibles, ce qui permet de générer du code et d'automatiser les processus métier. Les clients peuvent également intégrer des modèles formés sur mesure à la plateforme tout en conservant le stockage des données sur leur propre infrastructure.

Cette approche reflète celle de Bedrock, récemment lancée par Amazon, qui propose une gamme de modèles formés en interne par AWS ainsi que des modèles préformés provenant de startups partenaires. M. Caplan a rappelé que Salesforce employait une approche écosystémique, en travaillant avec le modèle le plus adapté à chaque cas d'utilisation spécifique.

Au total, neuf modèles conçus par Salesforce sont proposés sur AI Cloud, améliorant les fonctionnalités de Data Cloud, Tableau, Flow et MuleSoft. Ces modèles comprennent Sales GPT, Service GPT, Marketing GPT, Commerce GPT, Slack GPT, Tableau GPT, Flow GPT et Apex GPT. Avec des applications allant de l'élaboration d'e-mails personnalisés à la création de segments d'audience pour le marketing ciblé et l'analyse des données, ces modèles visent à accroître les capacités des produits centraux de Salesforce.

Plusieurs de ces modèles, dont Slack GPT, Commerce GPT, Sales GPT et Service GPT, sont déjà disponibles. Salesforce prévoit de lancer d'autres modèles dès ce mois-ci, à l'exception de Flow GPT, qui devrait être disponible en octobre. L'absence d'un modèle de génération d'images comme DALL-E 2 et Stable Diffusion est notable dans AI Cloud. M. Caplan a reconnu la valeur potentielle d'un tel outil pour l'élaboration de campagnes de marketing, de pages d'atterrissage, d'e-mails et autres, mais a indiqué que Salesforce s'efforçait de surmonter des obstacles tels que les droits d'auteur et la toxicité avant la sortie de l'outil.

Les entreprises qui cherchent à exploiter la puissance de l'IA et des plates-formes no-code telles qu'AppMaster peuvent bénéficier des offres de Salesforce AI Cloud. En tirant parti de ces outils avancés, les entreprises peuvent rationaliser leurs processus et améliorer leur productivité globale.