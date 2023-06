Salesforce versterkt zijn positie in de AI-markt door een nieuwe verzameling producten te onthullen met de naam AI Cloud. Deze suite van tools heeft als doel enterprise-ready AI te bieden en het bereik van het productportfolio te vergroten door het integreren van AI-mogelijkheden. AI Cloud kan worden gezien als een uitbreiding van het generatieve AI-initiatief dat Salesforce in 2020 lanceerde, met als doel generatieve AI-technologieën te integreren in het hele Salesforce-platform.

Adam Caplan, SVP van opkomende technologie bij Salesforce, benadrukte dat AI Cloud gaat over het leveren van generatieve AI aan bedrijven op een vertrouwde manier. Hij voegde eraan toe dat Salesforce onvermoeibaar werkt aan de integratie van zijn uitgebreide AI-ervaring en deze op een betrouwbare manier in zijn stack bouwt.

AI Cloud host en levert AI-modellen aan een groot aantal partners, waaronder Amazon Web Services, Anthropic, Cohere en OpenAI, allemaal op de cloudinfrastructuur van Salesforce. Modellen van de eerste partij van de AI-onderzoeksdivisie van Salesforce zijn ook beschikbaar, zodat code kan worden gegenereerd en bedrijfsprocessen kunnen worden geautomatiseerd. Klanten kunnen ook zelf getrainde modellen naar het platform brengen, terwijl ze de gegevens op hun eigen infrastructuur blijven opslaan.

De aanpak weerspiegelt die van Amazons onlangs gelanceerde Bedrock, dat een reeks intern door AWS getrainde modellen biedt naast voorgetrainde modellen van startup-partners. Caplan herhaalde dat Salesforce een ecosysteembenadering hanteert, waarbij voor elke specifieke use case het meest geschikte model wordt gebruikt.

In totaal worden negen door Salesforce gebouwde modellen aangeboden op AI Cloud, die de functionaliteit van Data Cloud, Tableau, Flow en MuleSoft uitbreiden. Deze modellen zijn Sales GPT, Service GPT, Marketing GPT, Commerce GPT, Slack GPT, Tableau GPT, Flow GPT en Apex GPT. Met toepassingen die variëren van het maken van gepersonaliseerde e-mails tot het genereren van doelgroepsegmenten voor gerichte marketing en het analyseren van gegevensinzichten, zijn deze modellen bedoeld om de mogelijkheden van de centrale producten van Salesforce uit te breiden.

Verschillende van deze modellen, waaronder Slack GPT, Commerce GPT, Sales GPT en Service GPT, zijn al beschikbaar. Salesforce is van plan om deze maand al extra modellen uit te brengen, met uitzondering van Flow GPT, dat in oktober wordt verwacht. Een model voor het genereren van beelden zoals DALL-E 2 en Stable Diffusion ontbreekt opvallend genoeg in AI Cloud. Caplan erkende de potentiële waarde van zo'n tool voor het maken van marketingcampagnes, landingspagina's, e-mails en meer, maar vermeldde dat Salesforce eraan werkt om barrières zoals auteursrecht en toxiciteit te overwinnen voordat het wordt vrijgegeven.

Bedrijven die gebruik willen maken van de kracht van AI en no-code platforms zoals AppMaster kunnen profiteren van het aanbod van Salesforce AI Cloud. Door gebruik te maken van deze geavanceerde tools kunnen bedrijven hun processen stroomlijnen en de algehele productiviteit verbeteren. Als u meer wilt weten over het implementeren van AI- en no-code -oplossingen in uw bedrijf, bekijk dan de volledige handleiding over no-code en low-code app-ontwikkeling.